DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ÖZEL)

1- EN BÜYÜK HAYALİ İTFAİYECİ OLMAKTI; MİNİK ALİ\'Yİ SON YOLCULUĞUNA İTFAİYECİLER UĞURLADI

* Büyüdüğünde hep itfaiyeci olmak isteyen Ali Siraç Küçük, yakalandığı hastalık sonucu 4\'üncü doğum gününe yaklaşık 1 ay kala hayatını kaybetti.

* Elinden itfaiye arabalarını düşürmeyen, bir önceki doğum gününü itfaiye merkezinde kutlayan küçük Ali\'yi son yolculuğuna itfaiyeciler uğurladı.

* Cenaze aracına, itfaiye aracından siren çalarak eşlik eden itfaiyeciler Ali\'nin tabutunu da mezarlığa kadar omuzlarında taşıdı.

* Küçük Ali\'nin tabutuna itfaiyeci bareti ile İstanbul İtfaiyesi\'nin flaması da konuldu.

Haber-Kamera: Enver ALAS , İstanbul DHA

Servet Şahin Küçük ve İrem Küçük çiftinin oğulları minik Ali Siraç, itfaiye oyuncaklarını hiç elinden düşürmez, üniformasını da üzerinden çıkarmazdı. Büyüyünce hep itfaiyeci olmak istemişti. Küçük Ali\'nin 2,5 yaşındayken beyninde tümör olduğu tespit edildi.

ÜÇÜNCÜ YAŞGÜNÜNDE HAYALİ GERÇEK OLDU

Kötü haber ile yıkılan ailesi Küçük Ali\'yi hep mutlu etmeye çalıştı. Geçen yıl ailesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Ali\'nin üçüncü yaşını Çengelköy İtfaiye İstasyonu\'nda pasta keserek kutladı. O gün itfaiyeci ağabeyleri gibi üniformasını giyip kaskını takan minik Ali çok mutlu olmuştu.

3 KEZ BEYİN AMELİYATI GEÇİRDİ

Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde devam edilen Ali Siraç, 3 kez beyin ameliyatı geçirdi.

9 Kasım\'da dördüncü yaşına basacak olan minik Ali\'ye ailesi ve itfaiye ekipleri tarafından yine sürpriz yapılacak, Çengelköy İtfaiye İstasyonu\'nda ikinci kez itfaiyeci olacaktı. Ancak Ali Siraç, dün tedavi gördüğü hastanede yakalandığı hastalığa yenik düştü.

İTFAİYE EKİPLERİNİN EN ZOR GÖREVİ

Minik Ali\'nin ölümü başta ailesi ve yakınları olmak üzere onu tanıyan İstanbul İtfaiyesi\'ni de yasa boğdu. Ali Siraç Küçük için bugün düzenlenen cenaze töreninde itfaiye ekipleri hazır bulundu. İtfaiye ekipleri Karacaahmet Mezarlığı\'ndaki gasilhaneden aldıkları Ali\'nin tabutuna İstanbul İtfaiyesi\'nin flaması koydu. Küçük Ali\'nin konduğu cenaze aracına, Üsküdar Küplüce Mahallesi\'ndeki evine ve oradan da cenaze namazının kılınacağı camiye kadar itfaiye araçlarıyla eşlik edildi. Cenaze götürüldüğü sırada itfaiye sirenleri de yankılandı.

MEZARLIĞA KADAR OMUZLARINDA TAŞIDILAR

Ali Siraç Küçük için Küplüce Merkez Camii\'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Anne İrem Küçük, oğlunun giydiği itfaiye üniforması ve kaskını bir an olsun elinden bırakmadı. Helallik alınmasının ardından küçük Ali için cenaze namazı kılındı. İtfaiye ekipleri Ali\'nin tabutunu omuzlarına alarak, yakında bulunan Küplüce Mezarlığı\'na kadar taşıdı.

\"O GÜN İTFAİYECİ ABİLERİ ÇOK MUTLU ETTİ\"

Törende anne İrem Küçük ile baba Servet Şahin Küçük uzun süre gözyaşı döktü. Cenazede Ali\'nin küçük kız kardeşi de yeraldı. Hastalığına rağmen oğlunun çok güçlü bir çocuk olduğunu belirten Servet Şahin Küçük, Ali\'nin itfaiyeci olma hayaliyle ilgili olarak, \"İtfaiye oyuncaklarını çok seviyordu. Hep, \'Büyüyünce ben itfaiyeci olacağım\' diyordu. Geçen sene de doğum günün itfaiye istasyonunda yapıldı. O gün itfaiyeci abileri oğlumu çok mutlu etti. Bir çok şeyin üstesinde geldi ancak mevlam onu daha çok sevdi ve yanına aldı\" diye konuştu.

\"İTFAİYECİLERİN KANI OĞLUMA İŞLEMİŞTİ\"

Acılı anne İrem Küçük ise itfaiye ekiplerine teşekkür ederken de gözyaşı döktü. Geçen sen oğlunun doğum gününde itfaiyeci olmasıyla büyük mutluluk yaşadığını kaydeden anne Küçük, \"O gün oğluma babası sürpriz yapmıştı. İtfaiyeci olunca çok heyecanlanmıştı. Oğlum rahmetli olmadan itfaiyecilerin kanı bile oğluma işlemişti. Şimdi ise onu götürecekler\" dedi.

