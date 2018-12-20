DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3



1-CHP\'NİN İSTANBUL ADAYI İMAMOĞLU: RAKİBİMİZİN KİM OLDUĞUNA BAKMIYORUZ

*CHP\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday Ekrem İmamoğlu,

-\"Biz anlayış gereği şu an itibariyle rakibimizin kim olduğuna bakmıyoruz. Siyasi rakip kimmiş, kim atanacakmış bilmiyoruz. Bilmediğimiz gibi de önemsemiyoruz\" dedi.

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Güven USTA / İSTANBUL DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin Şişhane\'de bulunan İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. İmamoğlu\'nu gelişinde partililer karşıladı. Daha sonra İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partililerin katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.

\"ÖZENİN VE SAYGININ ANA UNSUR OLDUĞU SÜRECİ PAYLAŞACAĞIZ\"

Toplantıda konuşan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, \"İstanbul\'u yönetirken, İstanbul\" düşünen yönetimin olduğu bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi... Her şeyden önce Türkiyemizi ve İstanbulumuzu en fazla rahatsız eden partizan tutumdan uzak ve siyaset üstü bir dille yerel yönetim anlayışını İstanbul\'a taşıyan bir yönetim anlayışı hedefimizdir. Bunların hepsi İstanbul hayallerimiz. Süreç içinde bunları çok derinden paylaşacağız. İstanbulla ilgili topyekün hazırladığımız projelerimizi, anlayışımızı, felsefemizi en ince detayıyla bütün İstanbullularla, tüm hemşerilerimizle paylaşacağız. Özenin ve saygının ana unsur olduğu süreci paylaşacağız. İstanbul\'un mazlumlarının kendilerini mutlu ve ferahlıkta hissettikleri bir İstanbul\'u paylaşacağız\" dedi.

1 NİSAN İTİBARIYLA İSTANBULLUNUN, İSTANBUL\'U YÖNETTİĞİ GÜNÜN BAŞLANGIÇ GÜNÜ OLDUĞUNU BİLSİNLER

İmamoğlu, şöyle konuştu: Bu siyasal süreçte en ciddi desteği bize verecek çatının altındayız. CHP\'nin gençleri, kadınları ve tüm örgüt üyelerinin, bu süreçte bu dilimizi her sokakta bütün İstanbullulara hissettirecek bir şekilde yansıtacakları bir çatının altındayız. Kalbimizde neyi hissediyorsak, dil birliği yaparak herkese bu yürekli anlayışımızı tek tek anlatacağımız günlerin başlangıcındayız. Bu sorumluluğun en üst seviyede taşınacağını biliyorum. Çok güzel bir kampanya sürecini ahlaklı, seviyeli bir şekilde sadece muhatabına vatandaşı alan, vatandaşa çözümümüzü anlatan, sorunları tespit eden ve projeleri anlatan bir dili kullanacağımızı hepinizin gözünden ve yüreğinden okuyorum. Göreceksiniz, bu güzel kampanya neticesinde İstanbullunun İstanbul\'dan yönetildiği bir kenti hayal ettiği bir süreçle bir bayram havasında güzel bir günde, 1 Nisan\'da buluşturacağımdan hiçbir kuşkum yok. Siyasi kadroların oluşumunda göreceksiniz ki mutlak o kadrolarda kadının ve gençliğin hakimiyeti hep beraber yaşayacağımız günler de yakındır. Bu yönetim anlayışını ve bu büyük değişimi kadrolarımızda hissettirecek ve yenilikçi, yüzü geleceğe dönük bir kenti yaratmak adına büyük çalışmamızın neticesini hep birlikte yaşayacağız. Biz İstanbul\'u, hemşehrilerimizi çok seviyoruz, on bin yıllık tarihi olan bu kentin sorumluluğunu taşıyoruz. Bu sorumluluğu taşırken, bu sorumluluğu paylaşacağımız en büyük hazinenin bu kentte yaşayan insanlar olduğunu da biliyoruz. Onların katkıları ve onların destekleriyle yöneteceğimizi çok kıymetli hemşehrilerim bilsin. Bu yönetim anlayışının 1 Nisan itibarıyla İstanbullunun, İstanbul\'u yönettiği günün başlangıç günü olduğunu bilsinler.

