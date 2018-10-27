1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SURİYE ZİRVESİ İÇİN VAHDETTİN KÖŞKÜ\'NDE

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Suriye konulu dörtlü zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü\'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı\'daki konutundan çıkarak, Çengelköy\'de ki köşke geldi.

Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan\'ın konvoyundan görüntüler

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2- RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN İSTANBUL\'DA

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - Anıl UÇAN - İSTANBUL DHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye zirvesi için İstanbul\'a geldi.

Putin\'in uçağı saat 13.35\'te Atatürk Havalimanı\'na indi. Putin\'i Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi\'nde, İstanbul Valisi Vasip

Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve öteki ilgililer karşıladı.

Putin, askeri törenle yapılan karşılamanın ardından resmi araçla havalimanından ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Putin\'in uçağının gelişi

-Putin\'in uçaktan inişi

-Putin\'in havalimanından ayrılması

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3- ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL, İSTANBUL\'DA

Haber: ibrahim YILDIZ - İSTANBUL DHA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye konulu dörtlü zirveye katılmak üzere özel uçakla İstanbul\'a geldi.

Atatürk Havalimanı\'na saat 13.15 sıralarında inen Merkel\'i, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer karşıladı. Merkel, karşılamanın ardından havalimanından ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Merkel\'in uçağının gelişi

-Merkel\'in uçaktan inmesi

-Karşılanması

-Konvoyunun ilerlemesi (ek görüntü)

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4 - ALMANYA BAŞKANI MERKEL VAHDETTİN KÖŞKÜ\'NDE

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Türkiye\'nin ev sahipliğindeki Suriye konulu dörtlü zirvesi için Almanya Başbakanı Angela Merkel, Vahdettin Köşkü\'ne geldi. Angela Merkel\'i Vahdettin Köşkü girişinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

Görüntü Dökümü:

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- Merkel\'in köşke girişi

-Karşılanması

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5 - VAHDETTİN KÖŞKÜ\'NDE DÖRTLÜ ZİRVE HAZIRLIKLARI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İSTANBUL DHA

Türkiye\'nin ev sahipliği yaptığı Suriye konulu dörtlü zirve, Almanya, Fransa ve Rusya\'nın katılımıyla bugün Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü\'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ev sahipliğindeki zirve için öğlen saatlerinde Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Astana platformu ile BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura katılacak. Suriye konulu dörtlü zirvede ana gündem, İdlib\'deki ateşkesin sağlamlaştırılması ve Suriye krizine siyasi çözüm için ortak çabalar olacak. Ayrıca zirvede, sahadaki gelişmeler, Soçi mutabakatının ardından İdlib\'deki durum ve Astana ve Cenevre platformlarında sürdürülen siyasi çözüm süreci ele alınacak. Dört ülkenin, Suriye krizine kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması hedeflenirken, toplantının sonunda dört ülkenin ortak bir bildiri kabul etmesi bekleniyor. Zirveye liderlerin yanı sıra bakanlar düzeyinde de katılımların olması beklenirken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın heyetinde yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın zirve kapsamında, Merkel, Macron ve Putin ile ikili görüşmeleri de olacak. Saat 15.00\'de başlayacak zirve öncesinde Vahdettin Köşkü\'nde de hazırlıklar tamamlandı. Konuk ülkelerin bayrakları göndere çekildi.

Görüntü Dökümü:

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- Vahdettin Köşkü\'nden görüntüler

- Bayrakların göndere çekilmesi

- Genel ve detaylar

27.10.2018 -12.34- Haber Kodu : 181027076

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(patlama anı görüntüsüyle)

6- PENDİK\'TE TERSANE KOMUTANLIĞINDA YANGIN



Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA-PENDİK\'te bulunan İstanbul Tersane Komutanlığı\'nda yangın çıktı.

PENDİK\'te bulunan İstanbul Tersane Komutanlığı\'nda saat 11.00 sıralarında yangnı çıktı. LPG tanklarına yakın bir alandan dumanlar yükselmeye başladı. İlk belirlemelere göre yangın heniz bilinmeyen bir patlama sonrası çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Bu arada yangının ilk anında meydana gelen patlamalar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Patlama anı

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-olay yerinden görüntüler

-Yükselen duman

-İtfaiyenin müdahalesi

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7 -YANAN DAİRENİN KAPISINI KIRARAK AİLESİNİ KURTARDI



Haber-Kamera: Emin YEŞİL, Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Sultangazi\'de bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın nedeniyle içerdekiler mahsur kaldı. Yangın haberini alan baba evin kapısını kırarak, ailesini yangından kurtardı.

