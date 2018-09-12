DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- KARTAL\'DA YANGINDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI-1

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA

Kartal\'da bir binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yangın saat 11.45 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi İpekböceği Sokak üzerinde bulunan bir binada çıktı. 9 katlı binanın 4. katında bulunan dairede çıkan dumanlar kısa sürede apartmanın içini kapladı. Dışarı çıkamayan bina sakinleri cam ve balkonlarda yardım bekledi. Olay yerine gelen Kartal ve Maltepe itfaiye ekipleri merdiven uzatarak cam ve balkonlarda bekleyenleri kurtardı. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

-Kurtarma çalışması

-Detaylar

12.09.2018 - 12.15 Haber Kodu : 180912070

12.09.2018 - 12.41 Haber Kodu : 180912078

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2- JAPONYA PRENSESİ BEYLERBEYİ SARAYI\'NI GEZDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

İstanbul\'da bulunan Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Üsküdar\'daki Beylerbeyi Sarayı\'nı gezdi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere İstanbul\'da bulunan Japon Prenses Mikasa, sabah saatlerinde geldiği Beylerbeyi Sarayı\'nda Beylerbeyi Saray Müdürü Yasin Kütük, Milli Saraylar Müzecilik Tanıtım Başkan Yardımcısı İlhan Kocaman tarafından karşılandı.

Sanat tarihi eğitimi aldığı öğrenilen Prenses Mikasa, gezisini uzman bir rehber eşliğinde gerçekleştirdi. Rehberle sık sık sohbet eden Mikasa\'nın saraya hayran kaldığı belirtildi. Japon Prenses Mikasa\'nın, giyme zorunluluğu nedeniyle ayakkabılarına geçirdiği galoşla sarayı gezdi. Japonya\'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara\'nın da eşlik ettiği gezi, 1 saat sürdü.

Görüntü Dökümü

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-Japon Prensesi Mikasa\'nın saray bahçesinde yürümesi

-Prensesin saraya girişi

-Prenses Mikasa\'nın rehber eşliğinde gezmesi

-Rehberi dinlemesi ve sohbet etmesi

-Japon Prenses\'in ayağındaki galoş

-Mavi salonu gezmesi

-Genel ve detaylar



12.09.2018 - 12.25 Haber Kodu : 180912071

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3- MOBİL OKUL TİMLERİ GÖREVE BÖYLE BAŞLADI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan tarafından kurulan ve başarılı olması üzerine Türkiye geneline yayılan Mobil Okul Timlerinin (MOT) 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı öncesinde göreve başlaması nedeniyle emniyette tören yapıldı.



İSTANBUL\'DA BAŞLADI, TÜRKİYE GENELİNE YAYILDI

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, 2017 yılında ilk defa Mobil Okul Timleri\'nin İstanbul\'da kendi talimatıyla kurulduğunu, başarılı olması üzerine tüm illerde faaliyete geçtiğini söyledi.



\"OKUL ÇEVRELERİ EVİMİZ KADAR GÜVENLİ OLACAK\"

Çalışkan, MOT Timleri\'nin okullara, aileleri ve yöneticilere güven veridiğini belirterek, \"Bu yıl, geçtiğimiz yıla göre daha güzel işler ortaya çıkacak. Okul çevreleri evimiz kadar güvenli olacak. Geçtiğimiz yıl 160 personelden oluşan 40 ekibimiz vardı. Bu yıl ise 66 ekip olarak görevimize devam edeceğiz ve ilerleyen zamanda bu ekip sayımızı arttıracağız. Muhtarlar, okul müdürleri, öğrenciler, veliler ve basın mensupları sizleri tanıyor. Geçtiğimiz yıl yaptığınız çalışmalarda 50 bin işyeri kontrol etmişsiniz, bunlardan bir çoğuna idari işlem yapılmış. Sizler tarafından 1 milyon GBT sorgusu yapılmış, 59 silah alınmış okul çevrelerinde. 5 binin üzerinde idari işlem, 2 binin üzerinde ise adli işlem yapılmış. Bunların hepsi sizlerin ne kadar görev yaptığınız, ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Heryıl çıtayı biz biraz daha yükseltiyoruz. Sadece MOT timlerinde değil, bütün birimizde bütün şubelerimizde çıtayı yükseltiyoruz. Bu bizim 4. yılımız. Bu yıl daha da iyi işler yapmamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili geri dönüşler sadece bana olmuyor. Sıralı bütün yöneticilerimize oluyor. Bu geri dönüşler de beni gururlandırıyor. Yeni eğitim ve öğretim yılınız başarılı olsun\" diye konuştu. Çalışkan\'ın Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin avlusunda yaptığı konuşma sonrasında, aralarında Motosikletli Polis Timleri Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden de görevli polislerin bulunduğu MOT ekipleri görev yerlerine dağıldı. MOT ekiplerinin okulların açıldığı ilk gün yaptığı denetimler polis helikopteri tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın konuşması

