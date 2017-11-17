DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- KADIKÖY\'DE KAZAYA NEDEN OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN RÖGARA DUBALI ÖNLEM



Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de dün bir kişinin öldüğü kazaya neden olduğu öne sürülen yol seviyesinden yüksek rögara bugün dubalı önlem alındı.

Kadıköy Fikirtepe\'de dün akşam Selim Kürşat Erdoğan aracıyla 10 metre yükseklikten çevreyoluna uçtu. Yol seviyesinden oldukça yüksekte olduğu görülen rögar kapağının neden olduğu iddia edilen feci kazada 47 yaşındaki Selim Kürşat Erdoğan hayatı kaybetti.

Kazaya neden olduğu öne sürülen rögar kapağına bugün dubalı önlem alındığı görüldü. Rögarın üstüne ışıklı uyarı dubası konuldu. Yolu kullanan sürücüler, çevredeki şantiyelerden şikayet ederken \"Can güvenliğimiz yok\" dediler



Görüntü Dökümü:

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-Yoldan görüntü

-Dubalı önlem

-Dubadan detay

-Sürücü ile röp.

-Detaylar

17.11.2017 - 13.35 Haber Kodu : 171117096

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(havadan görüntülerle)

2- BAKAN ARSLAN 3. HAVALİMANININ YÜZDE 73\'NÜN TAMAMLANDIĞI AÇIKLADI

* Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,

\"(3. HAVALİMANI) Yüzde 73 ilerleme sağlamış durumdayız. Ve inşallah bu sene sonu, önümüzdeki yıl başında ilk uçağı indirebilir duruma geleceğiz.\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 3. Havalimanı şantiyesini ziyaret etti. Bakan Arslan havalimanı inşaatında ve terminal binasına incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı.

Arslan, \"İlerleme hızı memnuniyet verici bir durumda. Bugün itibariyle yüzde 73 ilerleme sağlamış durumdayız\" dedi.

Bakan Arslan havalimanı bittiğinde günde 3 bin 500 uçağa hizmet vereceğini belirterek, \"Biz bugün bin 5 yüzlü rakamları yakaladığımızda buna rekor diyoruz. 3 bin 500 uçağa hizmet edeceğiz, 150 havayolu şirketine hizmet edeceğiz. Dünyanın değişik 350 noktasına da uçarak yolcu taşıyacağız. Bunu yaparken 371 uçak park yeri olacak. Havalimanının tamamı bittiğinde bu rakam 454 uçak park yerine çıkacak. 3. havalimanına, İstanbul yeni havalimanına gelen bütün uçaklar gelip körüğe yanaşacak ve yolcusunu öyle indirecek. Açıkta park edip yolcu indirme yok. Yine servis amaçlı hizmet eden araçların tamamı 22 kilometrelik tünellerden geçecek. Aprondan geçmek, apronun yanından geçmek yok. Sadece İstanbul yeni havalimanında servis amaçlı 22 kilometre tünel var\" şeklinde konuştu.

\"YÜZDE 73 İLERLEME SAĞLAMIŞ DURUMDAYIZ\"

Bakan Arslan, \"Yüzde 73 ilerleme sağlamış durumdayız. Ve inşallah bu sene sonu, önümüzdeki yıl başında ilk uçağı indirebilir duruma geleceğiz. 29 Ekim 2018 Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde de insanımız ve dünya sivil havacılığına bu havalimanını sunmuş olacağız\" dedi.

\"BATAKLIKLARI KURUTARAK BURADA BİR HAVALİMANI YAPIYORUZ\"

Arslan, \"Havalimanından bahsetmişken zaman zaman polemik konusu olan bir bilgiyi daha paylaşmış olayım. Özellikle burada çalışanlar çok iyi biliyor ki bulunduğumuz zemin, kömür ocaklarından kaynaklı bataklıkların, çukurların, su kuyularının oluşturduğu bir alandı. Geçmişte buradan çok ciddi miktarda kömür İstanbul\'un ihtiyacını karşılamak adına çıkarılıyordu. Biz o bataklıkları kurutarak burada bir havalimanı yapıyoruz. Bunu yaparken ilk günden beri yasal olarak zorunluluk olmamasına rağmen şehir içinde yapılan bir yapılaşma olması nedeniyle, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ihtiyacı olmamasına rağmen bu süreç yürütüldü. ÇED kapsamında onay belgesi alındı. İlk günden beri en üst seviyede burada bir çevre koordinatörü ve onunla birlikte bu alanda uzman 22 insan çalışıyor. Çevre konusunda uzman 22 kişi fiilen çalışıyor\" diye konuştu.

