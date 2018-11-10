DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1-3 İLDE TERÖR OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Haber: İstanbul DHA

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün kırsal kadroları ile iş birliği içerisinde olduğu, güvenlik güçlerine yönelik bombalı ve silahlı eylem yapma hazırlığında bulunduğu tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi.

İstanbul\'un Bakırköy, Başakşehir ilçeleri ile Tekirdağ ve Antalya\'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda, tabanca, 43 fişek, kurusıkı tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi

Görüntü Dökümü;

------------

-Operasyondan görüntüler

10.11.2018 -14.37- Haber Kodu : 181110159

=====================

2-TAKIMI BU KEZ ONSUZ MAÇA ÇIKTI, GÖZYAŞLARI SEL

* Pompalı tüfekle vurularak öldürülen Mert Emre Karagöz saha da anıldı

* Ailesi tribünden gözyaşlarına boğuldu

* Abla Buse Karagöz,

\"Bu çocuk 15 yaşında. Bu pompalıyı ona kim verdi\"

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

Bahçelievler\'de okul arkadaşı tarafından pompalı tüfekle sokak ortasında vurularak öldürülen Erokspor U15 Futbolcusu Mert Emre Karagöz\'ün takımı bugün siyah formalarıyla saha çıktı. Takım arkadaşları \"Seni hiç unutmayacağız Mert Emre Mekanın Cennet Olsun\" yazılı pankart açarken, ailesi ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Bahçelievler\'de önceki gün Erokspor U15 Futbolcusu Mert Emre Karagöz (15) okul arkadaşı M.K tarafından pompalı tüfekle öldürülmüş, M.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. U15 futbolcusu Karagöz\'ün takımı Erokspor bugünkü Kırıklareli maçına onsuz çıktı. Maç öncesi takım arkadaşları ve sporcular ölen arkadaşlarını andı. Anmaya katılmak için stada annesi Nurgüzel , babası Nihat, ablası Buse ve ağabeyi Anıl Karagöz\'ün yanı sıra çok sayıda yakını da katıldı.

SİYAH FORMA GİYDİLER

Takım arkadaşları Mert emre Karagöz\'süz ilk maçlarına siyah formalarıyla çıktı. Sahaya ellerindeki \"Seni hiç unutmayacağız Mert Emre Mekanın Cennet Olsun\" yazılı pankartla çıkan takım arkadaşları ve rakip takım oyuncular maç öncesi saygı duruşundan bulundu.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Maçın başlamasıyla birlikte duygu dolu anlar yaşayan aile fertleri uzun süre gözyaşı döktü. Takım arkadaşları ve diğer sporcular tribünde bulunan ailenin yanına giderek taziyelerini iletti. Mert Emre\'nin arkadaşlarını görünce duygularına hakim olamayan aile fertleri çocuklara sarılarak uzun süre ağladı. Bazı çocuklarında göz yaşı döktüğü görüldü. Anne Nurgüzel Karagöz maçı oğlunun takım eşofmanını giyerek seyretti. Oğlunun takımı sahaya çıkınca anne Nurgüzel Karagöz\'ün feryatları herkesi duygulandırdı.

\"BU POMPALIYI ONA KİM VERDİ\"

Bir süre maçı seyreden aile daha sonra stattan ayrıldı. Abla Buse Karagöz , \"Bu çocuk 15 yaşında. Bu pompalıyı ona kim verdi. Bu hapı ona kim verdi bu cesareti nereden aldı bu çocuk. Benim kardeşim birine vurmaya kıyamıyordu, bu çocuk pompalıyla vurdu nasıl yaptı bunu? Bu çocuk 3 gün eve gitmemiş hiç mi anası babası merak etmedi. Hiç mi demedin benim çocuğum nerede. Bunu mu beklemişler? Bizim canımız yandı. Ben dik duracağım ağlamayacağım ama cezasını çekecek. Bizden değil ama adalet verecek onun cezasını. Tek başına da değil tek yapamaz. Bu nasıl bir vicdan\" diye konuştu.

Mert Emre\'nin teyzesinin oğlu Koray Acarlı ise, \"Görüntüleri de net izleyince 14-15 yaşındaki birinin ateş etmesine benzemediği kanaatindeyim. Daha önce kesinlikle silah eline almış. Bu olayı planlanmış bir olay olarak görüyoruz biz. adalete güveniyoruz. Savcılarımız işin peşindeler. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Şu an da konuşacak hiç bir şey yok bizim canımız gitti\" dedi