-MOT ekiplerinden görüntü

-Motosikletli Polis Timleri\'nden görüntü

-Narkotik ekiplerinden görüntü

-Ekiplerin göreve çıkması

-Polis helikopterinden ilk gün yapılan denetimlerin görüntüsü

-Genel ve detaylar

12.09.2018 - 12.10 Haber Kodu : 180912068

12.09.2018 - 12.12 Haber Kodu : 180912069

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4- METROBÜSTE ŞOFÖRE ŞEMSİYELİ SALDIRI DAVASI



Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY\'de \"Şemsiye ile saldırdığı metrobüs şoförünün kaza yapmasına ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olmak\"la suçlanan Murat Akbulut\'un yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen müşteki Ömür İlbaş, sanık Murat Akbulut\'un metrobüs şoförüne şemsiye ile vurduğunu görmediğini, şoförün Murat Akbulut\'a yönelik küfürlü konuştuğunu söyledi.

İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, \"Olası kastla kasten yaralanma\", \"Kamu malına zarar verme\", \"Olası kastla mala zarar verme\" suçlarından 68 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Murat Akbulut ve avukatı ile metrobüs şoförü Recai Türkoğlu ve bazı müştekiler katıldı.

ŞOFÖR KÜFÜRLÜ KONUŞTU İDDİASI

Kazada yaralanan müşteki Ömür İlbaş dinlendi. Olay günü Anadolu yakasına gitmek için Zincirlikuyu\'da metrobüse bindiğini söyleyen Ömür İlbaş , \"Metrobüsün sürücüsü aracı hızlı kullanıyordu. O nedenle inmek istemiştim ancak inmedim. O arada Amerika\'da bulunan oğlumla telefonla konuşmaya başladım. Ben orta kapının yanında tek kişilik koltukta oturuyordum, sanık da benden 1.5 metre uzaklıkta orta kapının yanında ayakta yolculuk yapıyordu. Metrobüs bir süre sonra durdu. Bu sırada sanığın \'kapı\' diye seslendiğini duydum. Metrobüs şoförü, \'açarım açmam, keyfimin kahyası mısın?\' dedi. Küfürlü konuştu. Metrobüs şoförü adeta aracı şaha kaldırır gibi tekrar hareket etti. Şoför küfürlü konuşunca sanık Murat da, \'sen ne diyorsun\' dedi ve şoföre doğru gitti. Ben de bir eğitimci olarak kendimi tutamadım ve yüksek sesle şoför beye seslenerek, \'şoför bey yolcularla böyle konuşmanız doğru değil\' dedim. Öne doğru giden Murat daha şemsiyeyi kaldırmadan metrobüs şoförü ayağa kalktı ve birbirlerine girdiler. Şemsiyeyle vurduğunu görmedim. Murat yanına gittiğinde şoför hemen ayağa kalkmıştı. O sırada metrobüs hareket halindeydi. Birden tıkırtılar gelmeye başladı. Metrobüs bariyerlere çarpıyordu. Sallanan insanlar gördüm\" dedi.

Müşteki İlbaş, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için davayı ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Eylül 2016 tarihinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına doğru seyir eden metrobüs şoförü Recai Türkoğlu\'nun Acıbadem durağında, metrobüste yolcu olarak bulunan Murat Akpınar ile tartıştığı belirtiliyor. Murat Akpınar\'ın tartışma üzerine şoföre şemsiye ile müdahale ettiği belirtilen iddianamede, müdahale ile yoldan çıkan aracın karayoluna girerek başka araçlarla çarpıştığı, bu çarpışmanın etkisi ile metrobüsteki ve çarptığı araçlarda bulunan 17 kişiyi yaraladığı, bazı araçların da hasar gördüğü belirtiliyor.

Yaralı 17 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, şüpheli Murat Akpınar için, \"Olası kastla kasten yaralama\", \"Kamu malına zarar verme\", \"Olası kastla mala zarar verme\" suçlarından 17 yıldan 68 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.



Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntü

12.09.2018 - 12.52 Haber Kodu : 180912080

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5- JUDO HOCASINA \"TACİZ\" SUÇLAMASI

Haber: Ertan KILIÇ/İSTANBUL DHA

Ordu\'da Judo Federasyonu antrenörünün değişik yıllarda 9 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. İfadelere yansıyan ilk taciz olayının 1993 yılında, son olayın ise 2017 yılında yaşandığı ortaya çıktı. Savcılığın tutuklanma talebi, atılı suçun işlendiği hususunda kuvvetli şüpheye varılamadığı kanaatine varılarak mahkemece reddedilen antrenörle ilgili yargı süreci devam ediyor.