İrem Küçük, \"Oğluma söz vermiştim. Bizi bırakıp giderse onu itfaiyeci ağabeylerim götürecek demiştim. Allah razı olsun onlardan, sözümü de tutmuş oldum\" ifadelerini kullandı.

GERİYE BU GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Minik Ali\'den geriye ise geçen yıl Çengelköy İtfaiye İstasyonu\'nda doğum günü kutlamasında çekilen görüntüleri kaldı. Ali, bu görüntülerde çok sevdiği itfaiye üniforması, kaskı ve oyuncakları ile görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Ali\'nin tabutu başında ailesinin gözyaşı dökmesi

-İstdanbul İtfaiyesi flamasının tabuta konması

-Anne İrem küçük\'ün elinde oğlunun itfaiye üniforması

-Anne İrem küçük ile röp

-Baba Servet Şahin küçük\'ün açıklamaları

-Cenazenin gasilhaneden alınması

-İtfaiye araçlarının eşlik etmesi

-Siren sesleri

-Trafikte araçların hareket halindeki görüntüsü

-Evin önünde helallik

-Cenaze aracının itfaiyenin siren sesleri arasında çıkışı

-Camiye getirilmesi

-Tabutun taşınması

-Taziyeler

-Cenaze namazının kılınması

-İtfaiyecilerin saf tutması

-Tabutun mezarlığa kadar taşınması

-Ali Siraç\'ın geçen sene doğum gününde çekilen resimleri

-Tedavisi sırasında çekilen videolar

-Genel ve detaylar

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2- HELİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

- CENAZE SONRASI GERGİNLİK ÇIKTI



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA

Pendik\'te öldürülen lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kadınların omuzladığı cenaze mezarlığa götürüldüğü sırada gergin anlar yaşandı.

Pendik\'te okul çıkışında Mustafa Yetgin (21) tarafından öldürülen lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken\'in cenazesi Adlı Tıp Kurumu\'ndan alındıktan sonra Tuzla\'daki Aydınlı Cemevi\'ne getirildi. Helin\'in tabutunu kadınlar taşıdı. Helin\'in üzerinde duvak bulunan tabutuna yakınları ve arkadaşları sarılarak gözyaşı döktü. Baba Nihat Palandöken ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze namazı kılındıktan sonra dua ve helallik alındı. Cenaze namazının ardından kadınlar ve arkadaşları kadına yönelik şiddeti protesto etmek için bir basın açıklaması yaptı.



ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Açıklamanın ardından tekrar kadınlar tarafından taşınan cenaze kalabalık eşliğindeki yakındaki Aydınlı Mezarlığı\'na götürüldü. Helin Palandöken, 5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Saadet Palandöken\'in mezarının yanında toprağa verildi.



CENAZE NAMAZI SONRASI GERGİNLİK

Öte yandan cenaze namazının kılınmasını ardından cenaze cemevinden çıkarıldığı sırada kalabalık ile bir sürücü arasında gerginlik çıktı. Cenazeye katılanlar sürücüye tepki gösterdi. Kalabalıkla sürücüsü arasında arbede çıktığı sırada bir kişi havaya ateş etti. Bunun üzerine cenaze katılanlar havaya ateş eden kişiye tepki gösterdi. Silahla havaya ateş açan kişi kalabalığın hedefi oldu. Araya girenler kalabalığı sakinleştirdi. Havaya ateş açan kişi de araya girenler tarafından uzaklaştırıldı.

ARKADAŞLARI OLAYI ANLATI

Bu arada cenaze törenine katılan Helin\'in arkadaşları olayı anlattı. Olaya şahit olan bir arkadaşı, \"Arabadan indi. \'Selam gençler\' diye bağırdı. Helin\'e 3 kurşun sıktı. İki sefer de Cemil\'e sıktı. Havaya ateş açtı, Deniz\'e denk geldi\" dedi.

Bir arkadaşı ise, \"Okula ve dershanesine çiçek yolluyormuş. Helin peşini bırakmasını istiyormuş\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Arkadaşlarının açıklamaları

-Cenazenin görüntüsü

-Kadınların cenazeyi getirmesi

-Tabuta sarılarak ağlamaları

-Baba Nihat Palandöken\'in görüntüsü(kısa boylu ön safta)

-Dua edilmesi

-Tabuta duvak konulması

-Cenaze namazının kılınması

-Cenaze başında basın açıklaması

-Kadınların cenazeyi mezarlığa taşıması

-Mezarlık çıkarken bir sürücüsü ile gerginlik

-Yaşanan gerginlik

-Bir kişini silahla havaya ateş etmesi

-Kalabalığı bu kişiye vurması

-Genel ve detay görüntüler

14.10.2017 - 14.28 Haber Kodu : 171014085_

14.10.2017 - 16.13 Haber Kodu : 171014120

14.10.2017 - 16.14 Haber Kodu : 171014121

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3- LİSELİ HELİN\'İ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI; \"ATEŞ ETTİĞİMİ KABUL EDİYORUM\"



Haber-Kamera: Yüksel KOÇ-Cengiz ÇOBAN /İSTANBUL,(DHA)

Pendik\'te pompalı tüfekle ateş ederek bir kız öğrencinin ölümüne, iki erkek öğrencinin de yaralanmasına neden olan 21 yaşındaki Mustafa Yetgin, \"Tasarlayarak adam öldürme\" suçundan tutuklandı.

