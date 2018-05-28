DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ÖZEL)

1- İSTANBUL\'UN KALDIRIMLARI OTOPARK GİBİ

* İstanbul\'un bir çok noktasında kaldırımlar otoparkı andırıyor.

* Kaldırıma park eden araçlar kazaya davetiye çıkarıyor.

* Son olarak Sarıyer\'de kaldırım işgali nedeniyle yoldan yürüyerek zorunda kalan bir kişiye araç çarptı. İstanbul\'da kaldırım işgali nedeniyle daha önce de benzer kazalar yaşanmıştı.

Haber: Gülseli KENARLI - Özgür Deniz KAYA - Kamera: Güven USTA - Harun UYANIK / İstanbul (DHA)

İstanbul\'un bir çok caddesinde kaldırımlar otoparka dönmüş durumda. Sarıyer\'de dün kaldırım işgali nedeniyle yolda yürüyen bir kişiye minibüs çarpmıştı. Daha önce de benzer kazaların yaşanmasına rağmen değişen bir şey yok.

KAZALARA DAVETİYE ÇIKARIYORLAR

Nüfusu 15 milyonu aşan mega kent İstanbul\'da, trafiğe kayıtlı 3 buçuk milyondan fazla araç bulunuyor. Bu araçların bir kısmı, şehrin yaya trafiği açısından da işlek caddelerinde park yeri olarak kaldırımları tercih ediyor. Bu durum, yayaların can güvenliğini tehlikeye atıyor ve kazaya davetiye çıkarıyor.

KALDIRIMI YOLA ÇEVİREN DE VAR

Sarıyer\'de dün kaldırım işgali nedeniyle yolda yürüyen bir kişiye minibüs çarpmıştı. Benzer kazalar daha önce de yaşanmıştı.

Barbaros Bulvarı, Kennedy Caddesi, Meclis\'i Mebusan Caddesi gibi ana caddelerde vızır vızır geçen araçlara rağmen kaldırım işgali nedeniyle yoldan yürümek zorunda kalanlar DHA kamerasına yansıdı. Barbaros Bulvarı\'nın geniş kaldırımlarına park eden araçlar yayalara yürüyecek alan bırakmıyor. Bazı araçların kaldırımda ilerlediği de görüldü. Yayalar durumdan şikayet ederken önlem alınmasını istedi. Kennedy Caddesi Kumkapı mevkiinde ise kaldırıma sıra sıra araçların park edildiği görülüyor. Benzer görüntüler Sirkeci, Eminönü ve Cankurtaran sahilinde yaşanıyor.

CEZASI 108 LİRA

Kaldırım işgalinin cezası 108 lira. Belediyeler de kabahatler kanununa göre aynı cezası kaldırım işgalcilerine kesebiliyor.

Görüntü Dökümü:

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- Çukurcuma Caddesi\'nden görüntüler

- Meclis\'i Mebusan Caddesi\'nden görüntüler

- Barbaros Bulvarı\'ndan görüntüler

- Bir vatandaş ile röportaj

- Esnaf röportajı

- Kennedy Caddesi\'nden görüntüler

- Kaldırımda yürüyemeyenlerin görüntüsü

- Yola inenlerin görüntüsü

- Sirkeci, Eminönü ve Cankurtaran sahilinde kaldırıma park eden araçlar

- Röportajlar

- Daha önceki kazalarla ilgili görüntüler

28.05.2018 - 11.43 Haber Kodu : 180528109_I

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2- ABD\'Lİ BİR KİŞİ OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda bir otelde kalan ABD\'li Stephen Michael King odasında ölü bulundu.

49 yaşındaki King\'den haber alamayan otel çalışanları odaya gitti. Kapının çalınmasına rağmen açan olmayınca içeri giren görevliler Stephen Michael King\'i hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde King\'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis otelin güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu odaya King\'ten başka kimsenin girmediği tespit edildi. İncelemenin ardından King\'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Otelden görüntü

-Polis aracı

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Delil torbasıyla çıkmaları

-Cenaze aracı

-Cenazenin çıkarılması

-King\'in fotoğrafı

-Detaylar

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(ÖZEL)

3- ANAHTARI ÜZERİNDE BIRAKILAN KAMYONETİ ÇALDI

* Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Ümraniye\'de sahibinin kontak anahtarını üzerinde bıraktığı kamyonetin çalınması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay Cumartesi günü saat 11.10 sıralarında Esenşehir mahallesindeki bir işyerinin önünde meydana geldi.Cadde üzerindeki seramik firmasına malzeme yüklü kamyonet ile gelen şoför Mustafa Kemal Güneş seramikleri teslim etmek için işyerinin önünde durdu. Uzun süre kalmayacağını düşünen Güneş, kamyonetinin kontak anahtarını üzerinde bırakıp, işyeri sahibi ile konuşmaya gitti.

