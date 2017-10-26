DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- HARAMİDERE\'DE DURDURULAN TIR\'A OPERASYON (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Haramidere gişelerde durdurulan TIR\'a polis operasyon yapıyor. Tekirdağ\'dan İstanbul\'a giren bir TIR, Haramidere\'de durduruldu. Polis, TIR\'ın sürücüsünü gözaltına aldı. Narkotik polisinin desteğiyle TIR\'a operasyon düzenleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-TIR\'a düzenlenen operasyon

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(ek görüntüyle)

2- OKMEYDANI\'NDA 2 AİLE ARASINDA KAVGA: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

Okmeydanı\'nda iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Okmeydanı Mahmutşevketpaşa Mahallesi\'ndeki olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Hüseyin Baş\'ın iki ay önce Figen Akgüç\'ü trafik tartışması sonucu darbetmesiyle iki aile arasında husumet başladı.

Bu sabah karşılaşan iki aile üyeleri arasında kavga çıktı. Tabanca, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1\'i kadın 6 kişi yaralandı. Yaralılardan Hüseyin Baş (36) kaldırıldığı hastanede öldü. Figen Akgüç\'ün de aralarında bulunduğu 5 yaralının hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, zırhlı araçlarla mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerindeki polis ekipleri

Olay yerindeki güvenlik şeridi

Yerdeki boş kovanlar

Sopalar

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

Çevrede toplananlar

Genel ve detaylar

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3- SEYYAR SATICININ BIÇAKLA DİRENİŞİ...

* Maltepe\'de zabıta ekipleri, bir seyyar satıcının meyve yüklü arabasına el koymak istedi.

* Bunun üzerine seyyar satıcı, elindeki bıçakla dakikalarca zabıtalara direndi. Zabıta biber gazı kullanmak istedi. Çevredekiler de seyyar satıcıya destek verdi. Seyyar satıcının bıçağını teslim etmesi üzerine zabıta ekipleri de işlem yapmadı.

* Yaşanan hareketli anlar amatör kamera tarafından görüntülendi.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi\'nde el arabasıyla meyve satışı yapan kişiye, zabıta ekipleri engel olmak istedi. Bunun üzerine seyyar satıcı eline bıçak alıp \"Yazık değil mi bana?\" şeklinde defalarca bağırarak zabıta ekiplerine karşı koydu. Çok sayıda zabıta da direnen seyyar satıcının etrafını sardı. Bu sırada bir zabıta memuru seyyar satıcıya biber gazı sıktı. Bunun üzerine çevredekiler, zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Seyyar satıcının direnişi bir süre daha devam etti. Zabıta ve seyyar satıcı bir süre sonra anlaştı. Bıçağını teslim eden seyyar satıcı, meyve yüklü el arabasını alarak mahalleden uzaklaştı. Yaşananlar bir amatör kameraya böyle yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Seyyar satıcının elindeki bıçakla bağırması

-Zabıtaların seyyar satıcının etrafını sarması

-Bir zabıtanın biber gazı kullanması

-Vatandaşın zabıtalara tepkisi

-Adamın ikna edilmesi ve uzaklaştırılması

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(ÖZEL)

4- TIR\'A ÇARPAN OTOMOBİLDE KURTARILMAYI BEKLEDİ

* Yaralıyı kurtarmak için itfaiye, sağlık ekipleri ve çevredekiler seferber oldu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Tuzla \'da bir otomobil, TIR\'a yandan çarptı. Kazada otomobilde sıkışan kişi uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Orhanlı TEM yanyol Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Otomobil sürücüsü Faruk Engin, sola dönmek için manevra yapan Murat Bulut\'un kullandığı TIR\'a yandan çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken yanındaki arkadaşı Burak Öztürk araç içinde sıkıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kaza ihbarı üzerin olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre olay yerin gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Araç içinde sıkışan Burak Öztürk\'ün kurtarmak için itfaiye ve çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Araç içinde sıkışan yaralıya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi araç içinde yaptı. Vatandaşlar da aracın arka koltukları sökülerek kurtarma çalışmalarına yardımcı oldu. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından Burak Öztürk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

