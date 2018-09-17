DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUSYA\'YA GİTTİ

Haber : İbrahim YILDIZ - Kamera: Ramazan EĞRİ - /İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme için Soçi\'ye gitti.

TC-CAN adlı özel uçakla saat 12.30\'da Rusya\'ya hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi\'nden İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer tarafından uğurladı.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın konvoyunun Kısıklı\'dan çıkması

17.09.2018 - 13.03 Haber Kodu : 180917068_I

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2- MECLİS BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM İLK DERS ZİLİNİ ÇALDI

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK / Güven UTSA, İSTANBUL (DHA)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu\'nda düzenlenen 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı açılış törenine katıldı. Yeni dönemin öğrenci ve velilere hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, ilk ders zilini eşi Semiha Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen öğrencilerle birlikte çaldı.

2018-2019 Eğitim-öğretim yılı açılış töreni, TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'ın eşi Semiha Yıldırım ve çocuklarının katkılarıyla 2012 yılında Çekmeköy\'de yaptırılan Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu\'nda yapıldı. 09.00 sıralarında başlayan törene TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım\'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, il ve ilçe milli eğitim müdürleri, okulun idari personeli ile öğrenci ve veliler katıldı. Törenin açılış konuşmasını 3D sınıfından Benilay Yıldırım yaparken, yeni eğitim öğretim döneminin tüm öğrenciler için başarılı olmasını diledi. Konuşmanın ardandan okulun folklor ekibi kısa bir gösteri yaptı.



Çekmeköy Semiha Yıldırım İlkokulu\'nda yapılan 2018 - 2019 Eğitim- öğretim yılı açılış töreninde konuşan Binali Yıldırım, konuşmasına yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek başladı. Yıldırım konuşmasını devamında, \"Bugün 17 Eylül 2018 Pazartesi iki mutluluğu bir arada yaşadığımız gün vesilesi ile hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Bugün öğretmene ve öğrencilerimiz için mutlu ve heyecanlı bir gün. Geleceğin teminatı yavrularımız yeni döneme başlıyor. Bu dönemin hayırlı uğurlu olmasını yüce mevlamdan niyaz ederim. Yavrularımız sevdikleri okul ve öğretmenlerine kavuştular. Birazdan sınıfa girecek ve derslerine başlayacaklar inşallah. Faydalı gençler olmak içi çok çalışacaklar. Biliyorsunuz bu okul hayat arkadaşım eşim Semiha hanımın adını taşıyor. Semiha hanım tebeşir yutmuş emekli bir öğretmen. Onun zamanında akıllı tahta yoktu. O zor şartlarda binlerce öğrenci yetiştirdi. Allah nasip etti adına okul yaptırdık. Bu mutluluğun tarifi yok. Ülkemizde çok hayırsever var. Geçtiğimiz 16 yılda hayırseverler 100 binlere ifade eden sınıf yaptılar ve Milli Eğitim\'e kazandırdılar. Bunlar hayırlarla gençlerimize hayat verdiler. Ben bu vesile ile tüm vatandaşlara ve iş adamlarına bir tavsiyede bulunacağım. Okul, sağlık ocağı, köprü, çeşme elinizden ne geliyorsa yapınız. Dünya malı dünyada kalıyor. Bir de Başbakanlık döneminde iken bir yasal düzenleme yaptık. Okul, hastane ibadethane yapan tüm bunları yapanlar için katma değer ödemeyecek\" dedi.

\"2020\'YE KADAR TEKLİ EĞİTİME GEÇECEĞİZ\"

