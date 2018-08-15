DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- AFAD\'IN KORKUTAN DEPREM SENARYOSU

* AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu,

\"Bizim yapmış olduğumuz senaryoya göre İstanbul\'da Marmara Denizi\'nde Kuzey Anadolu fayının ortasında meydana gelebilecek 7.5 büyüklüğündeki bir deprem sonucu İstanbul kent merkezinde yaklaşık 26 ile 30 bin arasında vatandaşımız hayatını kaybediyor\"

\"Yaklaşık 50 bin vatandaşımız ağır yaralı olacak… 44 bin 802 binamız yıkılacak\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - İbrahim MAŞE / İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen \"İstanbul\'un Afetlere Hazırlık Çalışmaları Çalıştayı\" başladı.

Çalıştayda bir konuşma yapan AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, AFAD\'ın İstanbul için hazırladığı depremle ilgili acil durum senaryosundan bahsederek, \"Bir senaryo çalışması yaptık. Bizim için afet yönetiminde kriz yönetiminde en önemli olan en kötüye hazırlanmaktır. Bizim yapmış olduğumuz senaryoya göre İstanbul\'da Marmara Denizi\'nde Kuzey Anadolu fayının ortasında meydana gelebilecek 7.5 büyüklüğündeki bir deprem sonucu İstanbul kent merkezinde yaklaşık 26 ile 30 bin arasında vatandaşımız hayatını kaybediyor. Yaklaşık 50 bin vatandaşımız ağır yaralı olacak… 44 bin 802 binamız yıkılacak. Açıkta kalacak insan sayısı 2 milyon 374 bin. Biz en kötüye göre hazırlıyoruz. Bunlar İstanbul için verdiğim değerler. Marmara Bölgesi\'nde olacağı için genelde 28 bin, 30 bine yakın bir can kaybımız söz konusu. Yaklaşık 2 milyon 6 yüz bin vatandaşımız açıkta kalmış olacak. Deprem sonrası olacak tsunami etkileri de olacaktır\" diye konuştu.

Nurlu, \"Biz toplanma ve barınma alanlarını belirlemiş durumdayız. Bunların yerleri belli. Deprem anında, bir afet anında bu toplanma alanları ve barınma alanları hemen devreye girecek şekilde planlamıştır. Toplanma alanlarında İstanbul kent merkezi için toplam 3 bin 60 adet, 150 bin adette geçici barınma alanları planlandı. Hazırlıklar yapılıyor, kamu kurumları, AFAD Başkanlığı, yerel yönetimler olarak. Ama biz birey olarak hazırlanmak zorundayız. Afet bilincine sahip olmak zorundayız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------

- Nurlu\'nun açıklamaları

- Detaylar

15.08.2018 - 13.18 Haber Kodu : 180815085

===================

2- İŞTE YENİ KONUT KAMPANYASININ DETAYLARI

* KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas,

\"Büyük bir konut kampanyası başlatacağız ve yaklaşık 1 ay sürecek\"

\"Faiz oranını yüzde 1\'in altına çekeceğiz 0,99 veya 98 olacak. 120 aya varan vade imkanıyla tüketicilerin karşısına çıkacağız. Düşük peşinat ve bir miktar ara ödeme olabilir\"

\"Amerika\'nın almış olduğu pozisyonu göz önünde bulundurarak ithal ürün alımlarına dikkat ediyoruz\"

Haber-Kamera: Gül KABA-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) -

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gayrimenkul sektörüne yönelik uygun faizli kampanyalar için çalışmalar yürüttüklerini açıklamıştı. Bu kapsamda bayramdan sonra 120 ay vade ve yüzde 1\'in altında faiz oranıyla büyük bir konut kampanyası başlatacaklarını söyleyen KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, \"Böyle kampanyalar genelde 1 ay sürer, talep olursa uzatabiliriz. Diğer detaylar henüz netleşmedi üzerine çalışıyoruz\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konutta uygun ödeme koşullarıyla yeni kampanya yapılacağını açıkladı. Bakan Murat Kurum, bakanlık olarak inşa edilecek yapılarda ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile birlikte büyük bir kampanya hazırladıklarını belirten Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, bayramdan sonra büyük bir konut kampanyası başlatacaklarını ve yaklaşık 1 ay süreceğini söyledi. Talep çok olursa kampanyanın 1 ay veya 15 gün uzatılabileceğini belirten Elmas, \"Faiz oranını yüzde 1\'in altına çekeceğiz 0,99 veya 98 olacak. 120 aya varan vade imkanıyla tüketicilerin karşısına çıkacağız. Düşük peşinat ve bir miktar ara ödeme olabilir\" dedi.

