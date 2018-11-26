DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- SANCAKTEPE\'DE HELİKOPTER DÜŞTÜ: 4 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 ASKER YARALANDI (3)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gökhan ARTAN-Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE\'de mahalle arasına helikopter düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevkedildi. 4 asker şehit oldu bir asker yaralandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, helikopterin düşüşüne ilişkin soruşturma başlattı.

Cumhurbaşbakanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumundaki konuşmasının başında Sancaktepe\'deki helikopter kazasıyla ilgili olarak, \"Helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allahtan rahmet yaralı askerimize rabbimden şifalar diliyorum ve şehitlerimizin ailelerine Türk Silahlı Kuvvetlerimize milletimize başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Rabbim milletimizi ve özellikle askerimiz her türlü kazadan afetten beladan korusun niyazında bulunuyorum\" dedi.

EĞİTİM UÇUŞU İÇİN HAVALANMIŞTI

UH-1 tipi askeri helikopter saat 10:32\'de eğitim uçuşu için Samandra\'dan havalandı. Uçuşu tamamlandıktan sonra kalktığı yere dönecek olan helikopter, Sancaktepe\'de mahalle arasına düştü. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam edildiği belirtilerek, \"Sancaktepe İlçemiz Sarıgazi Mahallesi Fırtına sokakta bugün saat 11.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı ve eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterimiz düşmüştür. Kaza neticesinde askeri personelimizden 4 şehidimiz ve 1 yaralımız var. Olay yerinde sivil vatandaşlarımızın yaralandığına ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralımıza acil şifalar diliyoruz\" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, da helikopterin düşüşüne ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılık olay yerine, bir Başsavcıvekilinin gözetiminde biri müracaat, biri de otopsi savcısı göndererek incelemelere başladı.

SON 20 YILDA DÜŞEN 5\'İNCİ HELIKOPTER

Sancaktepe\'de düşen askeri helikopter, son 20 yılda İstanbul\'da düşen 5\'inci helikopter oldu. İstanbul\'da yaşanan bundan önceki 4 helikopter kazasında 19 kişi yaşamını yitirdi. Bundan önceki 4 kaza şöyle:

6 Eylül 2018 - İstanbul Maltepe açıklarında düşen Bell 430 tipi helikopterde bulunan Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Ünver yaşamını yitirdi. Pilot İsmet Özgür yaralandı.

10 Mart 2017 - İstanbul Büyükçekmece\'de Eczacıbaşı Holding\'e ait Sikorsky S-76C-2 tipi helikopter TV kulesine çarparak düştü. Kazada helikopterin içinde bulunan 2\'si pilot 7 kişi yaşamını yitirdi.

20 Mayıs 2011 - Beykoz\'da içinde 3\'ü emniyet mensubu 5 kişinin bulunduğu Allouette 2 tipi polis helikopteri, Boğaz\'a düştü. Pilot Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Özerbir yaralı kurtuldu. 2\'si polis 4 kişi yaşamını yitirdi.

3 Nisan 1998 - Taksim üzerinde keşif uçuşu yaptıktan sonra Atatürk Havalimanı\'na dönen Puma tipi polis helikopteri, Haliç üzerinde irtifa kaybederek İstanbul Ticaret Odası\'nın yanındaki fıskiyelere çarptıktan sonra kontrolü kaybederek üç katlı bir binanın çatısına düştü. Helikopterde bulunan 1 teknisyen ve 2 polis şehit olurken, 4 polis ve yoldan geçen bir kadın da yaralandı.

TÜRKİYE\'DEKİ UH-1 KAZALARI

Türkiye\'de daha önce de UH-1 tipi askeri helikopter kazaları yaşandı. O kazalar şöyle:

8 Kasım 2002 - Bandırma 6. Ana Jet Üssü\'ne bağlı UH-1 tipi bir helikopter eğitim alanına inişe geçtiği sırada düştü.Kaza sonucunda 2\'si ağır toplam 6 askeri personel yaralandı.

16 Mart 2006 - Erzincan\'a gitmekte olan UH-1 tipi askeri helikopter Erzincan\'a 55 km uzaklıkta, yüksek gerilim hattına çarparak düştü.Kazada 5 asker şehit olurken, bir asker de yaralı kurtuldu.

