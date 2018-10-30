DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- SUUDİ BAŞSAVCI, BAŞKONSOLOSLUĞA GELDİ (1)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Yılmaz BEZGİN İSTANBUL DHA

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için İstanbul\'da bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na geldi.

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, kaldığı otelden çıkarak saat 11.00 sıralarında Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na gitti.

Suud Muceb burada yaklaşık 1 saat kaldı. Savcı Suud Muceb daha sonra Levent\'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Suud Muceb\'in konvoyunun konsolosluğa gelişi

-Heyetin içeriye girişi

30.10.2018 - 12.18 - Haber Kodu : 181030093

30.10.2018 - 12.41 - Haber Kodu : 181030102

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2- SUUDİ BAŞSAVCI, BAŞSAVCI İRFAN FİDAN İLE GÖRÜŞTÜ

-GÖRÜŞME YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

Haber: Serpil KIRKESER- Özden ATİK- Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İstanbul, DHA

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için İstanbul\'da bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü. İkinci kez İstanbul Adalet Sarayı\'na gelen Muceb\'in görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin tamamlanmasının ardından Suudi heyet, araçlarına binerek adliyeden ayrıldı. Muceb dün de beraberindeki heyet ile gelerek Başsavcı Fidan ile 1 saat 15 dakika görüşmüştü.

Görüntü dökümü:

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-Konvoyun ayrılışı

30.10.2018 - 11.29 - Haber Kodu : 181030072

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(ek görüntüyle)

3- SUUDİ BAŞSAVCI, TEKRAR İSTANBUL ADALET SARAYI\'NDA

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için İstanbul\'da bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, tekrar İstanbul Adalet Sarayı\'na geldi

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, kaldığı otelden çıkarak saat 11.00 sıralarında Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na geldi. Suud Muceb beraberindeki heyet dün de adliyeye gelerek Başsavcı İrfan Fidan ile yaklaşık 1 saat 15 dakika görüşmüştü.

Görüntü Dökümü:

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-Heyetin otelden çıkışı

-Adliyeden görüntüler

30.10.2018 - 11.29 - Haber Kodu : 181030072

30.10.2018 - 12.10 - Haber Kodu : 181030090

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4- DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, İRAN DIŞİŞLERİ BAKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Haber-Kamera: istanbul DHA

Türkiye-Azerbaycan-İran Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı\'nın 6\'ncısı İstanbul\'da gerçekleştiriliyor. Toplantı öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif biraraya geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Görüşmeden görüntüler

-Aile fotoğrafı

30.10.2018 - 11.34 - Haber Kodu : 181030075

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5- ÇAVUŞOĞLU\'NDAN SOÇİ SÜRECİ VE İDLİB AÇIKLAMASI (1)

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile düzenlenen ortak basın toplantısında sorulan \'Rusya Devlet Başkanı Putin, bölge ağır silahlardan arındırılmazsa, radikal gruplar temizlenmezse ve Rus askerlerine yönelik herhangi bir saldırı olursa müdahalede bulunacağı imasında bulundu. Böyle bir müdahale durumunda Soçi süreci sekteye uğrar mı?\' sorusuna \"İdlib bölgesi için söyleyecek olursak, Rus ortaklarımızla bu memorandum imzalandıktan sonra atılan adımlardan çok memnun olduklarını söylediklerini duymuşsunuzdur. Dolayısıyla şu anda İdlib üzerinde böyle bir sorun yok\" şeklinde yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi\'nde gerçekleşen toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'na \"4\'lü zirvede Rusya Devlet Başkanı Putin, bölge ağır silahlardan arındırılmazsa, radikal gruplar temizlenmezse ve Rus askerlerine yönelik herhangi bir saldırı olursa müdahalede bulunacağı imasında bulundu. Böyle bir müdahale durumunda Soçi süreci sekteye uğrar mı?\" şeklinde bir soru soruldu. Çavuşoğlu soruya, \"Tam bir felaket senaryosu çizdiniz. Biz de zaten bu amaçla Soçi mütabakatını imzaladık. Bu sürece her zaman en çok katkı sağlayan ülkelerin başında da İran gelmektedir. Birlikte bu süreci yürütüyoruz. Astana ve Soçi süreci. Bizim tüm mutabakatlarımızda, deklarasyonlarımızda, bir taraftan Suriye\'de ateşkesin sürdürülebilir olması için, diğer taraftan da Suriye sınırları toprak bütünlüğü için de siyasi bir çözüm için güçlü mesajlar görürsünüz. Diğer taraftan da terörle ve terörün her türlüsüyle mücadeleye devam. O yüzden biz Suriye\'de siyasi süreç için çaba sarf ederken, PKK\'sı, YPG\'si, DEAŞ\'ı tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda kararlıyız. Bugüne kadar önemli adımlar attık\" dedi.

\"AYKIRI BİR DURUM SERGİLERLERSE İLK ÖNCE BİZ MÜDAHALE EDERİZ\"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: \"İdlib bölgesi için söyleyecek olursak, defalarca Rus ortaklarımızla bu memorandum imzalandıktan sonra atılan adımlardan çok memnun olduklarını söylediklerini duymuşsunuzdur. Dolayısıyla şu anda İdlib üzerinde böyle bir sorun yok. Ağır silahların çekilmesi, radikal grupların çekilmesi, radikal gruplar terör örgütleriyle ne yapacak bunların konuşmamız lazım. Şu anda bu memorandumun uygulanması konusunda bir sıkıntı yok. İki tane yolun Halep\'i Hama\'ya ve Lazkiye\'ye bağlayan M4 ve M5 yollarının da açılması yıl sonuna kadar gerçekleşecek. Şu anda her şey seyrinde gidiyor. Zaten teröristler ve radikal gruplar aykırı bir tutum sergilerse ilk önce biz müdahale ederiz\"

Görüntü dökümü:

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-Çavuşoğlu\'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar

30.10.2018 - 13.07 - Haber Kodu : 181030113

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6- YENİKAPI SAHİLDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, (DHA)

Fatih Yenikapı sahilinde 30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Olay saat 10.30 sıralarında Yenikapı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sahilde balık tutan vatandaşlar kıyıya yanaşan hareketsiz bir kişi olduğunu gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi, sağlık ekibi ve itfaiye su altı kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri botla su üzerinde duran cesedi kıyıya çıkardı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu öğrenilen ceset üzerinde yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Cenaze Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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- Cesedin kıyıya çıkarılması

- Polis ekiplerinden görüntü

- Arama kurtarma ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

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7- İSTANBUL HAVALİMANI İLK TARİFELİ UÇUŞA HAZIRLANIYOR

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul Havalimanı yarın gerçekleştirilecek ilk tarifeli uçuşa hazırlanıyor.

Açılışın ardından ilk sefer, yarın saat 11.30\'da gerçekleştirilecek Türk Hava Yolları\'nın (THY) İstanbul-Ankara seferi olacak. THY ilk seferini Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla icra ederken, ikinci sefer ise Boeing 737-800 tipi uçakla Ercan Havalimanı olacak. İstanbul Havalimanı\'na ilk iniş yapacak olan Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının ise saat 14.15\'de piste teker koyması planlanıyor. THY, İstanbul Havalimanı\'ndan Ankara, Ercan ve Bakü seferlerini gerçekleştirecek. Seferler zamanla kademeli olarak artırılacak.