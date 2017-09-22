DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- YANAN UÇAĞIN PİLOTU O ANLARI ANLATTI (1)

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı\'nda yanan jetin pilotu Muzaffer Kütük, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Kütük, hastane çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Görüntü Dökümü:

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-Kütük\'ün soruları yanıtlaması

-Detaylar

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2- YANAN UÇAKTA İNCELEME

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı\'nda dün akşam meydana gelen uçak kazası sonrası Ulaştırma Bakanlığı Kaza Araştırma İnceleme Kurulu, olay yerine gelerek inceleme yaptı.

İniş yaptığı esnada pistten çıkarak alev alan TC-KON kuyruk tescilli özel jet uçağın hasarı gündüz saatlerinde daha ayrıntılı ortaya çıkarken Ulaştırma Bakanlığı inceleme ekibi uçağı ve çevreyi inceledi. Uçağın parçalarını toplatan ve uçağın içine girerek araştırma yapan ekip uçağın pistten çıkarak sürüklendiği bölgeyi de kontrol etti. Uçakla ilgili evrakları DHMİ görevlileriyle inceleyen ekip özellikle uçağın kokpit bölümünde detaylı bir inceleme yaptı. Uçağın sürüklenme hızını yavaşlattırdığı tahmin edilen ILS sistemlerinin bulunduğu kulübenin parçaları da toplandı. Kaza yapan uçağın, D-100 Karayolu\'na düşmemesinin de olası bir facianın önene geçtiği belirtildi

Görüntü Dökümü:

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-Kaza inceleme ekibi ve uçaktan görüntü

-Uçağın parçalarının toplanması ve incelemeleri

-DHMİ ekibi elinde uçağa ait evraklar

-Kaza inceleme ekibinin uçağa bakması ve uçağın içinden çıkan bir kişi

-D-100 Karayolu ve uçaktan görüntüler

-Uçağın iniş takımından görüntü

-Havalimanı kule ve detaylar

-Parçalanan kulübe ve toplanılması

22.09.2017 - 12.50 Haber Kodu : 170922077_

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3- KIZ KULESİ\'NE KADAR YÜZMEK İSTEYİNCE...

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Üsküdar sahilden Kız Kulesi\'ne kadar yüzmek için denize giren 26 yaşındaki genç boğuldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Harem açıklarında meydana geldi. 26 yaşındaki Harun Dayı, Kız Kulesi\'ne kadar yüzmek için denize girdi. Yüzmeye başlayan Harun Dayı gözden kayboldu. Genç için olay yerine deniz polisi ve dalgıçlar çağırıldı. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan aramalara rağmen gence ulaşılamadı. Bugün sabah saatlerinde Kız Kulesi yakınlarına gelen sahil güvenlik ve deniz polisi arama çalışmalarına tekrar başladı. 1 saat süren aramalar sonucunda gencin cesedine ulaşıldı. 26 yaşındaki gencin cesedi karaya çıkarılırken yakınları gözyaşlarına boğuldu. Gencin cesedi olay yeri inceleme çalışmarının ardından Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Bir görgü tanığı, \"Dün balıkçıya suyun sıcaklığını sormuş. Suyun sıcak olduğunu duyunca \'Kız kulesine kadar yüzüp geleyim\' demiş. Atlamış suya sonra gözden kayboldu\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Cesedin görüntüsü

-Yakınlarının görüntüsü

-Deniz polisi ve sahil güvenlikten görüntü

-Kız kulesinden görüntü

-Cesedin kaldırılması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Vatandaşlarla röp

-Fotoğrafı

22.09.2017 - 12.40 Haber Kodu : 170922075_

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4- METRODA \"BOMBA\" DİYE BAĞIRAN ÖĞRENCİLER 1\'ER YIL, 1\'ER AY, 10\'AR GÜN CEZA ALDI

