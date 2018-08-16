DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1 - TEM\'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI (1)

Haber: Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA

TEM Otoyolu Kurtköy\'de zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. Kaza nedeniyle trafikte de yoğunluk yaşanıyor.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü



16.08.2018 - 13.35 Haber Kodu : 180816101_

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2- ERGENEKON DAVASI ESKİ ÜYE HAKİMİ HÜSNÜ ÇALMUK\'UN FETÖ ÜYELİĞİ DAVASI

- EMEKLİ MAHKEME BAŞKANI KÖKSAL ŞENGÜN TANIK OLARAK DİNLENECEK...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Ergenekon davasının hakimlerinden olan ve \"Silahlı terör örgütü (FETÖ) üyeliği\" suçundan tutuklu bulunan Hüsnü Çalmuk\'un yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin ilk başkanı Köksal Şengün\'ün davada tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, emekli Orgeneraller Hurşit Tolon ve Tuncer Kılınç\'ın da suçtan zarar görmeleri ihtimalini dikkate alarak davaya katılma taleplerini kabul etti.

ALBAY DURSUN ÇİÇEK DE DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 4\'üncü celsesi görülen duruşmaya, halen Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunan sanık Hüsnü Çalmuk getirilmedi. Davaya daha önce müdahil olan emekli Albay Dursun Çiçek de duruşmaya katıldı. Sanık Hüsnü Çalmuk\'un cezaevi müdürlüğü aracılığıyla dilekçe gönderilerek sağlık sorunları nedeniyle hastaneye götürüleceği gerekçesiyle duruşmaya katılamayacağının bildirildiği tutanağa geçirildi. Mahkeme Başkanı, dosyanın gizli tanığının sağlık sebebiyle hazır edilemediğini belirterek diğer tanık Hamza Eyidemir\'in de savunma hakkının kısıtlanmaması için bu celse dinlenmemesine karar verdi.

ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI İLKER BAŞBUĞ KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan ancak davadaki FETÖ kumpası nedeniyle yeniden yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile emekli orgeneraller Hurşit Tolon ve Tuncer Kılınç\'ın avukatı İlkay Sezer müdahillik talebinde bulundu. Sanık Hüsnü Çalmuk\'un avukatı Alperen Karakuş, müvekkilinin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasını talep etti.

MÜDAHİLLİK TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Sanık Hüsnü Çalmuk\'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı Köksal Şengün\'ün bir dahaki celse tanık olarak dinlenmesi için davetiye gönderilmesine karar verdi. Heyet, davaya katılma talebinde bulunan eski İlker Başbuğ, Hurşit Tolon ve Tuncer Kılınç\'ın müdahillik taleplerini suçlardan zarar görme ihtimalini dikkate alarak kabul etti. Duruşma ertelendi.

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(ÖZEL)

3- DEPREM KONTEYNERİ VAR AMA KULLANIMINI BİLEN YOK

- İstanbul\'da geçmişte yağmalanan deprem konteynerleri, ilçe belediyelerine devredildi. Konteynerlerin sayısı azalsa da hala bir çok mahallede görmek mümkün.

* Üzerinde çok sayıda kilidin bulunduğu konteynerleri afet anında kimin, nasıl açacağı hakkında bir çok kişinin bilgisi yok.

Haber - Kamera: Özgür Deniz KAYA - Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'un kritik noktalarına yerleştirilen ve içinde ilkyardım malzemeleri bulunan deprem konteynerlerinin acil bir durumda nasıl kullanılacağından bir çok kimsenin haberi yok.

BİRÇOĞU YAĞMALANDI

İstanbul\'da 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 19 yıl geçti. Büyük depremde, resmî raporlara göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti. Depreminin ardından 2000\'li yılların başında İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi tarafından 762 mahalle ve 173 köye yerleştirilen turuncu renkli yaklaşık 2 bin konteynerin birçoğu zaman içinde hırsızların hedefi haline geldi. İçinde 960 parça malzeme bulunan konteynerlerden en çok jeneratör ve delici aletler gibi pahalı eşyalar çalındı. Hırsızlık olaylarının artması üzerine içinde 960 ayrı malzeme bulunan konteynerlerin yerleri değiştirildi. 2009 yılında deprem konteynerlerinin bakımı ve kontrolleri İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi tarafından ilçe belediyelerine devredildi.



BİR ÇOK KİŞİNİN KONTEYNERDEN HABERİ YOK

İstanbul Valiliği\'nin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından İstanbul\'da \"Her Mahalleye Afet İstasyonu Projesi (AFİS)\" kapsamında kaymakamlıklarca tespit edilen noktalara konuşlandırılan ve sorumluluğu ilçe belediyelerine devredilen konteynerlerin sayısı yılllar geçtikçe azaldı. Şu an kapılarında 4 ayrı kilit bulunan konteynerlerin anahtarları mahalle muhtarları ve belediye yetkililerinde bulunuyor.

