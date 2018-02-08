DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ŞİŞLİ\'DE KADIN CİNAYETİ GÜVENLİK KAMERASINDA: CENAZE ADLİ TIP KURUMU\'NDA ALINDI



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İhsan YALÇIN - Hasan YILDIRIM - Alper KORKMAZ İstanbul DHA

Şişli\'de Mecidiyeköy\'deki kadın cinayeti güvenlik kamerasına yansıdı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Olay Şişli 19 Mayıs Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi, Eser sokak\'ta dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu belirtilen Leyla Karal eşi Ali Karal tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Vahşice işlenen cinayet güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Leyla Karal ile eşi Ali Karal\'ın ellerinde poşetlerle yürüdüğü görülüyor. Ali Karal Eser sokak girişinde aniden eşini boğazından bıçaklıyor. Leyla Karal yere düşüyor.Yere düşen Leyla Karal eşi tarafından defalarca bıçaklanıyor.

CENAZE ADLİ TIP\'TAN ALINDI

Tekstil işçisi Leyla Karal\'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Karal\'ın cenazesini erkek kardeşine teslime dilirken, cenaze Adana\'ya gönderildi. Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen teyzesi Nimet Bulut basın mensuplarına, \"Kocası yolun ortasında gelmiş öldürmüş çocuğu. Boğazını kesmiş öldürmüş\" dedi. Cenazenin yarın Adana\'da toprağa verileceği öğrenildi.



Görüntü dökümü:

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- GÜVENLİK KAMERASINDAN CİNAYET ANI

Olay anına ilişkin güvenlik kamera kaydı

Leyla Karal ile eşi Ali Karal\'ın yürümesi

Eser Sokağa girmeleri

Cinayet anı

Genel ve detaylar

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-Adli Tıp kurumu

-Bekleyenlerden detaylar

-Cenaze aracının çıkışı

-Teyze ile röp

-Genel ve detaylar



08.02.2018 - 12.06 Haber Kodu : 180208060

08.02.2018 - 12.36 Haber Kodu : 180208063

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(ÖZEL)

2- BARAJLARDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

- İSKİ GENEL MÜDÜRÜ MERAK UYANDIRAN SORUYA CEVAP VERDİ

* İstanbul\'da barajlarda doluluk oranı yüzde 75,35. Geçen yıl aynı günlerde doluluk oranı yüzde 85.75\'di.

* Kentte su sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağına yönelik soruya cevap veren İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, \"Bir damla yağış olmasa bile 9 ay yetecek kadar suyumuz var\" dedi.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Özgür Deniz KAYA - Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)

İstanbul\'da kış geçtiğimiz yıllara oranla kurak geçiyor. Kente kar yağışı beklenen seviyede değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2018 Ocak ayında sıcaklığın ortalamaların üzerinde olduğunu açıkladı. İstanbul barajlarında doluluk oranı geçen yıl bu günlerde yüzde 85.75\'di. Bugün ise yüzde 75.35 ölçüldü. Durum böyle olunca İstanbul\'da su sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağı sorusu akıllara geliyor. Bu soruya yanıt veren İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, \"Bir damla yağış olmasa bile 9 ay yetecek kadar suyumuz var\" dedi.

\"MELEN ÇAYI\'NDAN SU GETİRİYORUZ\"

İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, \"Yaklaşık 650 milyon metreküplük bir suyumuz var. Alibeyköy Barajı\'nda su seviyemiz 24 metre civarında ve doluluk oranı yüzde 80 düzeyinde. İstanbullu hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. İlkbaharda ve sonbaharda da yağış bekliyoruz. Bizim bugünden itibaren bir damla yağış olmasa bile 9 ay, yani 2018\'in Kasım ayına kadar yetecek suyumuz var\" dedi. Turan, \"İstanbul sadece kendi il sınırları içindeki havzalardan su alan bir yer değil. İstanbul\'daki barajlarımıza, 200 kilometre ötedeki Düzce Melen Çayı\'ndan su getiriyoruz. Avrupa Yakası\'na da Istrancalar\'dan su geliyor\" diye konuştu.

