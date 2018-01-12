DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

(aktüel görüntüyle)

1- 11. CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL: ARKADAŞLARLA POLEMİĞE GİRMEK İSTEMİYORUM

Haber-Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL DHA

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın hafta içi yaptığı konuşmayla ilgili \"Bu konularla ilgili polemiğe girmek bana yakışmaz. Dolayısıyla her şey zaten ortada. Herkes birbirini biliyor. Onun için bir polemiğe girmek istemiyorum arkadaşlarla\" yanıtını verdi.

ANAYASA MAHKEMESİ\'NİN KARARI

Gül, Anayasa Mahkemesinin gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkındaki kararıyla ilgili soru üzerine, \"Ben cumhurbaşkanı iken ve ayrıldıktan sonra da gazetecilerin tutuksuz yargılanması hem adalet açısından hem Türkiye\'nin imajı açısından doğru olduğunu hep söylemişimdir. Bugün de o görüşteyim. Türkiye\'nin rahatlaması ve imajıyla, iyileşmesi açısından da hak, hukuk bu konularda yargılama yine devam eder yazarların, çizerlerin, gazetecilerin\" yanıtını verdi.

OHAL\'IN UZATILMASI

Abdullah Gül, OHAL\'in uzatılmasıyla ilgili soruya ise \"Herhalde son defa meclise sevk edildiği kanaatindeyim. İnşallah son kez uzatılır. Türkiye\'nin artık demokratik nizama geçtiğini tüm dünyaya göstermesi, özgürlükçü bir yolu izlediğini göstermesi, tekrar reformcu bir Türkiye olduğunu göstermesi, hem özgüveni itibariyle hem Türkiye\'nin dış ilişkileriyle tüm ekonomi itibariyle, hem diğer bir çok konularda doğru olacağına inanıyorum. O bakımdan artık tabii ki çok olağanüstü dönem yaşadı. Bunları kontrol altırna almak için bunlar gerekliydi. Ama artık her şey normalleştirilmesi ve Türkiye\'nin demokrasinin bütün fonksiyonlarıyla işlediğini göstermek Türkiye\'ye çok büyük bir iyilik olur. Herkes için de büyük bir ümit olur kanaatindeyim\" yanıtını verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Gül\'ün açıklaması

-Detaylar

12.01.2018 - 14.20 Haber Kodu : 180112105

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2- SELAHATTİN DEMİRTAŞ BAKIRKÖY ADLİYESİ\'NDE (1)

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın 4. duruşması başladı.

DEMİRTAŞ 4. DURUŞMAYA KATILDI

Bakırköy Adalet Sarayı\'nda bulunan 38. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya \"Cumhurbaşkanı\'na hakaret\" suçundan 4 yıla kadar hapsi istenen başka suçtan tutuklu bu davadan tutuksuz yargılanan sanık Selahattin Demirtaş getirildi.

Duruşmada Demirtaş\'ı çok sayıda avukat temsil ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı duruşmada avukatı Ferah Yıldız temsil ediyor. Duruşmayı HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDPmilletvekilleri ve CHP milletvekillerinin yani sira Selahattin Demirtaş\'ın eşi Başak Demirtaş ile çok sayıda izleyici takip ediyor. Duruşma salonu tamamen dolarken bazı izleyiciler salon dısışında kaldı. Salona giren Demirtaş izleyicilere el salladı. Jandarma Demirtaş\'ın etrafında etten duvar ördü.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, Selahattin Demirtaş, Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı konuşmada kullandığı ifadelerle eleştiri sınırlarını aştığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kişisel haklarına haksız saldırı niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Demirtaş\'ın \"Cumhurbaşkanı\'na hakaret\" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyor. HDP\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Selahattin Demirtaş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 4 Kasım 2016 tarihinde Edirne Cezaevi\'ne konulmuştu.

ADLİYE ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Öte yandan Selahattin Demirtaş\'a destek olmak için gelen bir grup da \'Selahattin Demirtaş onurumuzdur\" şeklinde slogan attı. Grubun bekleyişi sürerken, adliye önünde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.



Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden görüntü

-Bekleyen gruptan görüntü

-Atılan sloganlar

-Adliye koridorunda izleyicilerin çektiği görüntüler

12.01.2018 - 14.51 Haber Kodu : 180112118_

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3- CHP\'Lİ CANPOLAT: OLAĞANÜSTÜ HAL\'İ DERHAL KALDIRINIZ

*CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat:

*Bugün Cumhuriyet Halk Partisi\'nin 81 ilde düzenlediği sadece bir basın toplantısı değildir. Bu son kez bir uyarıdır. Derhal \'Olağanüstü Hal\'i kaldırınız.

