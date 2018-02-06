DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- FETÖ\'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASI

* Tutuklu sanık Hanım Büşra Erdal,

\"Fethullah Gülen\'e Ergenekon\'u sordum\"

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

FETÖ\'nün medya yapılanmasına yönelik aralarında gazeteci Murat Aksoy ve müzisyen Atilla Taş\'ın da bulunduğu 2\'si firari, 6\'sı tutuksuz 21\'i tutuklu sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Duruşmada söz alan kapatılan Zaman Gazetesi eski muhabiri tutuklu sanık Hanım Büşra Erdal, \"Zaman\'da cemaat gömleğini giymedim, bugün de bu mahkemede FETÖ gömleğini giymiyorum, bunu reddediyorum\" dedi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya 19\'u tutuklu 5\'i tutuksuz 24 sanık katıldı. Bir sanık da duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlandı.

Mahkeme Başkanı, sanıkların digital materyallerin incelenmesi sonucu hazırlanan raporun dava dosyasına geldiğini, ilgili sanıklara da tebliğ edildiğini söyledi.

Tutuksuz sanıklar Ali Akkuş, tutuklu sanık Seyit Kılıç, Emre Soncar, Abdullah Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Murat Aksoy, Oğuz Usluer, Habip Güler raporda aleyhlerine bir husus bulunmadığını, bu nedenle rapora karşı beyanda bulunmayacaklarını söylediler. Sanıklardan Seyit Kılıç, Hüseyin Aydın, Bayram Kaya, Habip Güçler tahliyelerini, Cuma Ulus da beraatini istedi.

Evinde ele geçirilen 14 CD\'de Fetullah Gülen\'in vaiz kayıtları çıkan tutuksuz sanık Cihan Acar, \"Ben zaten arama yapılan evde oturmuyorum. Oraya gideli bir hafta olmuş. Ama orada çıkan digital verilerin hesabını ben veriyorum\" dedi.

Rapora karşı söz alan kapatılan Zaman Gazetesi eski muhabiri tutuklu sanık Hanım Büşra Erdal, herhangi bir delile dayalı olarak tutuklu olmadığını savundu. Raporu hazırlayan bilirkişinin abi ve abla tanımlarını da araştırdığını söyleyen Erdal, \"Sadece bir kişi bana abla dedi o da haber müdürüm. Muhabirlere de abi derdi. Ben 2010-2011 yıllarında gazeteye hiç gitmedim. Onu en iyi Ali abi bilir. Ali abi dediğim de Ali Akkuş\" dedi. Bir kişiyle 1-1.5 ay çıktığını, bu kişinin kendisini maklube yemeye çağırdığını savunan Hanım Büşra Erdal, maklube yemeye gittikleri yerin de Cemil Barlas\'ın evi olduğunu savundu.

\'ZAMAN\'DA CEMAAT GÖMLEĞİNİ GİYMEDİM, MAHKEMEDE DE FETÖ GÖMLEĞİNİ GİYMİYORUM\'

Hanım Büşra Erdal, Pensilvanya\'ya 2011 ve 2013 yıllarında iki kez gittiğini belirterek, \"Ben tatil için Newyork\'a gidecektim. Havalimanında Check-in sırasında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı\'ndan tanıdıklarımla karşılaştım. Mustafa Yeşil ve Cemal Uşşak da vardı. Onlar Pensilvanya\'ya gidiyorlardı. Orada bulunan ve yine Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı\'ndan tanıdığım Müşerref isimli kadın olduğunu, yanlız kalmamak için kendisine eşlik etmemi istedi. Onlarla Pensilvanya\'ya gittim. Orası erkek sistemi üzerine kurulu. Fetullah Gülen ve etrafından erkeklerin olduğu bir yer. Üç günün sonunda Fetullah Gülen ile tanışmak istediğimi söyledim. \'Buraya geldim onunla tanışmak istiyorum\' dedim. Son gün, hasta, sadece 5 dakika görüşebilirsin dediler. Müşerref hanım bizi tanıştırdı. Fetullah Gülen direk, \'sorun var mı\' dedi. \'Evet, sorum var\' dedim. \'Zaman Gazetesi muhabiri olarak Ergenekon davalarını takip ediyorum. Adını çok geçiyor. Bunun arkasında siz var mısınız\' diye sordum. Reddetti. \'İşin arkasında değiliz\' dedi. Demokrasi olduğunu, bir daha darbe dönemlerinin gelmeyeceğini söyledi. Sonra da Newyork\'a geri döndüm. Eğer 5-6 yıl sonra Pensilvanya\'nın karşımıza kriminal bir vaka olarak geleceğini düşünseydim, Pensilvanya\'nın haritadan silinmesini isterdim. Zaman\'da cemaat gömleğini giymedim, bugün de ben mahkemede FETÖ gömleğini giymiyorum. Bunu reddediyorum\" dedi.