\"SON 44 YILIN EN KURAK YILINDAYIZ\"

\"Ülke genelinde son 44 yılın en kurak yılındayız. 2014\'teki kurak yıldan sonra şu anda ortalamanın üzerindeyiz\" diyen Turan, \"Önceki yıllarda barajların daha dolu yıllar da oldu. İnşallah Mart ayında kar geldiğinde, barajlarımızdaki doluluk biraz daha artacak. Hatta şu anda Istrancalar\'daki barajlarımızda doluluk yüzde 100\'lerde\" diye konuştu.

Turan, \"İstanbul\'da günlük ortalama 2 milyon 800 bin metreküp su veriyoruz. Yılda 1 milyar metreküp suya tekabül ediyor. Barajlarımızın tamamı yüzde 100 dolu olduğunda, yaklaşık 900 milyon metreküp civarında. Şu anda 650-660 milyon metreküp suyumuz var. Talep Avrupa Yakası\'nda daha fazla. Buna rağmen, içme suyu kaynaklarımız Anadolu Yakası\'nda. Akıllı şebeke sistemiyle, dengeleme otomatik olarak sağlanıyor. Bir taraftan su eksildiği zaman, diğer taraftan dengeleme sağlanıyor.

En önemli proje, Melen Barajı. Bu baraj bittikten sonra, İstanbul\'a bir yılda verdiğimiz su kadarlık ilave kapasiteye sahip barajımız olacak. 2053\'e kadar İstanbul\'un su sıkıntısı olmayacak. İstanbul, su zengini bir metropol değil. Dünyada da kıt bir kaynak. \'Bol bulduk, bol harcayalım\' demek doğru değil\" ifadelerini kullandı.

\"AYLA\" FİLMİNİN FİLM SETİDE SULAR ALTINDA KALDI

Alibeyköy Barajındaki son durum havadan görüntülendi.

Alibeyköy barajında doluluk oranının yüzde 79.93 ulaşması sonucu Ayla filminin çekildiği film seti de sular altında kaldı. Film çekimi sırasında kullanılan çekimlerin tamamlanmasıyla terk edilen film seti için yapılan binaların suların yükselmesiyle sular altında kaldığı görüldü.

BARAJLARDA SON DURUM

İstanbul barajlarında şu anda genel doluluk oranı yüzde 75.35 seviyesinde. İstanbul\'un barajlarında 2014 yılında yaşanan kuraklık sırasında 8 Şubat 2014 tarihinde doluluk oranı yüzde 32.05 olarak kayıtlara geçmişti. 2017 yılının Şubat ayında Geçen yıl aynı tarihteki doluluk oranı ise 85.75\'di.

İstanbul barajlarının ayrı ayrı doluluk oranları ise şöyle;

Kazandere : Yüzde 100

Istırancalar : Yüzde 100

Papuçdere : Yüzde 93.85

Ömerli : Yüzde 86.25

Sazlıdere : Yüzde 34.35

Büyükçekmce : Yüzde 63.17

Alibeyköy : Yüzde 79.93

Terkoz : Yüzde 85.82

Elmalı : Yüzde 27.03

Darlık : Yüzde 73.74

Görüntü Dökümü:

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-Alibeyköy Barajı\'ndan genel ve detay

-İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ile röportaj

-Muhabir anonsu

08.02.2018 - 12.52 Haber Kodu : 180208071

08.02.2018 - 12.55 Haber Kodu : 180208072

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3- İSTANBUL\'DA \"SARALLAR\"A OPERASYON: 14 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da \'Sarallar\' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri \'Sarallar\' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri sabah saat 05.00 sıralarında önceden belirlenen 18 adrese baskın yaptı. Ekipler, yapılan basınlarda, O.S., Ü.S.S., S.S.S., M.O.O, H.C, Y.C., A.C.Ö., G.A., İ.A., G.İ., Z.D., M.P., M.G. ve H.Ç.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 1\'i kuru sıkı olmak üzere toplam 2 tabanca ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, \'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak\', \'Yağma\' ile \'Tehdit ve Kasten yaralama\' suçlarından haklarında işlem yapılacağı öğrenildi.