3 AY BOYUNCA RAKİBİMİZLE İLGİLENMEYECEĞİZ

Ekrem İmamoğlu, konuşmasının sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İmamoğlu, bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun TBMM Başkanı Binali Yıldırım için \"Adaylıktan vazgeçerse hiç şaşırmayın\" dediğini söylemesi üzerine \"Biz anlayış gereği şu an itibariyle rakibimizin kim olduğuna bakmıyoruz. Siyasi rakip kimmiş, kim atanacakmış bilmiyoruz. Bilmediğimiz gibi de önemsemiyoruz. Önemsediğimiz tek şey var İstanbullu hemşehrilerimiz, onların ihtiyaçları ve sorunları. Çözümlerimiz var onları paylaşacağız. Göreceksiniz 3 ay boyunca da rakibimizle ilgilenmeyeceğiz\" dedi.

AKŞENER\'DEN DESTEK TELEFONU

İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in kendisini arayıp aramadığı sorusuna ise, \"Sayın Meral Akşener, beni aradılar, kendilerine teşekkür ediyorum. Desteklediklerini ve bu süreçte başarı dileklerini ilettiler. Biz siyaset üstü kucaklaşmanın içinde herkesin olduğunun bilincindeyiz. Bu manada Sayın Akşener\'in dün arayıp desteklemesi de çok önemlidir\" şeklinde konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, \"İstanbulluların artık trafiğe, daha fazla betona, buzlu camlar arkasında kendilerini yöneten yöneticilere tahammülleri yok. Daha fazla havaya, daha fazla yeşile, daha fazla işe, daha fazla aşa, daha fazla kardeşliğe ve kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bunu hep birlikte başaracağız. Bu başarı sizlerin, hepimizin ve tüm İstanbulluların başarısı olacak. Adayımız sensin İstanbul ve Ekrem İmamoğlu artık İstanbul\" diye konuştu.

PARTİLİLERE SESLENDİ

Toplantının ardından İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ile beraber, İl Başkanlığı binası önünde kurulan sahnede partililere bir konuşma yaptı.

Görüntü Dökümü:

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- İmamoğlu\'nun gelişi

- Kaftancıoğlu\'nun konuşması

- İmamoğlu\'nun konuşması

- İl başkanlığı önünde İmamoğlu\'nun konuşması

- Detaylar

20.12.2018 -12.19- Haber Kodu : 181220083

20.12.2018 -13.05- Haber Kodu : 181220098

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3-OTOYOLDAKİ SALDIRININ ALTINDAN YİNE O ÇETELER ÇIKTI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Beykoz\'da yapılan organize suç örgütü operasyonunda, TEM Otoyolunda düzenledikleri silahlı saldırıda 2 kişiyi yaraladığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Emrah Sever grubu ile husumeti bulunan Volkan Reçber liderliğindeki suç örgütünden olduğu öğrenildi.

Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde geçtiğimiz yıl 21 Eylül\'de \'Arap Emrah\' olarak bilinen Emrah Sever ve Volkan Reçber\'in liderliğindeki gruplar arasında çıkan çatışma sonrası grupların birbirine yönelik saldırılarıyla devam ediyor.

Sever grubu Sultangazi\'de 16 Aralık pazar günü Volkan Reçber\'in akrabası Erhan Çiçek\'e yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda olayla ilgisi bulunamayan bir torna atölyesinde çalışan 47 yaşındaki Bülent Panti hayatını kaybetti.

Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'nda 17 Aralık pazartesi günü ise Reçber ve Sever grubunun duruşması sonrası Volkan Reçber grubunda bulunan bazı kişiler Sever grubundan Çağdaş G., Mustafa T. ve Çetin A.\'nın otomobilini takip etmeye başladı.