\"FAİZ ORANINI YÜZDE 1\'İN ALTINA ÇEKECEĞİZ\"

15 Mayıs\'ta benzer bir kampanya başlattıklarını ve konut satışlarını yüzde 22 yükselttiklerini aktaran Elmas, \"45 günde hem mayıs hem de haziran rakamlarını çok yükselttik. Bu kampanyaların etkisiyle de temmuz ayı rakamlarının devam ettiğini düşünüyorum. Konuta olan ilgiyi devam ettirmiş olduk. Şimdiden bayram havasına girildi. Bayram sonrası için büyük bir konut kampanyası hazırlıyoruz. Faiz oranını yüzde 1\'in altına çekeceğiz 0.99 veya 0.98 olacak. 120 aya varan vade imkanıyla tüketicilerin karşısına çıkacağız. Düşük peşinat ve bir miktar ara ödeme olabilir\" ifadelerini kullandı.

\"ARA ÖDEME VE PEŞİNATLAR ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ\"

Şu anda indirim oranını netleştirmediklerini vurgulayan Elmas, \"İndirim olacaksa ne kadar olacak onun üzerinde çalışıyoruz. Ara ödemenin de ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Netleşen tek şey 0.99-0.98 faiz oranı ve 120 ay vadeyi biz vereceğiz. Ara ödeme ve peşinatlar üzerine çalışıyoruz\" dedi.

\"İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANILAN MALZEMELERİN YÜZDE 90\'İ YERLİ\"

15 Temmuz\'da Amerika\'nın tutumundan sonra sektör olarak malzeme alımlarına dikkat ettiklerini ve genelde yerli ürünleri kullandıklarını söyleyen Elmas, \"İnşaat sektörünün kullandığı malzemeler yüzde 90 oranında yerli ürünler. İthal ürünler oldukça az. Yürüyen merdiven, asansör, klima cihazları, santralleri gibi ürünleri genelde ithal ediyoruz. 15 Temmuz\'dan beri biz aslında Amerika\'nın almış olduğu pozisyonu göz önünde bulundurarak ithal ürün alımlarına dikkat ediyoruz. Şimdi artık daha fazla dikkat edeceğiz\" diye konuştu.

\"DEMİR VE ÇİMENTO FİYATLARI SEKTÖRÜ ZORLUYOR\"

Demir ve çimentonun döviz girdisi olduğunu için sektörü zorladığını belirten Elmas, \"Demir ve çimentoda yerli üretim var ama hammaddeleri dövizle alınıyor. İnşaat demirinde, hurdanın fiyatı 300 dolar bunu yurt içinde işledikten sonra uluslararası piyasalara 600 dolara satılıyor. Ama bizde de 600 dolara satıyorlar. Çağrım şudur, 600 doları 6-7 liradan çarpıp yerli piyasaya böyle satmamaları lazım. İnşaat sektörünü ciddi olarak sıkıntıya sokan en birinci faktörlerden birisi demirin fiyatıdır. Çimentoda yine uluslararası pazara dolarla satılıyor, yerli piyasada da dolar dikkate alınarak satılıyor. Onlardan da çimentoyu iç piyasada dolar bazlı değil de inşaat sektörünün dinamiklerini göz önünde bulundurarak fiyatlandırmalarını talep ediyoruz\" ifadelerini kullandı.

Sur Yapı olarak şu anda bir kampanya yürüttüklerini ifade eden Elmas, şunları söyledi:

\"60 ay 0 faiz ile peşinat ve ara ödeme almıyoruz. Fiyat farkı da yok. Örneğin, 300 bin liralık 1+1 daireyi 60 aya bölersek aylık 5 bin lira taksit ödeyerek ev sahibi olunabilir. 2+1 dairelerde ise fiyat 450- 500 bin lira seviyelerinden başlayarak yukarılara çıkıyor. Onun dışında yüzde 20 peşin alıp 84 ay 0 faiz ile yürüttüğümüz bir kampanya da yapıyoruz. Onda iki ara ödeme var, parası olana da olmayana da büyük imkan tanıyoruz.\"