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(EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜLERLE)

4- \"EV SATTIRAN\", \"KREDİ ÇEKTİREN\" ÇETE KAMERADA

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da kendilerini polis ya da savcı diye tanıtarak rastgele aradıkları vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 17 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin 42 eylem gerçekleştirdikleri yaklaşık 4.5 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şebekenin mağdurlarından bazılarının, evlerindeki altınları poşete koyarak şüphelilere teslim ettiği, bazılarının evlerini ipotek ettirerek çektiği krediyi teslim ettiği öğrenildi. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Aynı şebekenin 16 üyesinin de daha önce gerçekleşen operasyonlarda yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

4 İLDE OPERASYON YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik operasyonda, yeni bir çete daha yakalandı. İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, İzmir\'de 27 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda dolandırıcılık şebekesi üyesi oldukları tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.

PARMAK İZİ ALACAKLARINI SÖYLEYİP EVDEKİ ALTINLARI ALMIŞLAR

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin dolandırıcılıkta izledikleri yöntemler de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin bazı olaylarda aradıkları kişilere \"Terör örgütleriyle ilgili bir operasyonla ilgili evinizdeki altınları kontrol etmemiz gerekiyor. Parmak izi incelemesi yapacağız, hepsini bir poşete koyun, bir polis gelip sizden alacak\" diyerek kandırdıkları öğrenildi. Şüphelilerin poşete konan altınları alarak izlerinini kaybettirdikleri belirtildi.

EVLERİNİ DE SATTIRMIŞLAR

Şüphelilerin bazı olaylarda ise sözde yapılacak operasyona destek verilmesi için kurbanlarına evlerini ipotek ettirerek kredi çektirdikleri, hatta satmalarını sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin 42 ayrı mağdurdan yaklaşık 4.5 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

ARARKEN BİLGİSAYAR PROGRAMLARI KULLANIYORLAR

Öte yandan polis şüphelilerin, dolandıracakları kişileri ararken bazı bilgisayar progrmalarını kullanarak, karşısındakileri 155 telefonundan arıyormuş gibi inandırdıklarını tespit etti. Mağdurların telefonların 155 yazısı çıktığı için, karşısındakinin polis olduğuna ikna olarak istediklerini yerine getirdiği belirtildi.

2 MİLYON 700 BİN LİRA KURTARILDI

Bu arada aynı şebekeye bağlı olarak çalışan 16 kişinin daha önceki ön operasyonlarda yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. Polisin parayı almaya geldiği yerde yakaladığı şüphelilerle birlikte 2 milyon 700 bin lira parayı çalınmaktan kurtararak sahiplerine iade ettiği belirtildi.

OPERASYON ANI KAMERADA

Mağdur vatandaşlar altın ve paraları şüphelilere teslim ederken çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların ellerindeki poşetlerde bulunan altın ve paraları zanlılara teslim ediyor. Zanlılar bu sırada telefonla görüşmeye devam ediyor. Poşetleri alan zanlılar hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Polisin şüphelilere yönelik operasyonu da polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde özel harekat polisleri baskın düzenliyor. Eve giren polis ekipleri bir zanlıyı yere yatırarak gözaltına alıyor. Evde yapılan aramalar da kameraya yansıyor.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Görüntü Dökümü:

EK GÖRÜNTÜ

-GÜVENLİK KAMERASI

-Zanlıların paraları alması

-Polisin operasyon yapması

-Evlerde yapılan aramalar

-Gözaltına alınan zanlı

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar

08.02.2018 - 13.00 Haber Kodu : 180208076

08.02.2018 - 13.08 Haber Kodu : 180208078



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5- ENERJİSA HALKA ARZ GONG TÖRENİ YAPILDI

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hacı Ömer Sabancı Holding ve Alman enerji şirketi E.ON\'un hissedarları olduğu Enerjisa Enerji A.Ş\'nin halka arz gong törenine katıldı.