TEM OTOYOLU OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI

Saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Eyüpsultan Finanskent mevkiinde Çağdaş G., Mustafa T. ve Çetin A.\'nın otomobiline yanlarında harekat eden başka bir otomobilden ateş açıldı. Otomobile yaklaşık 20 kurşun isabet etti. Otomobilde bulunan Mustafa T. sırtından 2 kurşunla vurularak ağır yaralı, Çağdaş G. ise sol bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Mustafa T. ve Çağdaş G. kendi imkanlarıyla Gaziosmanpaşa\'da bulunan özel bir hastaneye giderek tedavi altına alındı. Mustafa T. ve Çağdaş G.\'nin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

OTOMOBİLE ATEŞ AÇAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, otoyolda silahlı saldırıyı gerçekleştiren Haktan K., Baran A., Mertcan O.\'yu Beykoz\'da bir eve önceki gün düzenlediği operasyonda yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli 3 kişi, emniyetteki sorgularında Sultangazi\'de 16 Aralık Pazar günü Volkan Reçber\'in akrabası Erhan Çiçek\'e yönelik silahlı saldırı düzenlediğini, saldırıda olayla ilgisi bulunamayan Bülent Panti\'nin hayatını kaybettiğini söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Volkan Reçber grubundan Haktan K., Baran A. ve Mertcan O. Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi.

OLAYLARIN GEÇMİŞİ

Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde 21 Eylül 2017\'de Emrah Sever ve Volkan Reçber\'in liderliğindeki gruplar arasında bir çatışma yaşanmış, olayda bir kişi silahla vurularak yaralanmıştı. Olay sonrası düzenlenen operasyonda, \'Arap Emrah\' olarak bilinen Emrah Sever grubundan 16 kişi yakalanmış, 15\'i tutuklanmıştı. Polis ekipleri, \'Arap Emrah\' grubunun saldırılarda kullandığı 8 otomobili Alibeyköy Barajı\'na attığı tespit etmiş, otomobiller barajdan çıkartılmıştı. Volkan Reçber\'in adliyedeki çatışma sonrasında sahte pasaport kullanarak Bosna Hersek\'e kaçtığı, döndüğünün tespit edilmesi üzerine polis ekipleri tarafından 20 Ocak\'ta Kadıköy\'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış, operasyon kapsamında gözaltına alınan toplam 7 kişi tutuklanmıştı. Polis ekiplerinin \'Arap Emrah\' olarak bilinen, terör örgütü DHKP-C\'den kaydı bulunan Emrah Sever\'in yakalanması için çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-İki grubun karıştığı olaylardan arşiv görüntüler

20.12.2018 - 13.23-Haber Kodu : 181220106

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4- ADLİ TIP KURUMU\'NDAN \"SILA-AHMET KURAL\" AÇIKLAMASI

\"Rapor kurumumuz tarafından hazırlanmadı\"

İstanbul DHA

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı\'ndan, şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural arasındaki darp soruşturmasıyla ilgili yapılan açıklamada, \"Bahsi geçen Adli Tıp Kurumu raporu, kurumumuz tarafından hazırlanmış bir rapor değildir\" denildi.

Sıla ile Ahmet Kural arasındaki darp soruşturması dosyasına giren görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlandığı öne sürülen raporun gerçeği yasıtmadığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu\'ndan yapılan açıklamada, \" \'Soruşturma dosyasına giren görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu Savcılığa gönderildi; raporda görüntülerin orijinal olduğu ve vücudundaki morlukların belli olmadığı bildirildi\' ifadeleri, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmış böyle bir rapor olmadığından gerçekleri yansıtmamaktadır. Adli Tıp Kurumu\'ndan söz konusu görüntülere yönelik herhangi bir inceleme talep edilmemiş olup, atıfta bulunulan rapor, kurumumuz tarafından hazırlanmış bir rapor değildir\" denildi.

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5- ANİDEN ŞERİT DEĞİŞTİRİNCE YOL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İstanbul-DHA

Sarıyer\'de sapakta aniden şerit değiştiren sürücü kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 12 Aralık\'ta Sarıyer\'de meydana geldi. Sarıyer\'den Beşiktaş yönüne sağ şeritte ilerleyen bir araç, sapağa yaklaşırken aniden direksiyon kırdı. Orta şeride geçmeye çalışan otomobile arkadan gelen araç çarptı. Kontrolden çıkan araç daha sonra bariyere çarptı. Bu sırada sol şeritte ilerleyen bir araçta kazaya karıştı. Feci kaza araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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(ARAÇ KAMERASI)

-Aracın sağ şeritten gelmesi

-Makas atması

-Kaza anı

20.12.2018 - 12.21-Haber Kodu : 181220085

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6-AYŞEN GRUDA\'NIN KIZI: ANNEM TEKRAR YOĞUN BAKIMA ALINDI

*Ayşen Gruda\'nın kızı Elvan Gruda;