Yıldırım konuşmasının devamında, \"Biliyorsunuz 2020\'ye kadar tekli eğitime geçme gibi bir hedefimiz var. Yani sabah başlayacağız, akşam bitireceğiz. 5 -6 büyük il dışında bugün Türkiye hemen hemen halletmiş durumda. O illerimizde de inşallah yoğun bir çalışma ile hayırseverlerimiz, milli eğitim bakanlığımız, valiliğimiz, belediyelerimiz çalışarak bu hedefi gerçekleştireceğiz. Sevgili öğrenciler biz de sizin bulunduğunuz sıralardan geçtik. Bizim zamanımızda okullarda soba vardı. Defter ile birlikte okula odun da götürürdük ama tüm zorluklara rağmen okulu severdik ve temiz tutardık. Yarın sizde de bayrağı alacaksınız. Az önce bir yavrumuz ile Ahmet Bayoğlu ile sohbet ederken, \'Ne olacaksın?\' diye soru sordum. Bana robot yapacağım dedi. Peki robotu ne yapacaksın dediğimde, \'Teröristlere karşı askerlerimizi korumak için robot yapacağım\' dedi. İşte bizim ihtiyacımız olan gençlik bu.\" ifadelerini kullandı.

TEMİZ OKUL İÇİN SEFERBERLİK ÇAĞRISI

\"Okulu sevin ve temiz tutunö diyen Binali Yıldırım, \"Öğrencilerimiz başta olmak üzere buradan bütün ülkeye Türkiye\'nin her yerindeki okullara bir çağrı yapıyorum. Temiz okullar için gelin bir seferberlik başlatalım. Sınıfımızı, okulumuzu ve çevresini pırıl pırıl yapalım\" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

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-Semiha Yıldırım İÖO

-Okul bahçesindeki öğrenci ve veliler

-Tören alanı

-Apartman çatısındaki güvenlik önlemi

-Binali Yıldırım ve eşinin okula gelişi

-Binali Yıldırım\'ın konuşması

-Folklor gösterisi

-Okul zilinin açılması

EK GÖRÜNTÜLER

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-Binali Yıldırım\'ın okul içindeki görüntüleri

-Öğrencilerle sohbet etmesi

-Elektronik tahtaya yazı yazması

-Genel ve detaylar

17.09.2018 - 12.32 Haber Kodu : 180917055_

17.09.2018 - 12.54 Haber Kodu : 180917067_ISTANBU

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3- TBMM BAŞKANI YILDIRIM: BEN ETLİYE SÜTLÜYE KARIŞMAYAN BİR ÖĞRENCİYDİM

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA İstanbul DHA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çekmeköy\'de yaptırılan ve eşinin ismi verilen Semiha Yıldırım İlköğretim Okulu\'nun açılışına katıldı. 2018-2019 Öğretim Yılının açılışı ile birlikte gerçekleştirilen okul açılışından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, \"Nasıl bir öğrenciydiniz\" sorusuna, \"Ben etliye sütlüye karışmayan, okuyup-yazıp dersime bakan bir öğrenciydim. Sakin, ortadan biraz fazla. Fena değil yani. Ara sıra teşekkür takdir alıyordum ama zayıfım olduğu zamanlar da vardı. Zayıfı olmayan öğrenci yavan öğrenci demek. Zayıfın olacak düzelteceksin. Heyecan tazeleme oluyor, zayıf olunca. İlk yıllar zayıfım vardı. Ama ortaokuldan sonra hiç olmadı. Ailem de bana bütün aileler \'Her şeyini alıyoruz, okula gönderiyoruz. Gidiyorsun geliyorsun zayıf getiriyorsun. Bir daha zayıf getirirsen seni bir daha okula göndermeyeceğiz\' derdi. Ama tekrar gönderiyorlardı. Ne yapsın? Yeni öğretim yılı hayırlı olsun. Bütün öğrencilerime başarılar diliyorum. Ülkemiz büyük bir ülke gençliğimizle gurur duyuyoruz. Evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Ülkemizin geleceği barışı güvenliği için geleceğimiz gençlerimizdir, yavrularımızdır. Onları için ne yatırım yaparsak hak ediyorlar. Daha fazlasını hakediyorlar. Biz de Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakanlarımız, meclis olarak eğitimin kalitesinin daha da artması çağdaş, evrensel değerlerin öğretilmesi için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz\" şeklinde cevap verdi.