Törende konuşan bakan Albayrak, \"Mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının varlığı, sağlam bir ekonominin olmazsa olmazıdır. Son 10 yılın ortalama yıllık 55 milyar dolarlık enerji ithalatı gerçekleştirdik, Son dönemde enerji piyasalarının liberalizasyonu için gerekli reform ve teşvikleri çok hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Bu adımlardan birinin de bugün başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Geçen yıl kamuoyuyla paylaştığımız Milli Enerji ve Maden Politikası\'nın en önemli sac ayaklarından birisi de öngörülebilir piyasalardı. Bu kapsamda özel sektörün yatırımlarını daha da hızlı yapabildiği, yatırımların önündeki yapısal sorunların giderildiği çalışmaları ciddi anlamda hızlandırdık. Yatırımcı dostu ve öngörülebilir bir enerji piyasasının, ekonominin de rekabetçi yapısını sürdürebilmesi açısından çok büyük önem taşıyor. Özellikle enerji gibi yatırım maliyetlerinin yüksek, geri dönüşlerin de orta ve uzun vadeli olduğu bir piyasada... Çünkü hiçbir yatırımcı siyasi istikrar ve piyasaya sahip olmayan bir ülkeye piyasaya sektöre yatırım yapmak istemez. 16 Nisan referandumuyla birlikte siyasi istikrarın sağlanması açısından bu anlamda çok önemli bir adım attı Türkiye. 2019\'dan itibaren güçlü bir liderlik ve siyasi istikrarla hedeflere inşallah daha hızlı ilerleyeceğiz. Bugün dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında olan Türkiye, hedefini en büyük ilk 10 ekonomi arasında yer almak için yukarılara yazmış bir Türkiye var. Bunu gerçekleştirebilecek bütün enstrümanlar elimizde mevcut. Uygun rekabet ortamı, yatırım teşvikini sağlayan yasal düzenlemeler, altyapılar, yeni pazarlara ulaşım kolaylığı, gelişmiş ulaşım altyapısının yanında siyasi istikrarı, artan nüfusu, eğitimli ve kaliteli işgücüyle ve bunun yanında bu da çok önemli hammadde ve ara girdilere erişim kolaylığı imkanıyla, Türkiye dünyadaki enerji kaynaklarının üçte ikisinin olduğu bir coğrafyada bu hedefe çok da uzakta değil.\"diye konuştu.

\"HİÇBİR ZAMAN TÜRKİYE İDEOLOJİK SALDIRILARI YERLİ VE YABANCI YATIRIMCILARA YANSITMADI\"

Türkiye\'nin geçen yılın son çeyreğindeki büyüme rakamlarıyla dünyada birinci sırada yer aldığını hatırlatan Bakan Albayrak, \"Türkiye yaşadığı onca badireye rağmen, 16 yıldır ayakları yere sağlam basan, üretim ve büyüme odaklı büyümenin temellerini attı. Dinamik olduğu kadar güçlü ve güven veren bir ekonomiyi inşa etti. Sağlanan güven ve istikrarın yanısıra dinamik ve üretken bir özel sektörün payı kaçınılmaz. Bugün yapılan yatırımların yüzde 75\'inden fazlası özel sektör tarafından hayata geçirildi. Diğer yandan yabancı sermaye girişi de artıyor. Türkiye sadece 2002, 2016 yılları arasında 180 milyar dolardan fazla doğrudan yabancı yatırımı çekmiş önemli bir ülke... Hiçbir zaman Türkiye ideolojik saldırıları yerli ve yabancı yatırımcılara yansıtmadı. Çünkü Türkiye için menşei ne olursa olsun yatırım yapan herkez her firma Türkiye firmasıdır, bizim firmamızdır. Başımızın tacıdır. Bugün başta Avrupa olmak üzere yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasına girme ya da mevcutların operasyonunu daha da derinleştirme arzusu,Türkiye\'nin güçlü ekonomi ve enerji vizyonuna duyulan güvenin en net göstergesidir.\" diye konuştu.

\"SEKTÖRDEKİ YABANCI MENŞELİ ŞİRKETLERİN PAZAR PAYI YÜZDE GENEL ANLAMDA 48\'İ AŞMIŞ\"

Elektrik dağıtım sektöründe 12 lisanslı şirketin önemli kısmında yabancı yatırımcıların sahip olduğu doğrudan ve dolaylı yatırım olduğunu belirten Bakan Albayrak, \"10 milyar liranın üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. 21 dağıtım bölgesine ayrılarak özelleştirilen elektrik dağıtım ayağında Alman, Japon, Çek ve dünyadan birçok ülke firmanın Türkiye\'de yatırımcı olduğunu görüyoruz.