Bakan Arslan ayrıca projenin tamamlanması ile havalimanı ve çevresine 5 milyon ağaç dikileceğini belirtti.

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ

Arslan, bir gazetecinin havalimanı çevresinde bulunan rüzgar enerji santrallerinin havalimanına etkisini sorması üzerine \"12 adet rüzgar enerji santrali var. Onların kaldırılmasıyla ilgili Enerji Bakanlığımız da dahil çalışmalar yapıyoruz. Yasal düzenleme yapılıyor. Onlar buradan kaldırılacak. Onlar varken burada hizmet vermemiz mümkün değil\" diye konuştu.

RAYLI SİSTEM İLE ULAŞIM

Bakan Arslan, havalimanına ulaşım konusunda son durumun ne olduğunu sorulması üzerine şunları kaydetti:

\"Raylı sistem bağlantısı yapıyoruz. Gayrettepe\'den buraya raylı sistem çalışmasını başlattık. İnşallah çok kısa sürede orada bir tören de yaparız. 37 kilometrelik bir tünel yapıyoruz. Gayrettepe\'den havalimanına, tamamen yer altında. Yine buradan da mevcut ana hatta Gebze-Halkalı ve Marmaray dahil ona da bağlanacak. Raylı sistemin devamı ile ilgili ihale çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Karayolu ulaşımıyla ilgili bir çok yerden bağlantı çalışmalarımız devam ediyor. Biten yollar var. Mahmutbey\'i de ilgilendiren kısımla ilgili; Yavuz Sultan Selim Köprüsü devamında Kuzey Marmara Otoyolu\'yla birlikte 225 kilometrelik otoyol var. Ancak Odayeri\'nden girip Mahmutbey\'e dönüyor. Bu sene sonu itibariyle biz Karayolları Genel Müdürlüğümüzün 3 gidiş, 3 geliş olan D-20 yolu inşallah havalimanı açılmadan önce açmış olacağız. Bu Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nden gelen araçların Odayeri\'nden itibaren bu güzergahı kullanarak Çatalca\'ya kadar gitmesi anlamına geliyor. Şehir içine giren ağır vasıta şehir dışına çıkmış olacak.ö

ROBOTLAR ÇALIŞACAK

Bakan Ahmet Arslan, incelemeleri sırasında Çinli bir firma ile birlikte Türk mühendislerin geliştirmeye devam ettiği \'İgabot\' isimli robot hakkında bilgi aldı. Halen geliştirme çalışmaları deavam eden robot, havaalanının hizmete girmesi ile birlikte 5 adet olacak. Robotlar yolculara rehberlik, tercümanlık ve güvenlik hizmeti sağlayacak. Robotun isminin de daha sonra değiştirileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Arslan\'ın terminal binasını gezmesi

- Robotu incelemesi

- Arslan\'ın açıklamaları

- Havalimanının havadan görüntüleri

- Birinci pistin havadan görüntüleri

- Detaylar

17.11.2017 - 15.03 Haber Kodu : 171117123_

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3- AİLE BAKANI KAYA: BUNU BİR MÜJDE OLARAK İFADE ETMEK İSTİYORUM

* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya,

\"İşverenlerin, kadın çalışanların çocukları için kreş ücreti yardımı vermeleri halinde, 300 liraya kadar, belli bir sınıra kadar olan kısmının gelir vergisinden istisnasına yönelik bir hazırlığımız bulunuyor. Bunu da bir müjde olarak ifade etmek istiyorum\"

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği

(KAGİDER) tarafından İstanbul\'da düzenlenen \"Kadın Girişimciler Uluslararası 2. Konferansı\"nda konuştu.

Kadın istihdamını artırmak, aile ve iş hayatını uyumlu hale getirmek için birçok yasal düzenlemeye imza attıklarını belirten Bakan Kaya, çalışan kadınlara hamilelik, doğum, süt izinlerini kullanmaları için esnek çalışma imkanı getirdiklerini söyledi.