SEMİHA YILDIRIM EŞİNE VE ÇOCUKLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Binali Yıldırım\'ın eşi Semiha Yıldırım da gazetecilerin \'Neler hissediyorsunuz\' sorusuna, \"Gurur verici bir şey. Eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Beni gururlandırarak, bana bir öğretmenler günü hediyesi olarak armağan ettiler. Bu da beni çok mutlu etti\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Binali Yıldırım\'ın açıklamaları

-Semiha Yıldırım\'ın açıklamaları

17.09.2018 - 11.42 Haber Kodu : 180917043

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4- BAKAN SELÇUK: \"MUTLU OKULLAR MUTLU ÇOCUKLAR, MUTLU ÖĞRETMENLERLE ORTAYA ÇIKIYOR\"

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Güven USTA/İSTANBUL, (DHA)

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının açılışı Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu\'nda TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal\'ın katılımıyla yapıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Bakan Selçuk, \"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve ülkece büyük bir dönüşüm hareketi içindeyiz. Biz bu değişim içinde kendimizi lokomotif olarak görüyoruz. Çünkü insanların değişimi insanla olur, insanın değişimi de eğitim ile olur\" dedi.

\"MUTLU ÇOCUKLAR MUTLU ÖĞRETMENLERLE ORTAYA ÇIKAR\"

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı açılış töreninde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bir konuşma yaptı. Selçuk konuşmasında şunları söyledi; \"Yeni bir eğitim öğretim yılının başındayız. Sevgide umutta ve emekte iyi bir dönem olsun istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve ülkece büyük bir dönüşüm hareketi içindeyiz. Biz bu değişim içinde kendimizi lokomotif olarak görüyoruz. Çünkü insanların değişimi insanla olur, insanın değişimi de eğitim ile olur. Çocuklarımız okulda bilgisayar ile eğitim görüyor cümlesinin ötesine gitmek zorundayız. \'Bu bilgisayarı yapanlar, üretenler geliştirenler bizim çocuklarımızdır\' cümlesini kurmak bizim vazifemiz. Sevgili öğretmenler bu umudun mimarı her dönem olduğu gibi sizler olacaksınız. Çünkü çocuğunun gelişimi doğrudan öğretmenin ilgisi ve sevgisi ile ortaya çıkıyor. Çünkü mutlu okullar mutlu çocuklar, mutlu öğretmenlerle ortaya çıkıyor\" şeklinde konuştu

\"TRAFİĞİ KONTROL EDİYORUZ\"

Tören de konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal da yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, \"Bugün okullar açıldı. Tabi ilk günde trafik yoğun. İBB olarak trafiği kontrol etme adına tüm ekiplerimiz seferber. Bunları takip etme zorunluluğumuz var. Ayrıca metro projemiz de bitti. Deneme sürüşleri yapıyoruz. İnşallah problem olmazsa ekim ayında metromuzu açacağız\" ifadelerini kullandı.

Vali Vasip Şahin sözlerine yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını temenni ederek başladı. İstanbul\'da 8 Bin 684 okulda, 151 Bin öğretmenle, 103 Bin derslikte 3 Milyon 100 Bin öğrencinin eğitim göreceğini belirten Vali Şahin, \"Çocuklarımızı Hz. Ali efendimizin de dediği gibi \'Yaşadığımız güne değil, onların yaşayacağı güne hazırlamaya çalışıyoruz. Bütün gayemiz bu. Bu yıl standardı yüksek bir eğitim dönemi olmasını diliyoruz. Tek eğitime geçmek için elimizden geldiğince çapa sarf ediyoruz. 160 okulumuz inşaat ve proje aşamasındadır. Onları da en kısa zamanda hazırlayarak eğitime başlayacağız\" dedi.