Doğalgaz sektöründe ise Avrupa\'dan Amerika\'ya ve Avustralya\'ya kadar çeşitli alanlarda 51 yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişi faaliyet gösteriyor. Akaryakıt sektöründe dünyanın en büyük 10 şirketinden 4\'ü faaliyetlerine uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam ediyor. Sektördeki yabancı menşeli şirketlerin pazar payı yüzde genel anlamda 48\'i aşmış. Yüzde 50\'leri bulmuş durumda. Rafinaj sektöründe ise bu yılın üçüncü çeyreği bitmeden herhalde Azeri SOCAR\'ın STAR Rafinerisi de devreye girerek Türkiye için önemli bir yatırım daha hayata geçecek.\" şeklinde konuştu.

\"İNŞALLAH, AVRUPA MÜKEMMELLİYET KALİTE ÖDÜLÜ\'NÜ DE ALACAK BİR ŞİRKETİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ\"

Enerjisa\'nın halka arzının da yabancı yatırımcının enerji sektörüne yoğun ilgisini gösteren en güzel örneklerden biri olduğunu ifade eden bakan Albayrak, \"Çok yoğun bir talep geldi. Yerlilerden şikayet gelerek yerli yatırımcıya ayrılan payın yüzde 15\'ten 24\'e çıkması bile yabancı ilgisinin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Yabancı yatırımcıların bu yoğun ilgi Enerjisa\'nın halka arzıyla ilgili süreç inşallah sektördeki çok büyük bir dönüşümün ilk adımı ve başlangıcı olacak. Türkiye\'deki diğer büyük enerji firmalarının da sonuna kadar arkalarında olduğumuzu ve inşallah yakın zamanda onların da halka arzını beklediğimizi ifade etmek istiyorum. İnşallah, bu öngörülebilir piyasalarla birlikte bir iki sene içerisinde Enerjisa\'dan üretim tarafında da güzel gelişmeleri duyacağız. Global yatırım şirketlerinin ilgisi yoğun olması özellikle altı çizilmesi gereken önemli bir husus. Türkiye, son dönemde dünyada artan dalgalanma ortamında yatırımcılar için güvenli bir ortam sunmaya devam ediyor. Biz her zaman şunu savunduk.Türkiye\'ye yatırım yapan hiçbir zaman kaybetmedi. Şu hususu bir kez daha söylemek istiyorum. Türkiye sağlam ekonomisi, sunduğu cazip fırsatları, iç pazarının büyüklüğü ve siyasi istikrarıyla yatırımcılar için her zaman güvenilir bir liman olmaya bugün olduğu gibi yarın da devam edecek.

Vatandaş memnuniyeti ne kadar yüksek olursa, vatandaş, şirket ve dolayısıyla kamu da kazanıyor. Enerjisa\'nın halka

arzı bu anlamda başarılı bir örnek. Müşteri memnuniyeti odaklı bir anlayışın benimsenmesi halka arza bu denli yoğun ve rekor talebin gelmesinin baş faktörlerinden birisi olduğunu düşünüyorum. 2016 ve 2017\'de müşteri memnuniyeti ciddi anlamda arttı. Hala istediğimiz noktada değiliz ama ümit ediyorum 2019 gibi... İnşallah, Avrupa Mükemmelliyet Kalite Ödülü\'nü de alacak bir şirketi dört gözle bekliyoruz. Sabancı olursa ne ala. Bu hızla devam etmemiz lazım. Almanya\'nın saygın bir kurumu olan E.ON gibi bir grupla ortaya koyduğunuz sinerji de inşallah bir ilki gerçekleştirmenize vesile olur. Enerjide kamu özel sektör sinerjisini en ileri noktaya taşıyarak vatandaşın en iyi hizmeti alabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.\" ifadelerini kullandı.