TIR sürücüsü Murat Bulut, \"Sola düş yapmak için sola sinyalimi verdim. Arkadan gelen otomobil sinyali gördüğü halde sollama yaptı. Çok süratliydi, inşallah arkadaşlar da bir şey yoktur \"diye konuştu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle TEM yanyolda trafik yoğunluğu yaşandı .Ekiplerin çalışmasının ardından kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor

Görüntü Dökümü

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-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Araç içinde sıkışan yaralının görüntüsü

-İtfaiye ve vatandaşların kurtarma çalışmaları

-Vatandaşlarla röp

-TIR sürücü ile röp

-Vatandaşların aracın arka koltuğunu sökmesi

-Yaralının araçtan çıkarılması

-Ambulansa konması

-Oluşan trafik

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5- EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

* Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,

\" (Alman kamu bankalarının, Türkiye\'ye yönelik finansmanı kısacağı iddiası) Bunların tamamen asılsız haberler olduğunu ilgili kurumlar Türkiye ile ilgili böyle bir kararlarının ve uygulamalarının olmadığı kendi ağızlarından açıklıyorlar\"

\"Türkiye\'nin spekülasyona bedel ödemesini ben kabul edilebilir bulmuyor. Onun için bunların hepsini spekülatörlerin çıkardığı geçici şeyler olarak görüyorum\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, \"Türkiye-Özbekistan İş Forumu\" sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Zeybekci, Alman kamu bankalarının, Türkiye\'ye yönelik finansmanı kısacağına dair çıkan iddiaların sorulması üzerine şunları kaydetti: \"Bunların tamamen asılsız haberler olduğunu ilgili kurumlar Türkiye ile ilgili böyle bir kararlarının ve uygulamalarının olmadığı kendi ağızlarından açıklıyorlar. Bazı hareketli zaman dilimlerinde hep söylediğimiz; spekülatörlerin bunları kullanmak için yarattıklarına şahit oluyoruz. Biz bugüne kadar ki son 3-4 yılda yani 17-25 Aralık seviyesinden itibaren başlayan, Gezi olaylarıyla başlayan o dönmelerde bu tarz spekülatif hareketlere karşı yatırımcıların, ekonomi çevrelerinin veya Türkiye\'deki iş çevrelerinin dikkat etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Bunlar teknik rakamlardır. Bunları dileyen herkes şeffaf bir şekilde, gerek bankalardan, gerekse Merkez Bankası\'ndan, gerekse Hazine kayıtlarından her yerden çok rahat bir şekilde alabilirler. Türkiye\'nin asla kısa vadeli mükellefiyetleri gerek özel sektör, gerekse kamu mükellefiyetleri anlamında yerine getirmede hiçbir zaman problemi olmamıştır. Yakın gelecekte de böyle bir problemi asla olmayacaktır. Diğer taraftan Gerek Avrupa Birliği, gerek OECD, gerekse G20 ülkeleri kiminle kıyaslarsanız kıyaslayın kamu borçlarının milli gelire oranına baktığımızda da bunun ne kadar iyi bir seviye olduğunu hep beraber görürüz. Türkiye\'nin spekülasyona bedel ödemesini ben kabul edilebilir bulmuyor. Onun için bunların hepsini spekülatörlerin çıkardığı geçici şeyler olarak görüyorum\"

Görüntü Dökümü:

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- Zeybekci\'nin açıklamaları

- Detaylar

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6- BAKAN KAYA VE BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM\'IN KIZI ARAKAN İÇİN KURULAN KERMESİ ZİYARET ETTİ

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul (DHA)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Eminönü Yeni Camii önünde kurulan yardım çadırını ziyaret etti.

Arakanlı müslümanlara yardım toplamak için Kızılay ile Ak Parti İl Kadın Kollarının işbirliğiyle düzenlenen kermesi ziyaret eden Bakan Kaya kendisine eşlik eden Başbakan Binali Yıldırım\'ın kızı Büşra Yıldırım\'la birlikte alışveriş yaptı, kadınların kendi elleriyle yaptıkları yemeklerden tattı. İstanbullu kadınların hazırladıkları ürünleri satarak Arakan müslümanlarının dramını hafifletmesinin takdir edilecek bir davranış olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, \" Bu iyilik hareketine destek veren tüm İstanbullu kadınlarımız başta olmak üzere Kızılay\'ımıza teşekkür ederim. İnsanlık dramına sessiz kalmayan bir Türkiye var. Bundan sonra da dünya mazlumlarına sahip çıkan bir Türkiye var. Kızılay Myanmar\'da sahada faaliyet gösteren tek kuruluş\" dedi.