10 Nisan 2006 - Kocaeli\'nin Uzunçiftlik beldesi yakınlarında UH-1 tipi askeri personel taşıma helikopteri düştü.Üç askeri personel şehit oldu

10 Ocak 2011 - Kara Havacılık Okul Komutanlığı\'na ait eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi askeri helikopterin Sincan İlçesi\'ne bağlı Temelli ile Polatlı İlçesi\'ne bağlı Dodurga Köyü Kapalıtepe Mevkisi arasındaki bölgede düşmesi sonucu 5 subay şehit oldu.

EN SON ÜRETİMİ 1976 YILINDA YAPILDI

Dünyada birçok ülke tarafından hala kullanılmaya devam eden UH-1\'ler arama kurtarma, nakliye ve pilot eğitimi görevlerinde kullanılmak üzere tasarlandı. İlk uçuşunu 22 Ekim 1956\'da yapan UH-1\'ler 1959 yılında Amerikan Ordusu\'nun hizmetine girdi. En son üretimi 1976 yılında yapılan UH-1\'lerin o yıl üretim hattı kapandı.Bell helikopterleri serisinin öncüsü olan UH-1\'ler Vietnam Savaşı\'nda kullanılmak üzere yeniden tasarlandı. ABD, UH-1 tipi helikopterleri 2004 yılından itibaren kullanmama kararı aldı.

UH-1 ÖZELLİKLERİ

Ağırlık:

Yüksüz: 2.363 kg

En Yüksek Kalkış Ağırlığı: 4.309 kg

Uzunluk:

Gövde: 12,77 m

Tamamı(rotorla): 11.62 m

Yükseklik: 4,42 m

Rotor çapı: 14,63 m

Mürettebat:1-2

Taşıma Kapasitesi: 9-10 asker veya 6 sedye

En Yüksek Hız: 204 km/sa.

Hizmet Tavanı: 3.840 m

Uçuş Yüksekliği: 4.280 m

Menzil: yaklaşık 510 km

Görüntü dökümü:

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-olay yeri

-Helikopterden görüntü

-Vatandaşlar

-Sağlık ve itfaiy ekipleri

-Polis ekipleri

-Ambulansların ayrılması,

-Bakan Akar\'ın helikopterin yanındaki görüntüsü

-Tarlada başka bir helikopterin görüntüsü

-Genel ve detaylar

DHA FEED



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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

2- HELİKOPTERİN DÜŞTÜĞÜ ALANDA İNCELEME SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali Çağrı ÇALIŞKAN /İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE\'de mahalle arasına helikopter düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevkedildi. Kazada 4 asker şehit oldu bir asker yaralandı. Enkazda inceleme sürüyor. İnceleme havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle alan ve incelemeler

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3- ERDOĞAN\'DAN HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLANLARIN YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşakanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumunda bir konuşma yaptı. Konuşmasının başında Sancaktepe\'deki helikopter kazası ile ilgili açıklama yapan Erdoğan,\"Bu sabah İstanbul Samandıra\'da elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allahtan rahmet yaralı askerimize rabbimden şifalar diliyorum ve şehitlerimizin ailelerine Türk Silahlı Kuvvetlerimize milletimize başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Rabbim milletimizi ve özellikle askerimiz her türlü kazadan afetten beladan korusun niyazında bulunuyorum\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan\'ın açıklaması

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4- HULUSİ AKAR\'DAN İNCELEME SONRASI AÇIKLAMA

\"İKİ KAHRAMAN SUBAYIMIZ, İKİ KAHRAMAN ASTSUBAYIMIZ ŞEHİT OLMUŞLARDIR\"

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eğitim uçuşu sırada askeri helikopterin düştüğü Sancaktepe\'ye geldi.

Bakan Akar, Fırtına Sokak\'taki 4 katlı binanın çatısına çarptıktan sonra düşen helikopterin enkazından inceleme yaptıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Akar, \"Bu kaza sonunda iki kahraman subayımız, iki kahraman astsubayımız şehit olmuşlardır. Şu anda uzman çavuşumuz yoğun bakımda, ameliyathanede ameliyatı yapılmaktadır\" dedi.

Bakan Akar, \"Bizim burada bildiğiniz gibi Sancaktepe\'de kara havacılık alaylarımızdan biri konuşlanmış bulunmakta. Buradaki arkadaşlarımız düzenli bir şekilde eğitim faaliyetlerini sürdürmekteler\" diye konuştu.