Çocuklara yönelik cinsel istismarın adresi bu kez Ordu. İddialar ise çok vahim. Çünkü cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi 30 yıllık milli judo antrenörü. Olayın ortaya çıkmasının ardından, Lüksemburg, Ordu, İstanbul ve Adana\'dan şikayet dilekçeleri geldi. Verilen ifadelerde ilk taciz olayının 1991-1993 yılları arasında, son olayın ise 2017 yılında yaşandığı yönünde. Tacize uğradıkları dönemde yaşları 12 ile 15 arasında değişen kız çocuklarının ifadelerinde anlattıkları ise taciz olayının ya müsabakaya gidiş dönüş sırasında otobüste yada tartı odasında yaşandığı yönünde. Tacize uğrayanlar ya judo sporunun doğasında bu olayların olduğunu düşündükleri için yada utandıkları için konuyu kimseye anlatamamışlar.

SALON DEĞİŞİNCE TACİZ OLAYI ORTAYA ÇIKTI

Taciz iddiası, Y.Ç. (55)\'nin antrenörlük yaptığı 19 Eylül Stadyumu\'nun altında bulunan judo salonunda eğitim gören 15 yaşındaki bir kız çocuğunun ilk olarak whatsap grubunda yazdığı bir yazı ile ortaya çıktı. Yazışmada benzer durumların daha önce de başka çocukların yaşadığını da anlatıyor. Hatta durumu bir kadın antrenörlerin de bildiğini belirtiyor. 15 yaşındaki kız çocuğu, yazışmada taciz olayını Sevda isimli antrenöre anlattıktan sonra hocaların toplantı yaptığını ifade ediyor.

2 SAYFALIK MEKTUPTA YAŞADIĞI TÜM OLAYLARI ANLATTI

İddiaların detayları ise, tacize uğrayan 15 yaşındaki çocuğun yaşadıklarından sonra salon değiştirmesiyle ortaya çıkıyor. Taciz olaylarından sonra salon değiştirmeye karar veren genç kız ve arkadaşı başka bir salona geçiyor. Kemal Top Judo salonunda yaşanan taciz olaylarını duyan eğitmenler konuyu soruyor ve bunu yazılı olarak kendilerine vermelerini istiyor. İki sayfalık bir mektup yazarak imzalayan 15 yaşındaki çocuk, yaşadığı cinsel taciz olaylarını tüm detaylarıyla anlatıyor.

ŞİKAYET DİLEKÇELERİ ARKA ARKAYA GELDİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı. İfadelerde arka arkaya geldi. İfade verenler sadece Ordu\'dan da değil. Mağdurlar, İstanbul ve Adana\'dan da ifade vererek Y. Ç.\'den şikayetçi oldular. İfadelerin hepsi birbiriyle aynı. Ya müsabakaya gidiş dönüş yolunda, ya da tartı odasında taciz iddiası yer aldı.

AYNI SALONDA ÇALIŞIYORLAR

İddiaların odağındaki isim Y.Ç. savcılıkta verdiği ifadesinde, eşi, iki baldızı ve kendisinin aynı salonda çalıştığını belirtti. Y. Ç.\'nin iddiaların asılsız olduğunu ve kendisini komplo kurulduğunu söylediği öğrenildi.

Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Y.Ç., mağdur beyanları dışında iddiayı destekler bir delil bulunmadığı, mağdur anlatımlarının özellikle zaman olgusuna dayanmayan, ne zaman gerçekleştiği açık bir şekilde bildirilmeyen iddialara yönelik olduğu, olayın meydana geldiği zamanlarda sıcağı sıcağına şikayette bulunulmadığı, şüpheli ile mağdurlar arasında husumet vaki olduğundan, tek başına mağdur beyanlarının şüpheli savunmasına bu olayda üstünlük tanımadığından, şüpheli tarafından atılı suçun işlendiği hususunda kuvvetli şüpheye varılamadığı kanaatine varılarak tutuklanma talebi reddedildi. Antrenörle ilglili yargı süreci devam ediyor.

Türkiye Judo Federasyonu yetkililerince, iddialar hakkında adli süreç başladıktan sonra Y. Ç.\'nin federasyon ile bağlantısının kesildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Y.Ç\'nin fotosu



12.09.2018 - 13.26 Haber Kodu : 180912084