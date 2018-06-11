DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ŞİŞLİ\'DE 3 ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI: 6 YARALI (1)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Şişli\'de 3 özel halk otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Kaza Şişli Halaskargazi caddesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 3 özel halk otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Görüntü Dökümü;

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-Olay yerinden görüntüler

11.06.2018 - 12.34 Haber Kodu : 180611096

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2- DAVUTPAŞA\'DA FABRİKA YANGINI; 1 İTFAİYE ERİ BACAĞINDAN YARALANDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA)

Davutpaşa\'daki kumaş ve iplık fabrikası\'nda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilenirken başka bir itfaiye eri ise dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü. Bacağından yaralanan itfaiye erinin yardımına mesai arkadaşları koştu. Arkadaşlarının yardımıyla güvenli alana alınan itfaiye eri, sağlık ekiplerinin getirdiği sedye ile ambulansa alındı ve hastaneye götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye erinin sedyeyle taşınması

-Ambulansa konulması

-Diğer itfaiyeciler

-Genel ve detaylar

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3- İBB BAŞKANI UYSAL: \"YANGIN AN İTİBARİYLE KONTROL ALTINDA\"

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ İstanbul DHA

Davutpaşa\'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yangının an itibariyle kontrol altına alındığını belirten Uysal, \"Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yan taraftaki fabrikalara sıçramayla ilgili olarak, o tedbirler alınmış vaziyette. Etrafta plastik fabrikaları var. Bölge olarak riskli bir bölge. Ancak itfaiyemiz 5, 5 buçuk dakikada olay yerine gelmiş. Şu anda da 75 Büyükşehirin, 14 tane de ilçe belediyelerinden 89 araç ve 185 personel görev yapıyor. İşyeri sahibinin yerine gelmeden itfaiye burada olmuş. O manada etrafa filan sıçramamış. Henüz yangının nereden çıktığı belli olmamakla birlikte elektrik kontağı olma ihtimali yüksek deniliyor. Çıkış nedeni itfaiyenin raporundan sonra ortaya çıkacak. En büyük tesellimiz bir yaralanma ve can kaybı yok. İkinci büyük teselli de yangının etraftaki plastik hammadde eseaslı çalışan fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınmış olması. İşyeri sahibimizle de görüştük. Şu anda kendini bırakmamış. Olaya hakim. İtidalli yaklaşıyor. Hala işyerinde kurtarılabilecek iplikler var. Yangın kontrol altına alındı ama mevcut işyerine daha fazla zarar vermeden ne yapılabilir ona bakılıyor. İşyerindeki ipliklerin zarar görmeden kurtarılması artık gündemde\" dedi.

Yaralı itfaiye eriyle ilgili soruya Uysal, \"İtfaiye erinin ayağında incinme şeklinde bir şeyi var. Önemli bir yaralanması şeklinde birşeyi yok. Kırık vesaire şeklinde birşeyi yok\" şeklinde haber verdi.

Görüntü dökümü:

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-Uysal\'ın açıkmaları

11.06.2018 - 11.17 Haber Kodu : 180611067

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4- BAŞBAKAN YILDIRIM, TÜSİAD HEYETİNİ KABUL EDİYOR

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki

heyeti kabul ediyor. Dolmabahçe Ofis\'teki kabul, basına kapalı devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Görüşmeye gelen heyettekilerin araçlarının ofise girişi

11.06.2018 - 12.26 Haber Kodu : 180611090_

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5- İNTERNET ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK YAPAN ŞEBEKEYE OPERASYON

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, internet üzerinden dolandırıcılık yapan bir şebekeye düzenlediği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. Dolandırılanlar arasında polis ve askerler de bulunuyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şebeke elemanlarının kendilerini polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtarak, internet sitelerine verdikleri ilanlarla tabanca, telefon gibi ürünler sattıklarını belirledi. \"polisten tabanca\", \"askerden telefon\" gibi ilanları görerek alıma geçen mağdurlar, paraları ödedikten sonra ürünler ellerine geçmeyince polise başvurdular. Bazı polis ve askerlerin de bu ilanlara inanarak tabanca almak istediği, dolandırıldıkları ortaya çıktı. Mağdurların şikayetleri üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için 31 Mayıs\'ta Esenyurt, Küçükçekmece ve Bahçelievlerde eşzamanlı operasyon düzenledi.

ELEBAŞI 42 DOLANDIRICILIKTAN ARANIYORDU

Yapılan operasyonda şebeke liderliğini yaptığı iddia edilen Emre K. ile N.A., F.K. ve B.K. gözaltına alındı. Emre K.\'nın evinde yapılan aramalarda 23 farklı sahte kimlik, sahte polis kimliği ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Çavuş rozeti ele geçirildi. Emre K.\'nın yapılan detaylı incelemesinde 42 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı. Vatan Caddesi\'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde ki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Siber polisin şüphelilerin evlerine, Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle yaptığı baskınlar polis kameralarına yansıdı.