\"GELDİĞİMİZ NOKTAYI BENİM RÜYAMIN GERÇEKLEŞMESİ OLARAK GÖRÜYORUM\"

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise yaptığı konuşmada şunları söyledi : \" Az önce gongunu çaldık. 13 şirketimizi halka arz ettik. Hem ülkemin hem enerji sektörü için tarihi bir gün. Bir çok ilki bir arada yaşışoruz. TL bazında Türkiye\'de gerçekleştirilen en büyük özel sektör halka arzı oldu. Enerjisa\'nın iyi yönetişim ve başarılı bir performans sayesinde geldiği bu noktadan gurur duyuyoruz. Biz Sabancı olarak enerjinin, ülkemiz ve geleceği için önemini çok önceden görmüştük. Şirket aslında 22 yıllık bir şirkettir. Bu yolculuk 2005 yılında eneri söktöründe ana iş kolumuz olarak tariflememizle yola devam ettik. Ortaklarımız oldu. Geldiğimiz noktayı benim rüyamın gerçekleşmesi olarak görüyorum. Bu yolda bize destek olan herkese teşekkür ediyorum\"

Görüntü Dökümü:

-Gong töreni

-Albayrak\'ın konuşması

-Sabancı\'nın konuşması

-Detaylar

08.02.2018 - 10.41 Haber Kodu : 180208025

08.02.2018 - 10.41 Haber Kodu : 180208024

08.02.2018 - 10.42 Haber Kodu : 180208026

08.02.2018 - 10.43 Haber Kodu : 180208027

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6- 2. ABDÜLHAMİD, 40 TORUNUNUN KATILDIĞI TÖRENLE ANILDI

Haber: Gülseli KENARLI- Cansel KİRAZ -Kamera: Güven USTA- İSTANBUL DHA

2. Abdülhamid, vefatının 100. yılında üçüncü ve dördüncü kuşaktan torunlarının katılımıyla düzenlenen törende anıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, Osmanlı Arşivleri\'nde düzenlenen anma törenine 2. Abdülhamid\'in Meksika, Fransa, İngiltere, Almanya, Lübnan, Suudi Arabistan ve Avusturya\'da yaşayan üçüncü ve dördüncü kuşaktan 40 torunu katıldı.

\"HİÇBİR HÜKÜMDARIN, İMPARATORUN BÖYLESİNE HAKSIZ YERE ADI KİRLETİLMEMİŞTİR\"

Törende ilk olarak 2. Abdülhamid\'in belgeseli gösterildi. Daha sonra Abdülhamid\'in torunları adına bir konuşma yapan Cemil Adra, \"Akrabalarım, yakınlarım bu anma çağrısına cevap verdi, uzak diyarlardan gururla, onurla geldi. Fransa\'dan, İngiltere\'den, Almanya\'dan, Lübnan\'dan, Suudi Arabistan\'dan, Avusturya\'dan ve hatta Meksika\'dan… Bazıları sağlık durumları nedeniyle gelemediler ama çocuklarını, torunlarını gönderdiler. Diğerleri mesleki sebeplerle ancak 10 Şubat törenine katılacaklar. Bugün çelişkili duygular içindeyiz. Bu anma töreni bir aile büyüğümüzün ölüm yıl dönümü olduğu için Allah rahmet eylesin, ama aynı zamanda gerçek bir mutluluk\" dedi.

Cemil Adra, anma töreni nedeniyle bir araya geldikleri için mutlu olduğunu ifade ederek, \"Onlar için bu anma toplantısı hatıralarının, saygılarının gereği. Çünkü asla hiçbir hükümdarın, imparatorun veya kralın böylesine haksız yere adı kirletilmemiştir\" şeklinde konuştu.

