DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3



1- KÜÇÜKÇEKMECE\'DE YOLA KİMYASAL MADDE DÖKÜLDÜ -1

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de bir kamyondan yola kimyasal madde döküldü.

Olay Halkalı Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kamyonete yüklenen sülfirik asit yüklü bidon yola döküldü. Bu sırada arkadan gelen araçlar da asitin üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Cadde trafiğe kapatalırken rahatsızlanan bir kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Kamyonetten görüntü

-Ambulanstaki kişi

-Kapalı yol

-Önlemlerden görüntü

-Detaylar

28.08.2018 - 15.42 Haber Kodu : 180828109

28.08.2018 - 15.44 Haber Kodu : 180828110

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2- PARKTAKİ ÇOCUĞU VURAN ŞÜPHELİ HAKKINDA YENİDEN GÖZALTI KARARI (1)

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Pendik\'te bayramın birinci gününde parkta oynayan çocukları \"sessiz olun\" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu

7 yaşındaki Hiranur Demircan\'ın sırtıdan yaralanmasına neden olan şüpheli B.B. hakkında tekrar gözaltı kararı verildi. Şikayet üzerine

gözaltına alınan şüpheli B.B ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla daha önce serbest bırakılmıştı.

Görüntü Dökümü:

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Arşiv görüntüler

28.08.2018 - 15.27 Haber Kodu : 180828106

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3- SARAYBURNU\'NDA CAN PAZARI KAMERADA

Haber: Murat SOLAK-Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA

Fatih Sarayburnu sahilinde bir kişi denizde boğuldu. Boğulan kişiyi kurtarma çalışmaları ve yaşanan panik anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sarayburnu\'nda saat 13.15 sıralarında denize giren bir kişi akıntının etkisiyle dalgalara kapıldı. Arkadaşları hamen yardıma koştu ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen dalgıçlar, denizde çırpınan kişiyi bota koydu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-Kurtarma çalışması

-Detaylar

28.08.2018 - 15.18 Haber Kodu : 180828100_

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4- SERVET KABAKLI MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber-Kamera: Enver ALAS -Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı ve gazeteci yazar merhum Servet Kabaklı, ölümünün 3. yıl dönümünde Eyüpsultan Mezarlığı\'ndaki kabri başında ailesi ve sevenleri ile Türk edebiyat dünyasından isimlerin katılımıyla düzenlenen törenle anıldı.

Servet Kabaklı için mezarı başında saat 11.00\'da başlayan anma törenine eşi Muhterem Kabaklı, oğlu Ahmet Burak Kabaklı, gelini Ayşe Melek Kabaklı ve torunu Semiha Selcen Kabaklı, ağabeyi Serhat Kabaklı katıldı. Törene gelenler arasında Servet Kabaklı\'nın uzun süre hizmet verdiği ve başkanlığını yürüttüğü Türk Edebiyatı Vakfı\'nın üyeleriyle, basın camiasından dostları da yer aldı.

Türk ve Doğu Türkistan bayraklarının asıldığı Kabaklı\'nın mezarı başında Kur\'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Anma programının sonunda ise konuklara lokum ve helva ikram edildi.

KABAKLI AİLESİ TÖRENDE

Anma programının ardından konuşan Ahmet Burak Kabaklı, babasını rahmetle andıklarını belirterek, \"Ölümünün 3. yılında Türk edebiyatı ailesi olarak kabrinin başındayız. Kendisi ülkemize, ülkemizin edebiyatına, kültürüne hizmet etmiş önemli kilometre taşlarından biriydi\" diye konuştu. Kabaklı\'nın kuzeni ve aynı zamanda Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı da \"Servet Kabaklı Türk dünyası için çok önemli işler yaptı. Türk dünyasına aşık bir insandı. O benim kardeşim gibiydi. Bugün onu çok arıyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"TÜRK EDEBİYATINA BÜYÜK HİZMETLERİ OLDU\"

Törene katılanlardan Türk Edebiyatı Vakfı Üyesi İsa Kocakaplan ise Servet Kabaklı\'nın Türk edebiyatına büyük hizmetleri olduğunu, başkanlığı döneminde Türk Edebiyatı Vakfı\'nın kurumsallaşması adına önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Kocakaplan,\"Servet Bey, Türk Edebiyatı Vakfı\'nı kurumsallaşma konusunda önemli temellere oturttu. Vakfın daha sağlam ve iyi bir şekilde dönmesini, yayınlar yapmasını sağladı. Vakfın bugün 160\'a yakın kitap yayını vardır. Varlık\'tan sonra Türkiye\'nin en uzun edebiyat dergisi Türk Edebiyat Dergisi\'dir. Bu hizmeti Türk Edebiyatı Vakfı yürütüyor. Servet Kabaklı da bu hizmetin yürümesi önemli etkenlerden birisidir. Bu hizmetler sonraki nesillere de örnek olmalıdır\" dedi.

Öte yandan Servet Kavakçı\'nın 3. ölüm yıl dönümü nedeniyle akşam namazı sonrası Sultanahmet\'teki Türkistan aşevinde Kur\'an-ı Kerim okunacak.