Kendisini tutuklayan hakimin Twitter takipçisi olduğunu söyleyen Erdal, \"Herhalde bir teröristi takip etmiyordu. Burada gazeteciliğim yargılanıyor. Biz Anayasa Mahkemesi\'nin kararının uygulanmaması ile dibe vurduk, umarım dipte fazla kalmayız\" diye konuştu.

Duruşmaya öğleden sonra devam edilecek.



Görüntü Dökümü:

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-Davayla ilgili arşiv görüntü

06.02.2018 - 14.39 - Haber Kodu : 180206089

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(pencereden atlayan şüphelinin yakalanma anıyla )

2- OTO HIRSIZLIĞI ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ... OTOMOBİLLERİN KAPISINI AÇMA YÖNTEMLERİ POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

İstanbul\'da çaldıkları otomobillerin bazılarını parçalayarak yedek parça haline getiren bazılarını ise sahte belgelerle TIR\'lara yükleyerek Adıyaman ve Şırnak\'a gönderen 15 kişilik çete operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan şüphelilerin çaldığı bazıları parçalara ayrılmış 36 otomobil ele geçirildi. Şüphelilerin otomobilleri çalarken kapıları açmakta kullandıkları tansiyon aletine benzeyen şişme torba ve demir bir aparattan oluşan düzenek, deneyimli dedektifleri bile şaşırttı.

3 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler tarafından 6 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından büyük bir oto hırsızlık çetesi ortaya çıkarıldı. Polis önceki gün İstanbul, Adıyaman ve Şırnak illerinnde eşzamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda organize bir şekilde oto hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 15 kişiyi gözaltına alındı. Operasyon sırasında Eyüp\'te bir eve baskın yapan şüphelilerden M.I.(45) ikinci kattaki evinin penceresinden atlayarak kaçmaya çalışırken düşerek ayağını kırdı. Şüpheli tedavisinin ardından gözaltına alındı.

ÇALDIKLARINI DEPOLARDA PARÇALIYORLARMIŞ

Oto hırsızlık Büro Amirliği\'ne getirilen şüpheliler hakkında 36 araç çaldıkları iddiasıyla işlem yapıldığı öğrenildi. Polis soruşturması sırasında şüphelilerin çaldıkları araçların bazılarını Beykoz, Göktürk, Ataşehir\'de kiraladıkları 3 ayrı depoya götürerek parçaladıkları öğrenildi. Bu depolara yapılan baskında parçalanmış halde 9 adet otomobile ait parçalar bulundu.

ÖZEL DÜZENEK DENEYİMLİ POLİSLERİ BİLE ŞAŞIRTTI

Şüphelilerle birlikte ele geçen otomobillerin kapılarını açmakta kullanıldığı öğrenilen ilginç özel düzenek ise deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Şüphelilerin tansiyon aletine benzeyen plastik bir torbayı çalacakları aracın kapı boşluğuna soktukları daha sonra bunu şişişerek kapının aralanmasını sağladıkları öğrenildi. Daha sonra aralıktan içeri özel bir demir sokan şüphelilerin kapı kolunu çekerek kapının açılmasını sağladıkları belirlendi.