\"MALİYETLER ARTTI, KARLAR AZALDI\"

1 yılda maliyetlerin yüzde 25 yükseldiğini ama konut fiyatları yüzde 10 bile artmadığını dile getiren Elmas, \" Karlarımız ciddi oranda azaldı, sektör zorlanıyor. Bugün açıklanan konut satış rakamları gayet pozitif. Faizler ve dolar bu kadar yükselmişken konut satışları dolu dizgin devam ediyor. İnsanların talebi de çok konutu erişilebilir hale getirmeliyiz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Elmas ile röp

-Detaylar

=========================

(ÖZEL)

3- ÜNİVERSİTELİ MERT KALDIRIMDA YÜRÜRKEN CANINDAN OLDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş\'ta babasıyla birlikte kaldırımda yürüyen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Mert Örener, takla atan otomobilin altında kaldı. Kazada Mert Örener, olay yerinde hayatını kaybederken babası ise yaralandı. Sürücü kaçarak kayıplara karışırken Mert Örener\'den ise geriye sadece görüntüleri kaldı.

Kaza, Beşiktaş Büyükdere Caddesi\'nde geçtiğimiz cumartesi saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Memleketi Ordu\'dan gelecek olan annesini karşılamaya giden Kocaeli Üniversitesi Reklamcılık bölümü birinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Mert Örener, babası Kayahan Örener ile birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada, caddede kaza yaparak takla otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin altında kalan üniversite öğrencesi Mert Örener\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yol kenarındaki reklam panolarının arasında kalan baba Kayahan Örener\'in ise, bacağında ve omzunda kırıklar oluştu. Kazaya sebep olan sürücü ise iddiaya göre, kaçarak kayıplara karıştı. Kazada reklam panosunun arasına sıkışarak hayatta kalan Kayahan Örener, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

FREN SESİYLE BİRLİKTE ARABA BİZİ ALTINA ALDI

Hastanedeki tedavinin ardından taburcu olan baba Kayahan Örener, kaza anını anlattı. Arabanın yan yatmış bir şekilde üzerine doğru geldiğini söyleyen Baba Örener, \"Oğlumla birlikte eşimi karşılamaya gidiyordum. 4 Levent\'ten Sanayi Mahallesi\'ne doğru yürüyordum. Fren sesi geldi. Kafamı çevirmemle beraber araba bizi altına aldı. Bir karartının üzerimize geldiğini hatırlıyorum. Araba tekerlekleri üzerinde değildi. Yan yatmış bir şekilde üzerimize geliyordu. Zannedersem daha önce takla atmış o şekilde geldi bizim üzerimize. Oğlumla yan yanaydık. Oğlum benim solumda bir adım öndeydi. Nasıl kurtulduğumu hatırlamıyorum. Reklam panolarının altına girmişim\" dedi.

\"OĞLUMA KAVUŞAMADIM\"

Anne Mesdure Örener de, \"Oğluma kavuşamadım. Her gün televizyonda izlediğimiz trafik canavarına gencecik oğlumuzu verdik. Radyo Televizyon lisesinde okumuştu. Üniversitede reklamcılık okuyordu. Staj yapıyordu. Bu sene de üniversitede bölüm birincisi olmuştu. Bu kadarmış. Diyecek başka hiçbir şeyimiz yok. Çarpan sürücü aldığımız bilgilere göre kaçmış. Tabi ki; korkusu, şoku vardır ama haysiyeti de yokmuş. Birilerinin canını yaktıktan sonra onlara yardım edecek kadar haysiyetli olsaydı iyi olurdu. Bu bizim evladımızı tabi ki, geri getirmeyecek, yaptığının sorumluluğunu taşıyabilmesi gerektiğini düşünüyorum.\" diye konuştu.

\"BUNDAN SONRA KİMSENİN CANI YANMASIN\"

Ölen Mertin eniştesi Ertan Ürkmez ise, \"Acımız büyük. Baba-oğul kaldırımda yürürken bir insanın hayatı son buluyor. Başka bir insanın hatası veyahut vurdumduymazlığı yüzünden. Kaldırımda yürürken bu ülkede ölebiliyorsunuz. Bu acımızı 10\'a katlıyor. Olayın peşinden koşmak isteyişimizin nedeni hayatını kaybeden insanı geri getiremeyeceğiz bunu biliyoruz. Sadece belki bu olay emsal olur. Bundan sonra başka kimsenin canı yanmasın\" dedi.