Üzerinde çok sayıda kilit bulunan konteynerlerin anahtarlarının yerlerini ve deprem anında nasıl kullanılacağa dair birçok kişinin bilgisi yok. Konteynerin içinde ne olduğunu ve ne amaçla kullanılacağını bilmediğini söyleyenler yeterince bilgilendirme yapılmadığını ifade ediyor. 30 yıldır Avcılar\'da oturduğunu belirten bir kişi, \"Bu burada duruyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Bu buraya konulmuş. Açılır mı, açılmaz mı onu da bilmiyoruz. Burada oturuyorum. Gelip giderken görüyorum fakat hiçbir şeyini bilmiyoruz. İçinde bir şey var mı yok mu ondan da haberimiz yok\" dedi.



\"O KİLİTLERİN AÇILMASI BİRAZ ZOR\"

Başka bir vatandaş ise \"Bu konteynerin ne olduğunu bilmiyorum. Üzerinde deprem konteyneri olduğuna dair bir ibare de yok. Ayrıca o kilitlerin açılması da biraz zor gibi görünüyor. İnanılmaz büyük kilitler var. Bunun için sorumlu birinin olması gerektiğini düşünüyorum\" şeklinde konuştu.

\"DEPREMDE HERHALDE DENİZE ATLAYACAĞIZ\"

İçinde seyyar aydınlatma lambası, jeneratör, delici ve kırıcı aletler, hidrolik kriko takımı, kürek, çapa, kazma, battaniye, enkaz eldiveni, ameliyat eldiveni, toz maskesi, lambalı baret, makara, emniyet şeridi, ikaz yeleği, katlanabilir sedye, su bidonu, matara ve iklim çadırı gibi yaklaşık 960 parça malzemenin bulunduğu konteynerlere dair konuşan Mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp ise, \"Depremden sonra konteynerler konuldu. İçinde kurtarma ekipmanı vardı. Sonra o konteynerleri çaldılar ve kalktı\" dedi.

\"NADİREN GÖZE ÇARPIYOR, OLASI BİR AFETTE YETMEZ BUNLAR\"

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna ise, turuncu renkli afet konteynerlerin zaman içinde kaybolduğuna vurgu yaparak, \"2000\'li yılların başında deprem konteynerleri, her mahallede kuruldu. Sorumluları da belirlendi. İl Afet Kurulu\'ndan 1 kişiye veya mahalle muhtarlıklara anahtarlar verildi. Ancak şuan kenti dolaştığımızda bakıyoruz ki turuncu konteynerler çok azaldı. Olanların da zaten üzerinde kilitler var. Bunları kim açacak, kim kullanacak, içinde ne var hiç belli değil. Kenti araçla dolaştığınızda nadiren göze çarpıyor ama bu kente yetmez bunlar. İçinde bir afet durumuna müdahale edebileceğimiz aletlerin olması gerekiyordu. Biz onları oraya 2000\'li yılların başında koyup, o yıldan beri kilidini açmadan onu tutarsak olası bir afette siz o kilidi bile açamazsınız. Bazı toplanma alanları imara açıldığı için o konteynerler kaldırıldı nereye gitti onu da bilmiyoruz\" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

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-Deprem konteynerleri (havadan görüntüyle)

-Konteynerin kapısının açılması

-Konteyner içindeki malzemeler

-Konteynerin kilitleri

-Genel ve detay görüntüler

-Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp ile röportaj

-İMO İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna ile röportaj

-Vatandaş röportajları



16.08.2018 -13.17 Haber Kodu : 180816087

16.08.2018 - 13.16 Haber Kodu : 180816086_

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4- OTOGARDA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ; BİLETLER TÜKENDİ

* Otobüs firmaları ek seferlerle talepleri karşılamaya çalışıyor.

Haber-Kamera: Enver ALAS - Yılmaz BEZGİN - Can EROK / İSTANBUL,DHA

Bayrampaşa\'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda bayram hareketliliği başladı. Tatillerini İstanbul dışında geçirecek olanlar yola çıkmaya başladı. Otobüs biletleri günler öncesinden tükenirken, otobüs firmaları ek seferlerle talepleri karşılamaya çalışıyor.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili, yarın mesai bitimiyle başlıyor. Tatilini memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, otogarda yoğunluk oluşturdu. Yarından itibaren bayramın birinci gününe kadar otobüs biletlerinin tamamının satıldığı öğrenilirken, otobüs firmaları, yoğun talep olan şehirlere ek seferler koydu. Bazı hatlara konan ek seferlerdeki biletlerin de tükendiği ifade edildi.

Otobüs firması yetkilileri Türkiye\'nin hemen her yerine yapılan seferlerde bayram nedeniyle çok büyük bir yoğunluk yaşanadığına dikkat çekti. Trakya ağırlıklı çalışan bir otobüs firmasının işletme müdürü Yavuz Kaya, yarından itibaren bayramın birinci gününe kadar bütün seferlerin dolu olduğunu söyledi.

BİLETLER TÜKENDİ

Kaya, \"Bayram yoğunluğu yarından itibaren başlıyor. Yarından itibaren ek seferlerle yolculara yardımcı olmaya çalışacağız. Biletini almayanlar yakın yerlere ek seferlerle yer bulma ihtimali var. Ancak uzak mesafelere gidecekler için bilet bulmak zorlaşır. Bugün için bilet arayanlar ise, az sayıda bilet kaldı, onları alabilirler ama yarın için yerimiz yok. Bilet bulamayanlar, ilave otobüsleri beklemek zorundalar\" dedi.