Görüntü Dökümü:

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-(Polis Kamerası)

-Özel Harekat polislerinin adreslere girmesi

-Siber polislerin evlerde arama yapması

-Genel ve detaylar

-(Aktüel Görüntü)

-Sergiden görüntü

-Sahte polis kimliğinin görüntüsü

-Ele geçirilen bilgisayar, harddisk ve cep telefonları

-Genel ve detaylar

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6- PARİS HİLTON BAGAJ İŞLEMLERİ UZAYINCA YERE OTURUP DİNLENDİ

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ANTALYA\'DA düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show\'da baş manken olarak podyuma çıkan ünlü manken ve modacı Paris Hilton ve nişanlısı Amerikalı aktör Chris Zykla, bugün sabah saatlerinde Antalya\'dan Madrid\'e gitmek üzere İstanbul\'a geldi.

8 valizle İstanbul\'a gelen Hilton, Atatürk Havalimanı\'nda check-in ve bagaj işlemleri uzayınca uzun süre ayakta bekleyemedi. Türk Hava Yolları bussines kontuarlarının bulunduğu alanda bankolarının bulunduğu bölümde yere oturan ünlü manken, cep telefonuyla zaman geçirdi. Türkiye\'de çok güzel vakit geçirdiğini söyleyen Ünlü manken, yeniden bu ülkeye geleceğini söyledi. Türk Hava Yolları\'na ait uçakla Madrid\'e giden ünlü manken ve nişanlısı buradan da İbiza Adası\'na geçeceklerini söyledi.

Görüntü dökümü:

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-Paris Hilton check-in kontuar önünde görüntüler

-Paris hiltonun yürüyüşü

-Açıklamaları

-detay görüntüler

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7- \"SUYU ALKALİ HALE GETİRMENİZE GEREK YOK\"

İSTANBUL, (DHA)

Suyun vücudumuzun temel ihtiyaçlarından bir tanesi olduğunu söyleyen Dr. Ümit Aktaş, suyu alkali hale getirmek için içeriğini değiştirmeye gerek olmadığını, vücudun alkali dengesini kendisinin ayarladığını belirtti. Suyun azının zararlı olduğu gibi fazlasının da zehirleme riski olduğunu söyleyen Dr. Aktaş, suyun ne kadar tüketilmesi konusunda karar vermek için kişinin kendi idrar rengine bakması gerektiğini söyledi.

Dr. Aktaş, eğer tuvalete çıkıldığında idrar rengi su rengindeyse kişinin yeterli miktarda su içtiğinin göstergesi olduğunu belirtti ve \"Her bünyenin su ihtiyacı farklıdır. Hiçkimse bir diğerinin aynı değildir. İnsanlar kendi ihtiyaçlarına göre su içmeliler. İdrar rengi su rengi olmalıdır. İdrar rengi koyu renk ise yeteri kadar su içmiyorsunuz demektir. İdrar rengi su rengi olana kadar su içilmeli\" dedi.

\"SUYA KARBONAT KATMANIZA GEREK YOK\"

Suyun en temel yaşamsal ihtiyaçlardan bir tanesi olduğunu söyleyen Dr. Aktaş, su zehirlenmesine de dikkat çekti ve şunları söyledi: \"Eğer yarım saatte bir damacana su içerseniz su zehirlenmesi yaşamanız kaçınılmazdır. Dünyadaki hiçbir madde zararsız değildir. Eski bir doktor olan Paracelsus \'Zehir dozdadır\' der. Bir maddeyi ne kadar, ne şekilde tükettiğiniz sizin için yararını belirleyebilir. Su bunun en iyi örneklerinden biridir. Bizim kaynak sularımızın hemen hemen hepsi alkali sudur. Ayrıca karbonat koyup, içine bir şeyler damlatıp alkali yapmanız gerek yok. Ayrıca insanoğlunun tamponat sistemi denilen bir sistemi vardır ki, kanın alkali ve asit değerini ayarlamak için vücut öyle dikkatli çalışır ki bir çay kaşığı karbonatla ayarlanabilecek bir sistem değildir. İnsan vücudu son derece dengeli bir mekanizmadır. Siz doğru beslerseniz, doğru su içirirseniz sağlıklı bir şekilde geri dönüş yapar.\"

\"SUSUZLUK HİSSETMEYENLER SAAT BAŞI 1 BARDAK SU İÇMELİ\"

Gün içerisinde susuzluk hissetmediğini söyleyen ve bu nedenle su içmeyenler için de tavsiyelerde bulunan Dr. Aktaş, \"Günde 1 bardak su insan sağlığı için yeterli değildir. Zaten günde 1 bardak su içenler de sağlıklı yaşayamazlar ama başlarına gelen sağlık problemlerini susuz kalmalarına bağlamazlar. Onun için saatte 1 su içmelerini tavsiye ediyorum. Her saat başı 1 bardak. Su içmeyi sevmeyenler suyu tatlandırabilir. Sevdikleri bitkilerle bir içecek haline getirebilirler. Örneğin taze nane, tarçın, zencefil gibi bitkiler koyarak daha lezzetli olmasını sağlayabilirler.\"

\"ÇAY KAHVE İDRAR SÖKTÜRÜCÜDÜR, SUYUN YERİNİ TUTMAZ\"

Çay ve kahve gibi içeceklerin suyun yerini tutmadığını söyleyen Dr. Aktaş, \"Bu içecekler diüretik yani vücuttan su attıran, idrar söktürücü içeceklerdir. Dolayısıyla vücudun daha susuz kalmasına neden olurlar. Su yerine geçmez. Dolayısıyla su dengeli su tüketilmesi gerekmektedir\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Dr. Ümit Aktaş röp

-su içenlerden detaylar

11.06.2018 - 12.45 Haber Kodu : 180611100_