*OHAL\'i olağan hale getirenlere karşı toplumsal muhalefeti başlatacağız

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Cansel KİRAZ İstanbul DHA

CHP Genel Merkezinin, 81 ilde \'OHAL\'in kaldırılması ve Türkiye\'nin yeniden demokrasiye dönerek normalleşmesi çağrısı üzerine, CHP İl Örgütü Şişhane Meydanı\'nda toplanarak basın açıklaması yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat\'ın yaptığı basın açıklamasına CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İl Yöneticileri, İl Kadın ve Gençlik Kolları ile çok sayıda partili katıldı. 20 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar toplam Bin 194 maddeden oluşan 30 Kanun Hükmünde Kararname(KHK) çıkarıldığını belirten Canpolat, \" Artık TBMM\'nin hiçbir fonksiyonunun olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca milletvekili olmanın da hiçbir anlamının kalmadığı da ortaya çıkmıştır. \'Olağanüstü Hal\'in uygulanmasından sonra parlamentonun kapısında savcıların beklediği, güçlü parlamenter sistemin askıya alındığı, her gün hangi milletvekilinin tutuklanacağının kararlarının talimatla verildiği bir \'Olağanüstü Hal\' dönemi yaşıyoruz\" dedi.

\"BU SON KEZ BİR UYARIDIR\"

\"Canpolat, \"15 Temmuz askeri darbe kalkışmasından sonra 20 Temmuz\'da sivil bir darbe ile karşılaşmış durumdayız. Bu sivil darbede AK Parti iktidarı şimdiye kadar ortaklarıyla birlikte yaptıkları usulsüzlükleri, yaptıkları kanunsuzluklara bu sefer tek başına karar vermiş durumdadır. Yani akşam hangi kanunu çıkaracağına 2 kişi karar veriyor, o gün uygulanıyor. Hukukun olmadığı, gazetecilerin tutuklandığı, sadece muhalif olduğu için yazı yazan yüzlerce gazetecinin tutuklandığı, binlerce öğretim üyesinin sadece düşüncesinden dolayı görevden çektirildiği, özellikle kendileri gibi düşünmeyen, muhalif düşünen herkesin iş haklarının fes edildiği, öğretim üyelerinin dışlandığı, itildiği ve kısaca Türkiye\'de 12 Eylül\'ü bile aratan bir faşist diktatörlükle karşı karşıya olduğumuz bir süreç yaşıyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi\'nin 81 ilde düzenlediği sadece bir basın toplantısı değildir. Bu son kez bir uyarıdır. Derhal \'Olağanüstü Hal\'i kaldırınız. \'Olağanüstü Hal\'i kaldırmadığınız taktirde siz olağanüstü işlerle ülkeyi yönetmeye kalkarsanız bunun karşılığı olarak milyonlarca insanın sokakta eylem yapacağımızı; sokakta birlikte mücadele edeceğimizi özellikle belirtmek istiyorum.\" ifadelerini kullandı.

\"OLAĞANÜSTÜ HAL\'İ DERHAL KALDIRINIZ\"

Açıklaması sırasında bir kez daha \'Olağanüstü Hal\'i derhal kaldırınız\' diyen Canpolat konuşmasını şöyle sürdürdü; Eğer kaldırılmazsa bizim dışımızdaki bütün sol dünya ile EMEP\'i ÖDP\'si, DİSK\'i KESK\'i ve HDP de dahil olmak üzere… Saadet Partisi. Toplumsal muhalefetin tamamı ile birlikte artık OHAL\'i olagan hale getirenlere karşı toplumsal muhalefeti başlatacağız. Bu özellikle bilin. Bunun ilk örneği 15 Ocak 2018\'de OHAL Formu düzenliyoruz. Genel Başkanımız da buna katılacak. Türkiye\'de bütün yurttaşlarımızı davet ediyoruz. Ankara\'da buluşmak üzere.\"

Açıklamanın ardından grup daha sonra meydanın yakınında bulunan CHP İstanbul İl Binasına geçti.