\"Konteyner kent kurulması için buradayız\" diyen Bakan Kaya, \"Emeği geçen her kadınımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Rabb\'im bu iyilik hareketine destek verenlerden razı olsun\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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- Bakan Kaya\'nın gelişi

- Bakan Kaya\'nın konuşması

- Bakan Kaya ve Büşra Yıldırım\'ın kermesi dolaşmasından genel ve detay

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7- SON YILLARDAKİ EN BÜYÜK \"ECSTASY\" OPERASYONU



* İstanbul, Edirne ve Kırklareli\'nde kapsamında düzenlenen operasyonlarda 2 milyon 550 bin \'ecstasy\' adlı uyuşturucu hap, 56 kilo eroin, 120 kilo \'skunk\', 5 kilo afyon sakızı, 600 gram kokain ele geçirildi.

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balkan ülkelerinden gelecek yüklü miktarda uyuşturucu hapın ülke genelinde piyasaya sürüleceği ve doğu ülkelerinden gelen eroinin de Avrupa\'ya gönderileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Narkotik ekipleri yaptığı teknik ve fiziki takip sonrasında dün İstanbul\'da Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar\'da, Kırklareli\'nin Babaeski ilçesinde ve Edirne\'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda 1\'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri adreslerde ve şüphelilerin araçlarında yaptığı aramalarda 2 milyon 550 bin \'ecstasy\' adlı uyuşturucu hap, 56 kilo eroin, 120 kilo skunk, 5 kilo afyon sakızı, 600 gram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan 1\'i kadın toplam 5 şüphelilerin Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri devam ediyor.



ÜLKE GENELİNDE SON YILLARIN EN YÜKSEĞİ

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri yapılan operasyonda ele geçirilen 2 milyon 550 bin ecstasy hapın son yıllarda Türkiye genelinde ulaşılan en yüksek miktar olduğunu belirtti.



OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin kullandığı hafif ticari aracı durdurarak arama yapması ve araçta kolilerce ecstasy hapı bulması polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin bir adresteki aramaları da görüntülere yansıdı.



Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Gözaltına alınan şüpheliler

-Araçta yapılan arama

-Ele geçirilen uyuşturucu haplar

-Araçta ele geçen uyuşturucu haplar

-Ele geçen uyuşturucu maddelerin emniyetteki sergisi



(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin sergisi

-Uyuşturucu haplardan görüntü

-Skunk\'ın görüntüsü

-Paketler halindeki eroinlerin görüntüsü

-Genel ve detaylar

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8- MİDEDEN ÇIKAN KOKAİN KAPSÜLLERİNE 12,5 YIL HAPİS CEZASI

Haber Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Brezilya\'dan uçakla geldiği Atatürk Havalimanı\'na midesinde 82 ve valizinden 18 kapsül içinde yer alan kokainle yakalanan Ukrayna uyruklu Viktor Shupliak\'ın (26) yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanık Shupliak\'ı 12 yıl 6 ay hapis cezası ile 100 TL adli para cezasına çarptırdı.

SANIK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Bakırköy Adalet Sarayı\'nda bulunan 15. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Viktor Shupliak hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık Shupliak, \"Çok pişmanım, geriye dönebilsem bir daha böyle bir şey yapmazdım\" dedi.

