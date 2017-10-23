DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- TARİHİ SURLARDA KURTARMA OPERASYONU

- Dehlize düşen kişiyi itfaiye kurtardı

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Fatih Cankurtaran\'da dehlize düşen bir kişi yaklaşık 1 saatte kurtarıldı.

Cankurtaran\'daki tarihi surlara gelen ve evsiz olduğu öğrenilen Ahmet Akbay, dehlize düştü. Düşmenin etkisiyle Akbay\'ın vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştu. Ahmet Akbay\'ın yardım çığlıklarını duyanlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Dehlizin içinde acılar içinde kıvranan Akbay itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrası düştüğü yerden çıkarıldı. Ahmet Akbay, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Tarihi surlardan detay

-Adamı kurtarma çalışmaları

-Adamın dehlizden çıkarılarak ambulansa alınması

-Görgü tanığı ile röp.

-Genel ve detaylar

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2- ŞEHİT İÇİN BABA EVİNDE HELALLİK ALINDI

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Şehit Uzman Onbaşı Kemal Zeren için baba evi önünde helallik istendi, dualar edildi.

Van\'ın Başkale İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Kemal Zeren\'in Türk bayrağına sarılı tabutu Beykoz\'daki baba evine getirildi. Şehidin yakınları, komşuları ve çok sayıda Beykozlu cenaze aracının etrafında toplandı. Beykoz, Yeni Mahalle Ali Bostan Sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin babası Mehmet, annesi Esme Zeren ve kardeşleri tabut başında gözyaşı döktü. Şehidin yakınları zaman zaman cenaze aracına çıkarak tabuta sarıldı. Şehit Uzman Onbaşı Kemal Zeren\'in cenazesi helallik alınmasının ardından, Pendik\'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi\'ne götürüldü. Şehit Uzman Onbaşı Zeren için ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze aracından detay

-Evin etrafından genel görüntüler

-Cenazeye sarılanlardan detay

-Dua edilmesi

-Detaylar

23.10.2017 - 13.36 - Haber Kodu : 171023061

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(ek bilgiyle)

3- \'KAPI ÇALANA AÇILIR\' SERGİSİNE SALDIRI : 1 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHA

Üsküdar Bağlarbaşı\'nda Abdülmecid Efendi Köşkü, İstanbul\'da 15\'inci İstanbul Bienali\'yle eş zamanlı olarak düzenlenen \'Kapı Çalana Açılır\' sergisine dün gerçekleşen 2 saldırıyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilerinden edinilen bilgiye göre; \'Kapı Çalana Açılır\' sergisine ilk olarak sabah saatlerinde bir kişi saldırdı. Bolu\'dan geldiği öğrenilen ve daha önceden suç kaydı bulunmayan Mahmut A. polis tarafından gözaltına alındı. Dün emniyetteki işlemleri tamamlanan Mahmut A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahmut A.\'nın sergiye saldırmasının ardından öğle saatlerinde gelen bir grup, saldırıda bulundu. Sergiyi gezenlerin de tepki gösterdiği grup, güvenlikçiler tarafından uzaklaştırıldı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan bu gruptan ise gözaltına alınan olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaşanan olaylara ilişkin sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüler

23.10.2017 - 09.56 - Haber Kodu : 171023012

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(GENİŞ HABER)

4- ATAŞEHİR\'DE KADINA SALDIRIYA 1 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, (DHA)

ATAŞEHİR\'de yolda yürüyen A.Ç. isimli kadını saldırıda bulunan tıp fakültesi öğrencisi Hakan D.\'ye 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ataşehir\'de yolda yürüyen kadına önce omuz atıp ardından yumrukla vurarak darp ettiği iddiasıyla yargılanan tıp fakültesi öğrencisi 24 yaşındaki Hakan D. hakkında, \"kasten yaralama\" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, şikayetçi A.Ç.\'nin doktor raporuna göre, hayati tehlikeye sokmaksızın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

İddianamede, A.Ç.\'nin şüpheli ile uzlaşmak istemediği kaydedildi. Ceza ehliyetinin tam olduğunu ifade edilen Hakan D.\'nin \"basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde kasten yaralama\" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

NE OLMUŞTU?

