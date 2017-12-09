DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- DENİZ SEFERLERİNE LODOS ENGELİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

İDO, lodos hedeniyle tüm iç hat seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Şehir Hatları\'nın ise Eminönü-Üsküdar seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

İDO ayrıca bazı hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsü seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsü şöyle:

13:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot

13:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

14:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

14:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

14:50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tk-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü

15:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

15:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot

16:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

Görüntü Dökümü:

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-Boğazdan lodos görüntüleri

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(geniş haber)

2- KILIÇDAROĞLU: KARAR TÜMÜYLE SİYASİ BİR KARARDIR

\"Şu anda yapılmak istenen tam bir haysiyet cellatlığıdır\"

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Harun UYANIK - İstanbul DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Battal İlgezdi\'ye destek için Ataşehir Belediye\'ne geldi.

\"HUKUKA AYKIRI BİR KARARDIR\"

Kılıçdaroğlu ilk açıklamayı Battal İlgezdi\'nin Avukatı İnal Bektaş ile yaptı. Açıklamada Battal İlgezdi de yer aldı.

Avukat Bektaş\'ın açıklamasından önce kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, \"Dün belediye başkanımızla ilgili alınan karar meşru bir karar değil. Hukuka aykırı bir karardır. Tümüyle siyasi bir karardır. Bu özel toplantıyı yapmamızın gerekçesi şu; bütün medya mensuplarının doğru bilgilendirilmesi gerekir. Biz size Ataşehir Belediyesi ile ilgili alınan kararın ne kadar hukuksuz olduğunu bütün ayrıntıları ile size sunacağız. Ben sunmayacağım, bir hukukçu arkadaşımız size sunacak\" dedi.

\"VERİLEMEYECEK HİÇBİR HESABIMIZ YOKTUR\"

Kılıçdaroğlu, \"Bu açıklamayı bir savunma olarak düşünmeyin. Asla bir savunma değil. Sadece ve sadece sizi ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek için yapılıyor bu toplantı. Verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Belediye Başkanımız daha önce medyada yer alan haberler üzerine ve benim isteğimle doğrudan doğruya savcılığa gidip kendisini, ailesini ve yakınlarını ihbar etmiştir. Buyrun her türlü soruşturmayı yapın demiştir. Ve o soruşturmaların tamamı yapılmıştır. Tamamından da aklanmıştır.\"

\"NEDEN CESARET EDİP KARŞIMIZA ÇIKMIYORLAR\"

\"Şu anda yapılmak istenen tam bir haysiyet cellatlığıdır\" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, \"Yıldırmak istiyorlar, yılmayacağız. Kılıçdaroğlu konuşmasın. Kılıcdaroğlu tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için sonuna kadar konuşacak. Bu ülkede vicdanları ayağa kaldıracağım, vicdanları.Koltuklarında oturup ahkam keseceklerine, hukuk iğfal edeceklerine, neden cesaret edip karşımıza çıkmıyorlar. Biz onlara belge gösterdik, oturup onlar da hesabını verselerdi, bizim söylediğimiz gibi, belgeleriyle, dökümanlarıyla. Bizim belediye başkanımız Man Adaları\'nda şirket mi kurdu? Bütün banka hesapları denetlendi, bütün banka hesapları. Yaptığı her alışveriş denetlendi, kredi kartları denetlendi. Denetimden korkmayız. Ama haysiyet cellatlığına da kimse kusura bakmasın gözümüzü kapatmayız. Bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz ve bunun hesabını da soracağız\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Kemal Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

-Avukat İnal Bektaş\'ın açıklaması

09.12.2017 - 14.19 Haber Kodu : 171209090

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3- İSTANBUL\'DA DEAŞ OPERASYONU: 23 YABANCI UYRUKLU GÖZALTINA ALINDI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler gece saatlerinde Özel Harekat polisinin desteğiyle 6 adreste eş zamanlı operasyon yaptı. Polis, geçmişte çatışma bölgelerinde bulunan ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu tespit ettiği yabancı uyruklu 23 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. TEM ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına aldığı yabancı uyruklu 23 kişi hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldığı öğrenildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Özel Harekat polislerinin evlere girmesi

-TEM ekiplerin evde yaptığı aramalar

-Bazı şüphelilerin gözaltına alınması

-Genel ve detaylar



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4- İSTANBUL\'DA \"KURT KAPANI-11\" DENETİMİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Cengiz ÇOBAN-Hüseyin ASLIYÜCE-Akın ÇELİKTAŞ İstanbul DHA

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 39 ilçede polis ekipleri birçok noktada \'Kurt Kapanı 11\' denetimi yapıldı. Denetlemler kapsamında havalimanları, vapur iskeleleri, otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada denetim yapıyor. Denetim yapılan adreslerden biri Beşiktaş Vapur İskelesiydi. Vapur iskelesi önünde önlem alan polis ekipleri iskeleye gelen şüpheli kişilerin üzerini ve çantalarını aradı. Şüpheli araçlar durdurularak kontrol edildi. Yolcuların üst aramasını yapan ekipler Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. \'MAYA\' isimli Narkotik köpeği de araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Denetime, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Bostancı sahilinde uygulama yapan ekipleri şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı. Polis ekipleri, şüpheli gördüğü kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıyor.Aramalara dedektör köpeklerde arama çalışmalarıan katıldı.

