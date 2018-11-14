DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

(ÖZEL)

1 - YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA ZİFT YÜKLÜ TANKER ALEV ALDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA)

Maltepe\'de yol çalışması sırasında zift yüklü tankerde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Olay saat 09.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yol çalışması yapıldığı sırada 34 DI 2319 plakalı zift yüklü tankerden bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevle gören çevredeki vatandaşlar ve işçiler yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederken, bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de çevre güvenliğini alarak itfaiye ekiplerinin gelmesi beklendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan tankere su ve köpük sıkarak müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

YANGIN KAMERADA

Zift yüklü tankerde çıkan yangın kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde tankerin ön kısmında alevler çıkıyor. Alevler bir anda büyüyerek aracın ön tarafını kaplıyor. Çevredeki vatandaşlar ve işçiler yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale ediyor.

Görüntü dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Tankerden görüntü

-Tankerden yükselen alevler

-Vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi

-Genel ve detay görüntüler

-Zift yüklü tankerden görüntü

-İtfiayenin köpük ile müdahalesi

-İşçierden görüntü

-Yol çalışmasından görüntü



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2- ÜNİVERSİTENİN LABORATUVARINDA PATLAMA

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ- Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, (DHA)

Zeytinburnu\'nda bulunan Biruni Üniversitesi\'ndeki laboratuvarda meydana gelen patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversitenin laboratuavarında bulunan oksijen tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ve bomba uzmanı polisler patlamanın yaşandığı noktada incelemelerde bulundu. Olayı anlatan bir öğrenci, \"Eczacılık fakültesinde bulunan laboratuvarda oksijen tüpü patlamış, hocanın suratında da yanıklar oluşmuş. Hoca ambulansla hastaneye kaldırıldı\" diye konuştu. Bir başka öğrenci ise, \" Patlamanın en alt kattan en üst katlara kadar sesi geldi. Biz sesi duyduk zaten o sırada aradaydık\" dedi.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİNDEN AÇIKLAMA

Biruni Üniversitesi\'nden yapılan açıklama; \"Üniversitemiz beceri laboratuvarında küçük boy oksijen tüpü açımı sırasında fazla gaz çıkışı olmuştur süreçten iki personelimiz hafif derecede etkilenmiştir.Tedbir amaçlı personellerimiz hastaneye sevk edilmiştir\"

Görüntü dökümü:

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-Üniversiteden görüntü

-Öğrenciler ile röportaj

-Polis ekiplerinden görüntü

-Olay yeri ve bomba uzmanı polislerden görüntü

-Diğer detaylar



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3- MOTOSİKLET HIRSIZLARINA OPERASYON: 14 GÖZALTI

Haber: Ali AKSOYER-Kamera: İSTANBUL(DHA)

İstanbul\'da çok sayıda motosiklet hırsızlığı yaptıkları öğrenilen hırsızlık çetesi üyeleri 3 ay süren takibin ardından yapılan operasyonla yakalandı. Özellikle Anadolu yakasında hırsızlık yapan ve hırsızlıklar sırasında kask takarak tanınmamayı amaçlayan 14 şüpheliyle birlikte 11 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ataşehir, Ümraniye, Üsküdar ve Kadıköy\'ün aralarında bulunduğu çok sayıda ilçeden birbiri ardından meydana gelen motosiklet hırsızları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin tanınmamak için hırsızlıklar sırasında motosiklet kaskı taktıkları tespit edildi. Şüphelilerin motosikletlerin direksiyon kilitlerini kırdıktan sonra iterek kaçırdıkları belirlendi.

Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucu kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik 16 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Çekmeköy, Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe ilçelerinde düzenlenen baskınlarda çete lideri Alican O.(28)nun da aralarında bulunduğu olan 14 çete üyesi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 11 adet çalıntı mosotiklet ele geçirildi. Çalıntı motosikletlerin motor ve şasi numaralarının değiştirilerek \"change\" yapıldığı ve sahte ruhsatları bulunduğu ortaya çıktı.

Çete üyelerinin sorgusuna Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde devam ediliyor.

Görüntü dökümü:

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-POLİS KAMERASI

-Operasyon

-Özel Harekat Polisleri

-Kapının kırılması

-Evlerin içindeki aramalar

-Genel ve detaylar

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4-DEMİRTAŞ\'IN DAVUTOĞLU\'NA HAKARET DAVASINA GÖREVSİZLİK KARARI VERİLDİ

Haber-Kamera: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) ESKİ HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu\'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya, suçun basın yoluyla işlenmiş olması gerekçesiyle görevsizlik kararı verildi. Duruşma salonunun küçük olması nedeniyle adliye koridorlarına taşan çok sayıda HDP\'li, \"Selo Başkan\", \"Siyasi tutsaklar onurumuzdur\" şeklinde sloganlar attı. Kalabalık alkışlarla adliyeden ayrıldı.

Yargıtay\'ın Diyarbakır ve Ankara\'daki davaları birleştirerek göndermesi üzerine bugün İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde ilk duruşma görüldü. Duruşmaya, Selahattin Demirtaş halen başka suçtan tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi\'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. HDP Milletvekilleri Mahmut Toğrul, Ali Kenanoğlu ile çok sayıda HDP\'li vatandaş da izleyici olarak duruşmada hazır bulundu. Duruşma salonunun küçük olması nedeniyle izleyicilerin çoğu koridoru doldurdu. Selahattin Demirtaş\'ın cezaevinden video aracılığıyla duruşmaya katıldığını gören kalabalık alkışladı, zılgıtlar çekti. Bunun üzerine hakim, izleyicileri sessiz olmaları ve görüntü almamaları konusunda uyarıda bulundu.