Devlet memurlarının doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerinin derece ve kademe ilerlemelerinde değerlendirilmesini de sağladıklarına kaydeden Bakan Kaya, \"Kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla 12 ila 54 ay süresince sigorta primlerinin işveren hisselerinin işsizlik fonundan karşılanması uygulamasını başlattık. 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak bu destek sayesinde

Haziran 2017 itibarıyla yaklaşık 163 bin kadının istihdamı gerçekleştirildi. Kadın istihdamının desteklenmesi noktasında özel kreş, gündüz bakım evleri yaygınlaştırılması çalışmalarımız adına yeni açılacak kuruluşlara beş dönem boyunca vergiden muafiyet tanıdık. ayrıca İşverenlerin, kadın çalışanların çocukları için kreş ücreti yardımı vermeleri halinde, 300 liraya kadar, belli bir sınıra kadar olan kısmının gelir vergisinden istisnasına yönelik bir hazırlığımız bulunuyor. Bunu da bir müjde olarak ifade etmek istiyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Kaya\'nın açıklamaları

-Detaylar

17.11.2017 -13.35 Haber Kodu : 171117097

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4- CHP İL BAŞKANI CANPOLAT: İSTANBUL\'DA 121 GÖKDELEN VAR. BUNLARIN 117\'Sİ AKP DÖNEMİNDE YAPILMIŞ

* CHP İl Başkanı Cemal Canpolat,

\"İBB Meclisi\'nde son üç buçuk yıllık dönemde 5 bin 552 imar dosyasının bin 537\'sine CHP\'nin ret oyu verdi.\"

* CHP\'nin İBB Meclisi Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever,

\" (Su fiyatına indirim) Eğer bir indirim yapılacaksa 4,14\'ten bunun yapılması gerektiğini ve bunun da yüzde 5 değil, en az yüzde 10 olması gerektiğini söyledik. Ancak bir aldatmacayla önce zammı yaparak sonra yüzde 5 indirim yaptılar\"

Haber-Kamera: Enver ALAS, İstanbul DHA

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, \"Bugün İstanbul\'da 121 gökdelen var. Bunların 117\'si AK Parti\'nin söz sahibi olduğu dönemde yapılmış. Buna rağmen bunun sorumluluğunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak gösteriyorlar\" dedi.

Canpolat, CHP\'li Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte partisinin Şişhane\'deki il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Son dönemde sıkça tartışılan İstanbul\'da yeşil alan, çevre, şehircilik, imar, siluetin bozulması, \'İstanbul\'a ihanet edilmesi\' gibi konulara ilişkin yapılan tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Canpolat, CHP\'ye yönelik suçlamalara da cevap verdi.

\"121 GÖKDELEN\'İN 117\'Sİ AK PARTİ DÖNEMİNDE YAPILDI\"

İstanbul\'un 1994\'den beri aynı siyasi anlayış tarafından yönetildiğini belirten Cemal Canpolat, \"İstanbullular neyin ne olduğunu biliyor, görüyor. Bugün İstanbul\'da 121 gökdelen var. bunların 117\'si AK Parti\'nin söz sahibi olduğu dönemde yapılmış. Buna rağmen bunun sorumluluğunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak gösteriyorlar. Gökdelenlerin inşasının yıllara göre dağılımına bakıldığında da en çok 2007 ve sonrası gökdelenin yükseldiği dönemdir\" diye konuştu.

\"İHANETİN TEK SORUMLUSU YASAL YETKİLERİ KÖTÜYE KULLANAN AK PARTİ YÖNETİCİLERİ\"

İmar kararlarının İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde alındığını anımsatan Canpolat, ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın plan yapma yetkisine sahip olduğuna dikkat çekti. Canpolat şunları söyledi:

\"Cumhuriyet Halk Partisi\'nin tüm uyarılarına rağmen İstanbul\'da bugün ortaya çıkan ihanetin tek sorumlusu bu yasal yetkileri kötüye kullanan AK Parti yöneticileri, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye meclis grubu ve AK Parti\'nin geçmişteki ve bugünkü belediye başkanlarıdır. İlçe belediyelerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını onaylama yetkisi de Büyükşehir belediyesine aittir. Büyükşehir belediyesi, ayrıca kendi hizmetleri için, 1/1000 ölçekli imar planını yapar, onaylar ve inşaat ruhsatı verebilir.\"

DEPREM TOPLANMA ALANLARININ İMARA AÇILDIĞI İDDİASI

Cemal Canpolat, İstanbul\'daki 496 deprem toplanma alanın 450\'sini imara açıldığını belirterek, \"Gözlerini kan bürümüş. Ranttan, paradan başka İstanbul\'da halkın sorunlarını görmeyecek bir yönetimle karşı karşıyayız. Deprem toplanma alanlarında \'avm\'ler, gökdelenler var. Buraların kimlere peşkeş çekildiğini önümüzdeki günlerde teker teker anlatacağız\" diye konuştu.