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi\'nde 29 Eylül 2017 tarihinde yolda yürüyen A.Ç.\'ye çarpışan Hakan D., yumruk atarak A.Ç.\'yi darp etmişti. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, Hakan D.\'yi gözaltına aldı. 2 Ekim 2017 tarihinde mahkemeye çıkarılan Hakan D., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Görüntü Dökümü:

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-Olay anına ilişkin görüntüler

23.10.2017 - 12.17 Haber Kodu : 171023043_

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5- İSTANBUL\'DA ÇUVALDAKİ CESEDİN ESRARI ÇÖZÜLDÜ



Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

İstanbul\'da çöpte bulunan kimliği belirsiz cesedin, fidye için kaçırılıp öldürülen bir kişiye ait olduğu tespit edildi. İran uyruklu Mortaza Jedariseyedi (32) \'yi kaçıran, 25 bin dolar fidye isteyen 2\'si Afgan uyruklu, 2\'si pakistan uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçırdıkları kişiyi aç bırakıp işkence ederek öldürdükleri tespit edildi. Şüpheliler polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ÇUVALIN İÇİNDE İŞKENCE EDİLMİŞ CESET BULUNDU

Arnavutköy\'de 24 Eylül 2017 günü saat 13:00 sıralarında çöp toplayan belediye ekipleri bir konteynırın yanına bırakılan çuvalı kontrol ettiklerinde bir erkek cesedi buldu. Arnavutköy İmrahor Mahallesi Sevben Mehmet Caddesinde bulunan ceset polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede cesedin bileklerinde kesikler olduğunu, bacaklarında kırıklar bulunduğunu ayrıca göğüs bölgesinde de bıçakla bazı yaralar açıldığını tespit etti.

ÖNCE CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada üzerinden kimlik belgesi çıkmayan cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ölen kişinin bir hafta önce polise kaçırıldığı yönünde ihbar yapılan İran uyruklu Mortaza Jedariseyedi olduğu anlaşıldı. Ölen kişinin ailesiyle irtibata geçen polis ölen kişinin yasa dışı yollarla İran\'dan Türkiyeye geldiğini daha sonra kendisini getiren kişiler tarafından kaçırılarak 25 bin dolar fidye istendiğini belirledi.

İPUCU; TELEFON NUMARASI

Yapılan çalışmalar sonucu kaçıran kişilerin aileyle irtibata geçtiği bir telefon numarasını takibe alan dedektifler bu ipucunu değerlendirerek 4 kişinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin 12 Eylül\'de kaçırdıkları Mortaza Jedariseyedi\'li Arnavutköy\'de bir evde tuttuklarını tespit edildi. Polis Arnavutköy, Anadolu mahallesinde bir eve yaptığı baskında şüpheliler Afgan uyruklu Syeed Ameer N. (32) Akran Armany (18) ile Pakistan uyruklu Khuram Shahzad (27) ile Abdullah Abdullah (18)\'i gözaltına aldı.

Şüphelilerden bazıları poliste yapılan sorgularında suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

23.10.2017 - 15.14 Haber Kodu : 171023098

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6- İSTANBUL\'DA SAHTE VİZE OPERASYONU

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih\'te bin euroya sahte vize düzenleyen 4 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 9 ülkeye ait sahte vizeler ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti ve göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışmalarda Fatih İskenderpaşa\'da bir turizm şirketinde sahte vize düzenlendiğini belirledi. Ekipler, Avrupa ülkelerine geçiş yapmak isteyen kişilere sahte vizesi çıkaran 5 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için 16 Ekim\'de düzenlenen operasyonda B.A., Z.A., B.G. ve İ.İ. yakalandı.

9 ÜLKENİN VİZELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda bir tabanca, manyetik kart kopyalama cihazı, dizüstü bilgisayar, hard disk, farklı ülkelere ait 11 sahte pasaport, İtalya\'ya ait 9 ikamet izni, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, İsviçre, Kanada, İspanya, Avusturya ve Türkiye\'ye ait toplam 158 boş vize yaprağı ile 4 Schengen vizesi ve 126 adet boş hologram ele geçirildi.

ORJİNALE ÇOK YAKIN

Şüphelilerin sahte vizeleri bin eurodan sattıkları, gerçeğinden ayırt etmenin de oldukça güç olduğu öğrenildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz Cuma günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.A., Z.A. ve İ.İ. tutuklanırken, B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞEBEKE LİDERİ ARANIYOR

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şebeke lideri olduğu öne sürülen M.A.\'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Vize yapraklarından görüntü

-Vizelerin ultraviyole ışıkla testi

-Pasaportların görüntüsü

-Bilgisayar ve tabanca

-Genel ve detaylar

23.10.2017 - 13.57 Haber Kodu : 171023067

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