KURTKÖY\'DE TIR\'IN İÇİNDE 3 OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ

Bu yöntemi kullanan şüphelilerin birkaç dakika içinde araçlara girmeyi başardıkları öğrenildi. Öte yandan operasyon sırasında bir TIR\'a yüklenerek Şırnak\'a götürülmek üzere olan 3 otomobil ele geçirildi. Bu otomobillerin Şırnak\'tan yurt dışına çıkarılmaya hazırlanıldığı değerlendirildiğ belirtilirken bu konu incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerle birlikte 9\'u parçalanmış 36 otomobil ele geçirilirken şüphelilerin daha öncedende oto hırsızlığı ve hırsızlık suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan liderliğini S.S. adlı kişinin yaptığı şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Çalıntı araçlardan görüntü

-Parçalanmış araçlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

-Şüphelilere yapılan operasyon (Polis Kamerası)



EK GÖRÜNTÜ: Pencereden atlayan şüphelinin yakalanması

06.02.2018 - 12.30 - Haber Kodu : 180206048

06.02.2018 - 12.58 - Haber Kodu : 180206061

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3- BEBEK\'TE SU BORUSU PATLADI; YOL SU ALTINDA KALDI

- İSKİ: Beşiktaş ve Sarıyer\'in bazı mahallelerine saat 23:00\'a kadar su verilemeyecek.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Beşiktaş Bebek sahilinde kaldırım ve beton delme çalışmalarında iş makinesi operatörü İSKİ\'nin su borusunu patlattı.

Beşiktaş Bebek Cevdet Paşa Caddesi sahilde sabah saatlerinde kaldırım ve beton delme çalışması yapılırken iş makinesi operatörü İSKİ\'nin su borusunu patlattı. Patlayan borudan fışkıran su çevreye yayıldı. İşçiler suyun basıncını azaltmak için iş makinesinin kepçesi ile su borusunun çevresini kapattı. Yola akan su nedeniyle araçlar yavaşlayarak geçti.

Olay yerine İSKİ ekipleri onarım için çalışma başlattı.

İSKİ: 23:00\'A KADAR SU VERİLEMEYECEK.

İSKİ\'den yapılan açıklamada borunun patlaması nedeniyle Beşiktaş ve Sarıyer\'in bazı mahallelerine saat 23:00\'a kadar su verilemeyeceği belirtildi.

Su verilemeyecek mahalleler ise şu şekilde açıklandı:

- Beşiktaş: Kuruçeşme, Bebek ve Arnavutköy Mahalleleri.

- Sarıyer: Baltalimanı, İstinye, Rumelihisarı ve Emirgan Mahalleleri.

Görüntü Dökümü:

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Cevdet Paşa Caddesi\'nde patlayan su borusu

Basınçla etrafa fışkıran su

Kepçe ile suyun fışkırmasının engellenmesi

Trafikte güçlükle ilerleyen araçlar

Genel ve detaylar



06.02.2018 - 12.54 - Haber Kodu : 180206060

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4- TAKSİCİLERDEN ZEYTİN DALI OPERASYONUNA DESTEK



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA

Kadıköy\'de taksiciler, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için Türk Kızılayı\'na kan bağışında bulundu.

Birleşik Taksi Derneği üyeleri, terör örgütlerine yönelik Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Hareketı\'na destek olmak için Türk Kızılayı\'na kan bağışında bulunuldu. \"Vatan için canımızı asker için kanımızı veririz\" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında taksi sürücüleri, Kadıköy İskele Meydanı\'ndaki Kan bağış TIR\'ına gelerek kan verdi.

Dernek Başkanı Hüseyin Duman, yaptığı açıklamada, \"Savaşta askerin neye ihtiyacı var? Silaha, kana ve morale ihtiyacı var. Biz de onlara moral ve kan vermek için bu kampanyayı başlattık. Bütün İstanbul halkını askerlerimize moral ve kan vermeye davet ediyoruz. Kampanya iki gün sürecek. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum\" dedi

Görüntü Dökümü

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- Birleşik Taksi Derneği Başkanı Hüseyin Duman ile röp

-Kan bağışı TIR\'ından görüntü

-Bir taksici ile röp

-Kan verenlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

06.02.2018 - 14.10 - Haber Kodu : 180206085

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5- PROJEYE KARŞI DERNEK KURAN BAYRAMPAŞALILAR, \"YERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM\" İSTEDİ

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

Bayrampaşalılar, kentsel dönüşüm projesine karşı kurdukları \"Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği\'nin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdaki konuşmalarda projeye mahallelilere danışılmadan başlandığı belirtilerek, \" Mahalleliye bulunduğu yerde değil, eski cezaevi alanı olarak bilinen bir mülkün üzerinde, takas usulü ile mevcut yerlerindeki haklarından vazgeçmeleri isteniyor. Bizim istediğimiz, yerinde kentsel dönüşüm\" denildi.

