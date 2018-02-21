DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ÖZEL)

1- TEM\'DE SEBZE VE MEYVE YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ: 3\'Ü AĞIR 6 YARALI

* TEM Otoyolu Silivri mevkiinde sebze ve meyve yüklü kamyon devrildi. Feci kazada kamyondaki 6 kişi yaralandı. Kazada araçtaki sebze ve meyveler de yola saçıldı.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Silivri\'de meydana gelen kazada sebze ve meyve yüklü kamyondan yola fırlayan 6 kişi yaralandı. Yaralıların 3\'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TEM Otoyolu Kınalı Mevkiindeki kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Bayrampaşa Hali\'nden aldığı sebze ve meyveleri satmak için Kırklareli Vize\'ye götüren Burhan Yalap yönetimindeki kamyonun lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yol kenarındaki su kanalına girdi. Daha sonra devrilen kamyonun ön bölümündeki 6 kişi yola fırladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 6 yaralıyı çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 3\'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Devrilen kamyon çekiciyle kaldırılırken yol da sebze ve meyvelerden temizlendi.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Olay yeri

-Kamyondan görüntü

-Saçılan sebze ve meyveler

-Yalap\'ın yakını ile röportaj

-Detaylar

21.02.2018 - 12.49 Haber Kodu : 180221065_

================================

2- BEYOĞLU\'NDAKİ MÜTEAHHİT CİNAYETİ: OĞLU VE ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI



Haber: İhsan YALÇIN - Ali AKSOYER - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda şatışa çıkardığı dairede öldürülmüş halde bulunan müteahhit Cafer Çelik cinayetiyle ilgili oğlu ve arkadaşı gözaltına alındı. Çelik\'in Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsi işlemleri de sona erdi. Cafer Çelik memleketi Kastamonu\'da toprağa verilecek.

Olay, Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi\'nde dün meydana geldi. Oğullarıyla birlikte müteahhitlik yapan 63 yaşındaki Cafer Çelik, satılığa çıkardığı daireyi almak isteyen bir müşteriyle buluşmak için dün sabah saatlerinde evden çıktı. Aile sakinleri, Cafer Çelik\'i birkaç kez telefonla aramalarına rağmen cevap alamayınca aramaya çıktı. Müteahhitin küçük oğlu Ramazan Çelik, akşam saatlerinde, satılığa çıkarılan dairenin bulunduğu sokak girişinde babasının otomobilini gördü. Binaya giren Ramazan Çelik en üst kattaki dairenin kapısının kapalı olduğunu görerek zile bastı. Çelik, kapıyı açan olmayınca, bu kez babasını cep telefonundan aradı. Babasının telefonunun daire içinde çaldığını anlayan Ramazan Çelik, tüm zorlamalarına rağmen kapıyı açamadı. Komşulardan yardım isteyen Ramazan Çelik, çatı katına çıkarak buradan daireye girdi. Dairenin içinde babasını arayan oğlu, onun kanlar içinde yerde yatan cesediyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, dairede inceleme yapıp delil topladı.

GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. Cafer Çelik\'ten yaklaşık yarım saat önce daireye müteahhitin büyük oğlu Kadir Çelik\'in (40) girdiğini tespit etti. Ekipler ayrıca Cafer Çelik ile daireyi görmek için buluşan kişinin Kadir Çelik\'in arkadaşı Sinan C. olduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler Kadir Çelik ile Sinan C.\'yi gözaltına aldı.

MERDANEYLE KAFASINA VURUP ÖLDÜRMÜŞ

Kadir Çelik\'in polisteki sorgusunda babasının kafasına merdaneyle vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi. Sinan C\'in de ifadesinde, arkadaşı Kadir Çelik\'in kendisinden yardım istediğini, bunun üzerine Cafer Çelik\'i müşteri gibi arayarak daireye çağırdığını söylediği öğrenildi. 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

\"NAZİK BİR İNSANDI\"

Oğlu tarafından öldürülen Cafer Çelik\'in Adli Tıp Kurumu Morgu\'ndaki otopsi işlemleri de tamamlandı. Cafer Çelik\'in cenazesini teslim alan dayısının oğlu Cevat Eraslan, \"Daire sattığı adamla buluşmuş. Oğullarının olacağını zannetmiyorum. Cafer ağabeye ulaşamadık. Husumetli olduğu kimse yok. Nazik bir insandı\" dedi.

\"MÜŞTERİYLE BİRLİKTE DAİREYE GİRDİĞİNİ BİLİYORUZ\"

Çelik\'in diğer yakını ise, \"Öğle saatlerinde öldürülmüş. 5-6 saat sonra ulaşılıyor. Oğlu daireye girip görüyor. Kapı kilitli. Kkilitli olduğu için pencereden giriyor. Müşteriyle birlikte daireye girdiğini biliyoruz\" diye konuştu. Cafer Çelik, memleketi Kastamonu\'da toprağa verilecek.



Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Cenaze aracının çıkışı

-Röportajlar

-Cafer Çelik\'in fotoğrafı

-Cinayet şüphelilerinin fotoğrafı

-Toplanan kalabalık

-Polis ekipleri

-Cenaze aracı

-Olayın olduğu bina

-Akrabaları

-Cenazenin taşınması

-Ölen kişinin aracı

-Genel ve detaylar

======================

3- TAKSİM MEYDANI\'NDA KENDİNİ YAKTI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı önüne gelen bir kişi burada kendini yaktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Anıtı önüne gelen İranlı olduğu öğrenilen Reza Sharafkhani (53) üstüne döktüğü yanıcı maddeyi ateşledi. Bir anda alev topuna dönen Reza Sharafkhani çevredekilerin üstüne su dökmesiyle söndürüldü. Oradan geçen yabancı uyruklu bir kadın, çıkardığı montunu yaralının üstüne örterek yardım etmeye çalıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri vücudunda yanıklar olan Reza Sharafkhani\'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Anıt çevresine güvenlik şeridi çeken polis soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Reza Sharafkhani\'nin kendini ateşe vermesi

-Yerde yuvarlanması

-Olayı isleyenler

-Yardıma koşanlar

AKTÜEL KAMERA

-Toplanan kalabalık

-Özel Harekat polisleri

-Yerde yatan yaralı

- Reza Sharafkhani\'nin yanan giysileri

-Yaralının başında ona yardım eden ve montunu üstüne kapatan kadın

-Sağlık ekiplerinin gelmesi

-Yaralıya ilk müdahale

-Yaralının sedye ile ambulansa alınması

-İtfaiye ekiplerinin gelmesi

-Anıt etrafına çekilen polis şeridi

-Genel ve detay görüntüler

21.02.2018 - 12.23 Haber Kodu : 180221075

======================

4- İSTANBUL\'DA \"SAHTE ÜRÜN\" OPERASYONU

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da düzenlenen operasyonda cinsel içerikli ilaç, kozmetik ve gıdalardan oluşan 50 bin sahte ürün ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece\'de sahte ürün yapılan imalathane tespit etti. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından imalathaneye sabah erken saatlerde baskın yapıldı. Baskında 50 bin adet cinsel içerikli ilaçlar, gıda ve kozmetik malzemeleri ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. İnternet üzerinden satıldığı belirtilen ürünlerle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan ilk incelemede, ürünlerin sağlığa zararlı olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

------------------

-İmalathaneden görüntü

-Ürünlerden görüntü

-Detaylar

21.02.2018 - 13.10 Haber Kodu : 180221073

===============================

5 - BAKAN TÜFENKCİ\'DEN ÇİFTLİK BANK AÇIKLAMASI

*Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,

\"Müfettiş soruşturmaları bitti. Şimdi onu değerlendiriyorlar\"

\" Sadece bu konu değil, din istismarlarından tutun insanlarımızı ve tüketicilerimizi yanıltmaya yönelik bir çok sıkıntılı ticaret var. Bunları da içine alacak kapsamlı bir düzenlemeyi de hazırlıyoruz\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, katıldığı Türkiye Perakende Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tüfenkci, Çiftlik Bank soruşturmasıyla ilgili bir soruya \"Çiftlik Bank ile ilgili daha önce yaptığımız açıklamalarda ifade ettiğimiz gibi müfettiş soruşturmaları bitti. Şimdi onu değerlendiriyorlar. Soruşturmalardan ortaya çıkan, bu tür oluşumlara özellikle sanal alemde insanları dolandırmaya yönelik gerçek mal ve hizmet ticaretinin dışında ticarette bir takım mevzuatsal anlamda koşullar ve sıkıntılar olduğunu gördük. Şimdi onunla ilgili düzenlemeyi de hazırlıyoruz. Sadece bu konu değil, din istismarlarından tutun insanlarımızı ve tüketicilerimizi yanıltmaya yönelik bir çok sıkıntılı ticaret var. Adına ticarette denmez, aldatmaya yönelik hem reklamlar var hem de bununla menfaat sağlamaya çalışan bir kesim var. Bunları da içine alacak kapsamlı bir düzenlemeyi de hazırlıyoruz. Bitince sizlerle de paylaşacağız\" yanıtını verdi.

\"CEZAİ YAPTIRIMLAR OLACAK\"

Tüfenkci, \"Bu anlamda sadece Çiftlik Bank değil 11 tane daha birbirine benzer, adeta bir saadet zinciri kuran ve temel mantığı da bir müşterinin bir başka müşteriyi getirerek birbirini finanse ettiği bir sistem oluşturuyorlar. Bu sistemin yanlışlarını, tüketiciyi mağdur eden yönünü ve cezai yönünü de düzenlemek lazım\" dedi. Bakan Tüfenkci, düzenlemenin detaylarını tamamlandığı zaman açıklayacaklarını belirterek, \"Orada bir takım cezai yaptırımlar da gelecek\" şeklinde konuştu.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE KDV DÜZENLEMESİ

Bakan Tüfenkci bir gazetecinin, istihdam seferberliği konusunda perakende sektörüne yeni teşviklerin olup olmayacağı şeklindeki sorusu üzerine, \"Yaklaşık 3.5 milyon girişimciyi ilgilendiren bir sektör. Türkiye\'nin markalaşma noktasında da perakende sektörü önemli görevler icra ediyor. Aynı zamanda istihdam noktasında hızlı istihdam sağlayan ve genişleyen bir sektör olarak önemli. 2017 yılında yüzde 9\'a yakın bir büyüme yakalayan bir sektör ve istihdamı hızlı artıran sektörlerden birisi. Cumhurbaşkanımızın 2017 yılında başlatmış olduğu artı 1 istihdam seferberliğinde perakende sektörü önemli bir cevap verdi ve istihdamı artırdı. Şimdi yine Cumhurbaşkanımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın koymuş olduğu hedefler doğrultusunda artı 2 istihdam hedefi var. Bu istihdam hedefini, perakende sektörünün büyüme rakamlarıyla yakalayacağına inanıyoruz. Bugünkü zirvede de esasında buna yönelik de; istihdama yönelik biz çok ciddi teşvikler getirdik ve bununla daha önce 2016 yılında çıkarttığımız işverene asgari ücret desteğini 2018 yılında da devam ettiriyoruz. Artı ilave istihdamın SGK, vergi, stopajlarını hükümet olarak biz ödüyoruz. Yine perakende sektöründe yer alan küçük işletmelere, özellikle esnaflarımıza yönelik getirdiğimiz bir senden bir benden kampanyası çerçevesinde küçük işletmelerimize artı 2\'ye kadar ilave istihdamda asgari ücret bedelini de biz ödüyoruz, vergilerini ve SGK\'larının 6 aylığını biz, 6 aylığını esnafımız ödüyor. Yine perakende sektörünün bizden istediği özellikle KDV iadeleri ile ilgili talepleri vardı. Bu torba yasada görüşülüyor. KDV iadelerini de kolaylaştıracak adımları atıyoruz. Bunun da perakende sektörünün hem finansal ihtiyaçlarını karşılama, hem de sektörü büyütecek bir mali politika etkisi olacak. Sektörün bizden isteyeceği talepler doğrultusunda bu sektöre yönelik tedbirlerimizi ve politikalarımızı belirleyeceğiz\" yanıtını verdi.

Görüntü Dökümü:

------------------

- Tüfenkci\'nin açıklamaları

- Detaylar

21.02.2018 - 13.37 Haber Kodu : 180221085

=====================

6- VALİ ŞAHİN: ADALET NOKTASINDA GÖREVİMİZİ TAM YAPARSAK MAHKEMELERE ÇOK AZ GÖREV DÜŞER

Haber: Cansel KİRAZ- Kamera: Enver ALAS- İSTANBUL DHA

İstanbul\'un Avrupa Yakası\'ndaki muhtarlarla buluşmasında konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, \" Eğer biz, yürütmede icraatın içinde olanlar olarak, adalet noktasında görevimizi tam yaparsak mahkemelere çok az görev düşer. Onun için her birimiz adaletin, hakkın hukukun yerli yerine konulması bakımından ayrı ayrı görevdeyiz\" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi\'nde düzenlenen \'Avrupa Yakası 2. Grup Muhtarlar Buluşması\'na katıldı. İstanbul\'da görev yapan kamu ve kurum yöneticilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Vasip Şahin, bu toplantıların karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması, birtakım düzenlemelerin sahadaki yansımalarını birlikte istişare etme, eksiklikleri, aksayan yönleri görme birlikte uyum içinde hizmet etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

\"HEM ZOR, HEM ÇOK KUTSAL BİR GÖREV\"

Muhtarlara teşekkür eden Vali Şahin, \"Çok ciddi bir yük yükleniyorsunuz bulunduğunuz mahallelerde. Onların sorunlarını tek başınıza, çok da geniş olmayan belki yetkilerinizle ve kıt kanaat imkanlarınızla o insanlara hizmet etmeye çalışıyorsunuz. En azından hizmet götürülmesi için kurumlarla arada bir bağ oluşturmaya çalışıyorsunuz. Onun için sizin yaptığınız iş hem daha zor hem de çok kutsal bir görev\" dedi.

\"DERDİNE ÇARE OLAMADIĞIMIZ İNSAN, SİZLERİN VE BİZLERİN OMUZLARINDA BİR YÜK\"

İlçelerdeki kamu ve kurum yöneticileriyle muhtarlar arasındaki diyalogun önemine vurgu yapan Vasip Şahin, şöyle konuştu:

\" Biz de kamu hizmetlerinde sizlerin talebine öncelik vererek destek vermeye çalışıyoruz. Bu desteği daha da artırmamız lazım. Özellikle fakir, mağdur ve muhtaç insanlarımıza ulaşma noktasında sizlerden çok güç alıyoruz ama bu gücümüz biraz daha fazlalaşmak zorunda. Ulaştığımız insanlar kadar belki ulaşamadığımız, derdine çare olduğumuz insan kadar belki derdine çare olamadığımız insanlar var. Her bir ulaşamadığımız ve derdine çare olamadığımız insan, sizlerin ve bizlerin omuzlarında bir yük, bir vebal olarak duruyor. O insanlar kendi çaresizliği ile ve kendi muhtaçlığıyla yalnız ve baş başa kaldıklarına içlerinden yapacakları bir \'ah\' inanın sizi ve bizi mahvedebilir. Bu nedenle özellikle bizim sosyal yardımlaşma vakıflarımızda doğrudan ve ciddi bir bilgi alışverişinde ve iletişimde bulunun. Sizler mahallenizi en iyi tanıyan insanlarsınız. Orada kim fakirdir, kim değildir kim ihtiyaçtadır; bu ihtiyaç kavramı yalnızca maddi anlamda değil aynı zamanda onların yalnızlığı, psikolojik destek, komşuluk gibi diğer sosyal ihtiyaçları da olabilir. Bu konuda da sizlerden gelen bilgiler öncelikle değerlendirilecektir.\"

\"ADALETİN SAĞLANDIĞI YERLER, İCRA YERLERİDİR\"

Vasip Şahin, muhtarlardan ihtiyacı olmadığı halde \'ihtiyacım var\' diyenlerin de bildirilmesini istedi. Şahin, \"Bazen bu tür insanlara da rastlanabiliyor. Biz, hak edene hakkını vermek durumundayız. Bir insan ödülü hak ediyorsa ona ödül vermektir adalet. Adaleti de birlikte sağlayacağız. Adaletin sağlandığı yerler icra yerleridir. Yani, yürütmedir. Sizler, bizler gibi hizmet eden kurumlardır. Adaletin sağlandığı yerler mahkemeler değildir. Mahkemeler neresidir? Adalet bozulursa, adaleti düzeltmeye, hastalanırsa iyileştirmeye çalışan müesseselerdir mahkemeler. Eğer biz yürütmede, icraatın içinde olanlar olarak adalet noktasında görevimizi tam yaparsak mahkemelere görev çok az düşer. Onun için her birimiz adaletin, hakkın hukukun yerli yerine konulması bakımından ayrı ayrı görevdeyiz\" ifadelerini kullandı. Vali Şahin\'in konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü

-----

-Vasip Şahin\'in salona girişi

-Muhtarlardan detay

-Vasip Şahin\'in konuşması

-Genel ve detaylar

21.02.2018 - 12.43 Haber Kodu : 180221063_

==================

7- GAZETECİ İSMAİL KÜÇÜKKAYA VE FİDEL OKAN\'IN YARGILANDIĞI DAVA

- İSMAİL KÜÇÜKKAYA: BEN BİR LİSTE GÖRDÜM

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Gazeteci İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan\'ın \"Kamu görevlisine alenen hakaret\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama\" iddiasıyla haklarında açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Talimatla Ankara\'da ifadesi alınan Fidel Okan\'ın \"Gazete direktörü ve gazete sahibi ile konuşarak haberleştirdi\" şeklindeki ifadesine ilişkin söz verilen sanık İsmail Küçükkaya, \"Fidel Okan\'ı tanımıyorum. Dolayısı ile benim haber kaynağımı bilemez\" dedi.

Duruşmada sanık İsmail Küçükkaya\'nın avukatlarının talebi doğrultusunda, yayın çizgisine ilişkin 2 yıl boyunca çeşitli tarihlerde yayınlanan Küçükkaya\'nın programın bölümleri duruşmada yaklaşık 10 dakika izlendi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA VE AVUKATLARI HAZIR BULUNDU

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada 5 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık İsmail Küçükkaya ile 3 avukatı hazır bulundu. Şikayetçi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya\'yı ise duruşmada avukatı Erol Bulut temsil etti. Hakim Ülker Kirazcı, Ankara Batı 10. Asliye Ceza Mahkemesi\'nce sanıklardan Fidel Okan\'ın talimatla ifadesinin alındığı ve mahkemeye gönderildiğini söyledi.

\"BİR LİSTE GÖRDÜM \"

Hakim Ülker Kiraz, sanık Fidel Okan\'ın \"Gazete direktörü ve gazete sahibi ile konuşarak haberleştirdi\" şeklindeki ifadesini hatırlatarak, sanık İsmail Küçükkaya\'ya söz verdi. Küçükkaya da \"Fidel Okan\'ı tanımıyorum. Dolayısı ile benim haber kaynağımı bilemez. Ben bir liste gördüm ve o listeyi teyit etmek amaçlı gazetecilik kaynağım ile farklı kaynaklar ile görüştüm. Kamuoyunun bilgilendirme görevimi bu ilkeler ışığında gerçekleştirdim. Haber kaynağımı açıklamayı şu açıdan istemiyorum; Bundan sonra haber kaynakları ile kurduğum güven ilişkisinin sarsmak zedelemek istemiyorum. Böyle bir yola gidersem hiçbir haber kaynağım bana güvenmez ve haber vermez\" dedi.

BAKAN\'IN AVUKATI EROL BULUT: SANIK SUÇUNU İTİRAF ETMİŞTİR

Bakan Kaya\'nın avukatı Erol Bulut da \"Müvekkilim ülkenin içinde bulunduğu sorunlar sebebi ile duruşmaya katılamamıştır. Mahkeme zorunlu görürse bilahare beyanda bulunacaktır. Uygun görülürse yazılı beyanları ile yetinilsin. Müdahilliğimize karar verilsin. Şikayetimiz devam ediyor. Sanık Fidel Okan\'ın beyanlarını kabul etmiyoruz. Sanıklar fikir birliği içinde birlikte hareket ederek müvekkilim Sayın Bakan aleyhine gerçek dışı deliller toplamaya çalışmışlardır. İsmail Küçükkaya suçunu itiraf etmiştir. Müvekkilim hakkında yalan haber yaptığını, basın yayın yolu ile hakaret ettiğini, boşanma davası açtığını ve boşandığını kişilik haklarına saldırdığını, kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturduğunu fakat amaç hasıl olduktan sonra özür dileyerek cezai işlemden kurtulmaya çalıştığını değerlendiriyor ve cezalandırılmasını talep ediyoruz. FETÖ ile mücadeleyi olumsuz etkileme çabasıdır\" ifadelerini kullandı.

DURUŞMADA PROGRAMDAN BÖLÜMLER İZLENDİ

Sanık İsmail Küçükkaya\'nın 2 yıl boyunca çeşitli tarihlerde yayınlanan programından bölümler izlendi. Söz alan Küçükkaya, \"Biz haftanın 5 günü 3 saat yayın yapıyoruz. Reytingler içinde en etkili, halkın takdir ettiği programlardan biridir. Yayınlarımızda hükümeti istifaya çağrım olmadı. Tarafsız yayın yaptığımız göstermek için 15 Temmuz hain darbe girişimi dahil bütün bölümlerden örnekler sunmak istedik\" şeklinde konuştu.

KÜÇÜKKAYA: HAK ETMEDİĞİM SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYAYIM

Küçükkaya, \"Bizim bu haberimiz Bylock ile ilgilidir. Bylock, Yargıtay\'ın da kabul ettiği HSYK Başkan vekilinin birkaç kez vurguladığı gibi terör örgütü üyeliği için Bylock kullanımı temel kriterlerden bir tanesidir. Devletimiz gerek güvenlik gerek istihbarat kuruluşları çok yoğun çalışmalar sürdürüyor. Bizim bu haberimizin ortaya çıkmasından sonra bir takım gelişmeler yaşandı. Hem bylock kullanımının örgüt üyeliği delili olduğu tespiti devam etti. Hem de bylock listelerinde bir takım tuzakların olduğu gerçeği de ortaya çıkarak listelerde değişikliğe gidildi. Bir gazeteci olarak bu kadar temel bir konuyu halkın haber alma ihtiyacına binaen bir gazeteci olarak işlemeye çalıştım. Nitekim halende bylock meselesi toplumun gündeminde. Biz de bu hassasiyeti devletimizin FETÖ ile mücadelesi ile ilgili samimi desteğin ifadesi olarak değerlendiriyoruz. Ben hiç hak etmediğim suçlamalar ile karşı karşıyayım. Ben bunu mesleğim gereği olarak yaptım\" dedi.

\"CIMBIZ İLE ALINMIŞ BÖLÜMLERİN DAVADA DELİL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR\"

Bakan Kaya\'nın avukatı Erol Bulut da haftanın 5 günü 3 saat yayınlanan programın yaklaşık 2 yıllık döneminde içinden cımbız ile alınmış bölümlerin davada delil olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını kaydederek, \"Sanık görevini yapmaya devam etmekte ve algı oluşturmaya çalışmaktadır. Bu sebeple delili kabul etmiyoruz\" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne yazılan yazının beklenmesine karar veren mahkeme, taraflara beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı Nisan ayına erteledi.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Küçükkaya\'nın görüntüsü

-Detaylar