Görüntü dökümü:

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-Grubun toplanması

-Canpolat\'ın gelişi

-Açıklamaları

-Alkışlar

-Genel ve detaylar

12.01.2018 - 13.48 Haber Kodu : 180112105

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(Cinayet anı görüntüsüyle)

4- FAZLA HESAP YÜZÜNDEN CİNAYET İŞLEYEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

Avcılar\'da bir eğlence mekanında hesabın fazla geldiğini öne sürerek ateş açan ve işyeri aşçısı Mahir Çelik\'i öldürmekten aranan Ayhan S., pollis tarafından yakalandı.

EĞLENCE MEKANINA ATEŞ AÇILDI BİR KİŞİ ÖLDÜ

Avcılar, Firüzköy Bulvarı üzerinde 4 ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda eğlence mekanını basan silahlı bir kişi çevreye rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu işyerinde aşçı olarak çalışan Mahir Çelik vurularak hayatını kaybetti.

FAZLA HESAP YÜZÜNDEN OLMUŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin kısa bir süre içerde olan bir müşteri olduğu tespit edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Ayhan S., adlı müşteriye önce 1000 lira hesap geldiği, bu hesabı ödeyen müşterinin eğlenmeye devam ettiği öğrenildi. Ayhan S.\'ye daha sonra önce 280 daha sonra ise 300 lira da hesap çıkarıldığı öğrenildi. Bu hesapları da ödeyen şüphelinin, dışarı çıktığı ancak kandırıldığını düşünürek geri dönüp tabancayla ateş ettiği belirlendi.

POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI

Polis, kimliğini tespit ettiği şüpheli Ayhan S.\'yi 9 ocak 2017 tarihinde Esenler\'de düzenlendiği bir operasyonla gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Ayhan S. ifadesinde rastgele ateş açtığını hedef gözetmediğini söyledi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cİnayet anının güvenlik kamerası görüntüsü

-Adliyeye sevk edilmesi



12.01.2018 - 14.11 Haber Kodu : 180112105

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(ÖZEL)

5 - AĞLAR BOŞ, YÜZLER ASIK... BALIKÇILAR BAKANLIK İSTİYOR

* Teknelerini iskeleye demirleyip günlerini kahvehanelerde geçirmeye başlayan balıkçılar \'Balıkçılık Bakanlığı\' istiyor.

* İstanbul Bölgesel Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal,

\" Denizde balık ve balıkçının çok sıkıntısı var. Buna ancak bir bakanlık kurulursa müdahale edilebilir\"

* 38 yıllık balıkçı Mehmet Gerçek,

\"Tarım Bakanlığı\'na bağlıyız. Bizi çiftçi ile aynı statüye koyuyorlar. Çiftçi eker, mahsulünü alır. Balıkçı çiftçi gibi değil, balıkçı avcıdır\"

Haber-Kamera: İlknur SARGUT - Ömer HASAR - Özgür KUMANOVALI - Mustafa AKIN /İSTANBUL, (DHA)

Yanlış avlanma, kirlilik ve denetimsizlik sonucu kaybolan balık, ekmeğini denizden çıkaranlara zor günler yaşatıyor. Boş tekneleri iskeleye demirleyip günlerini kahvehanelerde geçirmeye başlayan balıkçılar \'balıkçılık bakanlığı\' istiyor. İstanbul Bölgesel Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal ise \"Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye\'de balık ve balıkçının sıkıntısı büyük. Sorunların çözümünü tek elden yönetecek bir bakanlığa ihtiyacımız var\" dedi.

Denizlerde av sezonu açılalı 4 ay oldu ama balık sezonu bir türlü açılamadı. Ağlarını boşa atan balıkçılar geçim sıkıntısından, sofrasına hamsi, istavrit ve çipura koyamayan vatandaş ise tezgahlardaki pahalılıktan şikayetçi. Sarıyer\'in balıkçı köyü olarak bilinen Rumeli Feneri\'nde de moraller bozuk. Önceki yıllarda sabahın erken saatlerinde ağlarını denize atan balıkçı tekneleri bu yıl iskeleye demirli halde duruyor. Günü denizde değil de kahvehanede geçirdiklerini ve son 20 gündür denize açılmadığını söyleyen 38 yıllık balıkçı Mehmet Gerçek, \"Denizden eli boş dönmesek de tuttuğumuz balık bu yıl tatmin etmiyor. Balıkçıların yüzde 80\'i bu sene zararda. Rumeli Feneri\'ndeki balıkçı teknelerinin çoğu yatıyor. Balık olmadığından bizler denize çıkmıyoruz, 20 gündür yatıyoruz. Ne yiyip içeceğiz diye düşünüyoruz\" diye konuştu.

