DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

1- DEV PLATFORM 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNÜN ALTINDAN GEÇTİ

* Dev petrol platformunun köprü altından geçişi havadan görüntülendi

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Erhan TEKTEN - Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

\'GSP Saturn\' isimli dev petrol platformu 15 Temmuz Şehitler köprüsünün altından geçti.

İstanbul Boğazı\'ndan geçtiğimiz çarşamba günü geçmeyi deneyen ancak başarılı olamayan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı \'GSP Saturn\' isimli dev petrol platformu bu sabah tekrar Boğaz\'a girdi. Dev platform, saat 10.00 sıralarında Marmara Denizi\'nden Boğaz\'a girdi. Kuleleri alçaltılan platform saat 12.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler köprüsünün altından geçti. Dev petrol platformunun köprü altından geçişi havadan da görüntülendi.

Platform Karadeniz\'e doğru ilerliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Platformun Boğaz\'da ilerleyişi

-Köprünün altından geçişi

-Havadan görüntüyle köprünün altından geçişi

05.02.2018 - 10.56 - Haber Kodu : 180205039

05.02.2018 - 11.22 - Haber Kodu : 180205046

05.02.2018 - 12.25 - Haber Kodu : 180205065

05.02.2018 - 12.27 - Haber Kodu : 180205066

05.02.2018 - 12.31 - Haber Kodu : 180205067

05.02.2018 - 13.03 - Haber Kodu : 180205075

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2- İSTANBUL BOĞAZI\'NDA 14 OCAK\'TA YAPILAN \"BARBAROS 2018\" TATBİKATINDAN GÖRÜNTÜLER

Haber: Özgür DENİZ KAYA - İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Meclisi\'nin düzenlediği \"Barbaros 2018 Deniz Tatbikatı\", 14 Ocak Pazar günü saat 13.30\'da

İstanbul Boğazı\'nda yapıldı. Tatbikata; 380 personel, 11 bot, 1 helikopter ve 3 adet uçak katıldı. Tatbikatta senaryo gereği bir balıkçı teknesinde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Denize düşen bir kazazeyi de yüzücü kurtarıcı personel tarafından kurtardı. Kazazedeler ilk müdahalenin ardından sahilde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-14 Ocak\'taki tatbikattan görüntüler

05.02.2018 - 13.07 - Haber Kodu : 180205077

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3- EVİNİN KENARINDAKİ BOŞLUKTA ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda bir kişi, evinin kenarındaki boşlukta komşuları tarafından ölü bulundu.

Kasımpaşa Küçük Piyale Mahallesi sakinleri, bina kenarındaki 1 metrelik boşlukta komşuları Birol Yılmaz\'ın (53) hareketsiz yattığını gördü. Komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Yılmazer\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ceset üzerinde ve çevrede incelemelerde bulundu.

\"SABAH ÜST KOMŞUMUZ FARK ETTİ\"

Yılmazer\'in komşusu \"Bildiğimiz bir ağabeyimizdi ölmüş. Gece düşmüş. Kardeşiyle beraber yaşıyordu gece eve gelmeyince aramış ulaşamamışlar. Merak etmişler. Sabah üst komşumuz fark etti\" diye konuştu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Birol Yılmazer\'in ölü bulunduğu yer

-Komşusu ile röportaj

-Haberi duyup gelen Yılmazer\'in arkadaşları

-Polis ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

05.02.2018 - 13.33 - Haber Kodu : 180205084

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4- DİN GÖREVLİLERİ GÖNÜLLÜ ASKERLİK BAŞVURUSU YAPTI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

İstanbul Din Görevlileri Derneği üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

İstanbul\'da görev yapan din görevlilerinden oluşan bir grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla Halıcıoğlu\'ndaki askerlik şubesine geldi. Burada \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" şeklinde slogan atan din görevlileri Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için dilekçelerini askerlik şubesine teslim etti.

\"1000 DİLEKÇE GETİRDİK\"

Burada konuşan İstanbul ve Fatih Din Görevlileri Dernek Başkanı Metin Kaçar, \"İstanbul\'da hizmet eden imam, müezzin, müftülük çalışanı kardeşlerimizin imzaladığı 1000 dilekçeyi takdim edeceğiz. \'Bizi de askere alın. Biz Mehmetçiğimizin yanındayız\' demek üzere geldik. Önümüzdeki günlerde de başvurular olacak\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Askerlik şubesine gelen din görevlileri

-Röpler.

-Atılan sloganlar

-Genel ve detaylar

05.02.2018 - 13.12 - Haber Kodu : 180205080

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5- AVUKATLARDAN MESLEKTAŞLARI KEMAL AYTAÇ\'A DESTEK

Haber-Kamera: Özden ATİK - Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İstanbul Adalet Sarayı\'nda toplanan bir grup avukat, geçen haftaki Adalet Nöbeti sonrasında hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve bugün ifade vermek üzere adliyeye gelen avukat Kemal Aytaç\'a destek verdi.

Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı C kapısı girişi önündeki alanda toplanan bir grup avukat, \"Kemal Aytaç yalnız değildir\" yazılı pankart ve döviz açtı. Açıklamada Cumhuriyet Gazetesi davası sanıklarından Musa Kart, Kadri Gürsel, avukat Bülent Utku, avukat Mustafa Kemal Güngör ile HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da yer aldı.