GERİYE SADECE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Öte yandan, araba kullanmasını çok sevdiği öğrenilen Mert Örener\'den geriye ise otomobil kullanırken çekilen görüntüleri kaldı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Ölen Mert Örenerin cep telefonu görüntüsü

-Baba Kayhan Örener ile röportaj

-Anne Mesdure Örener ile röportaj

-Enişte Ertan Ürkmez ile röportaj

-Babadan genel ve yakın detaylar

-Anneden genel ve yakın detaylar

-Annenin gözyaşları

-Ölen Mert Örenerin fotoğrafından detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

15.08.2018 - 14.49 Haber Kodu : 180815114

======================

4- ALTIN YÜKSELDİ; TALEP YARI ÇEYREĞE

Haber-Kamera: Gül KABA - Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) - DÖVİZ kurlarındaki artış nedeniyle düğün, nişan gibi özel günlerde tercih edilen çeyrek yerine tüketiciler gram altına yöneldi. Son iki hafta içinde altın bozdurmaya gelenler bir hayli fazla olduğuna dikkat çeken kuyumcular, nakit sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

Dolar kurundaki artışlar nedeniyle piyasada yaşanan hareketlilik altın fiyatlarını da yükseltti. 400 liraya geçen çeyrek altın, vatandaşları alternatif arayışına yönlendirdi. Birikimi olanlar ise kuyumcunun yolunu tutup altını bozdurdu. Çeyrek, yarım ve tam altın satışlarının düştüğünü ve bozdurmaların arttığını söyleyen kuyumcular, bozdurmalar fazla olduğu için TL sıkıntısı çektiklerini söyledi.

\"GRAMAJ AZALTILIP, FİYATLAR DÜŞÜRÜLMEYE BAŞLANDI\"

Kuyumcu Mustafa Yalçıntaş, \"Vatandaşlar altın alımından çok satışına yöneldi. Şu anda piyasada çok büyük altın satışı var. Altın bozdurulmasından dolayı TL sıkıntısı yaşıyoruz. Çeyrek altının fiyatının artması vatandaşları gram altına yönlendirdi. Yarı çeyrek ve gram altına talep arttı. Çeyrek, yarım ve tam altın alımları azaldı\" dedi.

22 ayar 1 gram altına talebin arttığını belirten Yalçıntaş, \"İnsanlar genelde altın almadığımızdan şikayetçi ama çok fazla bozdurmalar olduğu için çok büyük bir TL sıkıntısı var. Geçen hafta çeyrek altın 330 lira civarındaydı şimdi 400 liranın üzerinde, 22 ayar 1,25 gram iar çeyrek altın ise 205 liraydı 250 liraya çıktı. 0,62 santim yarı çeyrek ise 2 hafta önce 120 liraydı şimdi 155 liraya kadar yükseldi. Ayrıca 22 ayar 1 gram altın talepleri de arttı. Bu altın geçen hafta 195 liraydı, 230 liraya alıcı buluyor. İnsanlar genelde 1 gram 24 ayar altına yöneldi, şu anda 255 liradan satılıyor. Yarı çeyreğe de talep var o da 155 lira, iki hafta önce bu altın 120 liraya satılıyordu. Gramaj azaltılıp, fiyatlar düşürülmeye başlandı. Vatandaşlar 1 gram, 1 buçuk gram altınlara yöneldi\" diye konuştu.

\"1 GRAMLIK 215 LİRAYA SATILAN ALTIN TERCİH EDİLİYOR\"

Altın bozdurmaya para yetiştiremediklerini söyleyen Kuyumcu Ertan Tunçbilek ise,\"Fiyatların aşırı yükselmesinden dolayı şu anda satış ağırlıklı çalışıyoruz. Alışlar o kadar fazla değil, altın bozdurmaya para yetiştiremiyoruz. Çeyrek altın 400 liranın üstüne çıktı. Ama insanlar genelde 1 gramlık 215 liraya satılan altını tercih ediyor. Onun dışında 24 ayar 1 gram has altın var 235 liraya satılan o da talep görüyor\" ifadelerini kullandı.

\"ACELE ETMEMEK GEREKİYOR\"

Vatandaşlara şu anda acele etmeyip beklemeleri tavsiyesinde bulunan Tunçbilek, \" Tüketici, acele ederse yüksek fiyattan altın almış olurlar. Bugün itibariyle altın fiyatları da döviz kuru gibi düşüşe geçti. Vatandaşlar artık çeyrek altın yerine gram altını tercih ediyor. Çeyreğin üçte biri değerinde 0,63 santimlik altın çıktı bunlar talep görüyor\" dedi.

\"DÜKKAN KİRALARINI TL\'YE ÇEVİRDİK\"

Dolar üzerinden alınan dükkan kiralarını TL\'ye çevirdiklerini söyleyen Kuyumcukent İşletme Anonim Şirketi (KİAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş da, \"Altın fiyatlarının artışıyla vatandaşın taleplerini karşılamak için çeyreğinde daha düşük gramajlısını yani dörtte bir oranında gram altın olarak çeyrekler üretildi. Daha önceden kuyumcu dükkanlarının kiraları dolar üzerinden alınıyordu. Biz bunları TL\'ye çevirdik. Vatandaşlar da illa yatırım düşünüyorlarsa dolarlarını altında değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Tüketiciye kolaylık olsun diye işçilikte yüzde 50 indirime gittik\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

- Kuyumcu Mustafa Yalçıntaş röp.

- Kuyumcu Ertan Tunçbilek röp.

- Kuyumcukent İşletme Anonim Şirketi (KİAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş röp.

- Detaylar

- Altın detayları

15.08.2018 - 13.18 Haber Kodu : 180815086

=================

5- MASKO ESNAFI DOLAR BOZDURDU

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA

İstanbul Mobilya ve Ahşap Eşya İmalatçıları Site İşletme Kooperatifi (MASKO) esnafı, hükümetin \'dövizlerinizi bozdurun\' çağrısına destek vermek amacıyla 150 bin doları bozdurdu. Esnaf adına açıklama yapan MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, \"Yatırımlarımıza her zaman olduğu gibi bu dönemde de devam edeceğiz. Ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunlara gelmeyeceğiz. Yerli malı kullanarak ve yerli üretimi destekleyerek üzerimize düşen her türlü fedakarlığı sonuna kadar yapacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-MASKO önünde toplanan esnaf

-Mehmet Mutlu\'nun açıklaması

-Mutlu\'nun döviz bozdurması

-Genel ve detay görüntüler

15.08.2018 - 13,30 Haber Kodu : 180815089_

============

6- SİLİVRİ\'DE HAFRİYAT KAMYONU EVE GİRDİ

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Silivri\'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bir eve girdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Gazitepe Mahallesi\'nde Nurullah G. yönetimindeki 34 ZOS 19 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir eve çarptı. Kaza sonrası evin duvarının bir kısmı yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken hafriyat kamyonu sürücüsü gözaltına alındı. Sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ayrıca aranmasının bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Kamyonun çekilmesi

-Evden görüntü

-Zarar gören duvar

-Detaylar

15.08.2018 - 13.40 Haber Kodu : 180815094

============

7- KÜÇÜKÇEKMECE\'DE SAHTE PARFÜM OPERASYONU



Haber : Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Küçükçekmece\'de bir işyerine düzenlenen operasyonda ünlü markalara ait 3 bin 600 şişe sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece\'de bir işyerinde sahte parfüm üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 10 Ağustos\'ta adrese düzenlediği operasyonda işyerinde bulunan F.C.\'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda plastik imalatında kullanılan makine, 2 plastik kurutma makinası, şişe dolum makinası, kapaklama makinası, kutu ambalajlama makinası, 29 tane 100 litrelik varil, farklı markalara ait 3 bin 600 şişe sahte parfüm, 4 bin parfüm aparatı, 17 bin şişe aparatı, 10 bin şişe kapağı, 3 bin boş parfüm kutusu, 3 bin 900 boş şişe ele geçirildi. Polis ekipleri gözaltına aldığı F.C. hakkında 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatarak para cezası verdi.

Görüntü Dökümü

---------

(Polis Kamerası)

-Baskın yapılan işyerindeki makinelerin görüntüsü

-İşyerinde bulunan variller

-Ele geçirilen sahte parfüm malzemeleri

-Genel ve detaylar