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Shupliak\'ı \"Uyuşturucu madde nakletmek\" suçundan 10 yıl hapis cezasına çaptırdı. Uyuşturucu maddesinin kokain olması nedeniyle cezayı 15 yıla yükselten mahkeme heyeti, sanığın duruşmadaki tutum ve davranışlarını lehine indirim sebebi sayarak cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanık Shupliak\'ı ayrıca 100 TL adli para cezasına da çarptıran mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede şüphelinin \"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamaö suçundan 30 yıldan 45 yıla kadar hapsi talep ediliyordu. Şüpheli Viktor Shupliak daha önceki ifadesinde şunları söylemişti: \"Ben ülkem Ukrayna\'dan tatil amaçlı olarak daha önce 2 kez Brezilya\'ya gittim. Bu gidişimde Rio De Jenerio\'da ismini bilmediğim Rusça bilen bir şahıs ile tanıştım. Son olarak üçüncü kez gittiğimde bu şahıs bana Ukrayna\'ya uyuşturucu madde götürmem konusunda teklifte bulundu. Ancak maddenin ne tür madde olduğunu söylemedi. Ukrayna\'ya bu maddeleri götürüp teslim edersem bana 3000 Dolar verileceğini söyledi. Bende kabul ettim. Bu şahsın getirmiş olduğu kapsülleri yuttum. İstanbul üzerinden Moldava\'nın Kişinev şehrine gidecektim. Buradan Ukrayna\'ya geçip maddeleri teslim edecektim. Ukrayna\'da maddeleri kime teslim edeceğimi bilmiyorum. Rio De Jenerio\'daki şahsın söylediğini beni bir şahıs arayacaktı. Ancak ben bu şahsın kim olduğunu bilmiyorum. Rio De Jenerio\'daki şahsın telefon numarasını bilmiyorum. Daha önce de uyuşturucu madde kullanmadım. Pişmanım.\"

Görüntü Dökümü: (Arşiv)

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-Ele geçirilen kapsüllerden görüntü

-Şüpheli Shupliak\'ın fotoğrafı

-Genel ve detaylar

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9- TUSKON DAVASI; BANK ASYA\'DAKİ HESABINI 8 MİLYONA ÇIKARDIĞINI HATIRLAMADI



Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Aralarında firari sanıklar Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral , Kadir Topbaş\'ın tutuklu yargılanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve işadamı Faruk Güllü\'nün de bulunduğu 31\'i tutuklu 86 sanıklı TUSKON davası davasının dördüncü duruşması yapıldı.

TUSKON\'un eski yönetim kurulu üyesi olan tutuklu sanık işadamı Cahit Durmaz sorgusunda, Bank Asya\'da 2013 yılında 1 milyon 200 bin lira olan hesabının 2014 Eylülü\'nde 8.8 milyon liraya yükseltilmesine ilişkin olarak, \"Bank Asya\'da 8 milyon lira mümkün değil. 8 milyon Bank Asya\'ya yatırılır mı? Böyle bir şey olması mümkün değil. Ben böyle bir para yatırmadım. Belki yurt dışına para kaçıracaklardı. Banka manipülasyonu olabilir\" diye yanıtladı.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, \"Rakamlar çok yüksek. Bir işadamı olarak hatırlamaman doğal değil\" dedi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davanın ikinci duruşmasına 21\'i tutuklu 25 sanık katıldı.

Bugünkü duruşma, TUSKON\'un eski yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık olan işadamı Cahit Durmaz\'ın sorgusu ile başladı. 2010 yılında emrivaki ile TUSKON\'un yönetim kurulu üyesi yapıldığını söyleyen Durmaz, \"17-25 Aralık sürecinden sonra şifai olarak istifamı bildirdim, ancak işleme koymadılar, 2015 Kasımı\'nda da noter ihtarı ile yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldım\" dedi.

BİLGİSİ DIŞINDA YÖNETİM KURULUNA SEÇİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

TUSKON Başkanı Rızanur Meral\'in iddianameye konu konuşmayı yaptığı 1 Mart 2014 tarihli olağan genel kurula katıldığını söyleyen Durmaz, \"Ben o genel kurula önce katılmayı reddettim. Sonra bakanların, bakanlık çalışanlarının geleceğini söylediler. Bu bizim gibi işadamları için önemli bir görüşme alanı olduğu için gitmeyi kabul ettim. Ama bakan ve bakanlık çalışanları genel kurula gelmedi. Salona girdiğimde Rızanur Meral\'in konuşması başladı. Konuşma ilerledikçe ipin ucunun kaçtığını gördüm. Siyasi parti siyaset, dernek dernekçilik yapar. Nasıl oluyor da dernek siyaset yapar. Ayağa kalkmadım, alkışlamadım, aile fotoğrafına katılmadım, salonu terk ettim. Çok hiddetlenmiştim\" dedi. Durmaz, bu söylediklerini kanıtladığını belirttiği fotoğrafları mahkeme heyetine sundu.