\"DAYANIŞMA İÇİN O BİLDİRİYİ OKUDUK\"

Daha sonra basın açıklaması yapan avukat Kemal Aytaç, bu hafta Adalet Nöbeti\'nin 45\'incisinin gerçekleştirileceğini ifade ederek, \"Benim için perşembe 45\'inci Adalet Nöbeti\'nde olamayacağım gibi bir his yaşadım. Çünkü 7-8 polis memuru gecenin bir buçuğunda kapıma dayanıyor ve beni soruyor gözaltı için. Tesadüf bu ya ben evde değilim\" dedi.

Avukat Aytaç, \"Geçen haftaki Adalet Nöbeti\'nde 4-5 parağraftan oluşan gayet insani, evrensel herkesin kabul edebileceği cümlelerden oluşan Türk Tabipler Birliği\'nin bildirisini burada, onların gözaltına alınmasını, onlara baskı uygulanmasını protesto etmek ve dayanışma için o bildiriyi okuduk ve birlikte tekrar ettik. Bütün hikaye bu\" diye konuştu. Polisin kendisini her yerde gözaltına alabileceğini, ofisinin belli olduğunu söyleyen Aytaç, kendisine sonradan hakkında bir gözaltı kararı olmadığının ifade edildiğini ve bugün saat 14.00\'da savcılığa ifade vereceğini de belirtti. Avukat Aytaç\'ın ardından Van Baro Başkanı Murat Timur, Artvin Baro Başkanı Ali Uğur Çağal ve Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen de meslektaşları Aytaç\'a destek olduklarını belirten konuşma yaptılar.

Görüntü Dökümü

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-Avukat Kemal Aytaç konuşması

-Genel ve detaylar

05.02.2018 - 13.45 - Haber Kodu : 180205086

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6- BAĞCILAR\'DA 2. DÖNEM ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ÖZEL GÖSTERİSİYLE BAŞLADI

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İstanbul DHA

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Bağcılar Belediyesi ile Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Abdullah Bin Mektum Özel Eğitim Uygulama Merkezi\'nde düzenlenen \'2. Dönem\' açılış programında, okulda özel eğitim alan öğrencilerin gösterisi beğeni topladı.

Bağcılar Abdullah Bin Mektum Özel Eğitim Uygulama Merkezi\'nde gerçekleşen törene İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile okul öğrencileri, öğretmenler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan programda, katılımcılara 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananları anlatan bir video izletildi.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, 2017 - 2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu. Yelkenci, Abdullah Bin Mektum Özel Eğitim Uygulama Merkezi\'nin özel eğitim okulu olduğunu ve bakanlık ile İstanbul Valiliği\'nin verdiği destek sayesinde İstanbul\'da bu tür okullarda güzel işler yapıldığının altını çizdi.

\"7 ÖZEL EĞİTİM OKULUNU BİTİRİP EĞİTİM ÖĞRETİME KAZANDIRACAĞIZ\"

Yelkenci, \"Geçen yıl 7 özel eğitim okulunu kazandırılmıştır. Bu yıl da devam eden 7 okulu en kısa zamanda bitirip eğitim öğretime kazandırmak için gayret ediyoruz. Özel eğitim okullarında 9 bin 500, özel eğitim sınıflarında da 10 bin 500 olmak üzere yaklaşık olarak yaklaşık 20 bin öğrencimiz özel eğitim almaktadır. Ayrıca 45 bin öğrencimiz de kaynaştırma eğitim dediğimiz diğer okullarımızda eğitimlerine devam etmektedir\" dedi.

\"3 MİLYONU AŞKIN ÖĞRENCİYE HİZMET VERİYORUZ\"

Genel eğitim üzerine bilgiler de paylaşan Ömer Faruk Yelkenci, \"İstanbul\'da 6 bin 127 okulda, 2 milyon 785 bini örgün eğitimde, 310 bini de açık öğretimde olmak üzere 3 milyonu aşkın öğrenciye hizmet veriyoruz. Resmi ve özel okullardaki personelimizin toplamı da 165 bindir\" diye konuştu.

BAŞKAN ÇAĞIRICI: HEDEF TEKLİ EĞİTİME GEÇMEK

Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise konuşmasında Bağcılar\'da eğitimin her geçen daha ileriye gittiğini belirterek, \"Bugün 10 okul inşaatıyla, yeni başlayacak inşaatlarla birlikte hedef; en kısa sürede tekli eğitime geçmek ve Bağcılar\'daki eğitim seviyesini çok iyi bir noktaya taşımak\" şeklinde konuştu. Bağcılar Kaymakamı Eldivan ise Bağcılar genelinde 160 bin civarında öğrenci olduğunu belirterek, kadrolu öğretmen sayısının da artması gerektiğini kaydetti.

DERS ZİLİ ÇALDILAR

Konuşmaların ardından özel eğitim sınıfı öğrencileri ile Aşık Veysel İlkokulu öğrencileri ortaklaşa gerçekleştirdikleri \'işaret dili gösterisi\' beğeni topladı. \'Engelleri birlikte aşalım\' gösterisiyle sona eren etkinliğin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yelkenci, Belediye Başkanı Çağırıcı ve Kaymakam Eldivan, öğrencilerle birlikte ders zili çaldı.

Görüntü Dökümü

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-Törene katılanlar

-Özel eğitim alan öğrenciler ve aileleri

-15 Temmuz video gösterimi

-Lokman Çağırıcı\'nın konuşması

-İl Milli Eğitim Müdürü Yelkenci\'nin konuşması

-Kaymakamın konuşması

-Özel eğitim alan öğrencilerin gösterisi

-Ders zili çalınması

-Genel ve detaylar