Bugün sabah saat 10.32\'de eğitim amacıyla kalkan helikopterde 2 subay, 2 astsubay ve bir uzman çavuşun eğitim faaliyetlerine

başladığını, ancak saat 11.02\'de helikopterle irtibatın kesildiğini ve kazanın meydana geldiğinin görüldüğünü söyleyen Akar, \"Bu kaza sonunda iki kahraman subayımız, iki kahraman astsubayımız şehit olmuşlardır. Şu anda uzman çavuşumuz yoğun bakımda, ameliyatı

yapılmaktadır. Bununla ilgili sağlık personeli, doktorlar gerekli kararı verdiler. Birinci ve müteakiben gerekirse ikinci ameliyatı yapmak için

hazırlıklarını sürdürmektedirler. Bu kahraman pilotlarımız, kahraman havacı personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirme çabasına girmişlerdir ve bunu da gördüğünüz gibi hiç kimseye zarar vermeden gerçekleştirmek için anlaşılıyor ki büyük çaba göstermişler. Bunu da bir ölçüde sağlamışlardır. Havaalanına çok yakın olmakla beraber maalesef havaalanına

ulaşmaları mümkün olmamıştır. Bu çerçevede inceleme başlatılmıştır, hem adli hem idari soruşturma sürmekte. İlgili tüm makamlar konuyla alakalı çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu çerçevede ben şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum, yaralı arkadaşımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Akar\'ın açıklamaları

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5- 4.5 KİLO ALTIN BÖYLE ÇALINDI… KUYUMCU KURYESİ HIRSIZLARA ATEŞ AÇTI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

Başakşehir\'de bir kuyumcuya mal getiren kuyumcu kuryesinin aracından içerisinde 4.5 kilo altın bulunan çantası çalındı. Hırsızları durdurmak için silahla ateş açan kuryenin o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 12.00 sıralarında Altınşehir Mahallesi, Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcunun önünde meydana geldi. Kuyumcuya altın getiren bir altın toptancısının kuryesi altınları teslim etmek için kuyumcudan içeri girdi. Kuyumcudaki işini bitiren kurye daha sonra dışarı çıkarak içerisinde yaklaşık 4,5 kilo altın bulunan çantayı aracının bagajına koydu. Bu sırada araca yaklaşan hırsız bagajı açarak çantayı aldı.

ARKASINDAN ATEŞ ETTİ

İçerinden 4.5 kilo altın bulunan çantanın çalındığını gören kurye silahını çekti. Hırsızı durdurmak için 5-6 el ateş açan kurye hırsızı ayağından hafif şekilde yaraladı. Bu sırada olayı gören diğer vatandaşlarda hırsızı durdurmaya çalıştı. Geldiği araca koşan hırsız hızla olay yerinden kaçtı. Tüm bu yaşananlar ise anbean bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

\"SİLAH SESLERİNİ DUYDUK\"

Yaşanan olayı anlatan komşu esnaflardan Yusuf Erdoğan, \" Biz içerideydik silah seslerini duyunca dışarı çıktık. Kuyumcuya gelen toptancı arkadaşın çantasını biri alıp götürdü. Kurye 6 el ateş açtı. Araca binip kaçtı hırsız. Bagajı açtı çantayı alıp kaçtı. Kaçtığı aracı başka biri kullanıyordu\" diye konuştu.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. olay yeri inceme ekipleri kurye aracının üzerinde parmak izi çalışması yaptı, çevrede delil aradı. Güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekiplerinin hırsızların yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.



Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamera görüntüleri

-Kuryenin çantaya bagaja koyuşu

-Hırsızın araca gelişi ve çantayı alışı

-Kuryenin arkasından koşuşu

-Silahla ateş etmesi

-Hırsızın geldiği araca binip kaçması

-Aktüel görüntüler

-Görgü tanığı ile röportaj

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

--Diğer detaylar

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6- HELİKOPTER KAZASININ GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Sancaktepe\'de meydana gelen helikopter kazasını görgü tanıkları anlattı. Mahalle sakini bir kişi \"Helikopter, havada birkaç kez döndü, evin duvarına çarpıp, boşluğa düştü\" dedi.

Sancaktepe\'de Kara Kuvvetleri\'ne ait askeri bir helikopter mahalle arasına düştü. Helikopterde bulunan 2\'si subay, 2\'si astsubay 4 asker şehit oldu. Ağır yaralanan bir uzman çavuş da hastanede tedavi altına alındı. Görgü tanıkları kaza anını anlattı. Bir vatandaş, \" Marketten geliyordum, helikopter havada birkaç kez döndü, evin duvarına çarpıp, boşluğa düştü, binaya vursa giderdi. Polis geldi, bir yaralıyı hastaneye götürdüler. Yaralı askerin kaskını çıkardılar, gözlerini açtı, yumdu. Ambulans ve itfaiye geldi fazla yaklaşamadık\" diye konuştu.

