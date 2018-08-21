DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ŞEHİTLİKTE HÜZÜNLÜ BAYRAM

Haber - Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Kurban Bayramı\'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı. Şehit aileleri ve yakınlarının bayramın ilk gününde doldurduğu şehitlikte yine hüzün ve gözyaşı hakimdi.

Şehit aileleri ve yakınları bayramın birinci gününde bayram namazının ardından Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti. Şehitliğe gelenler, önce mezarları temizledi, mezarların bakımlarını yaptıktan sonra da çiçekleri suladı. Mezar başlarında Kur\'an-ı Kerim okuyup dua eden şehit aileleri ve yakınları bayram öncesi bir arife gününü daha buruk geçirmenin üzüntüsünü yaşadı.

\"BÜTÜN BAYRAMLARIMIZ ŞEHİTLİKTE GEÇİYOR\"

Acılı aileler, şehitlerinin mezarları başında gözyaşlarına hakim olamadı. Van Başkale\'de teröristlerle girdiği çatışma sonucu şehit olan Bekir Cömert\'in ağabeyi yaptığı açıklamada acılarının büyük olduğunu belirterek, \"Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Ailelerine sabırlar ihsan eylesin. Acımız büyük. Bütün bayramlarımız burada geçiyor. Acımız dinmiyor ancak tesellimiz onların şehit olmasıdır. Rabbim devletimize zeval vermesin, zalimlere de fırsat vermesin\" diye konuştu.

\"RABBİM GÖREVİ BAŞINDAKİ GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN YARDIMCISI OLSUN\"

Şehitlikte dua eden bir başka şehit yakını ise , \"Vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimiz bizim de evlatlarımız. Onlara dua etmeye geldim. Allah onlardan razı olsun, vatanımız milletimiz sağ olsun. Rabbim görevi başındaki güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun, düşmanlarımıza da fırsat vermesin. Bu güzel ülkede hep birlikte huzur ve güven içinde yaşamayı nasip etsin\" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler de şehit ailelerine yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Edirnekapı Şehitliği\'nden görüntüler

-Şehit ailelerinin ve yakınlarının gelişi

-Mezar başında oturan aileler

-Dua edenler ve Kur\'an okuyanlar

-Gözyaşı dökenler

-Şehit mezarları

-Mezarları temizlenmesi ve sulanması

-Şehit yakınlarıyla röp

-Genel ve detay

21.08.2018 - 11.38 Haber Kodu : 180821052

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2- (Havadan görüntülerle) BAŞAKŞEHİR\'DE BOŞ ARSA KAÇAK KESİM YAPANLARLA DOLDU

Haber- Kamera - Ali AKSOYER - Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA)

İstanbul\'da yapılan tüm uyarılara rağmen kesim için belirlenen noktalar dışında kurban kesimi yapılıyor. Başakşehir\'de bazı vatandaşların iş yerleri önünde kesim yaptığı görülürken, boş bir alanda da hem satış hem de kesim yapıldı. Başakşehir Şahintepe\'de boş alana gelen çok sayıda kişi yasak olmasına rağmen kurban kesimi yaptı. Kesim sırasında küçük yaşta çocuklarında seyretmesi dikkat çekti. Kesim yapılan alan havadan da görüntülendi. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlarında iş yerleri önünde kesim yaptığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kesim yapılan alanın havadan görüntüleri (ek geçilecek)

///////////geçilen görüntü

Kurban kesilen alandan görüntü

Kurban kesen vatandaşlardan görüntü

Diğer detaylar

21.08.2018 - 12.03 Haber Kodu : 180821065

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3- ORMANLIK ALANDA KAÇAK KESİM

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)

Kurban Bayramının ilk gününde tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar kurbanlıklarını yasak olmasına rağmen Ayazağa ormanlık alanda kesti. Ağaçlara kurbanlıklarını asan kişiler kurbanlıkları parçalama işini de ormanda yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Ormanlık alandan bulunan vatandaşlardan detay görüntü

-Ormandan vatandaşların et kesmesi

-Ormanlık alandan kurbanlıkların yüzülmesi

-Kurbanlıkların ağaca asılması

-Bazı çocukların kaçışması

-Spor salonunda bahçesinde vatandaşların et doğraması

-İş makinesi ile hayvanın havaya kaldırılması

-Genel ve yakın detaylar

21.08.2018 - 11.47 Haber Kodu : 180821058

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4 - İSTANBUL\'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Kurban Bayramı\'nda kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar hastanelere akın etti. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen ve kesim sırasında kolundan yaralanan bir vatandaş \"6 yıllık kasabım, kesim yaparken satırı kazayla koluma vurdum. 50-60 tane müşterim vardı ama kısmet olmadı. 8\'inci kesimde yaralandım\" dedi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kurban keserken yaralanan 17 kişi başvurdu. Kurban keserken kurbanın altında kalarak yaralanan bir vatandaş da Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü

-Kurban keserken yaralanıp acil servise gelenler

-Röportaj

-Haydarpaşa hastanesine getirilen vatandaştan görüntü

-Genel ve detaylar

21.08.2018 - 11.41 Haber Kodu : 180821053

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5 - BİR TONLUK TOSUN FORKLİT YARDIMIYLA DÜŞTÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de bir atölyede kesilmek üzere bekletilen yaklaşık bir tonluk tosun, ipini kopararak kaçmaya çalıştı. Bu sırada boşluktan bir alt kata düşen tosun itfaiye tarafından forklift yardımıyla kurtarıldı.