\"ÇİFTÇİ İLE AYNI STATÜDE DEĞİLİZ\"

Türkiye\'nin 3 tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen \'balıkçılık bakanlığı\' bulunmadığına dikkat çeken Mehmet Gerçek, balıkçıların yaşadıkları sıkıntılara daha etkili ve hızlı bir çözüm için bakanlık istediklerini söyledi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü\'ne bağlı olduklarını belirten Gerçek, \"Bizim her şeyimiz deniz. Denizlerimize iyi yatırımlar yapılsa Türkiye olarak uçarız. Ama bizim bir balıkçılık bakanlığımız dahi yok. Tarım Bakanlığı\'na bağlıyız. Bizi çiftçi ile aynı statüye koyuyorlar. Çiftçi eker, mahsulünü alır. Balıkçı çiftçi gibi değil, balıkçı avcıdır. O denize açılacak ve balığını yakalayacak\" şeklinde konuştu. 22 yıldır balıkçılık yapan Mecnun Ceylan da balıkçılık bakanlığı olmasından yana olduğunu ifade etti.

KOOPERATİFTEN BAKANLIK ÖNERİSİNE DESTEK

Balıkçılık sektöründe yaklaşık 200 bin kişinin çalıştığını ifade eden İstanbul Bölgesel Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal bakanlığın neden gerekli olduğunu ise şu sözlerle sıraladı: \"Daha önceden bizim bakanlıkla ilgili taleplerimiz oldu. Tarım Bakanlığı içinde bir Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz yoktu o kuruldu. Şu anda onunla yetinmeye çalışıyoruz. Sorunların tek elden bir bakanlığımızın olması gerekiyor. Bakanlık politikalarını daha kolay belirler. Şimdiki bürokraside bir genel müdür, müsteşar ve bakan yardımcısı var. Bir genel müdür tüm aşamaları geçtikten sonra ancak bakana çıkabiliyor, yapı eksik. Bakanlığa kesinlikle ihtiyaç var. Bu doğrultuda taleplerimizi daha artırmamız lazım. Çünkü arkamızda bir gerçek var. Denizde balık ve balıkçının çok sıkıntısı var. Buna ancak bir bakanlık kurulursa müdahale edilebilir.\"

\"BALIK POPÜLASYONUNUN YÜZDE 50\'DEN FAZLASI TÜKENDİ\"

Marmara denizini kirlettik diyen İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Öztürk ise denizlerde yaşanan sorunları anlattı. Öztürk, \"Hem Akdeniz hem Karadeniz\'de toplam balık popülasyonunun yüzde 50\'den fazlası tüketilmiş durumda. Böyle bir gerçek var. Karadeniz gibi Türkiye\'nin biyolojik yönden en verimli, zengin denizindeki balık popülasyonunda da bir azalma var. Bu azalmanın iki sebebi var. Birincisi aşırı avcılık ve denizlerdeki kirlenme. Aynı şekilde biz Marmara Denizi\'ni elden çıkardık. Hem Karadeniz hem Ege Denizi\'ni besleyen ve birçok balığın beslenme alanı olan Marmara\'yı kirlettik. Zamanında fazla balık avladık. Bu tekneler bu denizlere fazla geliyor. Bizde denetim çok zayıf neredeyse yok ve en önemlisi de denizleri kirlettik. Tüketici ise biziz ve hiçbirimiz masum değiliz \" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Sarıyer balıkçı köyü Rumeli Feneri\'nden gün doğumu detayları

-Boş teknelerin iskelede beklemesi

-Balıkçı teknesi detayları

-Balıkçı Mecnun Ceylan\'ın ağ tamir etmesi

-Bir balıkçı teknesinin denize açılması

-Balıkçı Mehmet Gerçek\'in röportajı

-Sahilde bekleyen boş balıkçı teknesi detayları

-Balıkçı Mecnun Ceylan\'ın röportajı

- İstanbul Bölgesel Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal röportajı

Kedilerin balık tezgahını izlemesi

-İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Öztürk röportajı

-Denizden kirlilik detayları

-Boş tezgah ve balık görüntüleri

12.01.2018 - 13.56 Haber Kodu : 180112098