DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE \'KUDÜS\' PROTESTOSU



Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA)

ABD\'nin Tel Aviv\'de bulunan büyükelçiliğinin Kudüs\'e taşıma hazırlığı , ABD\'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Platformu, ABD Konsolosluğu\'nun bulunduğu yolun girişinde toplandı. Aralarında Devrimci İşçi Partisi (DİB) üyelerinin de bulunduğu 20-25 kişilik grup, bir süre \'İsrail Yıkılsın, ABD Defolsun\' yazılı pankart açarak slogan attı.

\"FİLİSTİN HALKI ASLA YALNIZ DEĞİLDİR\"

Grup adına basın açıklaması yapan Levent Dölek, \" 70 yıl önce bugün Siyonistler emperyalizmin himayesinde İsrail\'in kurulduğunu ilan ettiler. İsrail kurulduğu andan itibaren meşru değildi. Korsan bir oluşumdu çünkü siyonist korsanların devlet ilanının hemen ardından 15 Mayıs 1948\'de Filistin halkı binlerce yıldır yaşadığı topraklardan kovuldu. Filistin halkının deyimiyle \'Nekbe\' yani \'büyük felaket\'te 750 bin Filistinli, siyonist çetelerin namluları önünde aç ve susuz bir şekilde kentlerini terk edip kaçmaya zorlandı. Şu an milyonlarca Filistinli, bölge ülkelerindeki çeşitli kamplarda yaşamını sürdürmeye çalışıyor\" dedi.

\"70 yıl sonra bu uğursuz günde Amerikan Başkanı Trump, Amerikan elçiliğini Kudüs\'e taşıyarak, Siyonist işgalin arkasında olduğunu dünya aleme duyuruyor diyen Dölek, \" Biz de burada İstanbul\'daki Amerikan Başkonsolosluğu önünde dünya aleme bir kez daha duyuruyoruz ki, Filistin halkı asla yalnız değildir. Asla yalnız olmayacaktır. Ne İsrail\'i ne de İsrail\'in sözde başkentini tanımıyoruz, tanımayacağız\" şeklinde konuştu.

Bugün kapalı olan ABD Konsolosluğu\'nun bulunduğu yolun giriş ve çıkışları protesto esnasında polisler tarafından kapatıldı.



Görüntü dökümü

- Emperyalizme ve Siyonizme karşı Filistin Dostları Platformu\'nun slogan atması

- Levent Dölek\'in grup adına basın açıklamasını okuması

- Polislerin görüntüsü

-ABD Konsolosluğu\'nun görüntüsü

-Genel ve detaylar



14.05.2018 - 14.04 Haber Kodu : 180514092

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2- SİLİVRİ İLÇE JANDARMA KOMUTANI GÖZALTINA ALINDI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Silivri İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Yoldaş, FETÖ/PDY\'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Yoldaş hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı.

Binbaşı Yoldaş, geçtiğimiz cuma günü evinde gözaltına alındıktan sonra İstanbul\'a gelen Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Mustafa Yoldaş, Ağrı\'ya gönderildi. Silivri İlçe Jandarma Komutanı Yoldaş\'ın önceki görev yerinin Ağrı Patnos ilçesi olduğu için Ağrı\'da ki soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan, Yoldaş Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen FETÖ davalarının duruşma salonlarının güvenliğinden sorumlu olduğu biliniyordu.

Görüntü Dökümü:

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Yoldaş\'ın arşiv görüntüsü

14.05.2018 - 14.04 Haber Kodu : 180514090

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3- FATİH\'TE \"UYUŞTURUCU CİNAYETİ\" KAMERADA

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Fatih\'te uyuşturucu satışında anlaşmazlık sonucu çıktığı öne sürülen kavgada 1 kişi öldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 30 Nisan pazartesi saat 19.35 sıralarında Süleymaniye Ayşe Kadın Hamamı Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre Abdullah D. (23) ile Hasan A.(41) arasında uyuşturucu madde satışı için buluştu. Abdullah D., Hasan A.\'dan istediği miktarda uyuşturucu alamayınca kavga çıktı. Kavga sonrası Abdullah D., motosikletle Hasan A.\'yı takibe aldı. Sokak üzerinde yeniden çıkan kavgaya Hasan A., ve Abdullah D\'nin arkadaşları da katıldı. 2 grup sokak ortasında bir süre tekme, tokat kavga etti. Kavga sırasında silahını çeken Hasan A., Abdullah D. \'yi tabancayla vurdu.

O ANLAR KAMERADA

O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Abdullah D. motosikleti ile Hasan A\'yı takip ediyor. Bir süre sonra aralarında kavga çıkıyor. Kavga sırasında silahını çıkaran Hasan A., Abdullah D. yı vuruyor. Hasan A. koşarak kaçıyor.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Hasan A\'yı gözaltına aldı. Esenler\'de gözaltına alınan Hasan A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Motosiklet ile takipten görüntü

-Çıkan kavga

-Silahla ateş etmesi

-Kaçması

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Hasan A\'nın emniyetten çıkışı

-Abdullah D.\'nın fotoğrafı

14.05.2018 - 14.13 Haber Kodu : 180514096

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4- CERRAHPAŞA\'DA PROTESTO SÜRÜYOR; LOGOYU DİKTİLER

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN /İSTANBUL, (DHA)

Bazı üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısı geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu\'nda kabul edildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'nde öğretim üyeleri ve öğrencilerin protestoları devam ediyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bahçesine 4 çam fidanı dikerek \'bölünme\'yi protesto eden öğrenciler ve öğretim görevlileri daha sonra temsili olarak ortadan ikiye bölünen İstanbul Üniversitesi logosunu ameliyatlarda kullanılan yöntemle dikti. Bölünmek istemediklerinin altını çizen grup üyeleri daha sonra sloganlar ve alkışlarla dekanlık binasının önüne gelerek protesto gösterilerine devam etti.