\"16/9 KULELERİNİN İMARINI KİM ARTIRDI?\"

\"İstanbul\'a ihanetin en çarpıcı örneklerinden 16/9 kuleleridir \" diyen Cemal Canpolat, \"Burası kimin arsası? İmarını kim artırdı? O dönem bizim grup sözcülerimiz 16/9\'a karşı çıkmışlardı. Ancak yine o dönem AK Parti\'nin Grup Başkanı Ergün Turan\'dı. Bu Ergün Turan terfi ettirilerek, TOKİ\'ye başkan olarak atadılar\" şeklinde konuştu.

CHP BİN 537\'SİNE RET OYU VERDİ

Başkan Canpolat, İBB Meclisi\'nde son üç buçuk yıllık dönemde 5 bin 552 imar dosyasının bin 537\'sine CHP\'nin ret oyu verdiğini, bunlardan 2 bin 505\'inin de oy birliğiyle reddedildiğini, 741\'i de komisyona geri iade edildiğini açıkladı.

CHP\'DEN SU İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

Toplantıda konuşan CHP\'nin İBB Meclisi Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever\'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin 2018 yılı için konut suyuna yaptığı yüzde 5\'lik indirimin bir aldatmaca olduğunu öne sürdü. Gülsever, \"Bu yılın başında İstanbul\'da suyun fiyatı 4,14 TL\'ydi. Bunlar her ay, kimsenin farketmediği bir şekilde suya artırımlar yaptılar. Gelinen noktada bugün su 4,59 TL\'ye geldi. Biz buna itiraz ettik. Eğer bir indirim yapılacaksa 4,14\'ten bunun yapılması gerektiğini ve bunun da yüzde 5 değil, en az yüzde 10 olması gerektiğini söyledik. Ancak bir aldatmacayla önce zammı yaparak sonra yüzde 5 indirim yaptılar\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Basın toplantısı

-Cemal Canpolat\'ın açıklamaları

-Ertuğrul Gülsever\'in konuşması

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5- SAHTE SOYGUNU BÖYLE OYNAMIŞLAR

* Fatih\'te İranlı bir iş adamının döviz bürosunda çalışan Ali Okan H. bir gün önce buluşup anlaştığı kişilere kendisini soydurdu.

* Film senaryolarını aratmayan sahte soygun güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekiplerinin derinleştirdiği soruşturma ile ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Ali AKSOYER - İstanbul DHA

Fatih\'ta yaklaşık 1 ay önce gerçekleşen döviz bürosu soygununun işyeri çalışanı Ali Okan H. tarafından planlandığı ve bir gün önce tanıştığı kişilere kendisini soydurduğu ortaya çıktı

Döviz bürosunun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde elleri silahlı iki kişinin geldiği ve içerideki çalışanın elini ve ayaklarını bağladıktan sonra 265 bin dolar, 30 bin lira ve 5 bin Euro\'yu alarak kayıplara karıştığı görülüyor. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay anına ilişkin bu görüntüleri inceledikten sonra çok da gerçekçi bulmayarak çalışmalarını derinleştirdi. Ekipler soygunculardan birini yakalarken, gözaltına alınan şüpheli Dursun S. , döviz bürosu çalışanıyla yaptıkları planı itiraf etti. Bunun üzerine Ali Okan H. gözaltına alındı.

HIRSIZLIK SAHNESİ FİLMLERİ ARATMADI

Polis daha sonra Ali Okan H.\'nin olaydan bir gün öne şüphelilerle Fatih\'te bir adreste buluştuğu görüntülerine de ulaştı. Ayrıca olay anına ilişkin incelenen görüntülerde, Ali Okah H.\'nin paraları çalınırken son derece sakin olması gaspçılarla diyalog kurması ve hiç tedirgin olmaması dikkat çekti.