Görüntü dökümü

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-İBB Başkanı Mevlüt Uysal\'ın konuşması

-Vali Vasip Şahin\'in konuşması

-Milli Eğitim Bakanı\'ın konuşması

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5- KURTULMUŞ: İMAM HATİP LİSELERİ DEMOKRASİ TARİHİNİN ÖZETİDİR

Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL,DHA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kendisinin de mezunu olduğu okulda yaptığı konuşmada öğrencilere seslenerek, onlardan hedeflerini yüksek tutmalarını istedi. Kurtulmuş, \"Yokluk zamanları geride kaldı. Bizden önceki nesiller, \'yokluk\' imtihanını başarıyla verdiler. Şimdi bizim önümüzde daha büyük bir sınav var. Biz de \'varlık\' sınavını çok başarılı bir şekilde vermek zorundayız. Yoklukta nasıl izzetle şerefle bu meseleye sahip çıktıysak, varlıkta da şımarmayacağız\" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kendisinin de mezunu olduğu Fatih\'teki İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde düzenlenen 2018-19 eğitim ve öğretim yılı açılış törenine katıldı. Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören, İstiklâl Marşı ve Kur\'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Açılışta konuşan Numan Kurtulmuş, 1977\'de mezun olduğu okulda yıllar sonra öğrencilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, \"Burada çok sayıda imam hatip lisesi mezunu arkadaşımız ve imam hatip mezunu olmaya aday siz değerli evlatlarımızla birlikte olmak bizim için ayrıcalıktır\" diye konuştu.

\"BİR MİLLETİN YENİDEN KÖKLERİYLE, MEDENİYETİYLE BULUŞMASIDIR\"

İmam hatip liselerinin Türkiye\'de milletin kendi kökleriyle buluşmasının bir özeti olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, imam hatip okullarının bir bakımdan da Türkiye\'de demokrasi tarihinin özeti olduğunu belirtti. Kurtulmuş, \"Bu millet, özellikle savaşlardan yenik düştükten sonra eğitilmiş insanının oldukça az olduğu ve maalesef eğitilmiş insanının büyük bir kısmının da tam tabiriyle modernleşme adına Batılılar\'ın esiri haline getirildiği bir dönemde dinini, diyanetini, maneviyatını, tarihini, kültürünü öğretecek kurumlara ihtiyaç duyduğu bir dönemde milletin bu ihtiyacına karşılık vermek adına kurulmuş olan ve bugüne kadar gelmiş eğitim kurumları imam hatip liseleri ve imam hatip okullarıdır. İmam Hatip Liseleri son iki asırdır köklerinden uzaklaştırılmış bir milletin yeniden kökleriyle, medeniyetiyle buluşmasıdır. İmam hatip liseleri Türkiye\'de demokrasi tarihinin bir özetidir\" dedi.

\"İMAM HATİP LİSELERİ BU MİLLETİN İLİM, İRFAN SERÜVENİNE ÖNEMLİ BİR KATKIDA BULUNUYOR\"

Numan Kurtulmuş, \"Türkiye\'de ne zaman demokrasi bir şekilde kesintiye uğrasa darbeler, askeri müdahaleler ile sivil siyasetin önünün kesildiği dönemler olsa bunun önemli sonuçlarından birisi de imam hatip liselerinin ya da orta kısımlarının kapatılması olmuştur.

12 Mart 1971 muhtırasıyla imam hatip liselerinin orta kısmı kapatıldı. 28 Şubat\'ta da imam hatip liselerinin çıkışını tıkayarak, yani bir şekilde kat sayıyı düşürerek üniversiteye girmelerinin önünü kestiler ve ne yazık ki imam hatiplere olan ilgiyi çok azalttılar. Her darbeden, mücadeleden sonra millet bu okullara sahip çıktı ve yoluna devam etti. Bugün Anadolu imam hatip liselerinde 525 bin öğrenci, orta okullarda da 715 bin civarında öğrencimiz var. Fevkalade muhteşem proje okullarıyla Türkiye\'nin dört bir yanında imam hatip liseleri bu milletin ilim, irfan serüvenine önemli bir katkıda bulunuyor\" diye konuştu.