Yangın, 12.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi, Ordu Caddesi 95 Sokak\'ta bulunan 4 katlı bir binanın 4. katında bulunan evin mutfak kısmında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Dairede oturan bir kadın ve iki çocuğu mahsur kaldı. Evinde yangın çıktığı haberini alan Nedim Keser ailesine yardım etmek için eve koştu. Baba Keser yanan evin kapısını kırarak ailesini dışarıya çıkarttı. Bu sırada ailenin küçük kızı dumandan etkilendi. Baba Keser, ismi öğrenilmeyen küçük kızını sağlık ekiplerine teslim etti. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kısa süre sonra olay yerine gelen Sultangazi ve Habipler itfaiye takımları yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri yanan dairede duman tahliyesi yaparken, çevrede bulunan vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. Hastaneye kaldırılan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Görüntü Dökümü

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-İtfayie ekiplerinin çalışması

-Çevrede bekleyen vatandaşlardan görüntü

-Evden çıkan yoğun duman

-Babanın kızını sağlık ekiplerine teslim etmesi (özel)

-Yangın anından cep telefonu görüntüleri

-Görgü tanıklarıyla röportaj

-Genel ve detaylar



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8 - CHP\'Lİ SALICI: BAŞKA YERLERDEN ARAYIŞLARA GİRMEMİZE GEREK YOK

Haber - Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL DHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 31 Mart\'ta yapılacak olan yerel seçimlerde CHP\'nin İstanbul adayı için \"31 Mart seçimlerini İstanbul\'un kurtuluşunun başlangıcı olsun. Bunu bir Cumhuriyet Halk Partili yapsın. Bizim başka yerlerden arayışlara girmemize gerek yok. Bu salon gayet nitelikli bir hazirun bu salondaki arkadaşlarımız İstanbul\'daki üyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi\'ne gönül veren arkadaşlarımız İstanbul\'un 39 ilçesini de büyükşehirini de en doğru şekilde toparlar, yönetir ve o belediyeyi saraydan alıp halka vermeyi iyi bilir\" dedi.

\"İSTANBUL BÖLGE TOPLANTISI DÜZENLENDİ\"

CHP İstanbul İl Başkanlığı\'nca yerel seçim çalışmaları kapsamında Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi\'nde düzenlenen \'İstanbul Bölge Toplantısı düzenlendi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, kurultay delegeleri, il başkanı ile ilçe başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, bölge toplantılarının temel amacının 31 Mart\'taki yerel seçimlere yönelik partinin kendi içinde konuşma ve tartışma pratiğini hayata geçirerek, en doğru adayların bulunması için gerekli görüşlerin ortaya konulması olduğunu söyledi.

Salıcı, \"Cumhuriyet Halk Partililer, kendi içinde tartışan belki de tek siyasi partidir. Biz kendi içimizde tartışacağız, \'en doğruyu nasıl buluruz?\' diye nezaket çerçevesi içinde ve yoldaşlık hukuku çerçevesinde birbirimize görüşlerimizi söyleyeceğiz. Ondan sonra birlik ve bütünlük içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi\'nin seçim stratejisini ortaya koyacak adaylarıyla beraber, onlara destek olacak örgütüyle birlikte dışarıya çıkacağız ve bu mücadeleyi vereceğiz. Bu kararlılığı Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarında görüyorum\" dedi.

\"31 MART İSTANBUL\'UN KURTULUŞUNUN BAŞLANGICI OLSUN\"

Türkiye\'nin AK Parti iktidarları döneminde 16 yılda yönetilemeyecek bir noktaya geldiğini söyleyen Salıcı şunları söyledi:

\"Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin şu ana kadar göreve getirmiş olduğu siyasetçilerin 10 katından daha fazla siyasi kadroya, çözüm önerisine ve bu iktidarı alıp Türkiye\'yi yönetebilecek iradeye sahip. Gelin bunu hep birlikte yapalım. 31 Mart seçimlerini İstanbul\'un kurtuluşunun başlangıcı olsun. Bunu bir Cumhuriyet Halk Partili yapsın. Bizim başka yerlerden arayışlara girmemize gerek yok. Bu salon gayet nitelikli bir hazirun bu salondaki arkadaşlarımız İstanbul\'daki üyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi\'ne gönül veren arkadaşlarımız İstanbul\'un 39 ilçesini de büyükşehirini de en doğru şekilde toparlar, yönetir ve o belediyeyi saraydan alıp halka vermeyi iyi bilir.\"

