DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- (ÖZEL) BURAK YILMAZ\'IN KULLANDIĞI LÜKS ARAÇ TAKLALAR ATIP PARK HALİNDEKİ CİPE ÇARPTI

* Trabzonspor Kulübü,

\"Futbolcumuz Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçından sonra takıma verilen bir günlük izin nedeniyle İstanbul\'da kalmış, dün gece aracıyla seyir halindeyken maddi hasarlı trafik kazası yaşamıştır. Sağlık durumu gayet iyi olan oyuncumuz Burak Yılmaz\'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyuna saygıyla duyururuz\"

* Lüks aracın Fatih Terim\'in damadı Volkan Bahçekapılı\'ya ait olduğu belirlendi.

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Alper KORKMAZ - Ali AKSOYER / İstanbul DHA

Sarıyer\'de Trabzonsporlu Burak Yılmaz\'ın kullandığı lüks araç taklalar atarak park halindeki cipe çarptı. Lüks otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken Burak Yılmaz kazayı yara almadan atlattı. Kaza, 05.00 sıralarında Sarıyer\'de meydana geldi. Burak Yılmaz\'ın kullandığı 34 ET 0056 plakalı lüks spor otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Burak Yılmaz, iddiaya göre dakikalar sonra olay yerine gelen başka bir araca binip bölgeden uzaklaştı.

POLİS SÜRÜCÜYÜ BULAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri her ters dönmüş haldeki lüks otomobil ile cipin içini kontrol etti. Ne polis ne de itfaiye, araçta ve çevrede sürücüyü bulamadı. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından ardından lüks araç çekiciye yüklenerek buradan kaldırıldı.

\"BURAK YILMAZ\'I ALDILAR GÖTÜRDÜLER\"

Kazanın görgü tanığı Ahmet Güler, \"Araç buradan geldi. Baktım araba takla atarak bariyerleri aştı. Cipe çarptı, ters döndü. İçindekinin Burak olduğunu da bilmiyordum. Koştum zaten kapıyı açtım çıktı. Ambulans ister misiniz ? diye sordum. \'Yok\' dedi. Burak Yılmaz\'dı. Daha sonra siyah bir minibüs geldi. Galiba Selçuk İnanla, Olcan Adın da geldiler. Burak\'ı aldılar, götürdüler. Durumu iyiydi. Herhangi bir şeyi yoktu. Selçuk İnanla birlikte bindi, minibüse gitti. Ben o sırada karşı yoldaydım\" dedi.

Öte yandan kazadan yaklaşık 3 saat önce futbolcu Burak Yılmaz\'ın sosyal medyadan Selçuk İnan ve Olcan Adın\'la çekilmiş bir fotoğraf paylaştığı görüldü.

\"SAĞLIK DURUMU İYİ\"

Trabzonspor Kulübü kazayla ilgili bir açıklama yaptı. Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, \"Futbolcumuz Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçından sonra takıma verilen bir günlük izin nedeniyle İstanbul\'da kalmış, dün gece aracıyla seyir halindeyken maddi hasarlı trafik kazası yaşamıştır. Sağlık durumu gayet iyi olan oyuncumuz Burak Yılmaz\'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyuna saygıyla duyururuz\" ifadelerine yer verildi.

LÜKS OTOMOBİL VOLKAN BAHÇEKAPILI\'YA AİT...

Bu arada lüks aracın da Fatih Terim\'in damadı Volkan Bahçekapılı\'ya ait olduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Ters dönmüş lüks otomobil

-Görgü tanığı Ahmet Güler ile röp.

-Aracın çekilmesi

-Paylaşılan fotoğraf

-Genel ve detaylar

10.12.2017 - 12.29 - Haber Kodu : 171210040

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2- YENİKAPI\'DA \"KUDÜS\" MİTİNGİ (1)

Haber-Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Saadet Partisi öncülüğünde, çok sayıda kişinin katılımıyla Yenikapı Meydanı\'nda \"Kudüs İslam\'ındır\" mitingi düzenleniyor. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan ve sık sık tekbir getiren kalabalık, ABD Başkanı Donald Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasını protesto ediyor. İlerleyen saatlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu\'nun da burada bir konuşma yapması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Meydandaki kalabalık

-Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunanlar

-Kalabalığın slogan atması

-Genel ve detaylar

10.12.2017 - 14.35 - Haber Kodu : 171210068

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3- LODOS VE YAĞMUR ETKİLİ OLDU, HAVA ULAŞIMINDA GECİKMELER YAŞANDI

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA

İstanbul\'da dün akşam 21.00 itibariyle etkili olan ve Atatürk Havalimanı\'na iniş için alçalmak isteyen uçakların yoğunluk nedeniyle havada tur atmasına neden olan şiddetli lodos bugün yerini yağmura bıraktı.