-\"Annem Ayşen Gruda tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Son evre pankreas kanseri ve karaciğer metastazı ile karşı karşıyayız. \"

-\"Bütün sanat dünyası, dostları, sevenleri, tüm Türkiye bizimle. Herkese çok teşekkür ediyoruz.\"

İstanbul DHA

Hastanede tedavisi devam eden usta oyuncu Ayşen Gruda\'nın kızı Elvan Gruda sanatçının sağlık durumu hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Annem Ayşen Gruda tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Son evre pankreas kanseri ve karaciğer metastazı ile karşı karşıyayız. Bu hastalıkla 1 yıldır mücadele ediyoruz. Ancak, pankreas kanseri sinsi bir yapıda olduğu için son evrede kendini belli etti. Çok değerli doktorumuz Ergün Kasapoğlu yaşam süresini ve kalitesini en üst düzeyde tutabilmek için büyük emek sarf etti. Hastane Derindere, tüm imkanlarını seferber ederek son derece özenli bir bakım yürütmekte. Biz ailesi olarak her an başındayız. Tıbbı açıdan durumu detaylı bir şekilde doktorları tarafından açıklanacaktır. Başka hiçbir bilgiye itibar etmeyiniz. Enfeksiyon riski olduğu için yoğun bakıma kimse alınamıyor. Ancak biliyoruz ki, bütün sanat dünyası, dostları, sevenleri, tüm Türkiye bizimle. Herkese çok teşekkür ediyoruz.

Görüntü Dökümü:

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-Sanatçının arşiv görüntüleri

20.12.2018 - 14.07-Haber Kodu : 181220123

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7-JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI: YALOVA DEPREMİ, KUZEY ANADOLU FAYI\'NI TETİKLEMEZ

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK- Harun UYANIK-İSTANBUL (DHA)

Yalova Çınarcık açıklarında bugün meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremle ilgili konuşan Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Erdal Şahan, Yalova\'daki depremin İstanbul depremine neden olabilecek Kuzey Anadolu fayını tetiklemeyeceğini söyledi. Şahan, \"Yalova depremi, Kuzey Anadolu Fayı\'nı (1999 depremini yapan fay) tetiklemez. Kuzey Anadolu Fayı\'na doğru bir hareket var. Zamanını kestiremiyoruz. Sadece yapılan hesaplamalara göre önümüzdeki 30 yıl içerisinde yüzde 65 ihtimalle Marmara\'da 7 ve üzeri deprem olacak\" dedi.

Yalova Çınarcık açıklarında bugün saat 09.24\'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilirken korku ve paniğe yol açtı. Çok sayıda vatandaş ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Yaşanan deprem sonrası konuşan Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Şahan, Yalova Çınarcık depreminin büyük bir depremi tetiklemeyeceğini söyledi.

KUZEY ANADOLU FAYI ÜZERİNDE DEĞİL

Depremin Kuzey Anadolu fayından ayrı tali bir fayda meydana geldiğini söyleyen Şahan , \"Daha öncesinde 30 Kasım\'da aynı yerde deprem olmuştu. Aslında doğal olarak bölgenin hareketinden kaynaklı deprem bunlar. Burada şu anda tabii ki sirkülasyon sonucu depremden bahsediyoruz ama Kuzey Anadolu fayı üzerinde değil. Onun öncüsü ya da değil diye bir şey diyemeyiz. Bu, bölgenin hareketli olduğunu gösteriyor. Öncesinde Yunanistan\'da oldu, sonrasında dün Tekirdağ açıklarında oldu. Bugün Yalova. Bu aynı fay üzerinde başka bir hareket olamaz \" dedi.

MARMARA 7 VE ÜZERİ DEPREM POTANSİYELİNE ULAŞTI

Şahan, olası Marmara depremiyle ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. Şahan, \"GPS verilerine göre Marmara Bölgesi içerisinde Çınarcık civarında 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretecek şekilde gerilim, stres birikmiş durumda. Çınarcık civarlarında bu gerilim birikti. Aynı şekilde Saros Körfezi\'nde de bu gerilim var. Yani 7 ve üzeri deprem üretme potansiyeline erişmiş durumda. Kırıldığı anda bu büyüklükte deprem yaratabilecek durumda. Bu yarın olacak, 30 gün sonra, 10 yıl sonra ya da 30 yıl sonra bilemiyoruz. Ama kırıldığında Kuzey Anadolu ve Ganos fayında bu depremi üretecek\" diye konuştu.

