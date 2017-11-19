DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- NAİM SÜLEYMANOĞLU SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI...

* EN BÜYÜK RAKİBİ DE CENAZESİNDEYDİ...

Haber: Özgür ALTUNCU - Mustafa AKIN - Özden ATİK - Kamera: İdris TİFTİKÇİ - Serhan TÜRK / DHA

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Süleymanoğlu için Fatih Camii\'nde öğle namazına mateakip cenaze namazı kılındı. Naim Süleymanoğlu\'nun cenazesi için camii çevresinde erken saatlerden itibaren tedbir alındı. Sokaklar Naim Süleymanoğlu\'nun posterleriyle donatıldı.

ÖZEL BİR İSİM DE ORADAYDI

Cenaze törenine çok özel bir isim de katıldı. Naim Süleymanoğlu\'nun aktif sporculuğunda en büyük rakibi olan Yunan Halterci Valerios Leonidis de oradaydı. Leonidis, Naim Süleymanoğlu\'nun Türk bayrağına sarılı tabutu öperek saygısını gösterdi. Leonidis\'e, Dünya Şampiyonu Milli halterciler Sunay Bulut ve Halil Mutlu eşlik etti.

BAŞBAKAN YILDIRIM CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Naim Süleymanoğlu\'nun bugüne kadar hiçbir sporcunun kıramayacağı rekorları kırmış, bir efsane kahraman sporcu olduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \" 46 rekor kıran bir sporcumuz. Öyle ki, ağırlığının üç katı fazlasını bir seferde kaldırarak,erişilemeyecek bir rekoru da kırmıştır, 80 Milyonun göğsünü de kabartmıştır. Genç yaşta kaybettiğimiz milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu\'na Allah\'tan rahmet diliyorum\" diye konuştu.

DAVUTOĞLU DA YALNIZ BIRAKMADI

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da cenazeye katılan isimler arasındaydı. Davutoğlu,\" Bütün gönül coğrafyamızın, Bulgaristan\'daki soydaşlarımızın başı sağolsun. Taziyelerimizi hem ailesine, hem milletimize arz ediyoruz \" dedi.

DOKTORU DA CENAZEDEYDİ

Cenaze törenine katılan isimler arasında Naim Süleymanoğlu\'na Karaciğer Naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat da vardı. Polat Naim Süleymanoğlu\'nun cenaze namazında ön sıralarda saf tuttu.

SÜLEYMANOĞLU AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Naim Süleymanoğlu\'nun kızları Esin ve Sezin ile Annesi Hatice Süleymanoğlu tarifsiz bir acı içindeydi. Hem onlar hem de kardeşleri Muharrem ve Rahim Süleymanoğlu taziyeleri kabul etti.

CHP TEMSİLCİLERİ DE KATILDI

Cenazeye siyaset ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. CHP\'yi temsilen Engin Altay, Akif Hamzaçebi ve Muharrem İnce cenaze törenine katıldı.

SPOR DÜNYASI DA CENAZEDEYDİ

Spor dünyasından da Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski güreşçi Hamza Yerlikaya, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar gibi isimler son görevlerini yerine getirmek için camiideydi.

SPOR BAKANI BAK:HER ÜLKEYE NASİP OLMAZ

Cenazeye ilk gelen isimlerden biri Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. Spor Bakanı Bak, \" Türk sporu için çok acı bir gün. Milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu\'nu kaybetmenin acısıyla karşı karşıyayız\" dedikten sonra \" Dün doktoru haberi bize bildirdi. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber Rize\'de kongredeydik. Tedavi sürecinde hep takip etti Sayın Cumhurbaşkanımız. Böylesine önemli bir sporcuya sahip olmak her ülkeye nasip olmaz\" diye konuştu.