Durmaz, Başkan Ali Öztürk\'ün, \"Madem salonu terk ettin, madem konuşmayı beğenmedin niye tekrar bu genel kurulda yönetim kurulu üyesi olarak seçildin\" diye sorması üzerine, \"Benim o dönemdeki genel kurulda yönetim kuruluna seçildiğimden haberim olmadı. Benden habersiz yapmışlar. Protestomu yapıp kalktıktan sonra bir daha kimseyle irtibatım olmadı. 17-25 Aralık\'tan sonra üç kez şifai olarak istifa ettiğimi bildirdim, ancak işleme koymadılar. Ben de 10 Kasım 2015 tarihinde noter ihtarı ile yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettim\" dedi.

BANK ASYA\'DAKİ HESABINI 8 MİLYONA ÇIKARDIĞINI HATIRLAMADI

Başkan Ali Öztürk\'ün, Bank Asya hesabına ilişkin olarak, \"Bank Asya\'daki hesabın 2013 Aralık ayında 1 milyon 200 bine, 2014 Ocak ayında 2 milyon 260 bine, 2014 Şubat ayında 4 milyona, Eylül 2014\'te de 8 milyon 800 bin liraya yükseldi. Bu hesabın Temmuz 2015\'te 170 liraya düştü\" hatırlatması üzerine Durmaz, \"Bank Asya\'da 8 milyon lira mümkün değil. 8 milyon Bank Asya\'ya yatırılır mı? Böyle bir şey olması mümkün değil. 8 milyon çok hayali bir şey. Ben böyle bir para yatırmadım. Belki yurt dışına para kaçıracaklardı. Banka manipülasyonu olabilir\" diye yanıtladı.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, \"Rakamlar çok yüksek, bir işadamı olarak hatırlamaman doğal değil. 4 bin lira değil ki. Senin işlem yapması için şirkette yetki verdiğin kimse var mı?\" diye sordu. Durmaz bu soruyu, \"Yetki versem bile bana imza attırması gerekir\" sözleri ile yanıtladı.

2011 ve 2012 yıllarında 16 ayrı işlemle Pensilvanya Eyalet Üniversitesi\'ne 2 bin ile 5 bin 500 dolar arasında değişen miktarlarda para yolladığı hatırlatılan Durmaz, bu parayı o üniversitede okuyan torunu için yollamış olabileceğini söyledi.

Fetullah Gülen\'i tanımadığını, onu tanıyan kimseyle irtibatı olmadığını söyleyen Durmaz, darbe girişiminin olduğu gece ailesi ile Ege sahilinde yatında tatil yaptığını söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen Durmaz, tahliyesini ve beraatini istedi.Duruşma tutuklu sanık Salih Zeki Azak\'ın sorgusu ile sürüyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TUSKON\'a yönelik yapılan FETÖ soruşturması sonucu hazırlanan iddianamede, firari şüpheliler Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Silahlı terör örgütü yöneticiliği\" ve \"Özel belgede sahtecilik\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İstifa eden İBB Başkanı Kadir Topbaş\'ın damadı işadamı Ömer Faruk Kavurmacı, Mehmet Fatih Baltacı, Mustafa Şevki Kavurmacı, Ahmet Tuzlu, Cahit Durmaz ile işadamı Faruk Güllü\'nün de aralarında bulunduğu 83 işadamı hakkında ise \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Şüphelilerden Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari hakkında ayrıca \"Özel belgede sahtecilik\" suçundan 1\'er yıldan 3\'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

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10- MLKP OPERASYONU\'NDA 12 KİŞİ TUTUKLANDI



Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 19 Ekim\'de terör örgütü MLKP\'ye yönelik 20 adrese düzenlendiği operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12\'si tutuklanırken, 3\'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.