DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1 - ÜMRANİYE\'DEKİ GÖÇÜKTEN İKİNCİ CESET ÇIKARILDI (1)

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de yaşanan göçükte, güvenlik görevlisi Güray Halat\'ın cansız bedeni toprak altından çıkarıldı. Güray Halat\'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Göçükte ilk olarak sabah Mehmet Altun\'un cenazesi çıkarılmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Cesedin çıkarılması

02.11.2018 - 14.12 Haber Kodu : 181102110



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(geniş haber)

2- İBB BAŞKANI UYSAL: DİNAMİT PATLATILACAK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Ümraniye\'de göçük olan alanda yaptığı incelemenin ardından açıklama yaptı.

Uysal, göçüğün değişik sebepleri olabileceğini belirterek, \"Bunların içerisinde buradaki tünelle üst kot arası yaklaşık 17 metre. Burada ayrı bir boşluk oluşmuş olabilir, değişik sebepler olabilir. Bunun teknik incelemeleri yapıldıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır\" dedi.

\"ALTTAKİ BİR BOŞLUKTAN KAYNAKLI OLABİLİR\"

Uysal, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin, mahalle sakinlerinin dinamit patlatıldığı iddialarını sorması üzerine Mevlüt Uysal, \"Şu anda dinamit patlatılacak bir durum söz konusu değil. Çünkü orada tünel daha öncesinden yapılıp bitmiş. Sadece makas değiştirme alanında bir genişletme çalışması var. Burası zaten istasyon alanının hemen bitişindeki bir alan. Dün gece saat 01.20 civarında bu olaylar oldu. Olay olurken altta da çalışmalar var ama çok ani bir şekilde bir çökme. Çok ani, güvenlik kulübesinin içinde kaçma şansı dahi olmayan bir hareketlilik olmuş. Bunun sebebine tabi ki bakılıyor. Alttaki bir boşluktan kaynaklı olabilir, zeminin hareketlerinden kaynaklı olabilir. Ben gece saat 02.30 gibi haberdar oldum. O saatten sonra zaten bütün ekibimiz seferber oldu, çalışmaya devam ediyorlar\" dedi.

\"ŞU ANA KADAR BU ŞEKİLDE ÖLÜMLÜ BİR GÖÇÜK OLMAMIŞTI\"

Uysal, \"2 kardeşimiz vefat etti. Ailelerine baş sağlı diliyorum. Yanlarındayız, acılarını paylaşıyoruz. Bugüne kadar metro inşaatlarımızda ufak tefek göçük olmakla birlikte, şu ana kadar bu şekilde ölümlü bir göçük olmamıştı. Bunun sebeplerini ayrıntılı bir şekilde tekrar yapacağız. Daha öncesinden yerleştirilen sensörlerde arıza gibi ihmal varsa ihmali olanlarla ilgili gerekli işlemeler yapılacaktır. Ama gördüğümüz kadarıyla burada ani bir hareketlilik olmuş. Bu kadar ani hareketliliğinde sebebinin muhakkak ortaya çıkarılması gerekiyor\" şeklinde konuştu.

\"SORUMLULARI VARSA BİZ DE ÜZERİNE GİDECEĞİZ, GEREĞİ YAPILACAKTIR\"

İBB Başkanı Uysal, \"Birinin cenazesine ulaşıldı, diğerinin ulaşılmak üzere, yeri tespit edilmiş vaziyette. Yukarıdan gelecek topraklar için de tedbir alındı, şu an çıkarılmak üzeridir diye tahmin ediyorum. Ailelerin acılarını paylaşıyoruz, yanlarındayız. Nihayetinde sorumluları varsa biz de üzerine gideceğiz, gereği yapılacaktır\" dedi.