\"MANEVİ AĞABEYİYİM\"

8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'ın oğlu Ahmet Özal da Naim Süleymanoğlu\'nun babasının manevi oğlu olduğunu hatırlatarak\" Ben de onun manevi abisi oluyorum. İlk günlerini hatırlıyorum. Pırıl pırıl bir insandı. Hiçbir zaman kimseyi üzmedi. Dünyada hala onun kırdığı rekor kırılamadı. Kimsenin de kırabileceğini sanmıyorum\" dedi. Naim Süleymanoğlu\'nun cenazesi Edirnekapı Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden genel ve detay görüntüler

-Yunanlı sporcu Leonidis\'in tabutu öpmesi

-Cenaze namazından detaylar

-Namazın kılınması

-Başbakan Binali Yıldırım ve Eski Başbakan Davutoğlu\'nun açıklamaları

-Cenazenin omuzlarda çıkarılması

-Cenazenin araca konulması

-Cami avlusunda yaşanan izdihamdan detay

-Naim Süleymanoğlu\'na sevgisini gösteren bir vatandaştan detay

-Cenazenin götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

19.11.2017 - 12.26 - Haber Kodu : 171119040

19.11.2017 - 13.03 - Haber Kodu : 171119049

19.11.2017 - 13.10 - Haber Kodu : 171119053

19.11.2017 - 13.37 - Haber Kodu : 171119062

19.11.2017 - 13.43 - Haber Kodu : 171119068

19.11.2017 - 13.52 - Haber Kodu : 171119075

19.11.2017 - 14.06 - Haber Kodu : 171119080

19.11.2017 - 14.45 - Haber Kodu : 171119095

19.11.2017 - 14.54 - Haber Kodu : 171119100

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2- NAİM SÜLEYMANOĞLU EDİRNEKAPI MEZARLIĞI\'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Haber-Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun cenazesi Fatih Camii\'nde öğle namazına mateakip kılnan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Mezarlıktaki törene, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Süleymanoğlu\'nun ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Süleymanoğlu\'nun Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze aracından alınarak kendisine ayrılan mezara konuldu. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Bakan Osman Aşkın Bak da, Naim Süleymanoğlu\'nun mezarına toprak attı. Ayazağa Spor Kulübü\'nün küçük oyuncuları da Süleymanoğlu\'nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Sporcular aldıkları galibiyeti Süleymanoğlu\'na armağan etmek istediklerini dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

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- Çavuşoğlu ve Bak\'ın mezardaki törene katılması

- Cenazenin toprağa verilmesi

- Dua okunması

- Mezara toprak atılması

- Küçük sporcuların mezarlığa gelmesi

- Genel ve detaylar



19.11.2017 - 16.00 Haber Kodu : 171119112

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3- (ÖZEL)

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK OYUN OYNARKEN SU KUYUSUNA DÜŞTÜ; DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Haber: Sinan BİLGİLİ- Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

Esenyurt\'ta 8 yaşındaki çocuk dengesini kaybedip açık bırakılan su kuyusuna düştü. İtfaiye tarafından kurtarılan çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altında...

Olay, saat 14.00 sıralarında Esenyurt\'ta meydana geldi. Su kuyusunun kenarında oyun oynayan çocuklardan Furkan Tibet, dengesini kaybedip kuyuya düştü. Furkan\'ın çığlıkları ve arkadaşlarının yardım seslerini duyan çevredekiler çocuğu çıkarmak istedi; ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, 5 metre derinliğindeki içi su dolu kuyudan Furkan Tibet\'i çıkardı. Çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Furkan\'ın sağlık durumunu ciddeyetini koruduğu öğrenildi.

\"KİM VERECEK BUNUN HESABINI?\"

Mahalle sakinleri kuyunun uzun süredir açık olduğunu belirterek hiçbir önlem alınmamasına isyan etti.

Mahalle sakini, \"Kimse sahip çıkmadı. Zabıtalar buradaki bahçeleri yıktı kuyuyla ilgilenmedi. 7 senedir burası aynı. Fark eden birşey yok. Kim verecek bunun hesabını? Çocuk mosmor olmuş zaten\" diye konuştu.

Başka bir mahalle sakini ise \"Zabıtaya defalarca söyledik; ama kaldırılmadı\" dedi.

