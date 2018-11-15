DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ÖLDÜRÜLEN İŞ ADAMININ CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU\'NDAN ALINDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA)

Beşiktaş\'ta başından tek kurşunla öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin\'in cenazesi Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı.

Beşiktaş\'ta dün akşam uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin\'in cenazesi Yenibosna\'da bulunan Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılmıştı. Buradaki işlemlerin ardından Gültekin\'in cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Öldürülen iş adamı, yarın Sancaktepe\'de bulunan Sarıgazi Cemevi\'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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Cenaze aracının çıkışı

Yakınlarından görüntü

Adli tıptan görüntü

Diğer detaylar

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2- İSTANBUL\'DA YAĞMUR (1)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı\'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Bu arada dün meteorolojinin uyarısının ardından bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Belediye ekiplerinin de olumsuzluklara karşı tedbirleri aldığı konusunda bilgiler paylaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan yazılı uyarıda şu ifadelere yer verildi:

\"Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul\'da bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli şekilde yağış beklenmektedir. Yağışların öğleden sonra Avrupa yakası genelinde, akşam saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. Yağışların cuma günü akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde devam edeceği tahmin ediliyor. Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. İtfaiye, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, Zabıta, Atık Yönetimi, Park Bahçeler Daire Başkanlığı, İBB Trafik Müdürlüğü, 153 İBB Yerinde Çözüm Ekipleri kritik noktalarda muhtemel göllenmelere karşı alarma geçti. Vatandaşlarımız muhtemel su baskınları ihbarı için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110\'u arayabilir.\"



Görüntü Dökümü:

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-Taksim\'deki yağıştan görüntüler

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3- İRAN\'DA DÜŞEN TÜRK İŞ JETİNİN SON FOTOĞRAFI

Gökhan Artan / İSTANBUL, (DHA)

İran\'da düşen Türk iş jetinin son görüntüsü de ortaya çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri\'nin Sharjah Havalimanı\'nda park halindeki TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jetinin son fotoğrafına da İran tarafından yayınlanan kaza ön raporunda yer verildi.

11 Mart\'ta meydana gelen kazada Başaran Holding\'e ait kaptan pilotu Beril Gebeş, ikinci pilot Melike Kuvvet\'in idaresindeki TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Sharjah-İstanbul uçuşu sırasında İran\'da düşmüştü. Kazada Hüseyin Başaran\'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.

İran tarafından yayınlanan kaza ön raporunda uçağın Birleşik Arap Emirlikleri\'nin Sharjah Havalimanı\'nda park halindeki fotoğrafına da yer verildi. Rapordaki uçağın fotoğrafı son fotoğraf olarak kayıtlara geçti. 8 Mart tarihinde İstanbul\'dan havalanan iş jeti Sharjah Havalimanı\'na iniş yapmış, 11 Mart tarihindeki son uçuşunu yapacağı İstanbul uçuşu için park halinde beklemişti. Bu arada uçak kazasının üzerinden 8 ay geçmesine rağmen kaptan pilot Beril Gebeş\'in cenazesine hala ulaşılamadı. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

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-Uçağın fotoğrafı

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4 - FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - İSTANBUL Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ operasyonda Bylock kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 13 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen Manisa ve İstanbul\'da daha önceden belirlenen 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında Bylock kullandığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul\'a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler arasında eski asker, hemşire ve öğretmenlerin bulunduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

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5- KANAL İSTANBUL GÜZERGAHININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Görüntü Dökümü:

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-Güzergahın havadan görüntüleri (arşiv)

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(ek görüntü)

6- \"YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ\'NİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ\" İDDİASI

\"Sadece ısıtma-soğutma sağlayan sayacın enerjisi kesildi\"

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU- İSTANBUL DHA

Fatih\'te bulunan Yavuz Sultan Selim Camii\'nin elektriğinin kesildiği yönündeki iddialar üzerine elektrik dağıtım şirketinden açıklama yapıldı

CK Enerji Boğaziçi Elektrik\'ten yapılan açıklamada, \"Yavuz Sultan Camii\'nde ibadetin yerine getirilmesini engelleyecek hiçbir kesinti yapılmamıştır. Camide aydınlatma ve ses sistemini besleyen sayaçta enerji bulunmaktadır\" denildi.

Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Yapılan inceleme sonrasında söz konusu caminin Ocak 2018\'den bu yana son ödemesi gelen toplamda 6 adet ısıtma ve klimadan kaynaklı fatura bedelini ödemediği ve toplam bedelin 18 bin 170 TL\'ye ulaştığı tespit edilmiştir. Ödenmeyen borçlar nedeniyle kesme ihbarı bırakılmış ve cami imamı ve yetkilisi ile temasa geçilmiştir, ancak tarafımıza ödeme yapılmayacağı bilgisi verilmiştir. Nitekim daha sonra da ödeme yönünde hiçbir adım atılmamıştır. Tüm girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine ödenmeyen borçlar nedeniyle camide ibadetin yerine getirilmesini engel teşkil etmeyen, sadece ısıtma-soğutma sağlayan sayacın enerjisi kesilmiştir. O tarihten bu yana da tarafımıza ödeme, borç yapılandırma gibi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Caminin sadece ısıtma-soğutmasını besleyen sayacın 14 Kasım 2018\'de borcunun ödeneceği bilgisi verilmesi üzerine enerjisi tekrar verilmiştir\"

Görüntü Dökümü:

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-Caminden görüntüler

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7- EYÜPSULTAN\'DA KAÇAK YAPI YIKIMINDA ARBEDE

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Can EROK, İSTANBUL,(DHA)

Eyüpsultan\'ın Pirinççiler Mahallesi\'nde bazı kaçak yapılar belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında zaman kaçak yapı sahipleri ile zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı. Yıkım sırasında kendisini eve kilitleyen bir ev sahibi, kapı kırılarak dışarı çıkarıldı. Mahallede 60 yakın binanın yıkım kapsamında olduğu öğrenildi.

