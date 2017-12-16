DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1 - YAVUZ YILMAZ\'IN CENAZESİ ADLİ TIP\'A GETİRİLDİ

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

Beykoz\'taki evinde ölü bulunan Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz\'ın 38 yaşındaki oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz\'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin Adli Tıp\'a getirilmesi

DHA FEED

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2- MESUT YILMAZ\'IN OĞLU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU (5)

- Mesut Yılmaz ABD\'den dönüyor.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz\'ın 38 yaşındaki oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, İstanbul Beykoz\'daki evinde ölü bulundu. Yılmaz\'ın intihar ettiği öne sürülüyor.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz\'ın büyük oğlu Yavuz Yılmaz\'ın, Beykoz Konakları\'ndaki evinde yatağında başından vurulmuş halde bulundu. İddiaya göre sabah saatlerinde eve gelen hizmetli kendi anahtarıyla eve girdi. Yılmaz\'ı yatağında vurulmuş halde gören hizmetli polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemeleri üzerine Yavuz Yılmaz\'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Polis diğer ihtimallere karşı kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

MESUT YILMAZ ABD\'DEN DÖNÜYOR

Eski Başbakan Mesut Yılmaz\'ın olay sırada ABD\'deydi. Acı haber alan Yılmaz Türkiye\'ye dönüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Yavuz Yılmaz\'ın vefat haberini saat 09.00\'da aldıklarını belirtti. TBMM\'de konuşan Soylu, \"Olayla ilgili, arkadaşlarımızın olay yeri inceleme çalışmaları sürüyor. Yılmaz ailesi ve özellikle Mesut Yılmaz\'ı sevenlere başsağlığı diliyorum Allah rahmet eylesin.\" dedi.

Haberi alan Yılmaz ailesinin dostları da Beykoz\'daki eve geldi.



Görüntü Dökümü:

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-Evin önündeki polislerden görüntü

-Gelenlerden görüntü

-Abdurrahim Albayrak\'ın görüntüsü

-Yavuz Yılmaz\'ın arşiv görüntü

-Soylu\'nun meclisteki açıklaması

16.12.2017 - 12.01 Haber Kodu : 171216048

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3- ATAŞEHİR\'DE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'nin İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından, Ataşehir Belediye Meclisi\'nde belediye başkan vekili seçimi yapılıyor.

CHP grubunun adayı İlhami Yılmaz, AK Parti grubunun adayı Mustafa Cevat Arzık seçimde yarışıyor. İlk turda CHP adayı Yılmaz 22, AK Parti adayı Arzık ise 15 oy aldı. İkinci tura geçildi.



Görüntü Dökümü:

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-Seçimlerden görüntü

16.12.2017 - 14.41 Haber Kodu : 171216085

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(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

4- ERDOĞAN: BUNUN NEDENİ BİRAZ DA MÜSLÜMANLARIN BASİRETSİZLİĞİDİR

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"İslam dünyası tıpkı bir asır önce olduğu gibi kan, gözyaşı ve kardeş kavgası üzerinden yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor. Etnik ve mezhebi fay hatları derinleştirilerek Müslümanlar daha kolay yutulur lokmalara bölünmek isteniyor. Bu açıdan Suriye, Irak, Yemen, Libya, Arakan ve Kudüs\'te yaşanan hadiseler kesinlikle tesadüf değildir\"

\"Şayet bugün İsrail ve Amerikan yönetimi Kudüs konusunda bu kadar hoyrat, bu derece hukuksuz davranabiliyorsa sebebi Müslümanların o içler acısı halidir. Şayet bugün kadim İslam beldelerinden ezanlar yerine dumanlar yükseliyorsa bunun nedeni biraz da Müslümanların basiretsizliğidir\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meridyen Derneği tarafından düzenlenen \"7. Hadis ve Siret Araştırmaları Ödül Töreni\"ne katıldı. Haliç Kongre Merkezi\'ndeki törene Erdoğan\'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.

\"MÜSLÜMANLARIN HAYATINDAN PEYGAMBER EFENDİMİZİ ÇIKARMAYI AMAÇLAYAN KİRLİ BİR TEZGAHTIR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Son dönemde gerek ülkemizde, gerekse yurt dışında bu tür hadsizliklerin daha çok gündeme gelmesi asla tesadüf değildir. İslam dini umut olmayı, çağları aşan mesajıyla insanların tüm sıkıntılarına karşı deva olmayı sürdürdükçe belli çevrelerce hedef alınmaya devam edilecektir. Bunu da böyle bilelim. Müslümanları içten çökertmeyi hedefleyen bu saldırılara karşı uyanık olmak gereken hazırlığı yapmak hepimizin ortak görevidir\" dedi.