POLİS İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen polis ekipleri de kuyunun etrafını çevirerek inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Toplanan vatandaşlar

-Kuyudan görüntü

-Vatandaşlar ile röportaj

-İtfaiye ve polis ekipleri

-Furkan Tibet\'in fotoğrafı

-Genel ve detaylar

19.11.2017 - 16.13 - Haber Kodu : 171119118

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4- RESTORASYONU TAMAMLANAN AYA YORGİ KİLİSESİ AÇILDI



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Edirnekapı\'da UNESCO dünya miras alanlarından biri olan ve kara surlarının hemen yanında bulunan Rum Ortodoks Kilisesi Aya Yorgi, 3 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından bugün törenle açıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos\'un yönettiği ayinin ardından düzenlenen törene Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem\'in de katıldı. Restorasyon çalışmaları, İstanbul 1. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, gayrimüslim ibadethanelerinin restorasyonu projesi kapsamında 2014\'te başlatıldı. Kilise, okul binası, papaz evi, çeşmesi ve bahçeyi çevreleyen duvarda restorasyon çalışması yapıldı. Restorasyon ile birlikte kilise külliyesi aslına uygun hale getirildi. Çevre düzenlemesi ile birlikte restorasyon için yaklaşık 4 milyon lira harcandı.

\"TARİHİ ESERLERİ KORUMAK MEDENİ BİR VAZİFEDİR\"

Törende bir konuşma yapan Bartholomeos, \"Tarihi eserleri korumak ve gelecek nesillere sağlıklı aktarmak medeni bir vazifedir. Bu konuda ayrım yapmadan bir kilisenin restorasyonunu gerçekleştirmek üzere insiyatif gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve Vakıflar Genel Müdürlüğü\'ne sonsuz teşekkürlerimizi sunarız\" dedi. Bartholomeos konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Farklılıklarımızı bir zenginlik olarak ülkemizin ilerlemesi ve vatandaşların refahı idealindeki birlikteliğimiz ise ana birleştirici ekseni olarak telakki etmekteyiz. 9. asırdan itibaren İstanbulumuzun bu tarihi mekanında varlığını devam ettiren Aya Yorgi Kilisemiz ve hemen bitişiğindeki büyük Mimar Sinan\'ın müstesna eseri olan Mihrimah Sultan Camii\'nin hepimize ilham kaynağı olmasını ve birlikte var olmanın yan yana dua etmenin, umut etmenin, çalışmanın ve uygarlığa katkı sunmanın yüceliğine örnek teşkil etmesini temenni ederiz.\"

\"TÜM İNSALIĞA HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM\"

Vakıflar Genel Müdürü Ertem ise yaptığı konuşmada, \"2014 yılında başlayan restorasyon çalışmasında titizlikle çalışan ve emek harcayan herkese teşekkür ediyorum. Burada bir konunun altını çizmek istiyorum. Cemaat Vakıflarıyla ilgili olarak yapılmış olan bütün iyileştirici düzenlemeler ve bu bağlamda eşdeğer mahiyetindeki bu restorasyon çalışmalarını rahat bir şekilde yapıyorsak burada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın bizlere yol göstericiliğinin önemi bir etkisi vardır. Aya Yorgi Kilisesi\'nin açılışının başta Hıristiyan cemaati olmak üzere tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum\" ifadelerini kullandı. Açılışın ardından Bartholomeos, Erten\'e bir plaket takdim ederken, restorasyonu tamamlanan kilise gezildi ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.



Görüntü dökümü:

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-Ayinden detaylar

- Bartholomeos\'un konuşması

-Ertem\'in konuşması

-Hediye verilmesi

-Toplu fotoğraf çekimi

-Kiliseden detaylar

-Genel ve detaylar

19.11.2017 - 14.22 - Haber Kodu : 171119086

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5- DİYABET KÖYÜ İNŞAATINDA SONA GELİNDİ, DİYABET KÖYÜ\'NÜN EĞİTİM KOMPLEKSİ TÖRENLE AÇILDI