Savcılık sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenilen şüpheli Mustafa Yetgin\'in, mahkemedeki sorgusunda, \"Olayın hala şoku altındayım. Neyi nasıl anlatmam gerektiğini bilemediğim için şu ana kadar ifade veremedim. Helin Palandöken ve o esnada yanında bulunan kişilere av tüfeği ile ateş ettiğimi kabul ediyorum\" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

SAVCIDA SUSMA HAKKINI KULLANDI

Pendik\'te Güzelyalı tren istasyonunda pompalı tüfekle ateş ederek 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken\'in ölümüne, 17 yaşındaki Celal Y. ve 18 yaşındaki Deniz M.\'nin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen 21 yaşındaki Mustafa Yetgin, emniyet işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'na sevk edildi.

Savcılık sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenilen şüpheli Yetgin, tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi.

\'HELİN PALANDÖKEN VE YANINDAKİLERE AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ ETTİĞİMİ KABUL EDİYORUM\'

Yetgin\'in nöbetçi mahkemedeki sorgusunda, \"Ben üzerime atılı suçlamayı anladım. Olayın hala şoku altındayım. Neyi nasıl anlatmam gerektiğini bilemediğim için şu ana kadar ifade veremedim. Helin Palandöken ve o esnada yanında bulunan kişilere av tüfeği ile ateş ettiğimi kabul ediyorum. Bu av tüfeğini internetten satın almıştım. Ateş ettikten sonra da olay yerinden kaçtım. Sonrasında ne olduğunu ve ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kafam çok karışık. Şu an söylediklerimden fazla bir şey anlatabilecek durumda değilim\" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Mahkeme, şüphelinin, \"Tasarlayarak adam öldürme\" suçundan tutuklanmasına karar verdi.



Görüntü Dökümü:

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-Zanlının sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Zanlının adliyeye sevki

14.10.2017 - 15.17 Haber Kodu : 171014107_

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4- BEŞİKTAŞ\'TA BETON MİKSERİNİN EZDİĞİ YAŞLI KADIN ÖLDÜ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'taki Başbakanlık Çalışma Ofisi\'nin önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki kadına beton mikseri çarptı. Beton mikserinin altında kalan kadın hayatını kaybetti. Beton mikseri sürücüsü durmayarak olay yerinden uzaklaştı. Polis bir süre sonra kamyon sürücüsünü yakaladı.

Kaza, Beşiktaş Caddesi Başbakanlık Çalışma Ofisi\'nin karşısında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki Raziye Çelik\'e beton mikseri çarptı. Kabataş yönüne ilerleyen beton mikseri sürücüsü durmayarak olay yerinden kaçarken, yaşlı kadın hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan Çelik\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının cesedi ambulansa alınarak götürüldü.

Kaza yerinden geçmekte olan bir beton mikseri polis tarafından durduruldu. Yapılan incelemelerde kazayı yapan kişi olmadığı anlaşılınca sürücü yoluna devam etti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Esnaf Ahmet Fedai Aydoğan, \"Biz kazanın olduğunu bile anlamadık. Kadının başında birkaç kişi vardı. Polisler geldi. Panik yok bişey yok. Nasıl kaza oldu anlamadım. Kadın ezilmiş yerde yatıyordu\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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ölen kadının fotoğrafı (ek)

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-Beşiktaş Caddesi\'nden görüntü

-Kazanın meydana geldiği yer

-Yeredeki ceset

-Olay yerindeki Sağlık ekipleri

-Cesedin ambulansa alınması

-Trafik polisinin ölçüm yapması

-Oluşan trafik

-Genel ve detaylar

14.10.2017 - 16.25 Haber Kodu : 171014127

14.10.2017 - 17.04 Haber Kodu : 171014135_

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5- BAŞBAKAN YILDIRIM İSTANBUL\'A FERİBOTLA DÖNDÜ

İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Yalova programı sonrası İstanbul\'a Kanuni Sultan Süleyman feribotu ile döndü.

Yalova-Yenikapı arası saat 15.45 seferini yapan Kanuni Sultan Süleyman feribotuna binen Başbakan Yıldırım, yolculuk boyunca vatandaşlarla sohbet etti. Başbakan Yıldırım ardından kaptan köşküne geçerek, seyir hakkında kaptandan bilgi aldı. Yıldırım ayrıca telsiz ile Yavuz Sultan Selim feribotuyla irtibat kurdu.

Görüntü Dökümü

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- Başbakan Yıldırım\'ın feribotta vatandaşlarla sohbeti

- Başbakan Yıldırım\'ın kaptan köşküne oturması

-Genel ve detaylar

14.10.2017 - 18.07 Haber Kodu : 171014154_