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

KADIKÖY-Kartal Metrosu\'nda ellerindeki çantayı yere atıp \"bomba\" diye bağırdıkları iddiasıyla yargılanan 3 lise öğrencisinin yargılandığı davada karar çıktı. Öğrenciler \"Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması\" suçundan 1\'er yıl, 1\'er ay, 10\'ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 5. Çocuk Mahkemesi\'nde görülen ve kapalı yapılan karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan öğrenciler M.O.Ö, Y.K. ve A.Y. katılmazken, onları avukatları temsil etti. Duruşmada, son sözleri sorulan sanıkların avukatları, müvekkillerinin suç amacıyla hareket etmediklerini belirterek beraatlerine istediler.

ÜÇ ÖĞRENCİ CEZA ALDI

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme hakimi, suça sürüklenen çocuklar M.O.Ö, Y.K. ve A.Y\'yı, \"Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması\" suçundan önce 2\'şer yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, suça sürüklenen çocukların olay tarihinde 15-18 yaş grubunda olduğu ve duruşmadaki hal ve tavırlarını da dikkate alarak cezayı 1\'er yıl, 1\'er ay, 10\'ar gün hapis cezasına indirdi.

CEZALAR ERTELENDİ

Mahkeme, cezanın 2 yıldan az olmasını dikkate alarak hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Bu ceza 3 yıllık denetim süresine tabi tutuldu. Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasını, kasten yeni bir suç işlenmesi durumunda ise hükmün yeniden açıklanacağı tutanağa yazıldı.

Öte yandan mahkeme, \"Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit\" suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadıköy Anadolu Lisesi\'nde okuyan 3 öğrencisinin, olay tarihinde Kadıköy merkezden Kartal istikametine giden 8 nolu metro trenine bindikleri, Ünalan durağında öğrencilerden M.O.Ö\'nün metrodan inerek vagon kapısı kapanmadan önce elindeki çantayı \"Allahu ekber\" diyerek vagon içerisine fırlattığı ve metroya binmeden peronda yoluna devam ettiği belirtildi. Olay sırasında metroda bulunan yolcular arasında büyük panik yaşandığı, yolcuların park halindeki ön vagonlara doğru kaçmaya başladıkları, bu sırada metronun hareket ederek Göztepe İstasyonu\'nda durduğu anlatıldı.

İddianamede, metro içinde bulunan sivil polislerin içeriye atılan çanta ile diğer öğrenciler Y.K. ve A.Y\'yi güvenlik güçlerine teslim ettiği belirtilerek, yaşanan olay neticesinde seferdeki 15 araçta toplam 51 dakika, olayın gerçekleştiği trende ise 6 dakikalık gecikme yaşandığı bilgisine yer verilmişti.

İddianamede, lise öğrencileri M.O. Ö, Y.K. ve A.Y\'nin \"Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit\" ve \"Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması\" suçlarından 2\'şer yıldan 4\'er yıl 8\'er aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

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5- KOLUNDAKİ ALTIN SAATİ BİLE ALMIŞ

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da telefonda kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Bekir B., gözaltına alındı. Daha önceden çok sayıda polise geliş kaydı bulunan şüphelinin bir mağdurdan 500 bin lira, bir kadın mağdurdan ise bin 50 doların yanısıra kolundaki altın saati bile aldığı tespit edildi. Şüpheli kadını takip ederken ve içinde para dolu olan poşeti alırken güvenlik kameralarına yakalandığı tespit edildi.