Görüntü Dökümü

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-Servet Kabaklı\'nın mezarı

-Türk ve Doğu Türkistan bayrakları

-Kur\'an-ı Kerim okunması

-Törene katılanlar

-Dua edilmesi

-Oğlu Ahmet Burak Kabaklı ile röp

-Esat Kabaklı\'nın açıklamaları

-İsa Kocakaplan ile röp

-Genel ve detaylar

28.08.2018 - 14.05 Haber Kodu : 180828085

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- (geniş haber)

5- İSTANBUL\'DA TARİHİ ESER OPERASYONU

*600 yıllık el yazması 2 kuran-ı kerim\'in arasında bulunduğu 714 parça tarihi eser ele geçirildi

*Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği 3 farklı operasyonda 600 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim ve Yunan, Roma, Sasani ve Selçuklu Dönemlerine ait sikkeler ve bir takı seti ele geçirdi. 11 kişinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta tarihi eser kaçakçılarına yönelik Beşiktaş, Fatih ve Bayrampaşa\'da operasyon düzenledi. Ekipler yaptığı baskınlarda toplam 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde Yunan, Roma, Sasani ve Selçuklu Dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi.



TANESİNİ 400 BİN DOLARDAN SATMAYA ÇALIŞTILAR

Eserler arasında 2 tane el yazması altın yaldız işlemeli 600 yıllık Kuran-ı Kerim de var. Şüphelilerin tarihi el yazması Kuran-ı Kerim\'lerin tanesini 400 bin dolara satmaya çalıştıkları öğrenildi.



ULUSLARARASI MÜZAYEDELERDE BİNLERCE DOLARA SATILIYOR

Tarihi eserler arasında 15 gram ağırlığında Tanrıça Athena figürlü gümüş Grek zafer paraları da var. Yunanların zaferiyle sonuçlanan, Sparta-Pers Savaşı sonrasında basıldığı öğrenilen zafer paralarının uluslararası müzayedelerde binlerce dolara satışlarının yapıldığı ileri sürüldü. Öte yandan, Sasani dönemine ait kral figürlü sikkeler, Artuklu ve Roma dönemine ait paralar da ele geçirilenler arasında.



PERS KRALINA AİT ALTIN TAKI SETİ

Dikkat çeken bir başka tarihi eser ise Pers Dönemi\'ne ait gerdanlık ve küpe seti. Altın üzerine akik süslemeli kral mezar buluntusu da ele geçirilenler arasında. Eserin ilk incelemesinde takı setin 2 bin 500 yıllık ve Pers kraliyet ailesine ait olduğu belirlendi.

11 ŞÜPHELİ DE SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 7\'si emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin şüphelileri yakalaması

-Bir şüphelinin cebinden çıkan tarihi sikkeler



(AKTÜEL)

-Sergiden görüntü

-Kuran-ı Kerimlerin görüntüsü

-Tarihi sikkelerden görüntü

-Takı setinin görüntüsü

-Genel ve detaylar



28.08.2018 -11.55 Haber Kodu : 180828046



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6- 4 AYDIR ÇALIŞTIĞI OTOPARKI BÖYLE SOYDU

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

İstanbul\'da 4 ay çalıştığı otoparkı soyarak, patronunun eski eser koleksiyonu ile müşterinin bıraktığı lüks otomobili çalan Gürcistan uyruklu şüpheli Gıorgı K.(34) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin olay sırasında alkollü olduğu ve çaldığı otomobille kaza yaparak terk ettiği belirtildi. Çaldığı eşyalarla birlikte yakalanan Gıorgı K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇALIŞTIĞI OTOPARKI SOYDU

Edinilen bilgilere göre, Kuştepe\'de 25 Ağustos 2018 tarihinde meydana gelen olayda 4 ay önce işe başladığı otoparka akşam saatlerine gelen Gıorgı K., bir süre büro olarak kullanılan bölümde kaldıktan sonra dışarı çıktı. Şüpheli dışarda bulunan diğer çalışana \"Patronunun haberi var. Ben bu otomobille bir yere gidip geleceğim.\" diyerek müşteri Yusuf E.\'nin bıraktığı araçla otoparktan ayrıldı. Olay sırasında alkollü olduğu öğrenilen Gıorgı K.\'nın hareketlerinden şüphelenen çalışan, işyeri sahibi Bekir G.\'yi arayarak durumu bildirdi.