Lodos\'un ardından etkili olan yağmur nedeniyle Atatürk Havalimanı\'nda iniş ve kalkışlar paralel pistlerden yapılmaya başlandı. Bu sebeple uçaklar kalkış için sıra beklerken, iniş yapmak isteyen uçaklar ise havada tur atmak zorunda kaldı. Yetkililer olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmelerin yaşandığını duyurdu. Bu arada Türk Hava Yolları\'nın bugün İstanbul\'dan yapacağı Kars, Yüksekova ve Saraybosna seferleri karşı meydanlardaki görüş mesafesinin düşük olmasından dolayı iptal ettiğini duyurdu.

Görüntü Dökümü:

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-Uçakların inişi

-Uçakların kalkışı

-Aprondan görüntüler

-Detay görüntüler

10.12.2017 - 13.24 - Haber Kodu : 171210052

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4- İSTANBUL\'DA LODOSLA BİRLİKTE SAĞANAK YAĞMUR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

İstanbul\'da lodosla birlikte özellikle Anadolu yakasında sağanak yağmur da etkili oluyor.

Bakırköy, Fatih ve Zeytinburnu sahillerinde şiddetli lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu. Özellikle Anadolu yakasında kuvvetli lodosla birlikte öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağmur da etkili oluyor. İDO ve BUDO feribot seferlerinde de iptaller devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yağan yağmur

-Şemsiyeli vatandaşlar

-Trafikten detay

-Genel ve detaylar

10.12.2017 - 11.18 - Haber Kodu : 171210025

10.12.2017 - 13.24 - Haber Kodu : 171210051

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5- 106 YILLIK KARTAL İSTİMBOTU\'NDA RESTORASYON BAŞLADI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

İstanbul önlerinde bekleyen işgal gemilerini gören Atatürk\'ün, güvertesinde \'Geldikleri gibi giderler\' dediği 106 yıllık tarihi Kartal istimbotunun restorasyonu için start verildi. Tarihi gemi yaklaşık 8 ay sürmesi planlanan restorasyonun yapılacağı Tuzla\'da bir tersanedeki yerine vinçlerle havaya kaldırılarak taşındı. Restorasyonun yaklaşık 1 milyon liraya mal olması planlanıyor.Tarihe geçen istimbotun müze gemi olması için maddi yardımın yanısıra kurt ağzı, manika, çekme kancası, direk, istimli düdük, dümen, pervane gibi pek çok malzeme de gerekiyor.

O SÖZLER BU GEMİDE SÖYLENMİŞTİ

Birinci Dünya Savaşını kaybederek orduları dağıtılan Osmanlı İmparatorluğu\'nun emri ile Adana\'dan 10 Kasım 1918 tarihinde yola çıkarak İstanbul\'a trenle gelen Mustafa Kemal Atatürk 13 Kasım 1918 günü Haydarpaşa Garı\'na vardığında, kendisini bekleyen bir istimbot ile denize açılmıştı. 55 parçalık İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan gemilerinden oluşan işkal donmasının Boğaza girişi nedeniyle 2 saatlik bir bekleyişin ardından hareket eden istimbotta, Atatürk, gemilerini görerek ağlayan yağveri Cevat Abbas\'a dönerek \"Ağlama Çocuk, geldikleri gibi giderler\" sözünü söylemişti.

HURDA HALİNDE BULUNDU

İşte o tarihi sözün söylendiği gemi, yıllarca özel sektöre hizmet ettikten sonra hurdaya ayrılmış ve Pendik\'te yarı batık bir halde bulunmuştu. Geminin bulunmasından sonra kurulan Başkanlığını Emekli Amiral Cem Gürdeniz\'in yaptığı bilim ve iş insanları akademisyenlerin içinde bulunduğu \"Kartal İsmibotunu kurtarma ve yaşatma platformu\" içindeki 30 ton suyu boşaltarak gemiyi Tuzla\'da bulunan bir tersaneye getirmişti.

RESTORASYON BAŞLADI

Yaklaşık 100 ton ağırlığındaki gemi, dev vinçlerle kaldırılarak tersanade restorasyonun yapılacağı yere alındı. 24 saat süren operasyon geminin zarar görmemesi için çok yavaş ve titizlikle yapıldı. Yaklaşık 1 milyon liraya mal olacak restorasyon sırasında gemi önce paslardan temizlenecek, ardından makineleri ve donanımları yenilecek. Tarihe geçen istimbotun müze gemi olması için maddi yardımın yanısıra kurt ağzı, manika, çekme kancası, direk, istimli düdük, dümen, pervane gibi pek çok teknik malzemenin de aslına uygun bir şekilde temin edilmesi gerekiyor.

\"DAHA ÖNCEKİLERİ KURTARAMADIK BUNU KURTARALIM\"

Restorasyonun başlaması sırasında konuşan \"Kartal istimbotu Kurtarma ve yaşatma platformu\" üyesi İşadamı Levent Akson, Cumhuriyet tarihimizde yer alan Çanakkale savaşını destanlaştıran Nusret mayın gemisi, Atamızımı Samsun\'a götüren Bandırma gemisi, kurtuluş savaşında Anadolu\'ya silah taşıyan Alemdar gemilerinin orjinallerinin yol olduğunu belirterek \"Atatürk\'ün kısa bir yolculuk yapmasına rağmen tarihe geçen sözleri söylediği istimbot ile gelecek kuşaklara ulusal kurtuluş savaşımızın nasıl kazanıldığı hatırlatmalı. Kartal istimbotu Türk tarihindeki yerini almak için 106 yıldır direniyor. Bu gemiyi Atatürk\'ün 13 Kasım 1918 tarihinde bindiği haldeki haline geri döndürmeye çalışacağız. Gemiyi gerekli finansmanın sağlanması halinde Haziran ayı sonunda hazır hale getirmek istiyoruz. Daha sonra sergileneceği yere karar verilecek. Bu gemi Türk milletinin malı\" dedi.

İŞTE KARTAL İSTİMBOTUNUN HİKAYESİ

7. Ordu Komutanlığı\'nda görevli Mustafa Kemal, orduların dağıtılması üzerine 10 Kasım 1918\'de Adana\'dan trenle yola çıktı. Mirliva (Tümgeneral) Mustafa Kemal, 13 Kasım 1918 de vardığı Haydarpaşa Gar\'ında kendisini bekleyen Kartal istimbotuyla Galata\'ya doğru yola çıktı. Mustafa Kemal; İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan gemilerinden oluşan işgalci donanmayı gördüğünde yaveri Cevad Abbas\'a tarihe geçen sözü söyledi. Cevat Abbas, 1939 yılında yayımladığı kitabında \"Atatürk ile askeri ulaşımın köhne bir motoru ile deniz ortasında ki çelik ormanının içinden geçiyorduk. Atatürk\'ün zarif dudaklarından \'Geldikleri gibi giderler\' cümlesini işittiğim zaman, mütarekenin doğurduğu derin ve elemli mitsizliği derhal unutmuştum.ö demişti. 1911 yılında Hollanda\'da yapılan o zamanki adı Enterprise Fransızlar tarafından İstanbul\'a getirilmişti. 100 tonluk 22 metre boyundaki tekneye, milli mücadelenin kazanılmasıyla Seyr-i Sefain idaresince Kartal adı verildi. 1933\'te İstanbul Liman İşletmesi\'ne, 1939\'da Devlet Demiryollarına, 1952\'de Denizcilik Bankası İstanbul Liman İşletmesi\'ne devredilen tekne 14 Temmuz 1942\'de Çanakkale\'de batan Atılay denizaltısının aranmasında kullanıldı. 63 yaşında ki istimbot 1974 de Kartal II adıyla özel sektöre geçti. 2014 yılında ise ekonomik ömrünü tamamlayarak hurdaya ayrıldı ve Tuzla\'da kaderine terk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Gemiden görüntü

-Akson\'un konuşması

-Genel ve detaylar

10.12.2017 - 13.35 - Haber Kodu : 171210061



