DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1-BAYRAMDA ŞİLE\'DE 7 KİŞİ BOĞULDU

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI-İSTANBUL DHA

Şile\'de Kurban Bayramı tatili boyunca 7 kişinin denizde boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Şile Kaymakamı Salih Yüce 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde kaymakamlık olarak alınan kararla denize girmeyi yasakladıklarını hatırlatarak \"Bayramda maalesef yüreğimiz çok yandı. 7 tane kayıp verdik. Denize girmeyi yasaklamak zorunda kaldık. Biz denize girmeyi yasakladığımızda bu yanlış anlaşıldı, yanlış değerlendirildi. Bizim için bir insan canı çok önemli. Şayet denize girmeyi yasaklıyorsak gerçekten bunun önemli bir sebebi vardır. İşte bunun nedeniyse insan canı olmasıdır. İnşallah benden sonra gelecek olan arkadaşımız da bu tür sevimli olmayan, hoş olmayan tedbirler almak zorunda kalmaz. Bilinmelidir ki bu tedbirler Şile\'de yaşayan insanımız için değil çünkü onlar denizi o halde gördüklerinde bırakın denize girmeyi sahile bile inmezler. Bu tedbirler dışarıdan gelen misafirlerimiz için. Ne yazık ki yasaklamak durumunda kaldık. Tüm vatandaşlarımızdan rica ediyorum özellikle cankurtaranlarımızın, bizlerin tedbirlerine uyulsun. Ayrıca bizim hava muhalefeti haricinde denize girmeyi engelleyecek hiçbir sorunumuz yok. Özellikle belirtmeliyim ki denizlerimizde kirlilik bakımından da hiçbir sorunumuz yok\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yüce\'nin konuşması

-Kurtarma çalışması (arşiv)

-Detaylar

01.09.2018 - 12.06 Haber Kodu : 180901062

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2-(ek bilgi ve görüntülerle geniş haber)- POLİS, CUMARTESİ ANNELERİ EYLEMİNE İZİN VERMEDİ

Haber-Kamera: Taner YENER-Hakan KAYA-Enver ALAS-İSTANBUL DHA

Cumartesi Anneleri\'nin 701\'inci hafta eylemi öncesi Galatasaray Meydanı ve meydana çıkan tüm ara sokaklar, polis bariyerleri ile kapatıldı. Polis grubun yürüyüşüne izin vermedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) binası önünde toplanan aralarında CHP ve HDP milletvekillerinin de bulunduğu grup İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı\'na yürümek istedi. Grup yürüyüşe geçeceği sırada polis ekipleri yürüyüşün izinsiz olduğunu söyleyerek gruba izin vermedi. Gruptakiler bunun üzerine Büyükparmakkapı sokakta bir süre oturma eylemi başlattı. Polis ekiplerinin uyarısının ardından, oturma eylemini sonlandıran gruptakiler, İHD önüne geri döndü. Gruptan bazılarının bekleyişi sürüyor.

Polis sabah saatlerinde Galatasaray Meydanı ve meydana çıkan ara sokaklar ile İstiklal Caddesi\'nin bir bölümünü bariyerlerle kapatmıştı.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Polis ekipleriyle CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu arasındaki dialog

-Grubun yürüyüşe geçmesi

-Megafondan polis ekiplerinin uyarısı

-Gruptakilerin oturma eylemi

-Genel ve detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Polis bariyeriyle kapatılan yollar

-Galatasaray Meydanı\'na çıkan ara yollar

-Polis ekipleri

-TOMA\'lar

-İstiklal Caddesi\'nde kapatılan alan

-Genel ve detaylar

01.09.2018 - 10.48 Haber Kodu : 180901034

01.09.2018 - 11.36 Haber Kodu : 180901057

01.09.2018 - 13.22 Haber Kodu : 180901081

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3- PTT SOYGUNCUSU KARDEŞLER KAMERADA

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL, (DHA)

Küçükçekmece\'de, bir PTT şubesini silahla soyan 2 kardeş yakalandı. Soygun anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken kardeşleri, giydiği tişörtü tekrar giymesi ele verdi.

Soygun Cumhuriyet Mahallesi\'nde bulunan bir PTT şubesinde, 17 Mayıs günü gerçekleşti. Maskeli ve silahlı 2 kişi, içeride müşteri olduğu sırada veznedeki görevlileri silah zoruyla etkisiz hale getirdi. 15 bin lirayı alarak kayıplara karışan kardeşleri yakalamak için Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği çalışma başlattı. H. B. (17) ve Ahmet B. (25) kardeşler ile onlara yardım ettiği belirtilen bir kişi yakalandı.



SOYGUNUN ŞİFRESİNİ TİŞÖRT ÇÖZDÜ

Çalışmalar kapsamında yüzlerce güvenlik kamerasını günlerce incelendi. Sokak sokak takip edilen güvenlik kamerası görüntüleri sonuç verdi. H. B., soygun günü giydiği baş harflerini taşıyan tişörtü tekrar giymesi üzerine polis tarafından gözaltına alındı.



SOYGUN ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, soygun anı PTT içerisindeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, içeride müşterilerin de bulunduğu bir anda maskeli ve silahlı 2 kişinin şubeye girdiği ve silahlarını vezne görevlilerine yönelterek, görevlileri etkisiz hale getirdikleri görülüyor. Silah zoruyla para alan soyguncular daha sonra şubeden ayrılıyor.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Soygun anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi

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4- 16 SAKSIDA YETİŞTİRİLEN HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA

Eyüp\'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 saksıda yetiştirilen hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan G.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi\'nde bir adreste uyuşturucu madde yetiştirildiği yönünde bilgi edindi.Söz konusu adrese 28 Ağustos\'ta yapılan operasyonda uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlenen G.D. yakalandı. G.D.\'nin \"Uyuşturucu madde ticareti yapmak\" ve \"Hükümlünün ve tutuklunun kaçması\" suçlarından da arandığını tespit edilirken, yapılan aramada 3,41 gram esrar, 16 adet saksı içerisinde hint keneviri ve 335,35 gram toz halinde hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli G.D. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen hint kenevirinden görüntü,

-Genel ve detaylar

01.09.2018 - 16.00 Haber Kodu : 180901120

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5- BİSİKLETİ BÖYLE ÇALDI

Haber: İSTANBUL DHA

Pendik\'de bir kişinin apartmandan bisikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 28 Ağustos\'ta Pendik

Şeyhi Mahallesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Hırsızlık şüphelisinin bisikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızlık şüphelisinin rahat tavırlar sergileyerek binaya girdiği, bisikleti alarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Şüphelinin apartmana girmesi

Bisikleti alması

Uzaklaşması

Genel ve detaylar

01.09.2018 - 16.14 Haber Kodu : 180901126