ÇALDIĞI OTOMOBİLLE KAZA YAPMIŞ

İşyeri sahibinin otoparka gelmesiyle hırsızlık olayı ortaya çıktı. Bekir G.\'nin otoparktaki bürosunda bulunan ve değeri yaklaşık 100 bin lira olan eski para, kol saati ve ziynet eşyalarından oluşan koleksiyonun da şüpheli tarafından çalındığı tespit edildi. Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Şüphelinin çaldığı lüks otomobili kaza yaptıktan sonra terk ettiği tespit edildi. Polis kısa süre içinde Gıorgı K.\'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Oto hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızlık anı

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Ele geçirilen malzemeler

-Emniyetten çıkışı

-Detaylar

28.08.2018 - 14.24 Haber Kodu : 180828089

28.08.2018 - 13.52 Haber Kodu : 180828082

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7- ATATÜRK HAVALİMANINDA UYUŞTURUCU OPERASYONU



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı\'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 yolcunun valizlerinde 16 kilo 527 gram kokain ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20 Ağustos\'ta Kolombiya Bogota\'dan, Atatürk Havalimanı\'na birlikte gelen 2 yolcunun davranışlarından şüphelenerek takibe başladı. Şüpheli C.A.M.S.(21) ve J.O.F.M.(39) polis ekipleri tarafından durdurularak valizlerinde arama yapıldı. J.O.F.M.\'nin valizinde ve üstünde bir suç unsuruna rastlanmazken, C.A.M.S.\'nin valizinde yapılan aramada kahve, kuruyemiş poşetleri, korse ve dizüstü bilgisayar çantasına zulalanmış toplam 16 kilo 527 gram kokain ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen C.A.M.S. tutuklandı. Polis ekiplerinin C.A.M.S.\'yi gözaltına alması ve yaptığı aramalar polis kamerası ve havalimanı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin şüpheliyi gözltına alması

-Şüphelinin valizinde yapılan arama

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

-Genel ve detaylar



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Ek bilgilerle)

8- TALAT BULUT HAKKINDAKİ TAKİPSİZLİK KARARI KESİNLEŞTİ

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL, DHA

Dizi setinde kostüm asistanı Özge Ş\'yi taciz ettiği iddia edilen oyuncu Talat Bulut hakkında verilen takipsizlik kararı kesinleşti.

MAHKEME: TAKİPSİZLİK KARARI USUL VE YASAYA UYGUN

Kostüm asistanı Özge Ş\'nin, Talat Bulut\'un tacizine uğradığını iddia ederek yaptığı suç duyurusu üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Talat Bulut hakkında takipsizlik kararı vermiş, bunun üzerine harekete geçen Özge Ş., de avukatı aracılığıyla takipsizlik kararına geçtiğimiz günlerde itiraz etmişti. 14 Ağustos 2018\'de talebi karara bağlayan Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği kovuşturmaya yer olmadığına dair karardaki gerekçelerin usul ve yasaya uygun bulunduğunu belirterek, Özge Ş.\'nin itirazını reddeti. Bu karar ile Talat Bulut hakkında verilen takipsizlik kararı kesinleşmiş oldu.

BULUT\'UN AVUKATI: ÖZGE Ş.\'NİN İTİRAZI KESİN OLMAK ÜZERE REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR

Sanatçı Talat Bulut\'un avukatı Ahmet Avşar konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Müvekkilimiz Talat Bulut hakkında Özge Ş. isimli kişi tarafından geçtiğimiz Haziran ayının başında taciz edildiği iddiasıyla başlatılmış olan ve zamanla müvekkili de aşarak, ailesini ve mesleki çevresini de hedef alan bir karalama kampanyası sonrasında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda konu çok yönlü araştırılmış, tarafların ve tanıkların beyanlarına başvurulmuş ve sonuç olarak Ceza Muhakemesi Kanunu\'nun (CMK) 172. maddesi uyarınca kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmiştir. O zaman da ifade ettiğimiz üzere itiraza tabi bu karar yakınan tarafça \'Süreç henüz bitmedi\' açıklamaları eşliğinde itiraz yasa yoluna konu edilmiş neticede itirazı değerlendiren mahkemece takipsizlik kararı usül ve yasaya uygun bulunmuş Özge Ş.\'nin itirazı kesin olmak üzere reddine karar verilmiştir. Hal böyleyken ve soruşturmanın selameti açısından büründüğümüz suskunluğa rağmen, soruşturmanın masumiyetini hiçe sayarak müvekkili hakkına ve özel hayatına pervarsızca saldıran bir kesimin olduğu da görülmüştür. Bu çerçevede bahse konu yamalı iddiaların ve taraf beyanlarının içeriğini dahi bilmeksizin müvekkilin kişilik hakkını hiçe sayarak değer yargısı, eleştiri ve düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşan hakaret, yanıltıcı ve soruşturmayı etkilemeye yönelik beyan ve açıklama içeren tüm açıklamaların sahipleriyle ve ekli itirazın reddine ilişkin kesin karara rağmen saldırganlıklarını sürdürmede ısrarcı kimselerle hukukun tanıdığı olanaklar ölçüsünde ve yasal zeminde hesaplaşılacağı bilinmelidir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.\"

TALAT BULUT SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Talat Bulut sosyal medya hesabından mahkemenin kararını ve avukatının açıklamasını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: Yeni bir gün başladı dostlar. Karşı taraf itiraz etti. Mahkeme reddetti! Geride bıraktıkları, biriktirdikleri kalabalık… Benim için kalan \'Kamuoyuna\' sesleniyorum: Ara verdiğimiz güzel günlerimiz için, hepimizden hepimize merhaba!\"



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