BİN KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE ENERJİ ÇIKACAK

Çınarcık\'taki 4.5 büyüklüğündeki depremin korkutmaması gerektiğini söyleyen Şahan, (Olası İstanbul\'u da içine alan Marmara depremiyle ilgili olarak) \"Buradan çıkan enerjinin minimum bin katı enerjinin açığa çıkacağını düşünsünler. Yapılarımızı depreme göre tasarlamadığımız sürece, oturduğumuz yeri depreme güvenli hale getirmediğimiz sürece bu korkulardan hiçbir zaman uzaklaşamayacağız. Depremle ilgili korku ve kaygılarımızı bir kenara itmek istiyorsak o zaman yapıları dayanıklı hale getireceğiz. Bu deprem Kuzey Anadolu fayının dışında münferit bir deprem. Daha önceki olduğu yere yakın yerde aynı hatta olmuş bir deprem. Kuzey Anadolu fayını tetiklemez\" dedi.

YÜZDE 65 İHTİMAL

Tektonik hareketler sonucunda Marmara Kuzey Anadolu fayına doğru bir hareket olduğunu söyleyen Şahan, \"O bölgeye doğru hareket var. Aşağıdan doğru itim olduğu için kırıldı. Bir süre sonra zamanını kestiremiyoruz. Sadece yapılan hesaplamalara göre önümüzdeki 30 yıl içerisinde yüzde 65 oranla 7 ve üzeri deprem olacak veya 6 ve üzeri olma olasılığının yüzde 50 civarında olmasından bahsediyoruz\" dedi.

SADECE İSTANBUL DEĞİL MARMARA ETKİLENECEK

Olası İstanbul depreminin sadece İstanbul depremi olarak anılmaması gerektiğini söyleyen Şahan, \"Bu deprem sadece İstanbul depremi değil Marmara depremi. Marmara\'nın ortasına bir bomba atıldığını düşünün. O bombadan civardaki bütün iller etkilenecek. Sadece İstanbul değil. Ama İstanbul neden korkutuyor insanları. Çünkü İstanbul çok kalabalık bir şehir. Bugün kırılsa 7 büyüklüğünde deprem yapacak zaten. Kuzey Anadolu fayı çınarcık çukurunda kırıldığı an 7 ve üzeri deprem yapacak. Aynı şekilde Saros Körfezi ve Ganos fayında da aynısı olacak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Erdal Şahanla röportaj

-Detaylar

20.12.2018 - 14.09-Haber Kodu : 181220124

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8-DHMİ İŞLETTİĞİ HAVALİMANLARINDA DIŞ HAT YOLCU BAŞINA GÜVENLİK ÜCRETİ ALACAK



Gökhan ARTAN / İstanbul, (DHA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), işlettiği havalimanlarından dış hat uçuşlarında 1 Ocak 2019 yılından itibaren, her bir yolcu başına \"1 ile 3 euro\" arasında güvenlik ücreti alacak.

Yolcu güvenlik ücreti, hava yolu taşıyıcıları tarafından DHMİ\'ye ödenecek. Havayolu şirketlerinin bilet fiyatlarına ücreti yansıtması bekleniyor. Ücretlendirmede; hava taşıyıcıları ya da anlaşma yaptıkları yer hizmet kuruluşlarının DHMİ\'ye vereceği Yolcu ve Yük Bildirimi veya diğer ilgili belgelerdeki beyanları esas alınacak. Adana, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Trabzon havalimanlarındaki dış hat yolcusu için belirlenen güvenlik ücreti her bir yolcu başına 3 euro olarak belirlendi.



Dış hat uçuşlarında 1 euro alınacak havalimanları şöyle

Adıyaman, Ağrı, Amasya Merzifon, Balıkesir Koca Seyit, Batman, Bingöl, Bursa Yenişehir, Çanakkale, Denizli Çardak, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kapadokya, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa GAP, Şırnak, Tekirdağ Çorlu, Tokat, Uşak, Van ve yıl içinde dış hat trafiğine açılacak havalimanları için ise dış hat yolcuları için 1 euro olarak ücretlendirildi.