\"BAKIYORUZ Kİ GÜNÜMÜZÜN NERONLARI YENİ BİR ATEŞ YAKMIŞ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bölgemiz son dönemde oldukça sancılı günlerden geçiyor. Kendimizi hemen her gün yeni bir kriz veya çatışmanın ortasında buluyoruz. Türkiye olarak her hal ve şart altında kardeşlerimizin arasını yapmaya, krizleri suhuletle aşmaya çalışıyoruz. Biz bu gayret içerisindeyken, bakıyoruz ki günümüzün neronları yeni bir ateş yakmış. Tam Suriye meselesinde mesafe kat ettik katliamları durdurduk derken kucağımızda Kudüs meselesini, Yemen\'den yükselen feryatları buluyoruz. İslam dünyası tıpkı bir asır önce olduğu gibi kan, gözyaşı ve kardeş kavgası üzerinden yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor. Etnik ve mezhebi fay hatları derinleştirilerek Müslümanlar daha kolay yutulur lokmalara bölünmek isteniyor. Bu açıdan Suriye, Irak, Yemen, Libya, Arakan ve Kudüs\'te yaşanan hadiseler kesinlikle tesadüf değildir. Bu krizlerin tamamı bilerek, planlanarak çıkarılmıştır. Çözüm yolları da kasıtlı olarak tıkanmaktadır. Amaç Müslümanların enerjilerini ve kaynaklarını iç çatışmalarla tüketmektir. Selahaddin Eyyübi\'nin dediği gibi dostları ile uğraşanlara düşmanlarını yenemez. Müslümanlar birbirileri ile uğraşırken, aradan sıyrılanlar terör örgütleridir. İsrail gibi devlet terörü uygulayan ülkelerdir. Müslümanlarının kavgasının yegane kazananı sömürgecilerdir, silah tüccarlarıdır\" şeklinde konuştu.

\"SEBEBİ MÜSLÜMANLARIN O İÇLER ACISI HALİDİR\"

Erdoğan, \"Şayet bugün İsrail ve Amerikan yönetimi Kudüs konusunda bu kadar hoyrat, bu derece hukuksuz davranabiliyorsa sebebi Müslümanların o içler acısı halidir. Şayet bugün kadim İslam beldelerinden ezanlar yerine dumanlar yükseliyorsa bunun nedeni biraz da Müslümanların basiretsizliğidir. İslam dünyası bu derece bölünmüş olmasa hiçbir güç Müslümanların Harim-i İsmeti\'ne Allah\'ın izniyle el uzatamaz. Müminler peygamber efendimizin buyurduğu gibi bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlense hiç kimse milyarlarca insanı karşısına alamaya cesaret edemez\" dedi.

\"KUDÜS İMTİHANINDAN ALINLARININ AKIYLA ÇIKMASI ÇOK BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi\'ni hatırlatarak, \"İstanbul zirvesi katılım seviyesinin yüksekliği ve çokluğu itibariyle tüm dünyaya güçlü bir mesaj vermiştir. Şimdine zirvenin olumlu yansımalarını görmeye başladık. İnşallah bundan sonra atacağımı adımlarla şu an şer gibi gözüken bu durumu hayra çevireceğimize rabbimin lütfu ile inanıyorum. Şüphesiz buradan elde edeceğimiz netice sadece Kudüs meselesi ile de sınırlı kalamayacaktır. Gündemimizdeki diğer konularda bu başarı çarpan etkisi oluşturacak, Müslümanlara uzun süredir hasretini çektiğimiz öz güveni de aşılayacaktır. Aynı zamanda bu gelişme dünyadaki tüm mazlumlara ve mağdurlara umut verecek, cesaret kaynağı olacaktır. Bu sebeple İslam ülkelerinin Kudüs imtihanından alınlarının akıyla çıkması çok büyük önem arz ediyor. İnşallah rabbimin yardımı, milletimizin duası, ümmetin dayanışmasıyla bu sıkıntılı dönemi başarı ile atlatacağımıza samimi olarak inanıyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan\'ın konuşması

- Detaylar

16.12.2017 - 14.29 Haber Kodu : 171216081

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(ÖZEL)

5- TUZAK GİBİ... KALDIRIMDA YÜRÜRKEN DENGESİNİ KAYBETTİ, BOŞLUĞA DÜŞÜNCE HAYATINI KAYBETTİ

* Sarıyer\'de kaldırımda yürürken dengesini kaybeden Ahmet Sefa Erpek, kaldırım ile apartman arasındaki boşluğa düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine kafa üstü düşen Erpek olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-

Olay Sarıyer Bahçeköy\'de saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre geçirdiği felç nedeniyle yürümekte zorlanan 69 yaşındaki Ahmet Sefa Erpek, otomobile binerek kızı ve oğlu ile birlikte sabah saatlerinde sağlık kontrolü için hastaneye gitti.