\"EV SALLANDI\"

Diğer bir görgü tanığı ise, \"Evdeydim pat diye bir ses geldi. Kaza oldu zannettim, dışarı çıktım helikopter düşmüş. Kazayı hissettim, ev sallandı. Bayağı ses çıkardı, yaralı askeri görmedim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza anından detay görüntüler

- Görgü tanıkları röp.

- Detaylar

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7- HELİKOPTER KAZASININ GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Sancaktepe\'de meydana gelen helikopter kazasını görgü tanıkları anlattı. Mahalle sakini bir kişi \"Helikopter, havada birkaç kez döndü, evin duvarına çarpıp, boşluğa düştü\" dedi.

Sancaktepe\'de Kara Kuvvetleri\'ne ait askeri bir helikopter mahalle arasına düştü. Helikopterde bulunan 2\'si subay, 2\'si astsubay 4 asker şehit oldu. Ağır yaralanan bir uzman çavuş da hastanede tedavi altına alındı. Görgü tanıkları kaza anını anlattı. Bir vatandaş, \" Marketten geliyordum, helikopter havada birkaç kez döndü, evin duvarına çarpıp, boşluğa düştü, binaya vursa giderdi. Polis geldi, bir yaralıyı hastaneye götürdüler. Yaralı askerin kaskını çıkardılar, gözlerini açtı, yumdu. Ambulans ve itfaiye geldi fazla yaklaşamadık\" diye konuştu.

\"EV SALLANDI\"

Diğer bir görgü tanığı ise, \"Evdeydim pat diye bir ses geldi. Kaza oldu zannettim, dışarı çıktım helikopter düşmüş. Kazayı hissettim, ev sallandı. Bayağı ses çıkardı, yaralı askeri görmedim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Kaza anından detay görüntüler

- Görgü tanıkları röp.

- Detaylar

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8- BAKAN SELÇUK: OKULLARIMIZ ARASINDAKİ İMKAN VE BAŞARI FARKLILIKLARI YÜKSEK

Tansu Edip GÖKBUDAK- Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA)

Boğaziçi Üniversitesi\'ndeki Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen panelde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullar arasında farkı kapatmak için çalıştıklarını kaydederek, \"Okullarımız arasındaki imkan ve başarı farklılıkları yüksek\" dedi.

EĞİTİM FELSEFİ ZEMİNE OTURTULMALI

Eğitim sisteminin felsefi bir zemin üzerine oturtulması gerektiğini kaydeden Bakan Selçuk, \"Bir eğitim sisteminden söz ediliyorsa felsefi bir zemini olmalı. Eğitim insanla ilgili bir kurum. Eğer bir felsefi zemini kurmazsak zemin olmadığında üzerinde şekil yapma olasılığımız söz konusu olmayacaktırö dedi. Selçuk, eğitim sisteminin bütün altyapısıyla eş güdümlü ve zamanlı olarak ele alınması gerektiğini, aksi takdirde eğitimle ilgili oynanılan her sorunun başka bir soruna yol açacağını söyledi.

OKULLAR 30 PARAMETREYLE İZLENECEK

Okullar arasında başarı farkının yüksek olduğunu bu nedenle planlı bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Bakan Ziya Selçuk, \"Sistemi okul bazlı ve öğretmen yetiştirmeyi kaynağında ele almak ve sistemin bütün süreçlerini okul bazlı ele almak istiyoruz. Okulların gelişim modelini izlemek ve günlük olarak her bir okulun belirli parametlerde değerlendirilmesini sağlamak mümkündürö dedi. Selçuk, \"Türkiye\'de önümüzdeki birkaç ay içinde bütün okulların somut olarak değerlendirilmesi ve belli okulların öncelikle desteklenmesi bekleniyor. Çünkü okullarımız arasındaki imkan ve başarı farklılıkları yüksek\" diye konuştu.

\"TÜM BİRİMLERİMİZLE İLERLİYORUZ\"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan da Boğaziçi Üniversitesi\'nin tüm birimleriyle ilerleme çabası içerisinde olduğunu söyleyerek, sadece öğretmen yetiştirmediklerini, disiplinlerarası çalışmalar gerçekleştirdikleri kaydetti. Prof. Dr. Özkan, \"Eğitimde öğretmen yetiştirmekle kendimizi sınırlamıyoruz. Eğitimde genel yaklaşımlar yerine özelleşmiş yaklaşımlara destek vermeli bunların sayısını artırmalıyız\" diye konuştu.