\"BÖLÜNMEYE İTİRAZ ETMEK TARİHE VE MİLLETE BORCUMUZDUR\"

Burada bir konuşma yapan Prof Dr. Pınar Kadıoğlu, \"Siyasi erkten isteğimiz dünyanın en köklü üniversitelerinden olan İstanbul Üniversitesi\'nin korunması ve geliştirilmesidir. Bölünmeye itiraz etmek tarihe ve millete olan borcumuzdur. Unutmamalıdır ki tarih yakanları değil yapanları hatırlayacaktır\" dedi.

5 AYLIK BEBEĞİYLE PROTESTOYA KATILDI

11 yıldır eşi Emre Durcan ile birlikte Cerrahpaşalı olduğunu söyleyen Asistan Doktor Gizem Durcan 5 aylık kızı Defne ile birlikte grubun karşısına çıkarak bir konuşma yaptı. Durcan ,\"Ben yeni anne oldum. Ve kızımı kucağıma aldığım ilk an onu bir daha bırakamayacağımı hissettim. İstanbul Üniversitesi nasıl oluyor da bizden; evlatlarından vazgeçebiliyor, rektörümüz nasıl bu duruma sessiz kalıyor anlayamıyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımıza bir kez daha sesleniyoruz. Bu yanlışa bir dur deyin. Bizi kardeşlerimizden, annemizden ayırıp öksüz bırakmayın. Geçmişimizi silemeyin. Tasarıyı meclise geri gönderin\" diye konuştu.

Grup daha sonra şarkı söyledikten sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ekilen çam fidanları

-Dekanlıktan detaylar

-Logonun olduğu kağıdın dikilmesi

-Dikiş ipi ve iğne

-Dekanlık önündeki kalabalık

-Kadıoğlu\'nun konuşması

-Durcan\'ın konuşması

-Defne bebeğin görüntüsü

-Alkışlar

-Sloganlar

-Şarkı söyleyen öğrenciler

-Genel ve detaylar

14.05.2018 - 14.35 Haber Kodu : 180514100

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5- BAKAN KAYA\'DAN ENGELLİ İSTİHDAMI AÇIKLAMASI

*Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, \"İnşallah önümüzdeki 6 ay içerisinde 2 bin 500 engelli kardeşimizin daha kamuda istihdamını inşallah gerçekleştireceğiz.\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen programda engellilerle bir araya geldi. Grand Cevahir Otel\'de düzenlenen program İstiklal Marşı ile başladı. Sahneye çıkan işitme engelli ilkokul öğrencileri İstiklal Marşı\'na işaret diliyle eşlik etti.

Ardından kürsüye gelen Bakan Kaya konuşmasında Bağcılar\'da bulunan engelliler merkezinin örnek bir merkez olduğunu, bu örnekle yeni 10 engelli merkezi hazırladıklarını ifade etti.

ÜNİVERSİTELERDE YENİ DÜZENLEME

Bakan Kaya, engelli öğrencilerin üniversite öğrenimi konusunda dikkat çekerek, \"Artık engelli öğrencilerimiz de çok daha kolay şekilde üniversite hayallerini gerçekleştirebilecekler. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile birlikte yaptığımız çalışma sonucunda, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programların yüzde 10 kontenjanı engelli bireyler için ayrılmış durumda. Yani 30 öğrenci alan bir bölüme YÖK, 3 kontenjanı ayırmış durumda. Böylece yükseköğretimde engelli bireylerimiz için bir pozitif ayrımcılığı daha hayata geçirmiş olacağız. İnşallah üniversiteye kayıt olan, mezunu olan engelli sayımızı da böylece artırmış olacağız. Bu yeni karar da tüm engelli bireylerimiz için, aileleri için hayırlı olsun\" dedi.

ENGELLİLERİN İSTİHDAMI

Kaya, \"Biz iktidara geldiğimizde, 2002\'de kamuda 5 bin 777 engelli personelimiz vardı. Bugün geçtiğimiz aylarda yaptığımız atamayla birlikte bu rakamı 54 bine çıkarmış durumdayız. İnşallah önümüzdeki 6 ay içerisinde 2 bin 500 engelli kardeşimizin daha kamuda istihdamını inşallah gerçekleştireceğiz. Biz engelli memur sayımızı artırmaya devam edeceğiz. Korumalı iş yeri modeliyle ağır engeli olan, fiziksel, ruhsal ve mental engeli olan bireylerimizin de iş sahibi olmalarını sağlıyoruz. Bugün engelli kardeşlerimizin işçi olarak istihdamında kamu-özel sektör işbirliğinde yaklaşık 105 bin rakamına ulaştık. Biz istiyoruz ki, çok daha fazla engelli kardeşimiz kamuda, özel sektörde istihdamın içerisinde yer alsınlar, sosyal hayatın içerisinde yer alsınlar\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Kaya\'nın konuşması

- Detaylar



14.05.2018 -16.31 Haber Kodu : 180514132

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