Atatürk Havalimanı iç hatlar Terminali geliş katında Havalimanı Şube müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada şüpheli bulunan araçlar durdurularak güvenlik arama noktasına yönlendirildi. Araçlar ekipler ve narkotik köpeği tarafından titizlikle arandı.

Görüntü Dökümü:

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-BEŞİKTAŞ

-Polislerin güvenlik önlemleri

-Polislerin araçları durdurması

-Araçların aranması

-GBT yapılması

-Araçların \'MAYA\" isimli köpekle aranması

-BOSTANCI

-Ekiplerden görüntü

-Şüpheli araçların durdurulması

-Arama yapılması

-Şüpheli şahıslar GBT yapılması

-Dedektör köpek ile arama yapılması

-ATATÜRK HAVALİMANI

-Polislerin araçları durdurma görüntüsü

-Vatandaşların araçlardan iniş görüntüsü

-Araçların aranma görüntüsü

-Polis köpeğinin araçları arama görüntüsü

-Polisin bagajdan balta bulma görüntüsü

-Şoför röp

-Genel ve detay görüntü

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5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Haber: İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs\'teki son gelişmeler hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki lider arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde, ABD yönetiminin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararının bölge için endişe verici olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs\'ün kutsiyetinin ve tarihi statüsünün muhafazasının tüm insanlığın görevi olduğuna dikkati çekti. ABD\'nin attığı yanlış adımın İsrail dahil bölgedeki tüm ülkeleri olumsuz etkileyebileceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hassas konuda AB ülkelerinin de duyarlı bir tavır sergilemelerinin önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD yönetiminin kararını yeniden gözden geçirmesi ve uygulamaktan vazgeçmesi yönünde girişimlerini sürdüreceklerini ifade ettiler. İki lider bu konuda ortak çaba harcama ve yakın işbirliği içinde olma konusunda da mutabık kaldılar.

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6- \"DÜŞTÜ\" DEDİLER VAHŞET ÇIKTI

* 2 aylık bebeğin ölümündeki sırrı, 8 yaşındaki ağabeyinin anlattıkları çözdü.

* \'Düştü\' denilen bebeğin babası tarafından duvara ve koltuğa fırlatıldığı ortaya çıktı.

* \"Uyuşturucunun etkisinde olduğum için yaptım\" diye ifade verdiği öğrenilen baba tutuklandı.



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Zeytinburnu\'nda 10 Ağustos\'ta Afganistan uyruklu anne Aynur T.(28) 2 aylık oğlu Bünyamin T.\'nin düştüğünü söyleyerek Fatih\'te bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'ne başvurdu. 2 aylık Bünyamin bebek, 6 Eylül\'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



BEBEĞİ HASTANEYE YATIRIP BURSA\'YA TAŞINDILAR

Anne Aynur T. 2 aylık bebeği Bünyamin\'i hastaneye yatırdıktan sonra Afganistan uyruklu eşi Abdülsettar S. (36) ve 8 yaşındaki oğlu Erfan T. ile Bursa Karacabey\'e taşındı.



KARDEŞİNİN DUVARA VE KOLTUĞA FIRLATILMASINI ANNESİNE ANLATTI

Aynur T.\'nin 8 yaşındaki oğlu Erfan T., babası Abdülsettar S.\'nin bebeğin ağlamasına sinirlenerek kardeşini dövdüğünü, duvara ve koltuğa fırlattığını annesine anlattı. Oğlunun anlattıklarından etkilenen anne Aynur T., Bursa Karacabey Polis Merkezi Amirliği\'ne 7 Aralık\'ta polise giderek ifade verdi. 2 aylık bebeği Bünyamin\'in ölümünden eşi Abdülsettar S.\'nin sorumlu olabileceğini belirterek şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

KARACABEY\'DEN ZEYTİNBURNU\'NA GETİRİLDİ

Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmalar sonrasında dün sabah erken saatlerde Bursa Karacabey\'e giderek baba Abdülsettar S.\'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği\'ne dün getirilerek ifadesi alınan baba Abdülsettar S. suçunu itiraf etti. Abdülsettar S. emniyetteki ifadesinde \'Uyuşturucu kullanıyordum. Uyuşturucunun etkisinde olduğum için yaptım\' diye ifade verdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

- Abdülsettar S.\'nin emniyetten adliyeye sevk edilmesi

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7- PENDİK\'TE ALABORA OLAN TEKNEDEKİ KAYIP KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Haber: Cengiz Çoban İstanbul DHA

Pendik\'te balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan Adil Sönmez\'in (64) cesedi bulundu. Sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışmalarda, deniz polisi Sönmez\'in cesedine ulaştı. Karaya çıkarılan Sönmez\'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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8- THY, YENİ HAVALİMANI İÇİN FİLOSUNA 40 UÇAK DAHA KATACAK

İbrahim YILDIZ İstanbul DHA

TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul\'da yapımı devam eden ve yüzde 73\'ü tamamlanan yeni havalimanıyla birlikte yeni bir döneme başlayacaklarını ve bu bağlamda 40 adet geniş gövdeli uçağı filolarına katmak için görüşmelere başladıklarını açıkladı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçaklarda yolculara dağıtılan Skylife dergisinde 2017 yılında yapılan çalışmalar ve şirketin 2023 yılı hedeflerinin yer aldığı bir yazı kaleme aldı. \'Uçağımıza hoş geldiğiniz\' başlıklı yazıda yolculara seslenen Ekşi, şirket olarak 2017 yılında pek çok başarıya imza attıklarını söyledi.

\"UZAKLARI YAKIN KILMAYA DEVAM EDECEĞİZ\"

2017 yılında Türk Hava Yolları olarak yeni uçuş noktaları açtıklarını ifade eden Ekşi \"120 ülkedeki 300 uçuş noktası ile dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olma unvanını uzun süredir koruyan Türk Hava Yolları olarak 2017 yılında uçuş ağımıza eklediğimiz Konakri, Harkiv, Voronej, Samara, Phuket ve Edremit ile seyahat seçeneklerinizi daha da genişletmeye devam ettik. Ekim ayı itibariyle Ankara üzerinden Paris, Viyana, Berlin ve Frankfurt\'a başladığımız direkt seferlerimizin yanı sıra, Antalya ve Trabzon üzerinden de farklı pek çok noktaya direkt seferlerimizle hizmet vermeye başladık. İlk aşamada Free Town ve Semerkant ile mevcut uçuş ağımızı 2018 yılında da zenginleştirerek sizler için uzakları yakın kılmaya devam edeceğiz\" dedi.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

İstanbul\'da yapımı devam eden ve inşaatının büyük bir bölümü tamamlanan yeni havalimanı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Ekşi, konuşmasına şöyle devam etti: \"Emin adımlarla ilerleyen ve büyüyen Türkiye\'nin 2023 hedefleri doğrultusunda ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olarak bizler de hizmet kalitemizi her geçen gün arttırarak havacılık sektöründeki seçkin konumumuzu güçlendiriyoruz. Halihazırda yaklaşık yüzde 73\'ü tamamlanmış bulunan ve Ekim 2018\'de ilk fazını hizmete açarak 90 milyon yolcuyu ağırlamaya hazırlanan İstanbul yeni havalimanı, İstanbul\'u, dolayısıyla da ülkemizi dünyanın en önemli aktarma merkezlerinden biri kılacak. Ana merkezimiz İstanbul\'dan tüm dünyaya yayılan uçuş ağımızı, İstanbul Yeni Havalimanı\'nın hizmete girişiyle birlikte daha genişleterek sizlerin hizmetine sunacağız. Yeni havalimanı ile başlayacak bu yeni döneme geçişin hazırlıklarını olanla hızıyla sürdürüyoruz. Bu bağlamda, filomuza 40 adet yeni nesil geniş gövde uçağı dahil etmek üzere görüşmelere başladık. 2018\'e sayılı günler kala filomuzu iki adet B777F tipi Turkish Cargo uçağıyla güçlendirdik. Modern teknolojinin tüm imkanları ile donatılmış yeni Uçuş Eğitim Merkezimizi bu yıl içerisinde faaliyete geçirdik.\"



\"2017\'DE TARİHİ ARTIŞI YAKALADIK\"

Türk Hava Yolları\'nın tarihindeki en yüksek kar oranını bu yıl yakaladığını da sözlerine ekleyen THY Genel Müdürü Ekşi, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Seyahatlerinde Türk Hava Yolları konforunu tercih eden siz değerli misafirlerimizin destekleri ve Türk Hava Yolları çalışanlarının üstün gayretleri neticesinde 2017 yılının ilk 9 aylık döneminde 956 milyon ABD Doları Esas Faaliyet Karı ile tarihimdeki en yüksek karlılıkla tamamladık. Yüzde 81,5 ile son beş yılın en yüksek eylül ayı doluluk oranına ulaştık ve 2017 yılının ilk dokuz aylık döneminde ortalama yüzde 79 doluluk ile 52 milyon yolcuya ulaştık. Yolcu gelirlerimizin yanı sıra kargo gelirlerimizde de 2016 yılının aynı dönemine oranla güçlü bir artış sergileyerek toplam gelirimizi yüzde 23 oranında artış ile 3,6 milyar ABD Doları\'na çıkardık.\"