Haber: Nurcan KIRCALI / İSTANBUL, DHA

ŞİLE\'nin Doğancılı köyünde yapımına 2012 yılında başlanan Avrupa\'nın en büyük \'diyabet köyü\'nün yapımı büyük ölçüde tamamlandı. 2018 Mayıs\'ında resmi açılışının yapılması planlanan \"Şile Diyabet Eğitim ve Yaşam Köyü\"nün Eğitim Kompleksi dün törenle açıldı. Açılışta konuşan Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. M. Temel Yılmaz, \"Bir hayal gibiydi bu araziye ilk geldiğimizde evet ama bakın bu gün bu hayal gerçek oldu\" dedi. Uluslararası Diyabet Federasyonu\'nun dünya diyabet gününde diyabetin önlenmesinde kadının rolünün büyük olması nedeniyle ana temayı \'kadın\' olarak belirledi. Türkiye Diyabet Vakfı da , İstanbul\'u hiç görmemiş Türkiye\'nin çeşitli illerden diyabetli 50 kadını açılışa davet etti. Kompleks de verilen ilk diyabet dersinin ardından kadınlara günün anısına plaketleri sunuldu.Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof Dr. M. Temel Yılmaz da tören yaptığı konuşmada, \"Bu köyümüzde bir arada olduğumuz insanların bizler için değerleri çok büyük. Bu gün bu program için \'siyasetçi çağıralım\', \' ünlü isimler çağıralım\' denildi ve ben \'Hayır. Dostlar ile olalım\' dedim. Bu gün köyümüzde, aramızda olan kim varsa bilin ki her birinin bu köye katkısı olan insanlar olduğunu belirtmek isterim\" dedi. Prof. Dr. Yılmaz, \"Bir hayal gibiydi bu araziye ilk geldiğimizde evet ama bakın bu gün bu hayal gerçek oldu. Bakın Türkiye\'nin çeşitli illerinden gelen bayanlar aramızda. Diyarbakır, Van, Sinop,Trabzon gibi çok çeşitli illerden gelen bayanlar var\" diyerek konuk kadınları tanıttı. Prof. Dr. Yılmaz, ayrıca çocuklar konusunda çok hassas olduklarını onların her türlü tedavi, kontrol imkanlarının en üst düzeyde yapılacağını ve sosyal alanlar konusunda da en ince detayların düşünüldüğünü vurguladı.

BAŞKAN TABAKOĞLU: ŞİLE SAĞLIK TURİZMİNİN MERKEZİ OLACAK

Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, Diyabet Eğitim Merkezi\'nin aktif olmasıyla birlikte Şile\'nin sağlık turizmi alanında adından söz ettirecek bir markaya dönüşeceğini söyleyerek, \"Ayrıca yine doğasıyla ve sessizliğiyle öne çıkan birkaç köyümüze yabancı yatırımcılar tarafından Gediatri Merkezi yapılması konusunda bazı görüşmelerimiz var. Bu proje hayata geçirilirse Şile\'nin uluslararası bir Gediatri Merkezine dönüşmesi durumu söz konusu olacak. Hemen yakınımızda \"Engelliler Merkezi de ayrı bir değerdir\" ifadelerini kullandı.

Tabakoğlu \"Bu gün Şile\'de bu tarihi ana tanıklık eden 50 kişiden oluşan Türkiye\'nin farklı illerinden gelen baş tacımız kadınlarımız var.İşte bu Şile için çok önemli ülkenin her yerinde farklı konumlarda bile olsa Şile ismi artık konuşulmakta bu da ilçenin artık bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini görüyoruz\" şeklinde konuştu.

DİYABET EĞİTİM VE YAŞAM MERKEZİ

2018 yılının Mayıs ayında açılması planlanan Diyabet Köyü, deniz kenarında 18 bin metrekarelik alan üzerinde inşa ediliyor. Konferans salonları, konaklama üniteleri, restoranlar ve spor merkezlerine sahip olan Diyabet Eğitim ve Yaşam Merkezi\'nde yılda yurt içinden ve dışından toplam 5 bin diyabet hastasına hizmet vermesi planlanıyor. Diyabetli hastalar, tatil köyü konsepti içinde bir hafta, uzman hekim, hemşire, psikolog ve fizyoterapistten oluşan sağlık ekibiyle birlikte yaşayacak. Diyabetik beslenmeye uygun restoranında diyet uzmanları kontrolünde beslenecek. Her gün, sabah ve akşam uzmanlardan eğitim alacak. Her diyabetli, kan şekerini ve bilgilerini geliştirebilmesi için interaktif çalışmalara katılacak. Gündüz yüzme, tenis, basketbol ve orman yürüyüşü gibi spor aktivitelerine, gece ise eğlence programlarına katılabilecek. Yaşam merkezi ile diyabet hastaları, hem sağlık kontrollerini aksatmayacakları hem de tatillerini yapabilecekler. Diyabet Merkezi\'nde 525 metrekare alanlı havuz ve 30 metrekare çocuk havuzu ile 50 araç kapasiteli açık otopark ve 2 adet açık spor tesisi (futbol, basketbol, voleybol, tenis)yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Diyabet Köyü dış mekan detayları