İNANDIRICI OLSUN DİYE HASTANEDE YATMIŞ

İranlı İş adamının döviz bürosunda çalışan Ali Okan H. nin olaydan sonra piskolojsinin bozulduğunu iddia ederek, Çapa Tıp Fakültesi hastanesi Psikiyatrinin bölümüne giderek tedavi olduğu 3 gün boyunca hastanede yattığı öğrenildi. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ali Okan H. ile Dursun S. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer soyguncuyu arama çalışmaları devam ediyor.



Görüntü dökümü:

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-Olay anı

-Soyguncualrın gelmesi

-Çalışanın elini ayağını bağlamaları

-Paraları almaları

-Soyguncunun kendi kendini çözebilmesi

-Souguncular ve çalışanın buluştuğu sokak

-Birlikte olan görüntüleri

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Şüphelilerin adlyeye sevk edilemesi

17.11.2017 - 14.46 Haber Kodu : 171117115

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6- İSTANBUL\'DA TAKSİLERE POLİS DENETİMİ

Haber: Sinan BİLGİLİ-Kamera:Özgür EREN-Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

İstanbul polisi 38 ilçede 77 noktada 300 ekibin katılımı ile taksilere yönelik denetim yaptı.

Denetim 38 ilçede Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube ve Foto Film Şube Müdürlüğü personeli katıldı. 77 noktada 300 ekip bin 180 polis aynı anda taksilere yönelik denetim yaptı. Denetim yapılan yerlerden Fatih Millet Caddesi ve Şişli Halaskargazi Caddesi\'nde polis, taksileri durdurarak arama yaptı. Sürücü ve yolculara GBT kontrolünün yanı sıra üst araması yapıldı. Asayiş ve terör olaylarını önleme amaçlı ticari yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin ve yolcularının denetlenmesine yönelik yapılan uygulamayla kural ihlallerinin önlenmesi ve yolcuların bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-MİLLET CADDESİ

-Polis ekipleri

-Uygulamadan görüntü

-Durdurulan taksiler

-Arama yapılması

ŞİŞLİ

-Polis ekipleri

-Taksilerde arama yapmaları

-Üst araması yapılması

-Detaylar

17.11.2017 - 15,02 Haber Kodu : 171117122

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7- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA GÜNDE YAKLAŞIK 5 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLİYOR

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA)

Atatürk Havalimanı gümrük görevlilerinin bir günde ele geçirdiği kaçak sigara sayısı beş bin paketi buluyor. Özellikle Özbekistan\'dan getirilmeye çalışılan kaçak sigaralar gümrük görevlilerinin dikkati sayesinde yakalanıyor fakat yine de kaçakçılar getirmekten vazgeçmiyor. Türkiye\'ye kaçak olarak getirilmek istenen sigaraları Dış Hatlar Terminali\'nde dizen gümrük görevlileri Atatürk Havalimanı\'nda adeta sigara paketlerinden duvar ördü.

Bu arada sigaraların saklandığı yerlerin tuhaflığı da kimi zaman görevlileri güldürdü. Sigara paketlerini x-ray cihazlarında görülmesin diye folyoyla paketleri kaplayan kaçakçılar folyoyayla sarılı olsa dahi paketlerin cihazlarda göründüğünün farkında bile değiller. Bir başka kaçak sigara getiren yolcu ise Anadolu\'da kara lastik diye bilinen lastik ayakkabıların içine sigara paketlerini zulalamıştı. Bir başkası ise plastik bidona sigaraları saklamaya çalışmıştı. Kaçak sigaralar ekmek arasından bile çıktı. Bütün bu yöntemlere rağmen yine de kaçakçılar yakalanmaktan kurtulamıyorlar.

Görüntü Dökümü:

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-Lastik ayakkabı , bidon içinden çıkan sigaralar

-Folyoya sarılan sigara paketleri

-Gümrük görevlilerin aramaları

-Yolcuların çevrilmesi ve x-ray aramaları

-Sigara paketlerini dizen görevliler

-Binlerce sigara paketinden duvar

-Ekmek arasından çıkan kaçak sigara (ek)

17.11.2017 - 12.22 Haber Kodu : 171117060_

17.11.2017 - 12.26 Haber Kodu : 171117062