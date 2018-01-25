DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI KURTULMUŞ: (ZEYTİN DALI OPERASYONU) İNŞALLAH TÜRKİYE TURİZMİNİ ETKİLEMEYECEK

Haber-Kamera: Gül KABA - Özgür KUMANOVALI - İSTANBUL DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen 22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı\'nın (EMITT) ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Afrin harekatını değerlendiren Bakan Kurtulmuş, \"Bu operasyon inşallah Türkiye turizmini etkilemeyecek. Burada Alman Turizm

Seyahat Acentaları Birliği Başkanı\'nın konuşmasını dinlediniz. Onun ifadesine göre, bu yıl Almanya\'dan bu yıl artan rezervasyon miktarı yüzde 70 civarındadır. 2018 yılı içersisinde Türkiye ciddi bir ivme kazanacaktır. Biz de kendimizi anlatıyoruz. Türkiye\'nin Zeytin Dalı Operasyonu\'nun ne kadar önemli bir operasyon olduğunu, terörün ve terör örgütlerinin Türkiye\'ye zarar vermesini önlemek için yapılan bir müdahale olduğunu bütün dünya biliyor ve bunu da anlatmaya gayret ediyoruz. Ben bu operasyonun, Türkiye\'de turizm sektörünü hiçbir şekilde olumsuz etkilemeyeceğini görüyorum. İnanıyorum. Sonuçları da gelince öyle olacak.\" dedi

\"GELİN BİR OLALIM\"

Kurtulmuş, HDP Milletvekili Osman Baydemir\'in TBMM\'de dün düzenlediği basın toplantısında, Zeytin Dalı Harekatı\'yla ilgili sözlerinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi: Zeytin Dalı Operasyonu Türkiye\'nin sadece orada konuşlanmış bir kaç militandan ibaret bir terör örgütüne karşı verilen bir mücadele değil, o terör örgütü üzerinden bölgedeki emperyalist planlarını gerçekleştirmek isteyen bir takım emperyalist güçlerin planlarını bozmak üzere yapılan bir harekattır. Türkiye\'de bütün milletimizi bir araya getiren buluşturan milli bir harekattır. \"Benim söylediğim budur. Herkes safını belli etsin. Emperyalistlerin oyun planlarının içinde mi olacaklar yoksa milletin birliğinin, beraberliğinin, bekasının yanında mı olacaklar? Benim söylediğim son derece açıktır, nettir. Bu çerçevede herkes yerini belli etsin. HDP yerini belli etsin. Sayın Baydemir\'in söylediği sözlere cevap vermek istemem ama heralde bizim özelliğimizi bilirler. Biz Allah\'tan başka kimseden korkmayız, Allah\'tan başka hiç kimsenin önünde eğilmeyiz, Allah\'tan başka hiç kimsenin önünde diz çökmeyiz. Bu, dünyanın hangi büyük gücü olursa olsun. Hangi emperyalist gücü olursa olsun. İslami bir ıstılahla konuştuğu için, bir ayet mealini hatırlattığı için kendi bilgisine yine İslami ıstılah içinde şunları da söylemek isterim; Hazreti Peygamber buyuruyor ki \'Kim kavmiyetçilik davasına insanları çağırırsa, benden değildir. Kim kavmiyetçilik davası için ölürse benden değildir. Kim kavmiyetçilik davası için savaşırsa benden değildir.\' Dolayısıyla biz Bunu çok iyi bilen, özümseyen bir millet olduğumuzu hatırlatmak isterim. Hazreti Ali efendimizin şu unutulmaz tarihi sözünü bi kere daha hatırlatırım. ; \"Ey Malik diyor. gittiğin yerde insanlara hükmederken bil ki insanlar ya yaradılışda eşindir ya da dinde kardeşindir.\" Biz insanları kavmiyetlerine göre ayırmayız. Kavmiyetleri üzerinden herhangi bir politika geliştirmeyiz. Biz insanları yaradılışta eş olarak kabul eder, Müslümanları da dinde kardeş olarak kabul ederiz. Dolayısıyla ne dediğimizi biliyoruz. Türkiye olarak, aziz millet olarak neye odaklandığımızı biliyoruz. Bu bölgedeki emperyalistlerin oyunlarını çözebilecek olan güce sahip olduğumuzu da biliyoruz. Hiç kimse merak etmesin, bu coğrafyada yaşayan Türkleri, Kürtleri, Arapları diğer etnik unsurlardan kardeşlerimizi birbirinden ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Böl, parçala, yönet politikasını uygulayan emperyalistler bu politikalarını artık bundan sonra uygulayamayacaklardır. Ne etnik yapı üzerinden ne mezhep üzerinden bu bölge halklarının bölünmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Gelin bir olalım. Biz bu coğrafyanın insanları olarak, kendi birliğimize, dirliğimize sahip çıkalım. Safımız budur. Bu bölgede bu coğrafyada Türklerin, Arapların, Kürtlerin ve diğerlerinin, hepsinin bir ve beraber olduğunu ilan eden bir siyasi çizgiyi takip ediyoruz. ve bu anlamda da bu inanç içinde ya emperyalistlerin oyunlarının yanında, yöresinde yer alınacak ya da bu coğrafyanın halklarının birliği, bütünlüğü etrafında yer alınacaktır. Söylediğimiz bundan ibarettir. Bir kez daha söylüyorum. HDP de Türkiye\'de faaliyet gösteren bir siyasi parti olarak, yolunu çizmelidir, safını belli etmelidir.Tercihlerini belli etmelidir. Bunu bir kez daha tekrarlama fırsatı verdiği için sayın milletvekiline teşekkür ediyorum.