Adra toplantının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın isteği, iradesi, kararlılığı ve himayesi sayesinde gerçekleştiğini belirterek, \"Hepimiz Türkiye\'nin önündeki zorlukları aşarak, yeniden Dersaadet ülkesi, mutluluk ülkesi olmasını diliyoruz. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur\" dedi. Konuşmanın ardından \"Sultan 2. Abdülhamid Han\'ın Dersaadeti Foto Maratonu\"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

\"TÜRKİYE\'DE TEKRAR YAŞAMAYI ÜMİT EDİYORUM\"

Törenin ardından 2. Abdülhamid\'in Meksika\'dan gelen torunu Fethiye Nami Osmanoğlu, 1974 yılında annesi ve babasının Türkiye\'de yaşadıklarını belirterek, \"Fakat yaşım ilerledikçe öğrendim ki ailemiz sürgün edildi, dışlandı. Bunlar bizi üzdü ama son yıllarda tekrar Osmanlı değerlerine, ailemize karşı olan ilgiyi gördükçe, bu beni sevindiriyor. Türkiye\'de tekrar yaşamayı ümit ediyorum. Biz zaten dedemizin vefatının 100. yılı vesilesiyle 10 Şubat\'ta Türkiye\'de olacaktık. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın davetiyesiyle olunca bu bizi onurlandırdı, gururlandırdı. Babam Osman Nami Osmanoğlu 2. Abdülhamid\'in türbesinin hemen yanına defnedildi. Bu da benim için bir gurur kaynağı\" diye konuştu.

Nurhan Osmanoğlu ise, düzenlenen anma töreni etkinliğiyle ilgili bir değerlendirmede bulunarak, \"Yurtdışından, şehir dışından gelenler var. İBB ve Kültür A.Ş.gerçekten çok kapsamlı bir çalışma yapmışlar. Duygu ve düşüncelerim inanın kelimelere sığmaz. Bu şekilde güzel hatırlanmak gerçekten çok güzel. Allah daim etsin, daha çok bu tür etkinliklerde hatırlanmak üzere inşallah\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Katılımcılardan görüntüler

- Torunların görüntüsü

- Belgesel gösterimi

- Cemil Adra\'nın konuşması

- Ödül töreni

- Fethiye Nami Osmanoğlu ile röportaj

- Nurhan Osmanoğlu ile röportaj

- Detaylar



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7- GAZİOSMANPAŞA\'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON KAMERADA

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa\'da uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen 3 kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Operasyon anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerine Gaziosmanpaşa\'da bulunan bir sitede uyuşturucu satıldığı bilgisi gelmesi üzerine ekipler çalışma başlattı. Polis ekipleri dün sitenin otoparkında düzenlediği operasyonda İ.H.D.(34), M.Z.(27) ve H.T\'yi (30) yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 1 tüfek, 2 tabanca, 361,20 gram uyuşturucu madde, 4 hassas terazi, uyuşturucu madde hazırlamada kullanılan mikser, şeffaf poşet, 5 cep telefonu ve 5 bin 820 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan detaylı incelemesinde M.Z.\'nin 7 farklı suçtan arama kaydının bulunduğu, 4 farklı suçtan da firari olarak arandığı, H.T.\'nin ise 8 suçtan arama kaydı olduğu, 1 suçtan ise firari olarak arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelerin emniyetteki işlemleri devam ederken, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri ele geçirdiği malzemeleri sergiledi.

Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Şüphelilerin araçlarına gitmesi

-Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon



POLİS KAMERASI

-Ele geçirilen malzemelerin sergisi

-Şüphelilerin salık kontrolüne götürülmesi

-Genel ve detaylar

08.02.2018 - 14.06 Haber Kodu : 180208112

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8- HAVAYOLU ÇALIŞANLARI YENİ SENDİKA KURDU

*Hava-Sen sendikası başkan adayı Kaptan Pilot İskender Çarkçı:

\"Kamyoncuların oyları ile bizim her türlü isteğimiz ve dile getirdiğimiz sorunlar gözardı edilmiştir. Bize söz hakkı verilmemiştir.\"

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

Büyük bir çoğunluğunu Türk Hava Yolları personelinin oluşturduğu Türkiye Sivil Havacılık Sendikası\'na (HAVA-İŞ) alternatif olarak Havayolu Çalışanları Sendikası (Hava-Sen) kuruldu.