Görüntü Dökümü

----------

-Pankarttan görüntü

-Stattan görüntü

-Aileden görüntü

-Sporcuların taziyeye gelişi

-Ailenin ağlaması

-Annenin feryatları

-Abla ve kuzen ile röportaj

-Diğer detaylar

10.11.2018 -14.14- Haber Kodu : 181110148

10.11.2018 - 14.16-Haber Kodu : 181110149

===========================

3-KARTAL\'DA YANGIN; BABA VE ÇOCUKLARINI İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN- İSTANBUL DHA

Kartal\'da 7 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Daireden yükselen dumanlar nedeniyle evde mahsur kalan bir baba ve üç oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan babanın ve bir çocuğunu durumun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın, 13.30 sıralarında Orta Mahalle, Kılıç Ali Paşa Sokak\'ta meydana geldi. 7 katlı binanın giriş katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanlar nedeniyle baba İzzettin İlhan ile Sude, Emirhan ve Elif ismindeki üç çocuğu içeride mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan baba ve çocuklarını kurtarırken, yangına müdahale ederek, söndürdü. Ambulansla hastaneye sevk edilen baba İzzettin İlhan ile bir çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------

(CEP TELEFONU)

-Yaralıların ambulansa bindirilmesi

-Detaylar

(AKTÜEL)

-Olay yerinden detay

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Görgü tanıkları ile röportaj

10.11.2018 - 14.45-Haber Kodu : 181110163

=======================================

(AKTÜEL GÖRÜNTÜYLE GENİŞ HABER)

4-KARTAL\'DA FABRİKADA YANGIN

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -Çağrı ÇALIŞKAN- İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA

Kartal\'da plastik ve ahşap malzemelerin bulunduğu fabrikada yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında binada maddi hasar oluştu.

Yangın 14.00 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi, Çobanyıldızı Caddesi\'nde plastik ve ahşap malzemelerin bulunduğu fabrika binasında meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangında binanın depo ve bahçe kısmından yoğun duman yükseldi. Bildirilmesi üzerine olay yerine Kartal, Maltepe ve Pendik\'ten itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikadan yükselen yoğun duman kilometrelerce uzaklıktan göründü. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, binada maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Yükselen duman

-İtfaiyenin müdahalesi

-Havadan görüntüler

-Genel ve detaylar

10.11.2018 -14.40- Haber Kodu : 181110162

10.11.2018 -14.42- Haber Kodu : 181110161

10.11.2018 -15.23- Haber Kodu : 181110179

===========================

5-ÜSKÜDAR\'DA 09.05

Haber: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün 80\'inci ölüm yıl dönümünden Türkiye\'nin her yerinde anma törenleri düzenleniyor. Bir vatandaş da Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Sultan Murat Caddesi üzerindeki evinden 09.05\'te caddeyi kayda giriyor. Saygı için çalınan sirenlerle bir kadın kadraja giriyor. Issız sokakta tek başına yürürken bir anda duruyor ve saygı duruşunda bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Siren sesleri

-Kadının yürümesi

-Durması

-Saygı duruşunda bulunması

10.11.2018 - 12.15-Haber Kodu : 181110097

==============================

6-ARNAVUTKÖY\'DE ÖĞRENCİLERİN \"GEÇİT\" EYLEMİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA

Arnavutköy\'de öğrenci ve veliler okul çıkışı geçit eylemi yaptı.

Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu\'nda eğitim gören çocuklarını okul çıkışında alarak evlerine gitmeye çalışan veliler hızlı giden ve yol vermeyen araçlar yüzünden yolu bir süre trafiğe kapatarak seslerini duyurmaya çalıştılar. Osmangazi Caddesini trafiğe kapatan öğrenci ve veliler, yaklaşık 5 dakika süren eylemlerinin ardından açıklama yaptı. Veliler, \"Her gün aynı çileyi yaşıyoruz. Yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla geçen araçlar tek yön trafik uygulamasının olduğu bu caddede ne yazık ki yayalara yol vermiyor. İlle de bir canın yanması mı gerekiyor önlem alınması için. Biz en azından bir yaya geçidi ya da üst geçit talep ediyoruz\" dediler.

Öğrenciler ise hem gündüz hem de akşam yolun karşısına geçmeye çalışırken sık sık kaza riski ile karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek, \"Üst geçit istiyoruz\" dediler.

Görüntü Dökümü:

----------

-Yol kapatma eyleminden görüntüler

-Veli ve öğrencilerin açıklamaları

==============================================================

7-TÜYAP FUAR KİTABI 37. KEZ KAPILARINI OKURLARINA AÇTI



Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği\'nin işbirliği ile düzenlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 28. İstanbul Sanat Fuarı TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi\'nde açıldı.

18 Kasım tarihine kadar kitapseverlerin ziyaret edebileceği fuarın açılış töreni, TÜYAP Fuar Merkezi\'nin Karadeniz salonunda yapıldı. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, fuarın bu yılki onur yazarı Selim İleri ile kitapseverler katıldı.

\'AVRUPA\'NIN EN YOĞUN ZİYARETÇİ FUARINI DÜZENLİYOR OLMAKTAN ONUR DUYUYORUZ\'

Fuarın açılış konuşmasını TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu yaptı. Geçen yıl fuarı 742 bin kişini gezdiğini söyleyen Kavukçuoğlu, \"Avrupa\'daki fuar ziyaretleri içinde bir rekordur. Bundan kıvanç duyuyoruz, onur duyuyoruz Avrupa\'nın en yoğun ziyaretçili fuarını düzenliyor olmaktan, bu fuarı 37 yıldır sürdürüyor olmaktan çok mutluyuz, sevinçliyiz\" dedi.

