DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

(geniş haber)

1- BAĞCILAR\'DA 20 KATLI BİNADA DIŞ CEPHE YANGINI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Melih OKUMUŞ-Murat SOLAK/ İSTANBUL , (DHA)

Bağcılar\'da inşaat halindeki 20 katlı bir binanın dış cephesinde yangın çıkı. Herhangi bir can kaybı yada yaralanmanın yaşanmadığı yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Olay saat 13.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi, Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 20 katlı bir binada meydana geldi. Binanın alt katında dış cephe kaplamasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede üst katlara yayıldı. Kısa sürede yayılan alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de caddeyi trafiğe kapatarak önlem aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Çıkan yangında her hangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmazken binada maddi zarar meydana geldi.



2- KARTAL\'DA GECEKONDU YANDI, 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Çağrı ÇALIŞKAN/iSTANBUL, (DHA) KARTAL\'da bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 13.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Namzet sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda çıktı. Alevler kısa sürede tüm gecekonduyu sardı. Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın söndürüldü ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

Sobadan çıkmış olabileceği üzerinde durulan yangınla ilgili olarak bir mahalle sakini, \"Tam olarak bilmiyoruz da bacadan çıktı yangın. Komple yandı. Biz de çatıdan müdahale ettik. Ama ancak bu kadar. Herkesi dışarı çıkardık.\" dedi.

3- SOYDUKTAN SONRA ŞAKALAŞARAK KAÇMIŞ

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'da müşteri gibi girdiği markette ana kasanın bulunduğu bölümde çalışan görevliyi silahla tehdit edip paraları gasp eden şüpheli yakalandı. Olayın güvenlik kamera görüntüleri deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Şüphelinin soygunu yaptıktan sonra hiç bir şeyden haberi olmayan, kapıda bulunan diğer çalışanlarla şakalaşarak güle oynaya dışarı çıktığı görüldü.

FARK ETTİRMEDEN ARKA TARAFA GEÇMİŞ

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde bir ay önce meydana gelen olayda müşteri gibi içeri giren bir kişi, bir süre raflara bakarak oyalandıktan sonra marketin ana kasasının bulunduğu arka bölüme geçti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre kasanın başında bulunan çalışanı tehdit eden şüpheli, kasada bulunan 43 bin lirayı elindeki poşete doldurdu. Daha sonra çalışanı \"20 dakika dışarı çıkma yoksa seni öldürürüm\" diye tehdit eden şüpheli, tekrar ön bölüme geçerek çalışanların arasından marketten ayrıldı. Kasanın başında kalan çalışanın 20 dakika sonra dışarı çıkmasıyla soygun ortaya çıktı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DENEYİMLİ DEDEKTİFLERİ BİLE ŞAŞIRTTI

Soygunun duyulmasından sonra harekete geçen polis olay yerine geldi. Soygun anının güvenlik kamera görüntüleri deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Görüntülerde şüphelinin rahat tavırlarla içeri girmesi bir süre sonra yine rahat tavırlarla çalışanların arasından dışarı çıktığı görüldü. Şüphelinin çıkışta dış kasalarda duran çalışanlara \"Bir türlü çıkışı bulamadım. Neredeyse içerde kalacaktım.\" diye şakalaştığı tespit edildi.

AĞABEYİNİN EVİNDE YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri kısa süre içinde şüphelinin kimliğini tespit ederek yakalamak için harekete geçti. Şüpheli Rezan D., ağabeyi M.D.\'nin evinde saklanırken gözaltına alındı. Ağabey M.D.\'nin de bir süre önce gasp suçlamasıyla yakalanıp tutuklandığı daha sonra serbest kaldığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin aynı bölgede başka bir market soygunun da faili olduğu tespit edildi. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Rezan D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4- İSTANBUL\'DA HIRSIZLIK OPERASYONU: 8 KİŞİ YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da gece yarısından sonra girdikleri evlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen 8 şüpheli 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alındı. Adliyeye sevkedilen şüpheliler arasında 2 gün önce Zeytinburnu\'nda meydana gelen 1 milyon 600 bin lira değerinde döviz ve altının çalındığı hırsızlık olayının failleri de yer alıyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Temmuz ayında İstanbul\'da çok sayıda ev hırsızlığı yapan bir şebekeyi ortaya çıkarmak için soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla yapılan fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi. Önceki gün sabaha karşı yapılan operasyonda ele başılığını 20 yaşındaki O.T.\'nin yaptığı 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmamak için telefon kullanmadığ belirlendi. Şüphelilerin 15 ayrı ayrı eve girerek hırsızlık yaptıkları öğrenildi. 3\'erli gruplar halinde hırsızlık yapan şüphelilerin çalıntı otomobillerle geldikleri semtlerde yaya dolaşarak hedef evleri tespit ettikleri, ardından vatandaşlar uyurken evlere girerek hırsızlıkları gerçekleştirdikleri belirlendi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili sürdürülen soruşturmada başka bir hırsızlık olayı daha çözüldü. Zeytinburnu\'nda bir tekstil şirketine tuvalet penceresinden girerek yaklaşık 1.6 milyon lirayı çalan hırsızlardan ikisinin kimliğini tespit eden dedektifler bu şahısları yakalamak için operasyon yaptı. Operasyonda M.Ş.S.(23) ile M.S.(22) gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte çalıntı olduğu tespit edilen bir otomobil, 9 adet cep telefonu, 10 adet kol saati, 40 bin lira, 20 bin dolar, bin Euro ile altın ziynet eşyaları ele geçirildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Yetkililer Zeytinburnu\'nda meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili firari şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