Bayrampaşa\'da bir zamanların ünlü cezaevinin bulunduğu alanda, 2 bin 300 konutluk kentsel dönüşüm projesi, tüm hızıyla devam ediyor. Havadan da görüntülenen projedeki konut inşası; devlet hastanesi, cami, okul, kültür merkezi, zemin altı otopark ve metro istasyonu yapımını kapsıyor. Projeye karşı olan mahalle sakinleri ise kurdukları \"İsmetpaşa Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği\"nin ilk toplantısını dün yaptı.

MAHALLENİN MUHTARI: PROJE SONRADAN DEĞİŞTİRİLDİ

İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Semih Çelebi, \"İlk etapta yapılan projeden herkes memnundu. Proje sonradan değiştirildi. Değiştirildiğinde buradaki halka sorulmadı. Bu proje, mahalleliye danışmadan yapılmaya kalkışılırsa, mahalleli buna müsaade etmez. Bizim istediğimiz, yerinde kentsel dönüşüm. Bu işi başaramayız, diye hayal kuranlar var ama Allah\'ın izniyle bu işi başaracağız. Bizim siyasetle işimiz yok. Tek derdimiz evlerimizi kurtarmak\" ifadelerini kullandı.

\'BAYRAMPAŞA OTELLER BÖLGESİ OLACAK\' İDDİASI

Daha sonra söz alan Avukat Mahmut Omurtak, \"Uzun süredir Bayrampaşa için \'oteller bölgesi olacak\' deniyor. Marka değeri olan oteller de Bayrampaşa\'da yerini almaya başladı. Çevre yoluna yakın olması nedeniyle İsmetpaşa Mahallesi\'nin de bu projenin bir bölümü, olduğunu algılıyoruz. Yapılanları başka türlü adlandırmak mümkün değil\" dedi.

\"Kentsel dönüşüm yasası, bir kişinin arazisinin bulunduğu yerde, eski binanın yıkılarak kentsel dönüşüm adı altında bir müteahhit ile anlaşma yapılarak daha modern bir hâlde tamamlanması sürecidir\" diyen Omurtak, \"Burada sıkıntı şurada: mahalleliye bulunduğu yerde değil, eski cezaevi alanı olarak bilinen bir mülkün üzerinde, takas usulü ile mevcut yerlerindeki haklarından vazgeçmeleri isteniyor. Burada neredeyse bir kovmaya karşı dostça bir mücadele var\" diye konuştu.

Omurtak, \"İmzalattıkları bir belge var. \'Bunu imzalamazsan hiçbir şey alamazsın, kötü yerleri alırsın\' diyorlar. Yapılan bu protokollerin hukuken hiçbir geçerliliği yoktur\" dedi..

DERNEK BAŞKANI OLPAK: YERİNDE DÖNÜŞÜM İSTİYORUZ

Dernek Başkanı Sadettin Olpak ise \"Hukuksuzluğa, haksızlığa maruz kalacak mahalle sakinlerimize yardımcı olmak için bir hafta önce bu derneği kurduk. Bundan sonra yasal haklarımızın takibini yapacağız. Yerinde dönüşüm istiyoruz.\" diye konuştu.

\"ÖRNEK BİR PROJE OLSAYDI BELEDİYE BAŞKANINI SIRTIMIZDA TAŞIRDIK\"

Dernek başkan yardımcısı İsmail Dönmez de, \"Biz isterdik ki, böyle güzel bir alana örnek bir proje olsun. Büyükşehir belediye başkanımızı sırtımızda taşıyarak \'helal olsun başkanım, bize böyle bir yer kazandırdığınız için\' deyip gitmek isterdik. Ama maalesef güvenliğin dahi olmadığı bir proje ile karşı karşıyayız. Kâr gütmeden insanların yaşayabileceği alanlar sunsunlar.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Avukat Mahmut Omurtak\'ın konuşması ve röportaj

-İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Semih Çelebi\'nin konuşması

-Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sadettin Olpak ile röportaj, yardımcısı İsmail Dönmez\'in konuşması

-Eski Bayrampaşa Cezaevi alanındaki konut inşaasının yerden ve havadan görüntüleri (ARŞİV)

06.02.2018 - 15.00 - Haber Kodu : 180206096

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