Fuarın açılışının bu yıl Atatürk\'ün 80. ölüm yıldönümüne denk geldiğini söyleyen Kavukçuoğlu, \"O\'nun sayesinde böyle bir Cumhuriyete sahibiz, bağımsızız, özgürüz\" dedi.

\'YAYINCILARIMIZ İTHAL EDİLEN KÂĞIDI BULUP BASMA NOKTASINDA GEÇEN YILIN YÜZDE 1 YÜZDE 2 GERİSİNDE\'

Zor bir yıl geçirdiklerini söyleyen Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk: \"Ağustos ayında yaşadığımız döviz dalgalanmaları nedeniyle yayıncılarımız ithal edilen kâğıdı bulup basma noktasında geçen yıla göre şu anda sanıyorum yüzde 1, yüzde 2 civarında gerideyiz. Geçmişte SEKA\'lar vardı. Evet, teknolojik olarak yetmiyordu, evet Türkiye\'nin ihtiyacını karşılamıyordu ama o dönemin, genç Cumhuriyet\'in kurduğu bir şeydi. Teknik olarak geliştirilebilirdi ve bugün başka bir şey yaşayabilirdik. Dolayısı ile bugün kâğıt endüstrisi aslında stratejik midir değil midir? Bunun cevabını görmüş olurduk\" dedi.

FUARIN ONUR YAZARI SELİM İLERİ DE KONUŞTU

Fuar\'ın onur yazarı Selim İleri, bir kişinin Büyük Taarruz \'un hemen öncesinde cephede Reşat Nuri Güntekin\'in eserini okuduğunu belirterek, \"O kişi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa\'dır. İstikbal harbi anılarında Binbaşı Mahmut Saydam Gazi\'nin odasına çekilip sabaha kadar Çalıkuşu\'nu okuduğunu anlatıyor. Bugün 10 Kasım, 37. TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarı\'nın açılışında bunu hatırladım\" dedi.

\'KİTAPTAKİ DARALMAYI MİLLET KIRAATHANELERİ AÇILIMI İLE ARTTIRMADA BİR AVANTAJ OLACAĞI KANAATİNDEYİM\'

Açtıkları Millet Kıraathanesi sayısının 30\'u bulduğunu söyleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, \"Sayısız millet kıraathanesi açıyoruz bu ara. Bu ay 30\'u falan bulacak. 7-24 açık olan mekânlar. Dolayısı ile bu kitaptaki daralmayı ve sıkışmayı millet kıraathaneleri açılımı ile arttırmada bir avantaj olacağı kanaatindeyim\" dedi.

VALİ YERLİKAYA: KATILIMICI SAYISI 1 BUÇUK MİLYON OLMALI

Açılışta son olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuştu. İstanbul\'un nüfusunun 15 milyon olduğunu, geçen yıl fuara sadece 750 bin kişinin katıldığını hatırlatan Vali Yerlikaya, \"Bu fuara öyle bir katılımcı sayısı olmalı ki; en az 1 buçuk milyon. Yani nüfusumuzun yüzde 10\'u, öğrencilerimizin yarısını sağlayacak bir katılım sağlamalıyız\" dedi.

Katılımcılar, konuşmaların ardından sahnede kurdele keserek fuarın açılışını yaptılar. Vali ve beraberindekiler açılışın ardından fuarı gezdiler.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Protokol konuşmaları

-Konuşmaların ardından sahnede kurdele kesilmesi

-Vali Ali Yerlikaya ve beraberindekilerin fuarı gezmeleri

-Vali Yerlikaya\'ya kitap hediye edilmesi

-Fuardan genel görüntü

10.11.2018 - 15.03-Haber Kodu : 181110168

10.11.2018 - 15.06-Haber Kodu : 181110170

=======================

8-ŞİŞLİ CAMİİ\'NDE ATATÜRK İÇİN MEVLİT OKUTULDU

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

Türkiye Hafızlar ve Mevlithanlar Cemiyeti\'nce, ölümünün 80\'inci yılı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için mevlit okutuldu.

Şişli Camii\'nde öğle namazının ardından Türkiye Hafızlar ve Mevlithanlar Cemiyeti Genel Sekreteri hafız Şakir Sertçe, hafız Ekrem Aydoğdu ve Murat Aydın tarafından, Atatürk ve şehitlerimiz için Kur\'an-ı Kerim okundu.

Şişli Camii\'nde, 21 senedir her 10 Kasım\'da gerçekleştirilen programda, mevlit-i şerif, ilahi ve kasideler okunurken, vatandaşlar da Atatürk ve şehitler için dualar okudu.

(FOTOĞRAF)

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Şişli Camiinden detay görüntü

-Mevlit okuyan hocalardan detay görüntü

-Hocaların mevlit okuması

-Camiye gelenlerin mevlidi dinlemesi

-Caminin içinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

10.11.2018 -14.47- Haber Kodu : 181110164