5 - İŞ ADAMI ABDULLAH TİVNİKLİ HAYATINI KAYBETTİ



İSTANBUL, (DHA) EKSİM Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli, İstanbul\'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede, 59 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye\'de ve İngiltere\'de aldığı lisans ve lisansüstü eğitimlerin ardından, genç yaşlarından itibaren önemli projelerde görev alan Abdullah Tivnikli, yöneticilik görevlerinin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında yaptığı hayırseverlik işleriyle de tanınıyordu.

1959 yılında Erzurum\'da doğan Abdullah Tivnikli, 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü\'nden mezun oldu ve bu üniversitede İşletme yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans eğitiminin ardından akademik çalışmalar için İngiltere\'ye giden Abdullah Tivnikli, burada katılım bankacılığı modelinin dünyadaki işleyişi, hukuki altyapısı ve uygulamaları hakkında eğitim aldı ve çalışmalar yaptı. Türkiye\'de 1980\'lerin başında serbest piyasa ekonomisine geçilmesiyle birlikte, 1983 yılında aldığı bir davet üzerine katılım bankacılığının hukuki altyapısının hazırlanmasında görev yapmak üzere ülkesine döndü. Katılım bankacılığı modelinin Türkiye\'deki ilk uygulayıcısı olan Albaraka Türk\'ün kuruluş sürecinde yer aldı.

1986 yılında aile şirketi olan Eksim kuruldu. Holding, gerçekleştirdiği gıda, hububat ve petrol türevlerinin ticaretiyle yıllar içinde büyük şirketler arasına girdi. Enerji yatırımlarıyla büyüyen Eksim, yenilenebilir enerji üretiminde en büyük şirketler arasına girdi.

6- ZEKERİYA ÖZ\'ÜN FOREX OYUNU



Hayati ARIGAN /İSTANBUL(DHA) - FETÖ\'nün firari savcısı Zekeriya Öz\'ün, Forex\'te oynamak için İşadamı Burak Başlılar\'dan üzerinde baskı kurarak 500 bin dolar aldığı ortaya çıktı. Örgütün kasası olduğu tespit edilen Ali Çelik ve Pinhan Restoran\'ın yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 45 sanıklı dava dosyasında yer alan Muhammed kod adlı gizli tanığın ifadesine göre; Burak Başlılar, Öz için \"Telefonu açamıyorum, tehdit eder gibi benimle yukarıdan konuşuyor. Şimdi çat kapı sıkıldıkça evime geliyor. Adam utanmadan sıkılmadan (mangalı hazır et bugün yemek yiyecek yerimiz yok ailecek sana geliyoruz) diyor. Benim de ailemin de huzuru kalmadı. Yanımda konuşurken \'Ya bize tabi olacaklar ya da cezaevinde sürünecekler diye tutuklananlarla ilgili konuşuyor\" şeklinde dert yandı.