KAFTANCIOĞLU: BİR İSTANBUL HİKAYESİ\'NİN MUTLU SONLA BİTTİĞİNİ GÖRECEĞİZ

\"İstanbul nefes alırsa, Türkiye nefes alır\" diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise \"İstanbul\'un nefes alabilmesi için biz sizlerle birlikte, bütün kahramanın sizler olduğu bir İstanbul hikayesi yazdık. Hikayesi olmayan hiçbir iş başarıya ulaşmaz. Önce hikayemizi yazacağız sonra inandığımız hikayemizi çalışarak, herkese anlatacağız ve inandıracağız. Sonrasında da o hikayeye yaraşır kahramanlar yerleştirdiğimizde bir İstanbul hikayesi\'nin mutlu sonla bittiğini göreceğiz\" ifadelerini kullandı. Toplantı açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıya katılanlar

-CHP\'li Salıcı\'nın konuşması

-İl Başkanı Kaftancıoğlu\'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar

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(ÖZEL)

9- SÜRÜCÜ KAÇTI, ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Üsküdar\'da yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki Hatice Adıgüzel\'e, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Kız çocuğu yola savrularak yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, 10.00 sıralarında Kısıklı Mahallesi, Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Evinden kursa gitmek için çıkan 13 yaşındaki Hatice Adıgüzel\'e yolun karşısına geçtiği sırada hızlı olduğu iddia edilen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kız çocuğu yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredekiler yerde yatan yaralının yardımına koştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra sedyeyle özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kız çocuğunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

\"YARDIMA KOŞTUK AMA MOTORCU HEMEN KAÇTI\"

Bir görgü tanığı \"minibüs bekliyorduk. Sol şeritten hızlı gelen bir motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptı. Biz yardıma koştuk ama motorcu hemen kaçtı\" diye konuştu.

Polisler, Hatice Adıgüzel\'e çarptıktan sonra kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının yerindeki görüntüsü

-Vatandaşların yaralıya müdahalesi

-Ambulansın gelişi

-İlk müdahaleyi yapması

-Sedyeyle ambulansa taşınması

-Polis ekiplerinden görüntü

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

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10- - HAKİMDEN \'SELVİ BOYLU AL YAZMALIM\'A SANATSAL GEREKÇE

\"Filmin sanatsal değeri, oyuncuların başarılarını bir yana bırakıp, \'Sevgi emektir\' kelimeleriyle ifade edilemez\"

Haber: Hayati ARIGAN / İSTANBUL DHA

Yeşilçam\'ın başyapıtlarından biri olan \'Selvi Boylum Al Yazmalım\' filminin mottosu haline gelen \'Sevgi emektir\' sözünün bir bankanın reklam filminde kendisinden izin alınmadan kullanıldığı iddiasıyla Senarist Ali Özgentürk tarafından açılan 81 bin TL\'lik tazminat davası mahkemece reddedildi. Ret kararını veren Hakim Şule Binnaz Aydın Yunus, gerekçesinde \"Türkan Şoray emeğin ve güven duygusunun aşkın önüne geçtiği gerçeğini, güçlü oyunculuk gücüyle izleyiciye aktarmıştır. Filmin ülkemizde bu kadar bilinir hale gelmesi başrol oyuncuları Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin\'in oyunculuk gücü ile yakından ilgilidir. Filmin sanatsal değeri, oyuncuların başarılarını bir yana bırakıp sadece \'Sevgi emektir\' kelimeleri ifade edilemez\" dedi.

\"SEVGİ EMEKTİR\" ATASÖZÜ HALİNE GELDİ

Bir banka çektiği reklam filminde, \'Selvi Boylum Al Yazmalım\' filminde geçen \"Sevgi emektir\" sözünü Türkan Şoray\'ın şimdiki sesi ve görüntüsü ile kullandı. Filmdeki aynı sahneye de reklam filminde yer verdi. \'Selvi Boylum Al Yazmalım\'ın senaristi Ali Özgentürk ise soluğu mahkemede aldı. Özgentürk, bankadan 75 bin TL maddi, 6 bin TL manevi olmak üzere toplam 81 bin TL tazminat istedi. Dava dilekçesinde 1977 tarihli filmde, sevgiyi ve sevginin büyük emek gerektirdiği temasını işlediğini anlatan Özgentürk, \"Sevgi emektir\" sözünün Türk halkı arasında neredeyse bir atasözüne dönüştüğünü öne sürdü.

HİKAYE ÇİN MASALINA DAYANIYOR

Banka ise avukatları aracılığıyla verdiği yanıtta filme konu hikayenin bir Çin masalına dayandığını, ünlü Kırgız edebiyatçı Aymatov\'un anonim sayılan bu hikayeden yola çıkarak \'Selvi Boylum Al Yazmalım\'ı kaleme aldığını, Ali Özgentürk\'ün hak iddia edemeyeceğini iddia etti.