DESTEĞE HAZIRIZ

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Erktin de, \"Kurgulanan sistemi bilimsel modellerle açıklamakta zorlandığımız dönemlerden geçtik. Okulların bilime esas alan anlayış içerisinde çelişen bir anlayışla çevrilmesi, üniversitelerin özgür iradelerinin kalkması, niteliksiz personelin görev alması bizi endişelendirdi. Biz Boğaziçi olarak kaliteli bir eğitim anlayışı çerçevesine çok şanslıyız. İnsan haklarına saygılı eğitimciler yetiştirmek hedef ve gayreti içindeyizö diye konuştu. Farklı öğretmen yetiştirme modellerine iyimser baktıklarını söyleyen Prof. Dr. Erktin, Bakan Selçuk\'un \"Daha nitelikli öğretmen yetiştirme modelleri üzerinde çalışmalar yapıyoruz ve üniversitelerimizden katkı bekliyoruz\" sözlerine atıfta bulunarak, \"Biz bunu üzerimize alıyoruz ve desteğe hazırızö diye konuştu.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ OLMAYAN SINIF KALMASIN

Üniversitenin Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Gürel ise İngilizce öğrenimi ve öğretimini bir sorun olarak görmediklerini kaydederek, \"İyi İngilizce eğitimini birçok sorunun çözümü olarak görüyoruzö dedi. Prof. Dr. Gürel, \"Bu sorunların çözümünde bakanlığımızın planladığı işbirliklerine her zaman hazırız. İngilizce öğretmeni olmayan tek bir sınıf bile kalmamasını istiyoruz\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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- Milli Eğitim Bakanı Selçuk\'un konuşması

- Boğaziçi Üniversitesi Rektörü\'nün konuşması

- Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanının konuşması

- Burs alan bir öğrenciye plaket verilmesi

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9- 4.5 KİLO ALTIN BÖYLE ÇALINDI… KUYUMCU KURYESİ HIRSIZLARA ATEŞ AÇTI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

Başakşehir\'de bir kuyumcuya mal getiren kuyumcu kuryesinin aracından içerisinde 4.5 kilo altın bulunan çantası çalındı. Hırsızları durdurmak için silahla ateş açan kuryenin o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 12.00 sıralarında Altınşehir Mahallesi, Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcunun önünde meydana geldi. Kuyumcuya altın getiren bir altın toptancısının kuryesi altınları teslim etmek için kuyumcudan içeri girdi. Kuyumcudaki işini bitiren kurye daha sonra dışarı çıkarak içerisinde yaklaşık 4,5 kilo altın bulunan çantayı aracının bagajına koydu. Bu sırada araca yaklaşan hırsız bagajı açarak çantayı aldı.

ARKASINDAN ATEŞ ETTİ

İçerinden 4.5 kilo altın bulunan çantanın çalındığını gören kurye silahını çekti. Hırsızı durdurmak için 5-6 el ateş açan kurye hırsızı ayağından hafif şekilde yaraladı. Bu sırada olayı gören diğer vatandaşlarda hırsızı durdurmaya çalıştı. Geldiği araca koşan hırsız hızla olay yerinden kaçtı. Tüm bu yaşananlar ise anbean bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

\"SİLAH SESLERİNİ DUYDUK\"

Yaşanan olayı anlatan komşu esnaflardan Yusuf Erdoğan, \" Biz içerideydik silah seslerini duyunca dışarı çıktık. Kuyumcuya gelen toptancı arkadaşın çantasını biri alıp götürdü. Kurye 6 el ateş açtı. Araca binip kaçtı hırsız. Bagajı açtı çantayı alıp kaçtı. Kaçtığı aracı başka biri kullanıyordu\" diye konuştu.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. olay yeri inceme ekipleri kurye aracının üzerinde parmak izi çalışması yaptı, çevrede delil aradı. Güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekiplerinin hırsızların yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.



Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamera görüntüleri

-Kuryenin çantaya bagaja koyuşu

-Hırsızın araca gelişi ve çantayı alışı

-Kuryenin arkasından koşuşu

-Silahla ateş etmesi

-Hırsızın geldiği araca binip kaçması

-Aktüel görüntüler

-Görgü tanığı ile röportaj

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

--Diğer detaylar