PARÇA PARÇA TOPLAM 500 BİN DOLAR ALDI

FETÖ adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan İstanbul Maltepe\'deki \'Pinhan Restoran\'da örgütün gizli toplantılarının yapıldığı, karargah olarak kullanıldığı, himmet ve diğer gelirlerin şirketin gelirleriymiş gibi sisteme sokulduğu iddiasıyla 12\'si firari 45 sanığın yargılandığı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davada Muhammed kod adlı gizli tanık, meslekten ihraç edilen firari eski savcı Zekariya Öz\'ün İşadamı Burak Başlılar\'dan nasıl binlerce dolar alarak Forex oynadığını anlattı. FETÖ/PDY terör örgütü üyesi önemli kişileri yakından tanıdığını belirten gizli tanık, Öz\'ün 77 bin dolarlık Dubai tatili masrafının Ali Ağaoğlu\'nun yurt dışı satış danışmanı Halil İbrahim Demirhan\'a elden ödediğine dair belge alması için gönderdiği müteahhit Aytaç Ocaklı\'nın, İşadamı Burak Başlılar\'ı FETÖ\'cü savcılarla tanıştırdığını kaydetti. Gizli tanık, Zekeriya Öz\'ün Forex konusunda uzman İşadamı Burak Başlılar\'dan parçalar halinde toplam 500 bin dolar aldığını ileri sürdü.

Başlılar\'ın dolandırılmaya müsait biri olduğunu ve kendisini \"Bu adamlar tehlikeli, devlet içinde bir yapılanma olduklarını düşünüyorum\" diyerek uyardığını kaydeden gizli tanık, İşadamının ise \"Devlete zararlılarsa bunlar nasıl başsavcı oldular?\" diye yanıt verdiğini ifade etti.



TELEFONDAKİ FOREX UYGULAMASINI GÖRÜP, MERAK SARDI

Gizli tanık, Zekeriya Öz\'ün, Aytaç Ocaklı ve Burak Başlılar ile Sultanahmet\'te bir nargile salonunda tavla oynadıkları sırada Başlılar\'ın telefonunda açık olan Forex uygulamasını gördüğünü ardından da buna merak sardığını anlattı. Başlılar\'ın \"Forex\'ten altın alıp satıyorum. Oturduğum yerden para kazanıyorum\" demesinden 2 gün sonra Öz\'ün Forex hesabı açtığını belirtti.



BAŞLILAR: BAŞIMA BELA OLDU, ÇAT KAPI EVİME GELİYOR

Gizli tanık şunları kaydetti; \"Zekariya Öz, Forex hesabını açarken Aytaç Ocaklı\'nın mail adresini irtibat olarak vermiş. Forex\'i beceremeyen Öz, yatırdığı paraları kaybedince Burak Başlılar\'dan 5 bin,10 bin dolar istemeye başladı. Böylelikle toplam 500 bin dolar aldı. Burak Başlılar, \'Başıma bela oldu. Durmadan para istiyor. Telefonu açmasam \'acil ara\' diye mesaj atıyor. Arayınca da \'Hayırdır telefonlara bakmıyorsun senden sadaka değil borç istedik\' diye telefonu kapatıyor\' diyordu. Burak Başlılar, Zekeriya Öz\'ü başına Aytaç Ocaklı\'nın bela ettiğini söylüyordu. Aytaç Ocaklı\'ya \'Senin yüzünden başıma bela oldu. Telefonu da açamıyorum, tehdit eder gibi benimle yukarıdan konuşuyor. Evime de getirdin. Sayende evimi de öğrendi. Şimdi çat kapı sıkıldıkça evime geliyor. Adam utanmadan sıkılmadan (mangalı hazır et bugün yemek yiyecek yerimiz yok ailecek sana geliyoruz) diyor. Benim de ailemin de huzuru kalmadı. Yanımda konuşurken \'Ya bize tabi olacaklar ya da cezaevinde sürünecekler diye tutuklananlarla ilgili konuşuyor\' diye dert yanıyordu.



EV İÇİN PARA İSTEDİ

Gizli tanık, Zekeriya Öz\'ün babası Osman Öz\'e Bursa\'da ev almak için Burak Başlılar\'dan ayrıca 90 bin dolar istediğini iddia etti. Öz\'ün, Başlılar\'a \'Birinin üzerine kamyon aldım. Kamyon çalışıyor. Oradan gelecek parayla bu parayı ben ödeyeceğim. Ayrıca bir yerden beklentim var O da bize sürpriz olacak\" dediğini öne sürdü.



6 KÜLÇE ALTINLA ÖDEME

Zekeriya Öz\'ün Burak Başlılar\'a borcunu ödemek için 250 bin dolar değerinde 6 külçe altın verdiğini kaydeden gizli tanık, \"500 bin dolarlık borcunun 250 bin dolarını bu şekilde ödedi\" dedi.