İHBAR ÜZERİNE POLİS OPERASYON YAPTI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen bir telefon ihbarını değerlendiren polis ekipleri telefonda kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan bir kişiyi gözaltına aldı. Fatih, Horhor, İskenderpaşa Mahallesi\'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Bekir B.\'nin azılı bir suçlu olduğu olduğu ortaya çıktı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin 27 Temmuz 2017 tarihinde Mehmet B.D.\'yi rastgele telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttığı \"Terör örgütüne banka hesabınızdan para aktarıldığını tespit ettik. Bütün paranızı ve evde bulunan ziynet eşyalarınızı geçici olarak bize vermeniz gerekiyor. Biz size sonra bunları geri vereceğiz\" diyerek kandırdığı öğrenildi. Kendisini arayan kişinin polis olduğuna ikna olan mağdurun bankadan çektiği toplamda yaklaşık 500 bin lira değerinde 122 bin dolar, 9 bin lira ve yaklaşık 31 bin liralık ziynet eşyasını bir poşete koyarak şüpheliye teslim ettiği öğrenildi.

KADININ KOLUNDAKİ SAATİ BİLE ALMIŞ

Aynı şüphelinin 25 Temmuz 2017 tarihinde bu Beykoz\'da Hatice Ö. adlı kadını da aynı yöntemle dolandırdığı belirlendi. Hatice Ö.\'yü telefonla arayarak \"FETÖ örgütü soruşturmasına adının karıştığını söyleyen ve onu ikna eden şüphelinin kadının bin 50 dolar ile altın saatini sokakta buluşarak aldığı öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Bekir B.\'nin daha önceden nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık ve kasten yaralama suçundan polise geliş kaydı bulunduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kameralarına yansıyan dolanrıcılıklar

-Şüphelilerin adliyeye sevki

22.09.2017 - 12.07 Haber Kodu : 170922063_

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6 - MİSS TURKEY 2017 GÜZELLERİ BELLİ OLDU

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

Miss Turkey 2017 güzellik yarışmasında Miss Turkey World güzeli Itır Esen, Miss Turkey Universe güzeli Aslı Sümen, Miss Turkey Supranational güzeli Pınar Tartan seçildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi\'ndeki Grand Pera Emek Sahnesi\'nde düzenlenen ve Ekin Olcayto\'nun sunduğu organizasyonda, yarışmaya başvuran yüzlerce kişi arasından belirlenen 20 finalist jüri önüne çıktı. Türk kadının özelliklerini ve imajını dünyaya en güzel şekilde anlatma amacını taşıyan Miss Turkey 2017\'de jüri başkanlığını Can Sandıkçıoğlu yaparken, jüri koltuğunda ise 2014 Miss Turkey World güzeli Amine Gülşe, gazeteci Güneri Civaoğlu, şarkıcı Meyra Ilıcak, Balet ve oyuncu Tan Sağtürk, moda tasarımcısı Özlem Süer, Plastik Cerrah Op. Dr. Bülent Cihantimur ve Özak Global Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Alp oturdu. İlk olarak 20 finalist arasından 10 kişi elenirken, daha sonra yarışmayı kazanan 3 kişi belirlendi. Miss Turkey 2017 güzellik yarışmasında Miss Turkey World güzeli Itır Esen, Miss Turkey Universe güzeli Aslı Sümen, Miss Turkey Supranational güzeli Pınar Tartan seçildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yarışmacıların podyumda yürümesi

-Yarışmacıların konuşmaları

-Taç töreni

-Yarışmadan detaylar

22.09.2017 - 12.25 Haber Kodu : 170922072

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7- PAZAR GÜNÜ PENDİK\'TE BU YOLLARA DİKKAT



Haber: İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü bir organizasyon şirketi tarafından 24 Eylül Pazar günü Pendik\'te yapılacak Bisiklet aktivitesi ile ilgili olarak 08.30-10.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhları açıkladı. Buna göre

E80 TEM Otoyolu Kocaeli istikameti trafiğe kapalı olacağından trafik akışı Kurtköy ayrımı noktasından D-100 Karayoluna yönlendirilecek.

Kurtköy Gişeler Kocaeli istikameti kapalı olacağından trafik akışı D-100 karayoluna yönlendirilecek.

Orhanlı Gişeler Kocaeli istikameti kapalı olacağından trafik akışı Kuzey yolu kullanarak Kurtköy gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirilecek.