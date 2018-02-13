DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ENİS BERBEROĞLU\'NA 5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI (1)

* Berberoğlu,

\"Moralinizi bozmayın 25 yılla başladı, 5 yıla düştü\"

Haber: Serpil KIRKESER -İSTANBUL DHA

MİT TIR\'ları davasında CHP Milletvekili Enis Berberoğlu 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun, durdurulan MİT TIR\' ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar\'a ilettiği iddiasına ilişkin, \"Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak\" suçundan yargılandığı davanın İstinaf Mahkemesi\'ndeki üçüncü duruşmasında karar açıklandı.

İstanbul 2. Ceza Dairesi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu\'nu \"Dvletin gizli belgelerine açıklamak\" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Berberoğlu\'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Berberoğlu, \"Moralinizi bozmayın 25 yılla başladı, 5 yıla düştü\" dedi. Berberoğlu, duruşma salonuna el salladı.

Görüntü Dökümü:

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-Davayla ilgili arşiv görüntüler

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(geniş haber)

2 -ERDAL TOSUN\'UN ÖLÜMÜ... SANIK SÜRÜCÜYE 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

- Tutuksuz yargılanan sürücü, \"Çok üzgünüm. Beraatimi istiyorum\" dedi. Mahkeme, iyi hal indirimi uyguladığı sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Sarıyer\'de trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Erdal Tosun\'un ölümüne ilişkin davada tutuksuz yargılanan sürücü Nihat Şaki, \"Taksirle ölüme sebebiyet vermek\" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sarıyer Maslak\'ta 29 Kasım 2016\'da ünlü oyuncu Erdal Tosun\'un aracına çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan

Nihat Şaki\'ye bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada Tosun ailesini avukat temsil etti.



\"ÇOK ÜZGÜNÜM… BERAATİMİ İSTİYORUM\"

Tutuksuz sanık Nihat Şaki, \"Ben istemeyerek bu suçu işledim. Bilinçli olarak kaza yapmadım. Belediyede işçi olarak çalışıyorum. İş saatine yetişmek için giderken bu olay olu. Erdal Tosun\'un hayranlarından biriyim. Çok üzgünüm. Beraatimi istiyorum\" dedi.



DAVA KARARA BAĞLANDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Nihat Şaki\'yi, \"Taksiren ölüme sebebiyet vermek\"ten suçlu bularak 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi yapan mahkeme, cezayı 3 yıl 4 aya indirdi. Mahkeme ayrıca, sanığın ehliyetinin 1 yıl süre ile geri alınmasına karar verdi.



9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Maslak, Büyükdere Caddesi, İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı\'nda 29 Kasım 2016\'da Nihat Şaki\'nin kontrolünden çıkan araç, ünlü oyuncu Erdal Tosun\'un kullandığı otomobilin üzerine düşmüş, otomobilinde sıkışıp kalan Tosun, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Nihat Şaki çıkarıldığı mahkemede tutuklanmış,14 Şubat 2017\'de tahliyesine karar verilmişti. İddianamede, şüpheli Nihat Şaki hakkında \"bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak\" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Görüntü Dökümü:

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-Kazayla ilgili arşiv görüntü

13.02.2018 - 12.37 - Haber Kodu : 180213086

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3- HRANT DİNK DAVASINDA 2 TAHLİYE

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Şubat\'ta görülen duruşmada tutuklu sanıklar Veysal Şahin ve Okan Şimşek\'in tutukluluğa yaptıkları itirazı kabul ederek tahliyelerine karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi dönemin Trabzon Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi görevlileri Okan Şimşek ve Veysal Şahin\'in tahliye edilmesine karar verdi. Şimşek ve Okan 12 Şubat\'ta görülen duruşmada tutukluluklarına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların tahliyelerine karar verdi. Tahliye kararında, \"İstihbarat faaliyeti sonrasında düzenlenmesi gereken görev sonuç raporuyla ulaşılmak istenen gayeye sanıklar Okan Şimşek ve Veysal Şahin\'in aldıkları bilgiyi sıralı amirlerine gecikmeksizin iletmeleriyle ulaşılması, tutuklu kaldıkları süre, sanıkların Bylock programı kullanmadıkları, sanık Veysal Şahin\'in Bank Asya\'da hesabının bulunmaması, sanık Okan Şimşek\'in Bank Asya\'da hesabı bulunmasına rağmen herhangi bir para hareketinin bulunmadığı, sanıkların üzerine atılı suçun vasfının değişmesi ihtimali, tutuklamanın bir tedbir oluşu\" ifadelerine yer verdi. Mahkeme sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

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4- ALTAN KARDEŞLER VE NAZLI ILICAK\'IN YARGILANDIĞI DAVAYA SİLİVRİ\'DE DEVAM EDİLİYOR

* Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak\'ın aralarında bulunduğu 6\'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın ikinci günü Silivri\'de başladı.

Haber: Özden ATİK - Kamera: İstanbul DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildiği iddiasıyla \"Anayasa\'yı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilen gazeteci Ahmet Altan 15 Temmuz darbesini yapmakla suçlandığını belirterek \"Açık bir yalan bu. Darbeciliğin kanıtı dedikleri üç yazıyla bir televizyon konuşması\" dedi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmanın ikinci gününde, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül getirildi. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman ve avukatlar da duruşmada hazır bulundu.

AHMET ALTAN\'IN SAVUNMASI İLE BAŞLANDI

Duruşmaya Ahmet Altan\'ın savunması ile başlandı. Sanık Ahmet Altan savunmasına, \"Ben bugün buraya yargılanmaya değil, yargılamaya geldim. Binlerce masum insanı hapse atmak için yargıyı soğukkanlılıkla öldürenlerin işledikleri cinayetleri yargılayacağım. Bunu, hukuk tarihine bir cinayet belgesi olarak geçecek olan hakkımızdaki iddianame üstünden yapacağım\" diyerek başladı.

\"BİZİM DARBEYLE İLGİMİZ OLMADIĞINI BİLİYORLAR\"

\"Türkiye\'de artık adaleti ötekinin cezalandırılması olarak gören bir yargı ve medya var\" diyen Ahmet Altan, \"Bugün Türkiye\'de Mezarlıklar Müdürlüğü dışında düzgün çalışan tek bir müessese bile kalmadı\" diye konuştu.

15 Temmuz darbesini yapmakla suçlandığını ifade eden Altan, \"Açık bir yalan bu. Bunun yalan olduğunu, bizim darbeyle hiçbir ilgimiz olmadığını yıllarca bizi izlemiş olan istihbarat teşkilatı da, polis de, bu iddianameleri yazan savcılar da biliyorlar. Zaten o yüzden ortaya tek bir kanıt bile koyamıyorlar. Darbeciliğin kanıtı dedikleri üç yazıyla bir televizyon konuşması işte o yüzden\" ifadesini kullandı.

15 Temmuz ile 31 Mart askeri ayaklanması arasında benzerlik kuran, \"FETÖ\'cü kavramının muğlak bırakıldığını\" ve \"bütün muhalifleri içinde toplayacak lanetli bir balık ağı gibi toplumun üstüne atıldığını\" belirten Ahmet Altan, \"FETÖ\'cü olmadığı hâlde FETÖ\'ye yardım edenler diye yeni bir insan türü çıktı\" dedi.

\"HEM FETÖ\'CÜ DARBECİ, HEM PKK\'LI TERÖRİST OLARAK GÖSTERİLDİM\"

Hem iddianameyi hazırlayan savcıyı, hem de mütalaayı yazan savcıyı eleştiren Ahmet Altan, \"Savcının \'o darbe girişimi değildi\' dediği generallerin Balyoz Semineri ile ilgili haberi yayınlayan Taraf Gazetesi\'nin genel yayın müdürü bendim. İddianamede benim 2016\'da yapılan 15 Temmuz darbesine katıldığımın ilk kanıtı olarak 2010\'da yani 15 Temmuz\'dan 6 yıl önce yayımladığım bir haber gösteriliyor\" ifadesini kullandı.

Darbeye katılmasının kanıtları olarak üç yazısının gösterildiğini de sözlerine ekleyen Altan, \"Ezip Geçmek\" başlıklı yazısıyla \"hem FETÖ\'cü darbeci, hem de PKK\'lı terörist\" olarak gösterildiğini ileri sürdü. Can Erzincan TV\'de konuk olarak katıldığı programa da değinen Altan, \"O programda konuşmanın neredeyse yüzde 95\'ini ben yaptım. Ilıcak\'la Mehmet Altan birkaç cümle söylediler. Suçlayacaksanız beni suçlayacaksınız. Ilıcak\'la Mehmet Altan\'ı niye suçluyorsunuz?\" dedi.

O programda savcının kendisini \"darbenin gerçekleşeceğini beyan etti\" diyerek suçladığını da söyleyen sanık Altan, \"Bu açık bir yalan. Benim konuşmamda böyle bir cümle yok\" diye konuştu.

MAHKEME BAŞKANI: MİKROFONU KAPATACAĞIM; AHMET ALTAN: MİKROFONA İHTİYACIM YOK...

Sanık Ahmet Altan, Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın tarafından zaman zaman mütalaa dışına çıktığı gerekçesiyle uyarıldı. Ahmet Altan\'ın benzer şekildeki savunması üzerine Mahkeme Başkanı Yalçın, \"Mütalaanın dışında konuşacaksanız, mikrofonu kapatacağım\" uyarısında bulundu. Bunun üzerine Altan, \"İki sayfayı atlayacağım. Mikrofona ihtiyacım yok, ben sesimi her zaman duyururum\" dedi. Bunun üzerine savunmasından bazı bölümleri okumayan Ahmet Altan, \"Şimdi siz beni hapiste öldürmek istiyorsunuz. Bütün bu gerçekleri anlattıktan sonra ben size diyorum ki, ben hapishanede ölmeye hazırım. Siz de hapishanede ölmeye hazır mısınız? Çünkü vereceğiniz ceza sizin kader haritanıza da aynen kaydedilecek\" diyerek savunmasını tamamladı. Sanık Mehmet Altan\'ın savunmasıyla devam edecek duruşmaya, öğle arası verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Sanıkların emniyetten çıkış görüntüleri (Arşiv)

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(ek görüntü)

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

5 -AKM\'DE YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Haber-Kamera: Ersan SAN- Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Yıllardır tartışılan ve atıl vaziyette bekleyen Taksim\'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binasında yıkım çalışmaları başlıyor. Çevresi kapatılan AKM\'ye gelen işçiler ön bahçede yıkım projesi kapsamında çalışmalara başladı. Etrafı çevrilen AKM bugün havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-AKM\'nin havadan görüntüleri

-AKM çevresinden detay görüntüler

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6- BLUE MAN GROUP İSTANBUL SOKAKLARINDA

Haber: Orhan SENCER - Kamera: İstanbul DHA

Dünyaca ünlü performans grubu Blue Man Group, 13-25 Şubat tarihleri arasında İstanbul\'da gerçekleştireceği gösteriler öncesi İstanbul\'u gezdi.

İsmini, ekibin bizzat yaratıp bir kimlik haline getirdiği mavi karakterden alan müzik, eğlence, sanat ve komedi öğelerini taşıyan sahne şovuyla dünyaca ünlü bir fenomene dönüşen Blue Man Group\'un üyeleri, suratları maviye boyanmış şekilde dün Eminönü ve Karaköy\'ü gezdi. Mısır Çarşısı ve Karaköy\'deki esnafla bir araya gelen grup üyeleri renkli görüntüler oluştururken, turistler ve çevredekiler de hatıra fotoğrafı çektirdi.

1991\'DEN BU YANA 35 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

Blue Man Group, 1991\'den bu yana 20\'den fazla ülkede, senede 3 bin 600 kez sahnelendi ve 35 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Hiçbir gösterisi bir diğerine benzemeyen Blue Man Group, New York, Las Vegas, Boston, Chicago, Orlando ve Berlin\'de büyük ilgi gören şovlarının yanı sıra dünya turneleriyle de grubun başarısını ve renklerini yansıtmaya devam etti. Grammy adaylığı bulunan grup, dünya çapında bir fenomene dönüşen gösterilerinin yanı sıra birçok farklı alanda başarısını kanıtladı. Film ve televizyon programlarına da müzikleriyle katkıda bulunan Blue Man Group, sonuncusu \"Three\" olmak üzere kendi adlarıyla yayınladıkları albümlerle de büyük beğeni topladı.

Zorlu PSM organizasyonuyla İstanbul\'a gelen Blue Man Group, 13-25 Şubat tarihleri arasında Zorlu PSM Ana Tiyatro\'da izleyicilerle buluşacak.

Görüntü Dökümü:

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-Blue Man Group üyelerinin Eminönü, Karaköy ve Karaköy\'de gezmesi

-Grup üyelerinin esnafla bir araya gelmesi

-Çevredekilerin Blue Man Group üyeleri ile fotoğraf çektirmesi

-Detaylar

13.02.2018 - 12.04 - Haber Kodu : 180213064