7- (ÖZEL) BAĞCILAR\'DA SEBZE YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

Bağcılar\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze-meyve yüklü kamyonet alt geçit altında devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yara almadan kurtulurken, trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, 10.30 sıralarında Matbaacılar Caddesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Göztepe Mahallesi istikametinde seyir halinde olan 34 BCV 56 plakalı kamyonetin sürücüsü Veysi Atilla henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sebze, meyve yüklü kamyonet alt geçit altında devrildi. Kasada bulunan sebze, meyveler yola saçıldı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, Göztepe istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bir süre sonra sürücü Atilla\'nın yakınları olay yerine gelerek, yola saçılan sebze ve meyveleri topladı. Devrilen kamyonet vinç yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

8- HEMŞİRENİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TRAFİK KAZASINDA, TUTUKLU NİŞANLI ÇİFTE 15\'ER YIL İSTENDİ

Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)

Hemşire Gizem Berfu Altunoğlu\'nun ölümü, bir kişinin de yaralanması ile sonuçlanan trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Aracı kullanan tutuklu şüpheli Merve Köstereli ile yine tutuklu olan nişanlısı Tunç Öcal hakkında, \"Taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olmak\" suçundan 15\'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Maltepe\'de 6 Ekim 2018 tarihinde akollü araç kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybederek hemşire Gizem Berfu Altunoğlu\'na (21) çarparak ölümüne, araçta bulunan bir kişinin de yaralanmasına neden olan araç sürücüsü Merve Köstereli ve nişanlısı Tunç Öcal hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Merve Köstereli, Tunç Öcal ile kazada yaralanan B.Y., Z.K.A.\'nın aynı araçta oldukları belirtildi. Merve Köstereli\'nin Tunç Öcal\'dan ayrılmak istediği için aralarında tartışma çıktığı, tartışma sırasında Tunç Öcal\'ın Merve Köstereli\'nin kullanımındaki aracın direksiyonuna müdahale ederek aracı sağa doğru yönelttiği, Merve Köstereli\'nin de aracın direksiyon hakimiyetini sağlamaya çalıştığı ancak olay anında alkollü olmasının da etkisi ile yaya olan Gizem Berfu Altunoğlu\'na çarparak ölümüne neden olduğu belirtildi.

Araçta bulunan Z.K.A.\'nın da yaralandığı belirtilen iddianamede, şüpheli Merve Köstereli\'nin ilk ölçümde 0.90, 32 dakika sonra alınan ikinci ölçümde de 0.46 promil, Tunç Öcal\'ın da 0.70 promil alkollü olduğu belirtildi.

Araçta bulunan Z.K.A.\'nın da şüphelilerden, şüpheli Merve Köstereli\'nin de nişanlısı Tunç Öcal\'dan şikayetçi olduğu belirtilen iddianamede, mağdur Z.K.A.\'nın şüpheli Tunç Öcal\'ın direksiyona müdahalesi ile aracın yoldan çıktığı şeklinde ifade verdiği hatırlatıldı.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAKLAR

İddianamede şüpheliler Merve Köstereli ve Tunç Öcal\'ın, \"Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişini de yaralanmasına neden olmak\" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.



9- İSTANBUL HAVALİMANI\'NDA HEM SUDAN HEM ELEKTRİKTEN TASARRUF SAĞLANACAK

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - DÜNYANIN tek çatı altında inşa edilen tek havalimanı özelliğine sahip İstanbul Havalimanı\'nda yapılan proje kapsamında su ve enerjiden tasarruf sağlanacak. Projenin yılda yaklaşık 33,2 milyon lira tasarruf sağlayacağı öğrenildi.

29 Ekim\'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul Havalimanı terminal binası ve özellikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son teknolojinin kullanıldığı havalimanında yapılan proje kapsamında enerji ve su tasarrufu sağlanacak. Ayrıca havalimanından toplanan tonlarca çöpler geri dönüştürülecek.

İstanbul Havalimanı\'nda yer alacak tüm ticari işletmeler, yeşil kuruluş sertifikasına sahip olacak. Proje kapsamında İstanbul Havalimanı enerjisini üreten, çevreci ve engelsiz bir havalimanı olacak. Çevreci bir havalimanı olan İstanbul Havalimanı terminali çatısı güneş ışınlarının terminal içerisine daha çok güneş ışınlarının gelmesini sağlıyor. Çatı sayesinde daha az enerji tüketiliyor. Havalimanındaki çatılar enerji tasarrufunun yanı sıra su tasarrufunda da önemli rol oynuyor. 450 bin metrekarelik çatı kaplaması bulunan havalimanında yağmur suları geri dönüşüm merkezine aktarılacak. Bu sayede yüzde 40 su tasarrufu sağlanacak. Hem su hem enerji tasarrufu sağlayan proje kapsamında yaklaşık 33,2 milyon lira tasarruf elde edilecek.