MALZEME YÜKLÜ KAMYONETİ ÇALDI

Bu sırada caddeden yürüyen hırsız kamyonetin camlarının açık olduğunu fark etti. Hırsız iki defa aracın etrafında dolaşarak çevrede kimsenin olup olmadığını kontrol etti. İşyerinin kapısına kadar gelip kontrol eden hırsız kimsenin olmadığın fark etti. Kamyonetin kapısını açıp araca binen hırsız hızla uzaklaştı.

ŞÖFÖR UZUN SÜRE KAMYONETİ ARADI

1 dakika sonra işyeri önüne park ettiği kamyoneti bulamayan şoför Mustafa Kemal Güneş ne yapacağını şaşırdı.Uzun süre işyeri sahibi ile birlikte çevrede kamyoneti aradı, fakat bulamadı.İşyerinin güvenlik kameralarını incelendikten sonra kamyonetin çalındığı anlaşıldı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Güpegündüz yaşanan hırsızlık güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.Görüntülerde hırsız önce kamyonet çevresinde dolaşıyor.Kimsenin olmadığın anlayınca kapıyı açıp içeri giriyor ve kamyoneti çalarak uzaklaşıyor.Görüntülerde aracın şoförü ve işyeri sahibinin aracı çevrede aradıkları görülüyor.

İşyeri sahibi Mahmut Uluçay \"Biz burada seramik kesim işi yapıyoruz. Müşterimizin şoförü aracıyla buraya geldi. Hızlı işlem yapacağı için anahtarı almamış. Hırsızın biri önce keşif yaptıktan sonra kamyoneti çalıp kaçtı \" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Malzeme yüklü kamyonetin görüntüsü

-Hırsızın kamyonetin etrafında dolaşması

-İşyerinin önüne gelmesi

-Kamyonetin içine girmesi

-Kamyoneti çalması

-Şoförün kamyoneti park ettiği yere gelmesi

-İşyeri sahibi ile birlikte kamyoneti araması

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-İşyeri sahbi Mahmut Uluçay ile röp

-Genel ve detay görüntüler



28.05.2018 - 15.08 Haber Kodu : 180528100

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4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AKHİSAR\'A HELİKOPTERLE GİTTİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Manisa\'nın Akhisar ilçesine gitti. Erdoğan öğlen saatlerinde Kısıklı\'daki konutundan çıkarak, evinin yakınında bulunan helikopter pistine geldi. Erdoğan\'ı burada İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak uğurladı. Erdoğan helikoptere binerek miting için Akhisar\'a gitti.

Görüntü Dökümü:

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- Helikopterlerin gelişi

- Helikopterlerin aranması

- Erdoğan\'ın konvoyunun gelişi

- Erdoğan\'ın sohbet etmesi

- Erdoğan\'ın helikoptere binmesi

- Helikopterlerin gidişi

- Detaylar

28.05.2018 - 15.20 Haber Kodu : 180528105

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5- ABD\'Lİ BİR KİŞİ OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda bir otelde kalan ABD\'li Stephen Michael King odasında ölü bulundu.

49 yaşındaki King\'den haber alamayan otel çalışanları odaya gitti. Kapının çalınmasına rağmen açan olmayınca içeri giren görevliler Stephen Michael King\'i hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde King\'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis otelin güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu odaya King\'ten başka kimsenin girmediği tespit edildi. İncelemenin ardından King\'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Otelden görüntü

-Polis aracı

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Delil torbasıyla çıkmaları

-Cenaze aracı

-Cenazenin çıkarılması

-King\'in fotoğrafı

-Detaylar

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6- BAŞAKŞEHİR\'DE BAVULLAR İÇİNDE PARÇALANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA -

BAŞAKŞEHİR\'de iki valiz içerisinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu. 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin kimliği ile ilgili incelemeler sürerken ve cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, gece yarısı Güvercintepe Mahallesi\'nde erik toplamak için Hasanpaşa Deresi civarına gelen çocuklar yol kenarında iki valiz gördü. Çocuklar durumu hemen ailelerine haber verdi. Valizlerden kan damladığını gören mahalle sakinleri ise şüphelenerek durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede parçalara ayrılmış halde iki valize konulmuş ceset parçaları buldu. Çevrede şerit çekerek, güvenlik önlemi alan polis ekipleri çevrede delil araması yaptı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ilk incelemelerinde cesedin 30-35\'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polislerin çalışmaları

-Genel ve detaylar



28.05.2018 - 04.03 Haber Kodu : 180528007

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