-Açılışa katılanlardan görüntü

-Yapılan konuşmalardan

-Genel ve detaylar

19.11.2017 - 13.58 - Haber Kodu : 171119077

19.11.2017 - 13.59 - Haber Kodu : 171119078



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6- ŞİLE\'DE 5. GELENEKSEL TOHUM TAKAS ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ...

Haber - Kamera: Nurcan KIRCALI / İSTANBUL DHA

Şile\'de 5. Geleneksel Tohum Takas Şenliği düzenlendi. Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu\'nun ev sahipliğinde Şile Yeryüzü Pazarı\'nda düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler yaşandı. Şenlikte heyecanlı oldukları gözlenen çocuklara ekmek pişirme atölyesi, sebzeli pizza yapımı,doğal sirke yapımı gibi bir çok stantlarda ürünlerin nasıl yapıldığı uygulamalı olarak gösterildi.

\"İSTANBULLULARIN YOĞUN İLGİSİYLE KARŞILAŞIYORUZ\"

Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, Şile\'nin İstanbul\'un ilk, dünyanın 45.\'inci yeryüzü pazarı olduğunu belirterek, \"Bu alanda en iyi olmaya çalışıyoruz. Yeryüzü pazarı, slow city - slow food konseptiyle oluşan İtalyan menşeili bir harekettir. Topraktan tezgaha aracısız olarak ürünlerin, tüketicilere güvenilir ve sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayan bir modeldir. Şile olarak, tarımsal kalkınma, tarım ekonomisi ve turizm vizyonu ile yola çıktık. Her cuma ve pazar günü Şile\'de yeryüzü pazarımız kuruluyor ve İstanbulluların yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz\" dedi. Pazarda geleneksel metotlarla uygulanan bir tarım modeli olduğunu söyleyen Tabakoğlu, Şile olarak doğal ürünler konusunda artık bir marka haline geldiklerini ve bunu farklı kategorilerle de çoğaltıklarını söyledi.

\"BÜYÜMEYİ HEDEFLİYORUZ\"

Şile Arıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Can, Kestane Balı\'nın uluslararası bir marka haline geldiğini belirterek, \"Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Apimondia Arıcılık Fuarı\'nda dünyanın her yerinden gelen arıcılar Şilemizde üretilen bal ürünlerini yerinde gördüler. Heyet teknik turlarını Şile\'de gerçekleştirdiler ve çalışmalarımız hakkında bilgi aldılar. En önemlisi kestane balımıza hayran kalmaları ve bizlerden talepte bulunmaları bizleri onurlandırdı. Ama onların talebine bizim yetmemiz mümkün değil. Bu nedenle imalat konusunda büyümeyi hedefliyoruz\" diye konuştu dedi. Sabah saatlerinde başlayan 5. Şile Tohum Takas Şenliği\'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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Belediye Başkanı ile röp.

Sirke yapımı atölyesi

Ağaç aşılama

Arıcılar Kooperatifi Başkanı Can ile röp.

Atölyelerden ve katılımcılardan görüntü

Genel ve detaylar

19.11.2017 - 15.45 Haber Kodu : 171119107

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7- İSTANBUL\'DA RAYLI TOPLU TAŞIMADA REKOR

İSTANBUL, DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) şirketi Metro İstanbul, geçtiğimiz Cuma günü yolculuk sayılarında 3 yeni rekor kırdı. İBB\'den yapılan açıklamada, tüm hatlarda taşınan toplam yolcu sayısı, 2 milyon 69 bin 960 oldu. Bu arada M1 Yenikapı- Havalimanı/Kirazlı Metro Hattında: 495 bin 739 ve M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattında da 355 bin 673 yolcuya hizmet verildi. İnşaatı devam eden diğer hatların hizmete girmesiyle birlikte bu sayının iki katına çıkması hedefleniyor.