\"TAHLİYE EDİLEN BİNALARLA İLGİLİ TEKNİK ÇALIŞMALAR YAPILACAK\"

Uysal, bir gazetecinin, \"Tahliye edilen binalar var, tehlike devam ediyor mu?\" sorusu üzerine, \"Tahliye edilen binalarla ilgili teknik çalışmalar yapılacak. Eğer binalarda bir teknik sıkıntı varsa ise, ön bulgulara göre teknik çok bir sıkıntı yok. Akşama kadar bu durum belli olacak. Eğer teknik olarak bir sıkıntı varsa onlar boşaltılacak. Ama ön bulgulara göre binalarda bir sıkıntı yok\" diye cevap verdi.

Uysal, tahliye edilenlerin durumunun ne olacağıyla ilgili soruya ise, \"Binalarda teknik olarak bir sıkıntı var ve bu binalar boşaltılacak denilirse, zaten zaman zaman İstanbul\'da bu tür hadiseler yaşandığı zaman ailelerimizin yanındayız. Onların tedbirini alıyoruz. Onlara her türlü yardımı yapıyoruz. Sorun yoksa zaten içerisinde oturabilirsiniz diyeceğiz\" dedi.

Uysal, İstanbul\'un diğer bölgelerinde böyle bir sıkıntı olmadığını belirterek, \"1990 yılından bu yana İstanbul\'da metro inşaatları devam ediyor. Şu anda da 290 kilometrelik metro inşaat İstanbul\'da devam ediyor. her tarafta devam ediyor. Bütün tedbirler alınmış vaziyette. otomatik sensörlerle tedbirler alınmış vaziyette. Buradakinin farklı bir sebepten kaynaklı olması mümkün. Bunları araştırıyoruz. İnsanlarımız tedirgin olmasın, rahat olsun\" şeklinde konuştu.

\"ÇOK HIZLI BİR AŞAĞIYA DÜŞÜŞ OLMUŞ\"

Mevlüt Uysal, zemin etüdünde bunun ortaya çıkıp çıkmadığının sorulması üzerine, \"Bu şaft boşluğunun hemen kenarında büyük bir ihtimal. Bu inşaatımı 2-3 yıldır devam ediyor. Öncesinde de zemin etüdünün yapıldığı düşünülürse, 4-5 sene önce yapılmış bir zemin etüdü. Bu süre içerisinde bazı zeminlerde bulunan kalker taşı diyebildiğimiz suda eriyen, bu tür şeyler oluşabiliyor. Öncesinde boşluk olmamakla birlikte, daha sonra gerek o bölgede oluşan yeni sulamadan veya alttaki değişikliklerden kaynaklı olarak oraya su girmesi veya erime sürecinin sonradan tamamlaması gibi arada boşluklar oluşabiliyor. Baktığımı zaman üzerindeki güvenlik kulübesinin bir anda aşağıya çökmesi, çok hızlı bir şekilde çökmesi öyle bir ihtimal güçlendiriyor. Ağır ağır kayıyor olsa bir şekilde güvenlik kulübesinin içerisindeki kardeşlerimiz aslında dışarı çıkabilmeleri gerekirdi. Ama çok hızlı bir aşağıya düşüş olmuş ki, bu arada bir boşluk olma ihtimalini güçlendiriyor. O boşlukta sonradan oluşmasaydı, öncesinde orada tünel kazma işlemi bitmiş durumdaydı. 1.5 sene öncesinde orada tünel kazılmış, fore kazıkları çakılmış, hepsi bitmiş. Ondan sonraki süreçte böyle bir şey yaşanıyor. Büyük ihtimalle sonradan oluşan ara boşluktan kaynaklı bir sıkıntı var ki, ani olarak güvenlik kulübesinin çok hızlı bir şekilde aşağıya inmesi var.

Uysal, Güray Halat\'ın cesedinin yerinin tespit edildiğini ancak çıkarma işlemi için toprak için önlem alındığını belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Uysal\'ın açıklamaları

02.11.2018 - 12.27 Haber Kodu : 181102094

02.11.2018 - 12.41 Haber Kodu : 181102087

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3- SILA\'NIN TANIKLARI DİNLENİYOR

Özden ATİK - İstanbul (DHA) - AHMET Kural tarafından darp edildiğini iddia eden sanatçı Sıla Gençoğlu\'nun tanıkları dinleniyor.

