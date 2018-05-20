DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- AVRUPALI TÜRKLER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN SARAYBOSNA\'YA AKIN ETTİ

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE- Enver ALAS- Özgür Deniz KAYA- Can EROK/SARAYBOSNA- BOSNA HERSEK DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği\'nin (UETD) 6\'ncı Olağan Genel Kurulu\'na katılmak üzere Bosan Hersek\'in başkenti Saraybosna\'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın gelişi öncesinde Avrupa\'nın çeştli ülkelerinden Saraybosna\'ya akın eden Türkler, salonun önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ellerinde Türk ve Bosna Hersek bayrakları taşıyan kalabalıktakiler, sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna\'da Avrupalı Türk Demokratlar Birliği\'nin 6\'ncı Olağan Genel Kurulu\'na katılıyor. Kongreye katılmak üzere Avrupa\'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan 15 binden fazla Türk de dünden itibaren kente gelmeye başladı. Erdoğan\'ın Saraybosna\'ya gelişi öncesinde Bosna Hersek güvenlik güçleri kentte güvenlik önlemini arttırdı. Kongrenin yapılacağı J.A. Samaranch Olympic Hall-Zetra Spor Salonu çevresinde güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarıldı.

Özel araçları ve otobüslerle Avrupa\'dan gelen Türkler, salona 1 kilometre mesafede oluşturulan güvenlik noktasından araçsız olarak içeriye alınmaya başlandı. Salona kadar, dedektör köpeklerin de kullanıldığı 3 ayrı kontrol noktası oluşturuldu. Avrupalı Türkler, sıkı kontrol ve akredite kartları kontrol edildikten sonra tek tek salona alındı.

COŞKULU BEKLEYİŞ

Salona girmek için saatler öncesinden gelen Türkler, ellerinde Türk ve Bosna Hersek bayrakları taşırken, sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı. Salonun çevresinde yeşil alanlara büyük Türk bayrakları asan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saraybosna\'da buluşmanın heyecanını yaşadıkların dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna ziyaretine Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Liderlerin basın toplantısının ardından Erdoğan, Kovaçi Mezarlığı\'nda Şehitler Anıtı\'nı ziyaret edip, daha sonra Avrupalı Türkler ile buluşacağı kongreye geçecek.

Görüntü Dökümü:

-Saraybosna\'daki etkinliğin yapılacağı alandan detaylar

-Ziyaretçilerin salona gelişi

-Güvenlik tedbirleri

-Avrupa\'dan gelenlerle röportajlar

-Detaylar

20.05.2018 - 13.23 Haber Kodu : 180520069

=====================================

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAKİR İZZETBEGOVİC İLE BİR ARAYA GELDİ

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE- Enver ALAS- Özgür Deniz KAYA- Can EROK/SARAYBOSNA DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı binasına gelişinde İzzetbegovic ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İzzetbegovic, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Bu arada Erdoğan\'ı, Cumhurbaşkanlığı binasına gelişinde çok sayıda Boşnak ve Türk karşıladı.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Erdoğan\'ın karşılanması

-Erdoğan ve İzzetbegovic\'in tokalaşması

-Görüşmeden görüntü

20.05.2018 - 14.09 Haber Kodu : 180520085

========================

(ek görüntülerle geniş haber)

3- GALATASARAY LİSESİ\'NDE KURA HEYECANI

- 50 öğrencinin alınacağı okul için kuraya 6 bine yakın öğrenci katıldı.

Haber- Kamera:Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray İlkokulu\'nda öğrenim görecek 50 öğrenci için kura heyecanı yaşandı. 6 bine yakın öğrencinin başvurduğu kura için aileler sabah erken saatlerden itibaren okulun önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

5 BİN 939 ÖĞRENCİ BAŞVURDU

Galatasaray Lisesi\'nin bahçesinde gerçekleşen kura, Galatasaray şampiyonluğunun sahnede tebrik edilmesi ile başladı. Sıcağa karşı tedbirli olan veliler, yanlarında getirdikleri şemsiyelerin altında kuranın başlamasını bekledi. Galatasaray ve Beşiktaş formaları giyen küçük yaştaki öğrenci adayları ise okul bahçesinde renkli görüntüler oluşturdu. 8\'inci sınıf öğrencileri çekilen topları önce noter daha sonra öğretmen ve bahçede bekleyen velilere gösterdi.