5 METRE YÜKSEKLİKTEN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Hastane dönüşü evinin bulunduğu sokağa gelen yaşlı adam oğlunun kullandığı araçtan indi. Kaldırımda yürümeye başlayan Ahmet Sefa Erpek dengesini kaybedince abartman ile kaldırım arasındaki boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşen Erpek\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın yaşandığı yere şerit çekerek delil incelemesi yaptı. Kaldırımla ile boşluk arasında 20-30 santimetre uzunluğundaki duvardan başka önlem olmaması dikkat çekti.

DÜŞTÜĞÜ YERDEN HALAT YARDIMIYLA ÇIKARTILDI

İtfaiye ekipleri Erpek\'in cenazesini bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ceset torbasına konulan Erpek\'in cenazesi daha sonra halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla Sarıyer Devlet Hastanesi Morgu\'na götürüldü.

GÖRGÜ TANIĞI \"DÜŞME SESİYLE BİRLİKTE ÇIĞLIK SESİ DUYDUM\"

Mahalle sakini Fahri Uluçay, \"Bir düşme sesiyle birlikte bir çığlık sesi duydum. Hemen camdan çıkıp baktığımda, komşumuz çok kötü bir şekilde düşmüştü. Kendisi tek bastonla yürüyordu. Hastaneden gelmişler, kontrolü varmış. Arabadan indiği sırada dengesini kaybetmiş düşmüş\" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Apartmandan detay görüntü

-Otomobilden detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinin boşluğa düşen kişiyi kurtarmaya çalışması

-Düşen kişinin boşluktan çıkartılıp ambulansa alınması

-Ambulansın gidişi

-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü

-Mahalle sakinleri ile röportaj

-Apartman boşluğundan detay görüntü

16.12.2017 - 14.28 Haber Kodu : 171216080

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6- İSTANBUL\'A KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Haber: Cansel KİRAZ - İSTANBUL DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul\'da kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji\'den yapılan açıklamada, \"Yarın öğle saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak yağışların, il genelinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir\" denildi.

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7- BOĞAZ SEMALARINDA UÇAKLARIN IŞIK DANSI...

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Boğazı\'nın üstünden geçen uçakların peşi sıra ilerlemesi hızlandırılmış görüntüyle ilgi çeken anlar ortaya çıkardı.

Görüntüler Eminönü\'nden çekildi. Peşi sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçerek iniş için Atatürk Havalimanı\'na yönelen uçaklar hızlandırılmış görüntüyle ilginç manzara oluşturdu. Ayrıca vapur ve teknelerin İstanbul boğazındaki hareketliliği de görüntülere renk kattı.

UÇAKLARDAN DA DOYUMSUZ İSTANBUL MANZARASI İZLENİYOR

Atatürk Havalimanı\'na günde ortalama 600 uçak iniş yapıyor. İniş için rüzgarın durumuna göre 05-23 numaralı piste yönlendirilen uçaklar Boğaz üstünde peş peş sıralanıyor. Boğaz üstünden geçen uçaklar da bulunanlar İstanbul\'un güzelliklerini görme şansı yakalıyor.



Görüntü Dökümü:

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-Eminönü Yeni cami sırtlarından boğaz manzarası

-İlk 6 saniye normal görüntü

-Havada ip gibi dizilen uçakların hızlandırılmış görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

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8- MAHSUN KIRMIZIGÜL KIZI LAVİN\'İ BÖYLE EĞLENDİRDİ

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA)

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül kızı Lavin ile Atatürk Havalimanı\'nda görüntülendi.Mahsun Kırmızıgül ve kızı Türk Hava Yolları uçağıyla Los Angeles\'e gitti. Kırmızıgül uzun uçak seyahati öncesi kızını eğlendirmek için valize bindirdi. Valizin üstünde babasıyla pasaport kontrolüne kadar giden minik Lavin\'in sevgi dolu görüntüleri kameralara yansıdı. Mahsun Kırmızıgül minik kızını öpüp güldürmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin

-Lavin\'in valiz üzerinde oturarak gidişi

-Mahsun Kırmızıgül\'ün kızını öpmesi, oynaması

16.12.2017 - 13.13 Haber Kodu : 171216055