2019 otopark tarifesi de belli oldu

Havalimanlarında DHMİ tarafından kiraya verilen / işletilen otoparklarda uygulanacak 2019 tarifesi de belirlendi.

Adana ve Trabzon Havalimanları Otopark Tarifesi şöyle:

Otomobil, Pikap, Minibüs: 0-1 saat 11.50 TL, 1-3 saat 7 TL, 3-6 saat 24 TL, 6-12 saat 26.50TL, 12-24 saatleri 37 TL

Midibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet:0-1 saat 17 TL,.1-3 saat 24 TL,.3-6 saat 30 TL,.6-12 saat 37TL,.12-24 saat 50.50 TL

Motor, Motosiklet: 0-1 saat 5.50 TL, 1-3 saat 8.50 TL, 3-6 saat 11 TL, 6-12 saat 12 TL, 12-24 saat 18.50 TL

Erzurum, Gaziantep, Batman, Denizli Çardak, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba, Sivas, Şanlıurfa GAP ve Van Havalimanları Otopark Tarifesi:

Otomobil, Pikap, Minibüs: 0-1 saat 8.50 TL, 1-3 saat 9.50 TL, 3-6 saat 12 TL, 6-12 saat 17 TL, 12-24 saatleri 24 TL

Midibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet: 0-1 saat 9.50 TL,.1-3 saat 11.50 TL,.3-6 saat 17 TL,.6-12 saat 24 TL,.12-24 saat 32 TL

Motor, Motosiklet: 0-1 saat 4 TL, 1-3 saat 5.50 TL, 3-6 saat 6 TL, 6-12 saat 9 TL, 12-24 saat 11.50 TL

Diğer Havalimanları Otopark Tarifesi:

Otomobil, Pikap, Minibüs: 0-1 saat 5.50 TL, 1-3 saat 8.50 TL, 3-6 saat 9.50 TL, 6-12 saat 15 TL, 12-24 saatleri 18.50 TL

Midibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet:0-1 saat 8.50 TL, 1-3 saat 9.50 TL, 3-6 saat 16 TL, 6-12 saat 18.50 TL, 12-24 saatleri 24 TL

Motor, Motosiklet: 0-1 saat 3 TL, 1-3 saat 4 TL, 3-6 saat 5 TL, 6-12 saat 7 TL, 12-24 saatleri 9.50 TL

Otoparklara kimler ücret vermeyecek

Otoparktan zorunlu giriş yapılarak terminale geçilebilen havalimanlarında, otoparkta ilk 15 dakika ücretsiz. Kapalı otoparklarda tarifenin yüzde 20 fazlası uygulanır. Otomatik giriş - çıkış araç tanıma sistemi bulunan otoparklarda, sistemdeki giriş çıkış saatlerine göre park ücreti alınır. Otomatik giriş - çıkış sistemi bulunmayan otoparklarda, çıkışta otopark kartını / fişini ibraz etmeyerek aynı gün giriş çıkış yapan araçlardan, park süresine bakılmaksızın 12-24 saatlik park ücreti alınır. Otopark işletmecileri; DHMİ\'ye bilgi verilmesi kaydıyla ücretsiz uygulama ya da tarifede indirim yapabilirler. 24 saati aşan parklamalarda; tam günler için tablolardaki tam gün (12-24 saat) ücreti, geriye kalan saatler için ise; tam gün ücretinin 24\'e bölünmesiyle bulunan saatlik ücretin, artık saat süresiyle çarpılmasıyla hesaplanacak tutar alınır. Devlet Personel Başkanlığının \"Devlet Teşkilatı Bilgi Bankasındaö listelendirilmiş olan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve 5018 Sayılı Kanun dışında kalan özel bütçeli kuruluşların (hizmet satın alma yoluyla kiralanan araçları dahil) araçlarına (azami 8 saat süre ile) Kordiplomatik plakalı araçlara (bir saate kadar), Engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı / bulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar), 1. dereceden şehit ailelerinin özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar), DHMİ personelinin kullandığı özel araçlara, DHMİ tarafından işletilen otoparkları kullanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personelinin özel araçlarına tarife uygulanmayacak.

Görüntü Dökümü

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-Ordu-Giresun, Zonguldak ve Şırnak Şerafettin Elçi havaalanlarının görüntüsü

20.12.2018 -11.23- Haber Kodu : 181220057