KURA HAVALI SİSTEMLE YAPILDI

2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi için çekilen kura, 4 küreden oluşan havalı sistem yöntemi ile yapıldı. Kura Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Galatasaray İlkokulu ve Lisesi yetkilileri tarafından noter huzurunda gerçekleştirildi. 30 Eylül 2011 ve 30 Eylül 2013 tarihleri arasında doğanların katılabildiği kura için aileler sabah erken saatlerde okul bahçesinde toplandı. 50 kişinin kabul edileceği okula binlerce başvuru gelince okul bahçesinde uzun kuyruklar oluştu. Kuraya gelen velilerden Hale Serat, \" Şansımızı denemek için geldik. Kızımız için her şeye değer\" dedi. Daha önce kura ile öğrenim hakkı kazanan 3\'üncü sınıf öğrencisi Aksel Levis ise bu kez kardeşi için geldiğini ifade etti. İlkokul için kayıt hakkı kazananlar sevinç çığlıkları attı.

4 MİLYON 157 BİN 300 TL GELİR ELDE EDİLDİ

Aday öğrenciler başvuru için kişi başı 700 TL öderken, 5 bin 939 başvurunun alındığı kuradan 4 milyon 157 bin 300 TL gelir elde edildi. Galatasaray İlkokulu\'na ön kayıtlar 21,22,23 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak. Kontenjanın dolmaması halinde, listedeki adaylar 28 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00\'da tekrar kura çekilişi yapılacak.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Okul bahçesinden görüntü

-Kura çekilmesi

-Öğrenci adaylarından görüntü

-Genel ve detaylar



20.05.2018 -12.29 Haber Kodu : 180520060

20.05.2018 - 13.00 Haber Kodu : 180520065

=================

4- İSTİKLAL CADDESİ\'NDE METRELERCE BİLET KUYRUĞU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA

Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray\'ın akşamki kutlamalarına katılmak için taraftarlar sabah erken saatlerde bilet satış noktalarına akın etti. Bilet almak isteyen taraftarlar İstiklal Caddesi\'nde uzun kuyruklar oluşturdu.

Galatasaray taraftarları Türk Telekom Stadyumu\'nda bu akşam 19.05\'te yapılacak olan kutlamalara katılmak için sabah saatlerinde GS Store\'larda bilet kuyruğuna girdi.

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde bulunan GS Store önünde ise metrelerce kuyruk oluştu. İstiklal Caddesi Mis Sokak girişinde bulunan mağazanın önünde başlayan kuyruk Fransız Konsolosluk binasına kadar ulaştı.

BİLETLER 30 İLE 100 TL ARASINDA

Sarı kırmızılı kulüp, Galatasaray taraftarlarının törene katılabilmesi için bilet fiyatlarının 30 ila 100 TL arasında olacağını duyurdu.

Uzun kuyruğa rağmen sabahın erken saatlerinde bekleyeceğini belirten Galatasaray taraftarı Doğukan Nihat Olgun, \"Şampiyonluk biletleri için saat 10.00\'dan beri bekliyorum. Fiyatlar 30 ile 100 lira arasında. Yoğun talep var burada çok sıra var. Bizde heyecanla sıranın bize gelmesini bekliyoruz. İnşallah bu akşam statta olmayı düşünüyoruz\" dedi.

Bilet kuyruğunda bekleyen Kerem Köse, \" 11.30 dan beri bekliyorum. Stad bugün tam olarak dolacak. Hile olmadan hakkettik kazandık. Çok mutluyum\" dedi. Esma Gizem ise \"Kutlamalar için bilet bekliyoruz. Kuyruk uzun ama biz sonuna kadar bekleyeceğiz. İnşallah stadyuma gireceğiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-İstiklal Caddesi\'nde oluşan kuyruk

-Uzun kuyruğun yüksekten görüntüsü

-Kuyrukta bekleyenlerle röp

-Genel ve detaylar

20.05.2018 - 13.25 Haber Kodu : 180520070_

============

- (ek bilgi ve görüntülerle)

5- SULTANBEYLİ\'DEKİ DAMPER DEHŞETİ KAMERADA

Haber: İstanbul DHA

Sultanbeyli\'de hafriyat kamyonunun açık olan damperinin üst geçide çarpması kameralara yansıdı.

TEM Otoyolu Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli istikametinde dün meydana gelen kazada Muhsin Beter yönetimindeki 16 AEG 98 plakalı hafriyat kamyonunun açık damperi üst geçide çarpmıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken üst geçitte ve kamyonda hasar meydana gelmişti. Kaza anının trafik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonun damperi açık ilerlemesi ve damperin üst geçide çarparak kopması yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

-TRAFİK KAMERASI

-Kamyonun ilerlemesi

-Damperin çarpması

-Damperin kopması

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-Üst geçitten görüntü

-Damperden görüntü

-Detaylar

20.05.2018 - 11.46 Haber Kodu : 180520050

20.05.2018 - 12.26 Haber Kodu : 180520059



=================