Olay saat 09.00 sıralarında İkitelli\'deki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Bir atölyeye kesilmek üzere getirilen yaklaşık 1 tonluk tosun bağlandığı ipini kopararak kaçmaya başladı. Boşluktan bir alt kata düşen tosunu kurtarmak için itfaiye çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hayvana ipler bağlayarak forklift yardımıyla kurtardı. 1 saat süren çalışmanın ardından çıkarılan hayvan kesilmek üzere götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-Kurtarma çalışmaları

-Çıkarılması

-Atölyeden görüntü

-Detaylar

21.08.2018 - 11.44 Haber Kodu : 180821056

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6 - BİNALİ YILDIRIM, İLHAN VARANK\'IN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehidi Prof. Dr. İlhan Varank\'ın mezarını ziyaret etti. Şehzade Camii\'ne giden Yıldırım\'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti. Şehit İlhan Varank\'ın kabrinin başında dualar edildi. Ziyaretin ardından Yıldırım, camii bahçesindeki vatandaşlarla bayramlaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım\'dan görüntü

-Mustafa Varank\'tan görüntü

-Vali Şahin\'den görüntü

-Bakan Koca\'dan görüntü

-Dua edilmesi

-Yıldırım\'ın vatandaşlarla bayramlaşması

-Genel ve detaylar

21.08.2018 - 12.11 Haber Kodu : 180821068

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7- HAYKO CEPKİNDEN DÜNYADA BİR İLK

Haber: Orhan SENCER / Kamera: İstanbul, DHA

Zeytinli Rock Festivali\'nde sahne alacak Hayko Cepkin, konseri öncesinde festival alanına paraşütle inecek.

Müzisyen Hayko Cepkin, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve projelendirdiği \'festivale paraşütle inme\' hayalini bu yıl gerçekleştirecek. Edremit\'te 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Zeytinli Rock Festivali\'nde konser verecek sanatçı, sahne alacağı 2 Eylül Pazar günü bin metre yükseklikten uçaktan atlayıp paraşütü ile festival alanına inerek dünyada bir ilki gerçekleştirecek.

\"KENDİMİ REALİST BİR HAYALPERESTE BENZETİRİM\"

Kendisini realist bir hayalpereste benzettiğini ifade eden Hayko Cepkin, \"Hayatımı hep hedeflediğim doğrultuda planlı, programlı ve disiplinli bir çizgide yürüttüm. Başarıda şans faktörüne inanmadığım için hep daha iyisi için çalıştım. Bu sayede yıllardır sevenlerime ve kendime karşı verdiğim sözleri tutabildim. Şimdi bu sözlerden birini daha gerçekleştirme zamanı. Sevenlerimin heyecandan çarpan kalbi ve duaları beni bu performansta da dimdik ayakta tutacaktır, buna eminim. Bu proje Türk Hava Kurumu\'nun uçağı, pilotları ve teknik yer ekibi, yani kısacası bir fiil desteği ve sponsorluğu ile gerçekleşecektir\" dedi. Daha önce TSK ve Türk Hava Kurumu ile rekorlara imza atan ve hedef şampiyonluğu da bulunan Hayko Cepkin, müzisyen kimliğinin yani sıra extreme sporlara olan ilgilisi ile de biliniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hayko Cepkin\'in paraşütle hazırlık görüntüleri

-Genel ve detaylar

21.08.2018 - 11.19 Haber Kodu : 180821049

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8- KARTAL SAHİL YOLU\'NDA MAKAS KAZASI: 2 YARALI

*Makas atarak ilerlediği iddia edilen sürücü iki otomobil ve bir ağaca çarparak durabildi.

*Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Sıkışan bir yaralı itfaiye tarafından kurtarıldı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Olay saat 10.30 sıralarında Kartal Rahmanlar Sahil Yolu Pendik istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Kamil Suna yönetimindeki 34 RJ 1909 plakalı araç, Pendik yönünde makas atarak hızlı bir şekilde ilerlerken kontrolden çıktı. Aynı yönde giden iki araca çarpan otomobil orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası arka koltukta oturan Enes Cevizli, araçta sıkıştı. Bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sıkışan genç itfaiye ekiplerinin kırk dakikalık müdahalesi sonunda çıkartıldı. Kazada ağır şekilde yaralanan Enes Cevizli ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü Kamil Suna ise ayakta tedavi edildi. İtfaiyenin kurtarma çalışmaları sırasında vatandaşlar cep telefonlarıyla kurtarma çalışmalarını görüntüledi. Görgü tanıkları aracın zikzaklar çizdiğini ve hızlı olduğunu iddia etti. Kazaya karışan bir araç şoförü \"Sağdan bu araba deli gibi geliyordu. Orta şeritte gidiyorduk. Bana makas attı, çarpacaktı. Kız kardeşimin arabasının üzerine çıktı. Tekerlek fırladı benim üzerime geliyordu. Ağaçlara doğru fırladı gitti\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Ambulans ekiplerinin çalışması

-Kazaya karışan sürücüyle röp

-Kazayı gören vatandaşlarla röp

-Kaza yapan araç şoförü

-Cep telefonuyla görüntü çeken vatandaşlar

-Polisin vatandaşlara müdahalesi

-Aracın çarptığı ağaç

-Sıkışan gencin çıkartılması

-Sıkışan gencin ambulansa bindirilmesi

-Kaza yapan araç

-Kazaya karışan araçlar

-Genel ve detay