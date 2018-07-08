DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ÖZEL)

1- TRAFİKTEKİLERİN CANINI HİÇE SAYAN GÖRÜNTÜ; HURDA OTOMOBİLİ FORKLİFT İLE TAŞIDILAR

Haber: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Eyüpsultan\'da hurda otomobilin forklift ile taşınmasını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Eyüpsultan, Rami Kışla Caddesi\'nde hurdaya ayrılan ve plakası olmayan bir otomobilin trafiktekilerin canını hiçe sayan bir şekilde taşındığı görüntülendi. Hurdaya ayrılan otomobilleri topladığını söyleyen bir kişi kendisine ait aracı dün akşam saatlerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan forklifte yükleyerek yaklaşık 1 kilometre taşıdı. Bu anlar ise kameralara yansıdı. Bir süre trafikte bu şekilde ilerleyen forklift daha sonra bir sokağa girerek taşıdığı otomobili kenara bıraktı. Araçları \'Hurda araç teşviki\' kapsamında topladığını söyleyen kişi, soruları geçiştirirken kendisine Hurda Avcısı denilmesini istedi.

Görüntü Dökümü:

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- Otomobilin forklift ile taşınma anı

- Otomobilin kenara bırakılması

- Hurda otomobilin sahibinin konuşması

- Genel ve detaylar

08.07.2018 - 11.37 Haber Kodu : 180708029

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(ek bilgilerle)

2- D-100\'Ü KİLİTLEYEN ZİNCİRLEME KAZA

*Küçükçekmece\'deki kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı

Haber: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Küçükçekmece D-100 Karayolu\'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza saat 10.45 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece Mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi. 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza nedeniyle bölgede trafik durma noktasına geldi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücüler kazadan yara almadan kurtulurken bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

-İBB kamerasından olay yeri

-Detaylar

08.07.2018 - 10.57 Haber Kodu : 180708021

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3- 3. HAVALİMANI İÇİN 28 BİN KİŞİYE EĞİTİM VERİLECEK

Haber: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL DHA

Yapımı devam eden ve 29 Ekim 2018 tarihinde açılacak olan 3\'üncü hvalimanına taşınma sürecinin kusursuz bir şekilde yapılması için toplam 28 bin 200 kişiye saha alıştırma eğitimleri verilmeye başlandı.

ORAT (Operasyon Hazırlık ve Havalimanı Transferi) süreci hızlandı. 2 yıl önce başlayan süreçte haziran ayında tamamlanan sınıf eğitimlerinden sonra şimdi de havayolu, yer hizmeti ve diğer şirketlerin çalışanlarına saha eğitimleri verilmeye başladı. Tamamlanan eğitimlerinden sonra 28 bin 200 kişiye saha alıştırma eğitimleri verilmesi planlanıyor. ORAT eğitimlerinin birinci bölümü olan sınıf eğitimleri, 5 Mart\'ta başlamış ve 88 gün sürmüştü.

HAVACILIK A\'DAN Z\'YE YENİDEN ANLATILACAK

Eğitimler, apron ehliyetinin de dahil olduğu hava tarafı, terminal ve bagaj hizmetleri bölgelerini içeren alıştırma saha eğitimlerini kapsıyor. Bu çerçevede, saha programı esnasında havalimanı tanıtımı, apron giriş kapısı işleyişi, destek hizmetler, kargo, bagaj operasyonu, terminal alanları, pistler, gelen ve giden yolcu akışları, transfer hatları, kontrol odası fonksiyonları, havalimanı güvenliği gibi konuları işlenecek.

45 SAATLİK BİR SÜREÇTE TAŞINACAK

25 Ekim öncesinde 3\'ncü havalimanına, deneme uçuşları hariç, herhangi bir uçuş gerçekleştirilmeyecek. 25-30 Ekim tarihleri arasında ise Atatürk Havalimanı\'ndan malzeme taşınması amacıyla yeni havalimanına sınırlı sayıda uçuş düzenlenebilecek. Taşınma süreci 30 Ekim gece 03:00\'da başlayacak ve 31 Ekim gece yarısında bitecek. Malzemelerin taşınması için ağırlıklı olarak karayolu kullanılacak. Bu 45 saatlik süreçte iki havalimanında da sınırlı uçuş olacak. 31 Ekim gece yarısından itibaren Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-3. Havalimanı

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4- BREZİLYALI KADINA \"CİNSEL TACİZ\" İDDİASINDA SANIĞA 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)