DEMİRTAŞ\'IN AVUKATI: DAVADAN ÇEKİLMENİZ GEREKMEKTEDİR

Söz alan sanık Selahattin Demirtaş, kimlik sorgusu sırasında, mesleğinin ve nasıl geçindiğinin sorulması üzerine \"Milletvekili değilim. Aylık kazancım yok. Eşimin desteğiyle geçiniyorum\" dedi. Sanık Demirtaş, usule ilişkin avukatlarının beyanda bulunacağını söyledi. Söz alan Demirtaş\'ın avukatı Ercan Kanar ise \"1,5 yıl önce biz bu mahkemeyi reddetmiştik. Reddi hakim talebimiz reddedilmişti. Oturumu kapattığınız sırada, \'Bu davaya bakmaya çok da hevesli değilim\' demiştiniz. Bu nedenle bu davadan çekilmeniz gerektiğini düşünüyoruz\" dedi.

GÖREVSİZLİK KARARI VERİLDİ

Hakim bu talebi reddetti. Daha sonra bu davanın daha önce hukuki irtibat nedeniyle Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi\'nin dosyası ile birleştirildiğini, iki mahkeme arasında birleştirme hususunda oluşan uyuşmazlığın giderilmesi için dosyaların Yargıtay 5.Ceza Dairesi\'ne gönderildiği, söz konusu dairenin de dosyaların birleştirilerek bu mahkemeye gönderilmesine karar verdiğini tutanağa geçirdi. Hakim, birleştirme kararından önce de Diyarbakır 7.Asliye Ceza Mahkemesi\'nin güvenlik nedeniyle davanın başka bir yere nakledilmesi talebinde bulunduğunu, Yargıtay\'ın davanın Ankara\'ya nakline karar verdiği, Ankara\'nın da birleştirme kararı nedeniyle dosyayı İstanbul\'a gönderdiğini zapta aldı. Daha sonra kararını açıklayan hakim, sanık Demirtaş tarafından yapılan açıklamanın 8 Eylül 2015\'te ajanslarda haber yapıldığını, basın yoluyla işlenen suçlara bakma yetkisinin İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde olduğunu belirterek görevsizlik kararı verdi. Ancak sanık avukatları, görevsizlik kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek karara itiraz ettiklerini belirttiler. Duruşmanın bitmesinin ardından HDP\'li kalabalık, \"Selo Başkan\", \"Siyasi tutsaklar onurumuzdur\" şeklinde sloganlarla ve alkışlarla adliyeden ayrıldı.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTILAR

Adliye önünde toplanan grup adına HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve avukat Fırat Epözdemir basın açıklaması yaptı. Grup açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Mahmut Toğrul açıklama

-Fırat Epözdemir açıklama

-Adliyeden çıkan kalabalıktan görüntü

-Genel ve detaylar

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5 - BİLAL ERDOĞAN\'DAN İTALYANCA ŞARKININ ARDINDAN TÜRK SANAT MÜZİĞİ

Erhan TEKTEN - Esma ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) BİLAL Erdoğan, İtalyanca şarkının ardından Türk sanat müziği seslendirdi.

Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, önceki gün Best FM\'de Adem Metan\'a konuk oldu. Programda sürprizler yaşandı.

İlk olarak Bilal Erdoğan\'ın İtalya\'nın pop-rock yıldızı Ligabue\'nın 2013 yılında piyasaya sürdüğü \"Mondovisione\" albümünün ikinci single\'ı olan \"Tu Sei Lei\" adlı şarkısını seslendirdiği kayıt dinletildi.

Daha sonra ise Bilal Erdoğan\'ın Türk sanat müziği söylediği kayıt yayınlandı. Bilal Erdoğan\'ın bu kez Artaki Candan\'ın \"Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar\" adlı eserini seslendirdiği duyuldu.

Radyo programcısının sorularını da yanıtlayan Erdoğan, koyu Fenerbahçeli olduğunu belirtti. Bilal Erdoğan, \"Fenerbahçe\'nin maçını tribünde izleyeli üç dört yıl olmuştur. Futbol seyircisiyim ve futbol kültürüm de iyidir. Fanatik bir taraftar değilim. İnsanların kendilerini kaptırdığında nerelere gittiğini görebiliyoruz. Ben futbolu çocuklarımla izleyince keyif alıyorum. Çocuklarım futbolu sever. Onlar da benim gibi Fenerbahçeli. Çocuklarımın Fenerbahçe taraftarı olmasını istiyorum ve Fenerbahçeli olarak büyütmek istiyorum. Neden böyle istiyorum çünkü evde çocuklarımla aynı renkleri severek desteklemek isterim.\" dedi. Hobileriyle ilgili de konuşan Erdoğan, \"Aracımı kendim kullanmayı tercih ederim. Otomobil düşkünlüğüm kısmen var. Go-Kart binmeyi çok severim. En son Erzurum\'da büyük oğlum ile bir Go-Kart yarışı yapmıştık çok eğlenmiştik. Çocuk sahibi olduktan sonra hız yapmamaya daha da dikkat ediyorsun\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ı söylediği şarkıların kayıtları