\"ALTIN TAÇ TÜRKİYE\'YE GETİRİLECEK\"

Kurtulmuş, Truva hazinelerinin Türkiye\'ye getirilmesine yönelik ne gibi çalışmaların yapıldığına ilişkin soruya ise \"Maalesef ülkemizden yıllar içinde binlerce eser yurtdışına kaçırılmış. Maalesef bunların önemli bir kısmı Batı ülkelerin önemli müzelerinde sergileniyor. Biz bakanlık olarak bu konuda ciddi bir müktesebata sahibiz. Bütün eserlerimizi takip ediyoruz. Bunların içinde yıllar içinde Türkiye\'ye getirilenler var. Şu anda gelmesini beklediğimiz 56 tarihi eserimiz var. Bu eserlerin Türkiye\'ye getirilmesi tabii kolay değil. Tespit ediyorsunuz, mahkeme açıyorsunuz, bilir kişi raporları, mahkeme kararları. Bunlar da yetmiyor, muhatap olan ülkenin de sizinle işbirliği yapmaya hazır olması lazım. Dolayısıyla bir eserin geri getirilmesi, Herakles Lahidi\'nin Türkiye\'ye getirilmesi 7 yılı aşan bir süreç oldu.

Şubat ayı içinde Edinburg\'ta yakalanan Karya dönemine ait altın tac Türkiye\'ye getirilecek. \"Karun Hazineleri ve Truva hazineleriyle ilgili çok sayıda kültürel varlığımızın maalesef yurt dışında çalınmış olduğunu ve oralarda sergilendiğini biliyoruz. Bunların her biriyle ilgili tespitleri yaptırıp, mahkemelerimizi açıyoruz, geri getirmek için gayret sarf ediyoruz\" yanıtını verdi.

Görüntü Dökümü:

-Bakanın açıklamaları

25.01.2018 - 14.08 Haber Kodu : 180125104_

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2- DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, AVUSTURYALI MEVKİDAŞI İLE BİR ARAYA GELDİ

Haber: Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Dr. Karin Kneissl ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, sabah İstanbul\'a gelen mevkidaşı Kneissl ile Beşiktaş Dolmabahçe\'de bulunan Başbakanlık çalışma ofisinde biraraya geldi. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından öğle yemeğine geçildi.

Büyükada\'da yapılması planlanan görüşme hava muhalefeti nedeniyle Başbakanlık çalışma ofisine alındı. İki bakan görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.