Sıla Gençoğlu darp iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada savcılık 3 tanığın ifadesini alıyor. Savcılık, Sıla Gençoğlu\'nun şoförünün de arasında olduğu 2\'si kadın 3 kişinin ifadesini alıyor.

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4- AYCI: (İSTANBUL HAVALİMANI) SEFERLERİMİZ BÜYÜK BİR BAŞARIYLA YAPILIYOR

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı\'ndan ilk üç günde yapılan seferlerin büyük bir başarıyla gerçekleştiğini belirterek, \"15 saatlik bir operasyon yapıyoruz. Saatte iki uçuşumuz var. Şu anki gidişat hem seferlerimizin kalitesi bakımından hem zamanındalığı bakımından hakikaten havalimanımızın ne kadar mükemmel inşa edildiğini bir kez daha yaşıyoruz\" dedi.

THY Teknik A.Ş. ile Özçelik-İş Sendikası arasında \'6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi\' imza töreninin ardından basın mensuplarına konuşan İlker Aycı, 29 Ekim\'de resmi açılışı, 31 Ekim\'de de ilk seferlerin gerçekleştirildiği İstanbul Havalimanı\'ndan ilk üç günlük uçuşları değerlendirdi. Aycı, \"15 saatlik bir operasyon yapıyoruz. Saatte iki uçuşumuz var. Bu uçuşlarla beraber en önemli şey bu havalimanının ilk denemelerini gerçekleştirmiş oluyoruz. Şu anki gidişat hem seferlerimizin kalitesi bakımından hem zamanındalığı bakımından hakikaten havalimanımızın ne kadar mükemmel inşa edildiğini bir kez daha yaşıyoruz. Beklediğimizin çok üzerinde havalimanındaki testler başarıyla gidiyor\" dedi.



\"YOLCULARIMIZI, ÇALIŞANLARIMIZI MUTLU GÖRÜYORUZ\"

İlker Aycı, \"Allah nazar değdirmesin. Tüm denemelerde, tüm testlerde, ayrıca yapılan seferlerde de görüyoruz ki arka tarafta, uçuşların haricinde kalan kısımda yapılan deneme testleri de devam ediyor. Çalışmalarımız oralarda da iyi gidiyor. Yolcularımızı, çalışanlarımızı mutlu görüyoruz. Gerek pilotlarımız, gerek kabin memurlarımız, teknisyenlerimiz, gerek yer hizmetlerinde çalışan arkadaşlarım, herkes büyük bir gayretle şu anda muhteşem mekanda görev yapıyorlar. Önümüzdeki günlerde bu testler ve seferlerimizin sayısı ile kalitesi de böyle gitmeye devam ederse, özlediğimiz ful kapasiteye de geçeceğiz. Şu anda bu başlangıç bizim için iyi bir başlangıç. Memnunuz, mutluyuz. Seferlerimiz büyük bir başarıyla yapılıyor\" ifadelerini kullandı.

\"SEFERLER NE ZAMAN ARTACAK?\"

İlerleyen günlerde sefer artışlarının olup olmayacağıyla ilgili bir soruya ise İlker Aycı, \"Planlamalar yapıldı. Bu planlamalara göre gideceğiz. Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Ulaştırma Bakanlığı ile koordinasyon içerisindeyiz. Yine havalimanı işletmecisi, sivil havacılığımız ile koordinasyon içerisindeyiz. Bu koordinasyon çerçevesinde gidecek bu iş. Şu anda bu seferler çerçevesinde başlamak kafi görülüyor. Bu anlamıyla iki aylık bir deneme sürecimiz var. Şöyle bir ay geçsin, bunları daha net olarak konuşuruz. Ama şu anda gidişat planlamalar doğrultusunda gayet iyi\" şeklinde yanıt verdi.