Atatürk Havalimanı\'nda bindiği otobüste Brezilyalı Angelica Lino De Carvalho\'ya bakarak tatmin olmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli S.K., hakkında \"Cinsel taciz\" suçundan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. S.K. ifadesinde sedef hastalığı nedeniyle pantolonun içine elini sokarak bacak arasını kaşıdığını belirterek hakkındaki suçlamayı reddetti. Mahkeme de S.K.\'nın sağlık raporlarıyla Adli Tıp Kurumu\'na sevk edilerek hastalığının kaşıntıya sebep olup olmayacağının tespit edilmesine karar verdi.3 yıldır süren dava da sanığa bir türlü ulaşılamadığı için dava karara bağlanamıyor. İlk duruşmada sanığın mahkemede ulaşan evraklara göre, çalışmak için Rusya\'ya gittiği belirtildi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre 6 Ağustos 2015\'de meydana gelen olay şöyle oldu : Brezilyalı Angelica Lino De Carvalho Atatürk Havalimanı\'na gelip kent otobüse bindi. Aynı otobüste bulunan S.K., bir süre sonra Angelica Lino De Carvalho\'ya bakarak tatmin olmaya çalıştı. Bunun üzerine otobüsün arka tarafına kaçan Angelica Lino De Carvalho, otobüsten inerek şikayetçi oldu.

\"ŞİKAYETÇİYİM\"

Carvalho da şikayetinde şunları söyledi: \"Otobüste cam kenarında oturuyordum. 45 yaşlarındaki erkek bir şahıs da benim çapraz tarafımda cam kenarında oturuyordu. Bu erkek şahıs bana bakarak kendisine dokunmaya ve kendisini okşamaya başladı. Yine bana bakarak sağ elini pantolonunun içine koyarak cinsel organını okşamaya ve mastürbasyon yapmaya başladı. Ben de ayağa kalkarak kendisine baktım. Şahsı bu şekilde görünce otobüsün arka tarafına doğru kaçtım. Bu şahıs da otobüsün ön tarafına giderek arkadaşının yanına oturdu. Şikayetçiyim.Uzlaşmak istemiyorum.\"

\"SEDEF HASTALIĞIM VARDIR\"

Şikayet üzerine ifadesi alınan şüpheli S.K. ise \"\"Benim sedef liken plonüs hastalığım vardır. Vücudumun çoğu yerinde iltihaplanmalar ve yaralar var. Bu iltihap ve yaralar sürekli kaşınmakta. Yolda giderken yine kaşınmaya başladım. Hatta bir ara elimi pantolonumun içine sokarak bacak aralarımı kaşıdım. Benim arka çapraz tarafımda oturan bayan bir şahıs otobüs muavininin yanına gitti. Muavin yanıma gelerek kimliğimi istedi ben de sorun çıkarmadan kimliğimi verdim. Yaptığım hareket tamamen hastalığımdan kaynaklanmaktadır. Hastalığım ile ilgili elimde doktor raporu mevcut değildir, Bu hastalığımla ilgili bir çok kez doktora gittim. Tedavim halen devam ediyor\" dedi.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Savcılık hazırladığı iddianamede şüpheli S.K.\'nın savunmasının kendisini kurtarmaya yönelik olarak değerlendirildiğini belirtti. Savcılık şüpheli S.K. hakkında \"Cinsel taciz\" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle 2015 yılında dava açtı.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLEREK RAPOR ALINMASI İSTENDİ

Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada sanık duruşmalara katılmadı. Mahkeme, Konya Ereğli Devlet Hastanesi\'nden alınan tedavi evrakları ile sanığın Adli Tıp Kurumu\'na sevk edilmesine karar verdi. Adli Tıp Kurumu\'na gönderilen yazıda \"Dosyamızın sanık ile birlikte en yakın Adli Tıp Kurumuna gönderilerek sanıktaki rahatsızlığın kasık bölgesinde mevcut olup olmadığının ve bu rahatsızlığın kaşıntıya sebep olacak nitelikte bir hastalık olup olmadığı hususunda rapor düzenlenmesi, düzenlenecek olan rapor ve dosya aslımızın mahkememize gönderilmesi rica olunur\" denildi. Dava eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Görüntü Dökümü:

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-Sanık S.K.\'nın fotoğrafı

-Brezilyalı Carvalho\'nun fotoğrafı

08.07.2018 - 12.40 Haber Kodu : 180708044

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(ÖZEL)

5- 72 YAŞINDA SAĞLIĞINI PİLATES İLE KORUYOR

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Can EROK-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları\'na (İSMEK) ön kayıtlar 3 Temmuz\'da başladı. Kurslara kayıt yaptıranlar arasında 72 yaşında pilates yapan da, 16 yaşında tasarımcı olmak isteyen de var.

Kurslara ilk 3 günde 150 bini aşkın kişi başvuru yaptı. Pilates kursuna kaydolan 72 yaşındaki Ayşe Yaralıoğlu, \"5-6 yıldır geliyorum. 72 yaşındayım. Pilatese kayıt yaptırdım, mutluyum. Gençler spora yaş ilerledikten sonra değil, gençlikte başlasınlar. Ben gençliğimi spora borçluyum. Evim spor yaptığım yere yakın; ama uzak da olsa giderim. Spor için her yere giderim. Sabahları 06.00-06.30 gibi yürüyüş yaparım. Bol su içerim. Elmayı çok severim\" dedi. 15 yıldır pilates yaptığını söyleyen Yaralıoğlu, \"Şeker hastasıyım. Pilates bana sağlık ve huzur veriyor. Şekerimi düşürüyor\" diye konuştu.