Yağmur altında gerçekleştirilen yıkımlar öncesinde gecekondu sahipleri kendilerine evlerini boşaltma fırsatı tanınmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Belediye tarafından görevlendirilen işçiler tarafından evlerdeki eşyalar dışarı taşındı. Yıkım kararı verilen evlerden oturan iki çocuklu Nilüfer Yedek, yıkım ekiplerine uzun süre direndi. Kendilerini evin içine kilitleyen Nilüfer Yedek\'i zabıta ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdi. Ev sahibi kadın evden uzaklaştırmaya çalışılırken yaşanan arbedede yere düştü ve bir süre yerden kalkmadı. Daha sonra kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

MADEM BURASI YIKILACAKTI NEDEN BENDEN PARA ALDINIZ?

\"Madem buraya yıkım vardı daha bir ay önce neden benden bu parayı aldınız? diyen Nilüfer Yedek, şöyle konuştu:

\"Ben iş yerindeydim, çalışıyordum. 5 buçukta tebligat geldi, Sabah 07\'de de telefon geldi \'mahallede yıkım başladı\' diye. Benim kızım altı aylık hamile, oğlum rahatsız, kendim kalp, şeker, astım hastasıyım. 3 kez ameliyat geçirdim kalbimden, çalışamıyorum. Ben buna rağmen \'çocuklarım hasta\' diye çalışıyorum. Gelmişler sabahın köründe başıma evimi yıkıyorlar. Dört ay çalıştım ve devletin bana yapı imar belgesi, imar barışı diye çıkardığı parayı ödeyeceğim diye ben yemek yemiyorum evimde. Parayı ödedim elimde yapı kayıt belgem var. Madem buraya yıkım vardı daha bir ay önce neden benden bu parayı aldınız? \'Hayır bacım burası kayıt olmuyor, burası yıkılacak\' niye demediniz bana?\' Ya da bir gün iki gün önce neden \'Bana burayı yıkacağız yıkım kararımız var. Evi boşaltın\' deseydiniz. Ben boşaltmasaydım beni öldürselerdi, dünya umurumda olmazdı. Bana boşalt demediler.\"

Bu arada Eyüpsultan Kaymakamlığı\'nca yapılan açıklamada, yıkımların 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlayarak, yürürlüğe giren \'İmar Barışı\' kanununu suistimal eden kişilere yönelik olduğu, Pirinççi Mahallesi\'ndeki yıkımların, jandarma ve emniyet birimlerinin aldığı güvenlik tedbirleri içerisinde gerçekleştirildiği açıklandı İmar Barışı kapsamında olan, tüm yapılara \"Yapı Kayıt Belgesiö verildiği belirtilen açıklamada, \"İmar Barışı kanun çerçevesinde vatandaşlara her türlü kolaylıklar sağlanırken, kanun dışında oluşabilecek, hiçbir kaçak yapıya da izin verilmeyecektirö denildi.

Görüntü dökümü:

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-Yıkım anından görüntüler

-Kilitli kapının iş makinası ile kırılması

-Kendini eve kilitleyen ailenin evden çıkarılması bu arada yaşanan arbede

-Nilüfer Yedek ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

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8- MOTOSİKLETLERİ BÖYLE ÇALMIŞLAR

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da çok sayıda motosiklet hırsızlığı yaptıkları öğrenilen hırsızlık çetesi üyesi 14 şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin motosikletlerin direksiyon kilitlerini kırarak çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Ataşehir, Ümraniye, Üsküdar ve Kadıköy\'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda ilçeden birbiri ardından meydana gelen motosiklet hırsızlıkları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin, tanınmamak için hırsızlıklar sırasında motosiklet kaskı takarak dolaştıkları öğrenildi. Park halindeki motosikletleri kendilerine hedef seçen şüphelilerin önce direksiyon kilidini kırdıkları ardından motosiklete binerek çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin bazı olaylarda çaldıkları motosikleti iterek uzaklaştıkları da belirlendi.

Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucu kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik 16 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Çekmeköy, Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe ilçelerinde düzenlenen baskınlarda çete başı Alican O.(28) nun da aralarında bulunduğu olan 14 çete üyesi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 11 adet çalıntı mosotiklet ele geçirildi. Motosikletlerin motor ve şasi numaralarının değiştirilerek \"change\" yapıldığı ve sahte ruhsatları bulunduğu ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan daha önceden de hırsızlık suçundan polise geliş kaydı bulunan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamera görüntüleri

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

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9- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDAKİ YANGIN TATBİKATINI GERÇEK SANDILAR

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Atatürk Havalimanı\'nda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yangın tatbikatı yapıldı. Her yıl yapılan tatbikat, sabah saatlerinde Genel Havacılık Terminali yakınlarındaki alanda gerçekleştirildi. Havalimanında meydana gelebilecek yangına

müdahale edecek itfaiye ekiplerinin hazır bulunduğu tatbikatı gerçek sanan vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Dumanları ve itfaiye araçlarını gören vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntü çekerken, yorumlarda da bulundu. Yangının neden çıktığını anlamayan bir kişinin; görüntü çekilirken \"Uçak mı düştü\" dediği duyuluyor. Yangının söndüğünü gören vatandaşlar, \"Medyadan öğreniriz birazdan\" da diyor.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüleri

-Vatandaşların sesler

-Taatbikatın görüntüsü

-İtfaiye araçları

-Duman

-Genel ve detaylar