\"BİLET BULAMAYANLAR İLAVE SEFERLERİ BEKLEMEK ZORUNDA\"

Bir başka firmanın yetkilisi olan Ethem Yalçın ise bilet satın almayı son güne bırakanlar için, \"Bileti olmayanları, ilave seferleri takip etmeli ancak bunun için mutlaka otagara gelmek zorundalar. Telefonla ya da internetle bilet bulamazlar\" uyarısında bulundu.

Firma yetkilileri, İstanbul çıkışlı otobüs seferlerinde bilet kalmadığını, gelişlerde ise şu an itibariyle yer bulunabileceğine vurgu yaptı. Ayrıca bu bayramı memleketlerinde geçirmek isteyen Suriyeliler\'in de Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay gibi sınır kapısı olan şehirlere yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Hatay\'a yaptıkları seferlerin Suriyeliler\'den aşırı talep gördüğünü dile getiren Ethem Yalçın, \"Bayramın üçüncü gününe kadar Hatay seferlerimiz çok yoğun. Bu yoğunluk Suriyelilerden kaynaklanıyor\" ifadelerini kullandı.

OTOBÜS SAHİBİ \"46 YOLCUM VAR, BUNUN 32\'Sİ SURİYELİ\"

Şanlıurfa-İstanbul arası çalışan otobüs sahibi İsmail Fakır ise bayram nedeniyle İstanbul çıkışlı seferlerin dolu olduğunu ama İstanbul gelişli seferlerde istenilen doluluğun olmadığını, bunun da artan masrafları karşılamadığından yakındı. Şanlıurfa\'ya ağırlıklı olarak bayramı memleketlerinde geçirmek isteyen Suriyeliler\'i taşıdıklarını kaydeden Fakır, \"Göç İdaresi\'nden izin belgesi olanları Şanlıurfa, Gaziantep\'e taşıyoruz. İzin belgesiz yolcuyu taşırsak bize de adam başı bin 100 lira ceza yazıyorlar. Birazdan Şanlıurfa\'ya yola çıkacağım, 46 yolcum var, bunun 32\'si Suriyeli\" dedi.

SONA BIRAKANLAR BİLET ARIYOR

Öte yandan biletlerini erkenden alanlar yola çıkarken, son güne bırakanlar ise otogarda firmaları tek tek gezerek bilet arıyor. Bunlardan bayramı ailesinin yanında Trabzon\'da geçirmek isteyen Necla Demir, bileti son güne bırakmanın cezasını çektiğini söyledi. Bayram nedeniyle memleketine bilet bulamadığından yakınan Demir, \"Maalesef bilet yok ve geç kalmanın cezasını çekiyorum. Bugün bütün Trabzon firmalarını gezip Rize\'ye Artvin\'e kadar bilet arayacağım. Ek seferler var ama arife günü ya da bayramın birinci günü Trabzon\'da oluyorum bu durumda. Artık bilet bulamazsak da arife günü yola çıkacağım ve bayrama yolda gireceğim. Bu da benim için bir tecrübe olacak\" şeklinde konuştu.

\"DÖNÜŞTE NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ\"

Bingöl\'e gitmek için güçlükle bilet bulan Fatma Yapıcı da \"Ne uçaklarda ne otobüste bilet bulabildik. Buradan da yer bulamadık. Memleketten son anda bulabildik ve satın aldık. Geçen bayram gidememiştik, bu bayram da son anda bilet bulduk ve inşallah gideceğiz. Dönüş biletini alamadık daha. Daha dönüşte ne yapacağımızı bilmiyoruz\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Esenler Otogarı\'ndan görüntüler

-Yolcu yoğunluğu

-Yolcuların otobüs firmalarına girişi

-Bilet arayanlar

-Bilet satın alanlar

-Otobüslerine binenler

-Bavulların yerleştirilmesi

-Firma müdürü Yavuz Kaya ile röp

-Ethem Yalçın ile röp

-Otobüslere binenlerle röp

-Bilet bulamayan Necla Demir ile röp

-Fatma Yapıcı ile röp

-Otogardan görüntüler

-Genel ve detaylar



16.08.2018 - 13.36 Haber Kodu : 180816104_

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5- KAĞITHANE\'DE APARTMANIN ÇATI KATINI UYUŞTURUCU SERASI YAPMIŞLAR



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de bir apartmanın çatı katını uyuşturucu serasına çeviren 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi Tabya Caddesi\'nde bir apartmanın çatı katına uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, evde bulunan A.H.C.(52) ve G.C.(45)\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 11,7 gram hink keneviri, 10 kenevir bitkisi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 950 lira ele geçirildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Polis ekiplerinin evdeki aramaları

-Evde buluan hint kenevirleri

-Uyuşturucu içme aparatları

-Şüphelilerin görüntüsü

-Genel ve detaylar



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