Görüntü Dökümü:

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-İki bakanın görüşmesi

25.01.2018 - 14.25 Haber Kodu : 180125113

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3- GAZİ OTOBÜSTEN İNDİRİLDİ, İBB AÇIKLAMA YAPTI

\"Sürücü hakkında hemen soruşturma başlatılmış olup cezai işlem uygulanacaktır\"

Haber: Özgür Deniz KAYA - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul\'da ücretsiz kartla özel halk otobüsüne binen bir gazi, şoför tarafından yağmurlu havada otobüsten indirildi. O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), \"Sürücü hakkında hemen soruşturma başlatılmış olup cezai işlem uygulanacaktır\" dedi.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Beşiktaş\'ta çift katlı özel halk otobüsünde meydana geldi. Ücretsiz toplu taşıma kartıyla otobüse binen gazi, ücretsiz kartın çift katlı otobüste geçerli olmadığını söyleyen sürücü tarafından otobüsten indirildi.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kartını gösterip otobüse binen gaziye, sürücü \"Ben seni almıyorum. İstediğin yere git şikayet et, 50 sefer söyledim bu arabalarda geçmiyor\" diyor. Yaşanan tartışma sonrası gazi, yağmurlu havada otobüsten indiriliyor.

İBB AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepki çeken olay üzerine İBB\'den yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Beşiktaş\'ta 36YM hattında bir gazimizin ücretsiz seyahat kartı ile iki katlı otobüse bindirilmemesi bizi fazlasıyla üzmüştür. Olayın sosyal medyada paylaşılması ile birlikte durumdan haberdar olup hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa ekiplerimiz Gazimizi evinde ziyaret etmiş ve yaşanan bu üzücü olay için özürlerimizi iletmişlerdir. Ayrıca sürücü hakkında hemen soruşturma başlatılmış olup cezai işlem uygulanacaktır. Bu üzücü olaydan dolayı gazimiz ve kamuoyundan özür dileriz. Gazilerimiz İBB için hep özel bir önem ve hassasiyet arzetmiştir. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüste yaşanan o anlara ilişkin görüntüler

25.01.2018 - 12.56 Haber Kodu : 180125070

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4- VALE CİNAYETİNDE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

Kadıköy Caddebostan\'da bir restoran çıkışında Murat Oğuzorhan ve Emre Ağbaş\'ın vurularak öldürüldüğü saldırıya adı karışan vale Hakan E., gözaltına alındı. Şüpheli polisteki işlemlerin ardından Anadolu adliyesine sevk edildi. Olayda silah kullandığı tespit edilen ikinci firari ise halen aranıyor.

Polis olayın ardından başlattığı çalışmada kavgaya ve cinayete karışan 2 valenin kimliğini tespit etmişti. Şüpheliler Mehmet Halim T., ile Hakan E., o tarihten bu yana polis tarafından aranıyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada aranan şüphelilerden Hakan E., gözaltına alındı ve Cinayet Büro Amirliği\'ne getirilerek sorguya alındı. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde cinayet işlediği iddilaarını kabul etmediği, kavgayı ayırmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

1\'i KADIN 2 EMNİYET AMİRİ AÇIĞA ALINMIŞTI

Olayda silah kullandığı tespit edilen ve \'azmettirici\' olduğu üzerinde durulan diğer vale Mehmet Halim T.\'nin ise yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan cinayetin işlendiği sırada olay yerinde oldukları tespit edilen ve kavgaya karıştıkları iddia edilen 1\'i kadın 2 emniyet amiri daha önce açığa alınmıştı.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

-Olay yeri

-Polis ve sağlık ekipleri

-Güvenlik önlemi alınması

-Yerde yatan ceset

-Olay yeri inceleme ekipleri

-İçeriden çıkan müşteriler

-Görgü tanıyla röp.

-Yerde boş kovanlar

-Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü (04.26Beyaz gömlekli)

-Genel ve detaylar

25.01.2018 - 15.10 Haber Kodu : 180125128



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5- KILIÇDAROĞLU\'NUN AVUKATI HAKKINDAKİ YURTDIŞI YASAĞI KALKTI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra hakkında yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun avukatı Celal Çelik\'in yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında 15 Eylül 2017\'de Ankara\'da gözaltına alınan Çelik, 28 Eylül 2017\'de savcılığa sevk edilmiş, savcılıkta adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etmişti. Sulh ceza hakimliği de Celal Çelik hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı vererek serbest bırakmıştı.

Savcılık, Celal Çelik hakkında \"terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında verilen adli kontrol kararının \'nedeninin ortadan kalkması\' nedeniyle adli kontrol kararının re\'sen kaldırılmasına karar verdi.

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6- HASAN AKAR\'IN \"ATATÜRK\'E HAKARET\" DAVASI…

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

\"Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret etmek\" ve \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek\" suçlarından aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının İstinaf Mahkemesi\'nde bozulması üzerine Hasan Akar\'ın yeniden yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Akar\'ın avukatının reddi hakim talebi reddedildi.

HASAN AKAR DURUŞMAYA KATILMADI

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hasan Akar katılmazken, Avukatı Mustafa Arıboğa hazır bulundu. Hakim, sanık Akar\'ın avukatı Mustafa Arıboğa\'nın bir önceki duruşmada yaptığı reddi hakim talebinin bir üst mahkeme olan Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi\'nce reddedildiğini açıkladı. Hakim, davaya konu videonun sosyal paylaşım sitesi \'Youtube\'de kim tarafından, ne zaman yayınlandığı konusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden bilgi istenmesine karar verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Hasan Akar\'ın da 9 Mayıs 2017 tarihinde saat 19.00\'da bir televizyon kanalında ana haber programında yayınlanan bir videoda söylediği sözlerine ilişkin soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonunda iddianame hazırlayan savcılık, söz konusu videoda Atatürk\'ün hatırasına alenen hakarette bulunduğunu belirterek, Akar\'ın \"Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret etme\" ve \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmeö suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi talep etmişti. Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi 19 Temmuz\'da görülen duruşmada Hasan Akar\'ı \"Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret etme\" ve \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmeö suçlarından toplam 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmış ve Akar\'ın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti. Hasan Akar\'ın avukatı karara itiraz etmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi de Hasan Akar\'ın konuşmayı 2004 yılında yaptığı yönünde savunması bulunduğunu, yerel mahkemenin bunu araştırmadan, konuşmanın televizyonda yayınlandığı 9 Mayıs 2017 tarihini suç tarihi kabul ederek hüküm kurduğunu, 12 yıllık zamanaşımı tartışmasına girmeden kurulan hükmün bozulmasına 5 Ekim\'de karar vermiş ve Akar\'ın da tahliyesine hükmetmişti.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

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-Akar\'ın adliyedeki görüntüsü

25.01.2018 - 13.07 Haber Kodu : 180125073_

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7- HDP GRUP BAŞKANVEKİLİ FİLİZ KERESTECİOĞLU HAKKINDA BERAAT KARARI VERİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de izinsiz basın açıklaması yaptığı gerekçesi ile hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'na muhalefet suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu beraat etti.

Hakkında İstanbul Anadolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın bugünkü duruşmasına Filiz Kerestecioğlu katılmadı. Kerestecioğlu\'nu 5 avukat savundu.

VİDEO KAYDI İZLENDİ

Duruşmada suça konu basın açıklamasına ilişkin video kaydı izlendi. Hakim Gülperi Güneş, izlenen video kaydında sanık Filiz Kerestecioğlu\'nun iki yerde göründüğünü, bunların birinde konuşma yaptığını, konuşmanın ardından gurubun dağılması için defalarca uyarıda bulunduğu, hiçbir şiddet eyleminde de bulunmadığını tutanağa geçirdi.

Dosya kapsamı ve toplanan delilleri gerekçe gösteren mahkeme, sanığın dinlenmesinden vazgeçilmesine karar vererek sanık avukatlarından esas hakkında savunmalarını yapmalarını istedi.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Suçlamayı kabul etmeyen avukatlar müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istediler. Mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesi ile Kerestecioğlu\'nun beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kerestecioğlu\'nun, 14 Şubat 2016 tarihinde Kadıköy\'de yapılan eyleme katıldığı, eylemde sloganlar atıldığı, pankartlar açıldığı, araç ve trafiğin aksatıldığı, dağılın uyarısına rağmen grubun dağılmadığı belirtiliyor. İddianamede, Kerestecioğlu\'nun \"Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketine katılma\" suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.

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