4 BİLİRKİŞİ RAPORUNDA 4 FARKLI GÖRÜŞ

Dava süresince mahkeme 4 ayrı bilirkişi raporu aldı. Prof. Dr. Neşe Kars Tayanç, raporunda \'Sevgi emektir\' mottosunun izinsiz kullanıldığını belirtirken, sanatçı Hülya Koçyiğit \'Sevgi emektir\' sözünün senaryonun sloganı haline geldiğini, senariste filmin maliyetinin yüzde 10\'undan az olmayacak şekilde bedel ödenmesi gerektiğini savundu. İlyas Salman, Yalçın Yılmaz ve Emrah Dönmez\'den oluşan bilirkişi heyeti \'Sevgi emektir\' sözünün Fikri Sınai Eserler Kanunu kapsamında korunması gereken nitelikte olmadığını, senaristin teklif hakkı bulunmadığını rapor etti. Oyuncu Eriş Akman, Alpay Göltekin ve Emrah Dönmez\'den oluşan bilirkişi heyeti ise yapılanın intihal olduğunu belirterek, Özgentürk\'e 200 bin TL tazminat ödenmesi gerektiğini savundu.

\'SEVGİ EMEKTİR\' MOTTOSU SENARYODAN AYRI BİR ESER DEĞİLDİR

Mahkeme tartışmaya noktayı son duruşmada koydu. Ali Özgentürk\'ün tazminat talebini, \"Sevgi emektir\' sözünün senaryodan ayrı bir eser sayılamayacağı\" gerekçesiyle reddetti.

\"FİLMİN SEVİLMESİNDE BAŞROL OYUNCULARININ GÜCÜ VARDIRö

Hakim Şule Binnaz Aydın Yunus, gerekçeli kararında bir sinema filminde senaryonun doğru oyuncu seçimi ile buluşmadığı takdirde başarısız olabileceğinin bilinen bir gerçek olduğunu belirterek şunları kaydetti: \"\'Selvi Boylum Al Yazmalım\' filminin toplum tarafından kabul görmesi ve sevilmesinin nedeni başrol oyuncularının filmdeki oyunculuk güçleri, güçlü oyunculuklarını o zaman ki imkanlara göre beyaz perdeye aktarmalarıdır. Türkan Şoray, emeğin ve güven duygusunun aşkın önüne geçtiği gerçeğini güçlü oyunculuk gücüyle izleyiciye aktarmıştır. Filmin, ülkemizde bu kadar bilinir hale gelmesi kastın yönetmen tarafından işlenmesi, başrol oyuncuları Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin\'nin oyunculuk gücü ile yakından ilgilidir. Ali Özgentürk\'ün \'Selvi Boylum Al Yazmalım\' filminin sanatsal değeri, oyuncuların başarılarını bir yana bırakıp bilinirliği sadece filmde kullanılan \'Sevgi emektir\' kelimeleri ifade edilemez.\"



\"FİLMİ, OYUNCULARIN BAŞARISI KÜLT BİR ESER YAPTI\"

Ali Özgentürk\'ün Cengiz Aymatov\'un özgün hikayesine uygun senaryo yazarak, esere fikri bir çaba kattığını belirten Hakim Yunus, filmin başrol oyuncularının başarılı oyunculukları ile kült bir eser haline geldiğini kaydetti.

\"EFSANE MOTTOLAR İZLEYİCİNİN BELLEĞİNDE YER EDER\"

Dünya sinema tarihindeki kült filmlerin önemli özelliklerinden birinin de kitlelerin belleğinde kalmasına neden olabilecek efsane mottolar yaratması olduğunu kaydeden Hakim Yunus, \"Ancak hiçbiri filmden bağımsız eser olarak korunmamaktadır\" dedi.

HER MOTTO ESER SAYILMAZ

\'Kiev\'deki Adam\' filminin \"Saygı bir şeyi elde edebilmek için katlanılan sıkıntıdır\", \'Özgürlük Yolu\' filminin \"Mutluluk sadece paylaştığında gerçektir\", Ölü Ozanlar Derneği filminin\"Kim ne derse desin sözcükler ve düşünceler dünyayı değiştirebilir\", \'Benim Afrikam\' filminin \"Dünya biz çok uzak görmeyelim diye yuvarlak yapılmış\" sözleri gibi içinde bir felsefe ve mesaj bulunan repliklerin

motto olarak kabul edilebildiğini ifade eden Hakim Yunus, her mottonun eser olarak korunamayacağına dikkat çekti. \'Sevgi emektir\' sözünün senaryodan ayrı bir eser sayılamayacağını kaydetti.

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