\"İSLAM ÜMMETİNİN, MÂZLUM MİLLETLERİN DE GELECEĞİSİNİZ\"

Öğrencilere hitaben \"Siz Türkiye\'nin geleceğisiniz\" diyen Kurtulmuş, \"Siz, aynı zamanda İslam ümmetinin, mâzlum milletlerin de geleceğisiniz. Siz, kökü mazide olan âtisiniz. Bunun için bugünün şartlarına göre değil geleceğin şartlarına göre yetişmek zorundasınız. İşte bu okullar, sizin geleceğiniz için vardır. Aslolan sizsiniz, bizler ülkeyi yönetenler olarak sizin en iyi şekilde yetişmeniz için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"BİZİM ÖNÜMÜZDE BÜYÜK BİR SINAV VAR\"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, imam hatip liselerinin varlık sebebinin \'ilim\', \'irfan\' ve \'hikmet\' sahibi öğrenciler yetiştirmek olduğunu anlattı. Öğrencilerden hedeflerini büyük tutmasını isteyen Kurtulmuş, \"Aranızdan ülkeyi yönetecek insanlar, milletvekilleri, bakanlar, Cumhurbaşkanları çıkacak. Öğretim üyeleri, bilimin her alanında parlayan insanlar çıkacak. İş, spor ve sanat dünyasında son derece başarılı gençler çıkacak\" şeklinde konuştu. Kurtulmuş şunları söyledi:

\"Hedeflerinizin daha yüksek olması lazım. Yokluk zamanları geride kaldı. Bizden önceki nesiller \'yokluk\' imtihanını başarıyla verdiler. Şimdi bizim önümüzde daha büyük bir sınav var. Biz de \'varlık\' sınavını çok başarılı bir şekilde vermek zorundayız. Yoklukta nasıl izzetle şerefle bu meseleye sahip çıktıysak varlıkta da şımarmayacağız. \'Ne güzel her şey önümüzde\' demeyeceğiz. Allah\'ın bahşettiği bütün bu nimetlerin kıymetini bileceğiz. Daha fazla çalışıp daha güçlü olacağız. Çok başarılı öğrenciler olarak bu okuldan mezun olacaksınız.\"

Konuşmasının ardından Numan Kurtulmuş\'a günün anısına hat tablo hediye edildi. Kurtulmuş daha sonra okul öğretmenleri ve öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çekildi. Öte yandan törende Kurtulmuş\'un yanı sıra Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına ile okul müdürü Cavit Erdem ile öğretmenler ve öğrenciler de hazır bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Numan Kurtulmuş\'un okula gelişi ve karşılanması

-Törenden görüntüler

-İstiklal Marşı

-Törene katılan öğrenciler

Numan Kurtulmuş\'un konuşması

-Genel ve detaylar

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6- NARKOTİK EKİPLERİNDEN OKUL ÖNLERİNDE DENETİM

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için sabahın erken saatlerinden itibaren okulların çevresinde denetim yaptı. Narkotik ekipleri şüpheli görülen araçları durdurarak araçtakilere \'GBT\' sorgusu yapıldı. \'Leo\' isimli narkotik köpeğinin de yer aldığı denetimlerde araçların içi ve okul çevreleri didik didik arandı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüpheli araçların durdurulması

-Araçlarda arama yapılması

-Sürücülere \'GBT\' yapılması

-Narkotik köpeğinin araç ve okul çevresinde arama yapması

-Durdurulan şüpheli motosikletin aranması

-Genel ve detaylar

17.09.2018 - 12.35 Haber Kodu : 180917056

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7- APARTMANIN BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER\'de apartman bahçesinde bir kişi ölü halde bulundu.

Olay sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, Yılmaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar 5 katlı apartmanın bahçesinde hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını gördü. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Polis ekipleri yaptığı araştırmalarda ölen kişinin Samet Erdoğan (29) olduğunu ve 5 katlı apartmanın en üst katında oturduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri Erdoğan\'ın oturduğu daireye çıkarak eşine bilgi verdi. Sağlık ekipleri tarafından öldüğü tespit edilen kişinin üzerinde polis ekipleri ve savcı inceleme yaptı. Polis ekipleri genç adamın ölüm nedenini araştırırken, Samet Erdoğan\'ın cansız bedeni Yenibosna\'da bulunan Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Apartmandan görüntü

-İncelemelerden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Bina sakini ile röportaj

-Diğer detaylar

17.09.2018 - 11.56 Haber Kodu : 180917046

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