\"SEMRA ÖZAL\'IN KIYAFETLERİNİ DİKTİM\"

Modacılık yaptığını söyleyen Yaralıoğlu, \"Nükhet Duru, Ajda Pekkan, Emel Sayın ve Semra Özal gibi pek çok tanınan ismin kıyafetlerini diktim. 16 yaşında evlendim. O günden beri uğraşıyorum\" ifadelerini kullandı.

HER YAŞTAN PİLATESE GELİYORLAR

Pilates eğitmeni olarak görev yapan Evren Göker ise \"Kursa 16 yaşından 84 yaşına kadar her yaş aralığından öğrencilerim geliyor. Sadece haftada 2 gün, günde 1 saat zaman ayıracaklar. Pilates ile duruş düzeltebiliyoruz. Kaslar sıkılaştığı zaman öğrencinin duruşu da değişecek. Duruş değişince, yaşam enerjisi artıyor. Daha güçlü ve daha genç oluyorlar\" dedi.

\"PİLATES TELEVİZYONDAN YAPILMAMALI\"

Pilates televizyondan yapılmasının zararlarına değinen Göker, \"Pilates hoca eşliğinde yapılan bir spor. Televizyondan yapmaya kalkarlarsa çok ciddi sağlık sorunları çıkabilir. CD\'lerden kesinlikle yapılmaz. Bu işin eğitimini almamış insanlar kesinlikle pilates yaptırmamalı\" diye konuştu.

\"HANDE ERÇEL\'E ÇOK GÜZEL KIYAFETLER TASARLAMAK İSTERİM\"

16 yaşındaki lise öğrencisi Enise Doğan ise \"Ailem destekliyor. Bir buçuk senedir kurslara gidiyorum. Şimdi yine kaydoldum. Modacı olmak istiyorum. Marmara Üniversitesi\'ni kazanmayı hedefliyorum. Uzay kostümleri çizmek istiyorum\" dedi.

Doğan, \"Hande Erçel\'e çok güzel kıyafetler tasarlamak isterim. Bir imkân olursa elimden geldiğince en iyisini çizerim\" diye konuştu.

İLK ÜÇ GÜNDE 150 BİN KİŞİ BAŞVURDU

2018-2019 eğitim dönemi için ücretsiz eğitimlerden yararlanmak isteyen İstanbullular, başvurularını internet üzerinden online olarak veya eğitim merkezlerine gelerek gerçekleştirebiliyor. Başvuru sisteminin açılmasıyla, ilk iki saatte 25 bin kişinin başvurusu alındı. İlk 3 günde başvuru sayısı 150 bini aştı. Bu yıl 307 branş ve 752 programda eğitim verilecek. Adaylarının, online ön kayıt sonrasında ilgili merkezlere şahsen başvurmaları gerekiyor. Yeni dönemde 242 merkezde, 40 alanda, 307 branşta ve 752 programda eğitim verilecek. Öte yandan geçen yıl 347 bin kişiye eğitim verildi. 23 yılda ise 3 milyona yakın kişi eğitimlerden faydalandı.

DONDURMA VE \"WAFFLE\" YAPIM KURSU DA EKLENDİ

Bu yıl ilk kez verilecek eğitimlere \"İngilizce Kitap Çeviri Eğitimi\', \"Yetenek Eğitimi\', \"Boyasız Göçük Onarımcısı\', \"Dondurma ve Waffle Yapımı\' gibi pek çok branş eklendi. Diğer programlar ise şöyle:

\"Ahşap Teknolojisi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi, Bahçecilik, Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetim ve Sekreterlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, El Sanatları Teknolojisi, Gazetecilik, Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojileri, Grafik ve Fotoğraf, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon, Harita-Tapu Kadastro, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hayvan Sağlığı, Hayvan Yetiştiriciliği, Hukuk, İnşaat Teknolojisi, Kişisel Gelişim ve Eğitim, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Kuyumculuk Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Matbaa, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Muhasebe ve Finansman, Müzik ve Gösteri Sanatları, Okuma-Yazma, Pazarlama ve Perakende, Radyo - Televizyon, Sağlık, Sanat ve Tasarım, Seramik ve Cam, Spor, Tarım Teknolojileri, Tekstil Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Yabancı Diller ve Yiyecek İçecek Hizmetleri.\"



Görüntü Dökümü:

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-72 yaşında pilates yapan Ayşe Yaralıoğlu ile röportaj

-Modacı olmak isteyen 16 yaşındaki Enise Doğan ile röportaj

-Pilates eğitmeni Evren Göker ile röportaj

-İSMEK kurslarına katılanların sanatsal eserleri

-Genel ve detay