Görüntü Dökümü

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-Basın mensuplarının sorusu

-İlker Aycı\'nın açıklamaları

-Genel ve detaylar

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5- SİLİVRİ\'DE GARDİYANA SALDIRI KAMERADA

- Saldırı protesto edildi

istanbul DHA

Silivri\'de bir gardiyana yapılan saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ceza İnfaz Kurumları Personeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (CİPDER) saldırıyı protesto etti.

CİPDER üyeleri Silivri Atatürk anıtı önünde biraraya geldi.

Grup adına açıklamayı Genel Başkan Yardımcısı Zafer Baysal yaptı

Zafer Baysal, \"Kamu adına bu çok önemli görevi yerine getiren fedakar kamu görevlilerine son günlerde giderek artan şiddet olayları bizleri de son derece üzmektedir. Ceza infaz kurumları personeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak sadece yasalarca kendine verilen görevi yerine getirdiği için şiddete maruz kalan personelimize yönelik şiddeti ve bu şiddeti uygulayanları kınıyoruz. Unutulmamalıdır ki bizlere yapılan her şey aynı zamanda devlete karşı yapılmış sayılmaktadır\" dedi.

Bu arada bir memura yönelik saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 saldırganın üniformalı çalışanı darp ettiği görülüyor

Görüntü Dökümü:

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-Saldırı görüntüsü

-Açıklamadan görüntülen

02.11.2018 - 12.34 Haber Kodu : 18110208

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6 - ADLİYE ÖNÜNDE \"YAN BAKTIN\" KAVGASI



Zeki GÜNAL- Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, (DHA) ÇAĞLAYAN\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nın önünde bir davayı bekleyen 5 kişilik grupla, iki kadınla yoldan geçen bir kişi arasında \'yan baktın\' tartışması yaşandı. Karşılıklı laf dalaşıyla birlikte taraflar tekme tokat birbirine girdi. 5 kişilik grup tarafından darp edilen kişiyi yanındaki kadınlar \"Hasta o kalp hastası\" diye bağırarak kurtarmaya çalıştı. Adliye önünde görevli polisler anında olaya müdahale edip kavgayı ayırdıktan sonra iki kişiyi kelepçe takarak gözaltına aldı.

Görüntü dökümü

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-Kavga eden kişiler

-Kadınların bağrışmaları

-Polisin kavgayı ayırması

-Gözaltına alınanlar

-Genel ve detay görüntüler

02.11.2018 - 12.56 Haber Kodu : 181102092

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7- AMSTERDAM\'DAN GELEN KOLOMBİYALI YOLCUNUN VALİZİNDE KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Amsterdam\'dan İstanbul\'a gelen Kolombiya uyruklu D.A.A.G.\'nin valizinde zulalanmış 1 kilo 388 gram kokain ele geçirdi. D.A.A.G.\'nin yakalanma anı ve valizinde yapılan arama polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışından Türkiye\'ye uyuşturucu madde sokulacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 28 Ekim\'de Atatürk Havalimanı\'nda Hollanda\'nın Amsterdam şehrinden gelen Kolombiya uyruklu 50 yaşındaki D.A.A.G.\'nin davranışlarından şüphelenerek takibe aldı. Polis ekipleri D.A.A.G.\'nin valizinde yapılan aramalarda valizin alt kısmına zulalanmış 1 kilo 388 gram gelen kokain ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri 29 Ekim\'de tamamlanan Kolombiya uyruklu D.A.A.G. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

VALİZİN ARANMASI POLİS KAMERASINDA

Polis ekipleri Kolombiya uyruklu D.A.A.G.\'nin Atatürk Havalimanı\'nda ki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini basın mensuplarıyla paylaşırken, şüphelinin valizinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı arama ve kokainin bulunması polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Şüpheli D.A.A.G.\'nin havalimanındaki görüntüsü

-Polis ekiplerinin valizde yaptığı arama

-Ekiplerin uyuşturucu maddeyi ele geçirmesi

-Genel ve detaylar

02.11.2018 - 13.04 Haber Kodu : 181102096