\"KAMYONCULARIN OYLARI İLE BİZİM HER TÜRLÜ İSTEĞİMİZ VE DİLE GETİRDİĞİMİZ SORUNLAR GÖZARDI EDİLMİŞTİR\"

Hava-Sen sendikasının başkan adayı Kaptan Pilot İskender Çarkçı, Atatürk Havalimanı\'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada mevcut sendikanın kamyoncuları üye yaparak temsil haklarının ellerinden alındığını kaydederek şunları söyledi, \" Mevcut sendikada temsil imkanı kalmaması ve sorunlarımızı dile getirme imkanı verilmemesi nedeniyle özellikle uçucu kesimdeki arkadaşlarımızın desteği ve isteği ile yeni bir sendika kuruldu. Bu hafta başından itibaren üye kaydına hazır hale geldi. Bugün bütün çalışanlara mail ve SMS attık. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren yoğun bir katılım bekliyoruz. Eski sendikada biz yüzde 75\'i sağladığımız halde üye aidatlarının yüzde 90\'ını ödediğimiz halde, temsilde ancak yüzde 25 ile temsil ediliyorduk. Bizim karşımıza gerçekte kamyoncu diye tabir ettiğimiz ki gerçekten kamyoncu emekçileri tenzih ederim. Biz genel bir tabir olarak kamyoncu diyoruz. Kamyoncuların oyları ile bizim her türlü isteğimiz ve dile getirdiğimiz sorunlar gözardı edilmiştir. Bize söz hakkı verilmemiştir. Bizim siyasi hiçbir amacımız yoktur. İdeolojik hiçbir amacımız yoktur. Hiçbir partinin şahsın ya da ideolojinin uzantısı değiliz.Tamamen ve sadece çalışanların sesiyiz. Onlar için varız. Paralı ve akçeli hiçbir işle işimiz yoktur\" dedi



\"ŞİRKETİMİZİN RAKİBİ, HASMI DEĞİL ONUN YARDIMCISI OLACAĞIZ\"

Mevcut sendikanın daha önceki yıllarda üyelerden topladığı yardımlaşma aidatının 50 milyon lirasının kaybolduğunu ifade eden Çarkçı, \"Bu sendika hala hazırda brüt maaşın yüzde 1.5\'ini alıp aylık 3 milyon lira gibi bir gelir elde etmekte. Bu sendikayı ilgilendiren tek konu budur. Bizim parayla işimiz yok. Biz 2019\'un yıl başına kadar üyelerimizden aidat almayacağız. 2019 yıl başından sonra ise biz sadece yüzde 0.5 aidat alacağız. Yani şu anki sendikanın aldığı aidatın üçte biri. Çünkü paraya işimiz yok. Bizim işimiz çalışanların haklarının ve menfaatlerinin korunması. Bir defa biz çalışanların sesiyiz. Hiçbir siyasi ideolojinin peşinde asla olmadık. Tek amacımız çalışanlarımızın haklarını savunmak. Bunun içinde şirketimizin yükselmesi. Şirketimiz yükseldikçe biz de onlarla beraber hak ettiğimiz değeri alacağız. Şirketimizin rakibi, hasmı değil onun yardımcısı olacağız. Tek hedefimiz mevcut sendikanın yapmış olduğu hukuk dışı, etik dışı değerlerle mücadele etmek. Önümüzde ki dört yıl içinde kendi hesaplarına göre 150 milyon lira civarında toplanacak para, daha önceki yıllarda toplanan 50 milyon nasıl kayboldu ise, burada da kaybolacak\" diye konuştu.



\"SEYYANEN ZAM TEKLİF EDECEĞİZ\"

Uçucu kesimin mesai şartlarını düzeltmek ve az maaş alan çalışanlar için seyyanen zam isteyeceklerini söyleyen Çarkçı,

\"Yine düşük ücret alan veya askeri ücretle alan veya düşük ücret alan üyelerimize zam yerine seyyanen zam yapılması. Düşük bir zam oranı pilotlarda yüksek bir zam oranına tekamül ediyor. Ama askeri ücretli veya düşük ücret alan bir arkadaşımıza bir şey ifade etmiyor. O nedenle bize yüksek zam yerine, düşük ücretli arkadaşlarımıza seyyanen zam teklifiyle gideceğiz. Dolayısı bu arkadaşlarımızın daha iyi bir refah düzeyine gelmesini sağlayacağız \" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-İskender Çarkçı ile röportaj

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08.02.2018 - 12.48 Haber Kodu : 180208069

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