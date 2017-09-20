DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- İREM DERİCİ\'NİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA (1)

* Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran,

\"Genel durumu geldiği güne göre daha iyi\"

\"Dramatik bir durumu yok\"

\"Tüm organları şu anda iyi. Böbrekleri bitti diye birşey yok. Birkaç gün daha yoğun bakımda tutmayı planlıyoruz\"

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

Şarkıcı İrem Derici\'nin sağlık durumuyla ilgili Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran açıklama yaptı. Baran, \"Genel durumu geldiği güne göre daha iyi. Televizyon izliyor, gazete okuyor. Son derece iyi durumu şu anda. Meyve istedi meyve de yedi\" dedi.

Kilo kaybıyla ilgili soruya \"Dramatik bir durumu yok\" diyen Baran, \"Tüm organları şu anda iyi. Böbrekleri bitti diye birşey yok. Birkaç gün daha yoğun bakımda tutmayı planlıyoruz\" dedi.

Derici\'nin ara sıra ateşinin çıktığını belirten Prof. Dr. Reha Baran, \"Önümüzdeki 1-2 gün belirleyici olacak\" diye konuştu.

Baran, Derici\'nin başka bir hastaneden getirildiğini belirtirken yanlış tedavi iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Baran, \"Kalp ile ilgili bir sıkıntısı yok\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Baran\'ın açıklamaları

20.09.2017 - 13.22 Haber Kodu : 170920084

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2- ŞEHİT POLİSİN CENAZESİ ADLİ TIP\'TAN ALINDI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Gaziosmanpaşa\'daki saldırıda şehit olan polis memuru Anıl Kaan Aybek\'in Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. Aybek\'in cenazesi polis aracı konvoyu eşliğinde Zeytinburnu Gasilhanesi\'ne götürüldü. Aybek için 15.00\'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde tören düzenlenecek.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze aracının çıkışı

-Adli Tıp Kurumu

-Detaylar

20.09.2017 - 12.24 Haber Kodu : 170920069_

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3 - BAKAN TÜFENKCİ İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞINDAKİ YENİ DÜZENLEMEYİ ANLATTI

Haber:Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el otomotiv satışına yeni düzenleme getirilmesiyle ilgili ayrıntıları anlattı. İkinci el düzenlemesini bitirdiklerini ve yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderdiklerini söyleyen Tüfenkci, \" Özellikle ikinci el otomotiv piyasasının düzenlenmesi noktasında, bu mesleği yapan komisyoncuların belli bir nitelikte olmasını, her önüne gelenin bu işi yapmamasını amaçlıyoruz\"dedi.

İKİNCİ EL OTOMOBİLE GARANTİ

Yeşilköy CNR Fuar Merkezi\'nde Food İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları Fuarı\'nın açılışını gerçekleştiren ve stantları gezen Bakan Tüfenkci, habercilere açıklamalarda bulundu. İkinci el otomotivde garanti sürecini başlatacaklarını söyleyen Tüfenkci, \"Biliyorsunuz eğer siz orada etiketine, \'bu araç hasarsızdır\' veya bakımını tam olarak yapıldığını söylüyorsanız belli bir km de, 5 bin km de garanti vermesini istiyoruz\"dedi.

EMLAK SEKTÖRÜNE DE DÜZENLEME GELECEK

Benzer bir düzenlemeyi emlakta da getireceklerini söyleyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \" Aynı düzenlemeyi amaçlıyoruz. Ama emlak düzenlemesini, ikinci el otomotiv düzenlemesi yürürlüğe girdikten sonra Başbakanlığa göndermek istiyorum. Bununla ilgili çalışmalarımızı emlakta da paydaşlarımızla da devam ettiriyoruz. Orada da güvenli, emlak işi yapanların belli bir vasıfta olmasını, nitelikte olmasını istiyoruz. Sözleşmelerin şeffaf olmasını istiyoruz. İzlenebilir olmasını istiyoruz. Komisyon ücretlerinin net olarak belirlenmesini istiyoruz\"diye konuştu.

AMAÇ DOLANDIRICILIĞI ÖNLEMEK

Bakan Tüfenkci, her iki sektörde de yeni düzenlemedeki amacını, \" Üreticilerin haklarını koruyabilmek, bu ticaretin belli bir kurallar içerisinde yapılmasını sağlamak ve buradaki suistimalleri ve dolandırıcılığı önlemek\"olarak açıkladı.

Görüntü Dökümü:

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- Bakan Tüfenci\'nin açıklamaları

- Detaylar

20.09.2017 - 14.09 Haber Kodu : 170920096

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4- BAKAN BÜLENT TÜFENKCİ AHİ OLUP ŞED KUŞANDI

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKÇİ - İstanbul (DHA)

Ahilik Haftası nedeniyle Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Toptancılar Çarşısı (İSTOÇ) Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Ahilik Haftası programı renkli görüntülere sahne oldu. Programa, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kemalbay ve Ahilik Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ali Mazak katıldı.

\"KOOPERATİFLERİ YENİDEN EKONOMİNİN UNSURLARI HALİNE GETİRECEĞİZ\"

Osmanlı ahilik geleneğinin canlandırıldığı etkinlikte Bakan Tüfenkci, ahi olup şed kuşandı. Şed kuşatılmasının esnafın kendilerine verdiği, \'bize sahip çıkın\' mesajı olduğunu söyleyen Tüfenkci, \" Bizim esnafımıza sahip çıkarak yaşatmamız lazım. Kooperatifler iyi oturtulursa, ahilik sistemi içerisinde her bir sektörü farklı noktalara taşıyabilecek kurumlardan birisi. Onun için bakanlık olarak önümüzdeki günlerde, Kooperatiflerimizi yeniden ekonomimizin unsurları haline getireceğiz\"dedi. Bakan Tüfenkci hem teşvikler noktasında, hem vergisel avantajlar noktasında kooperatifleşmeyi özendireceklerini sözlerine ekledi.

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI CELAL ADAN:MHP SORUMLULUKLA SİYASETİNİ DEVAM ETTİRİYOR

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen törene MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan da katıldı. Ahilik gibi muhteşem bir insanlık onurunu kendi içinden çıkarmış bir ülkenin evladı olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Adan,\" Bugün içerisinde bulunduğumuz şartlara baktığımızda, bazen Türkiye\'nin belli meselelerinin siyasi partileri aştığını herkesin katkı sağlam zorunda olduğu dönemlerle karşılaşıyoruz. Bu sorumlulukla, ekonomimizin daha iyi olabilmesinin , Ortadoğu\'daki gelişmelerde Türkiye\'nin daha güçlü olabilmesi, birliğimizi, beraberliğimizi koruma noktasında bir iradeye öncülük yapmaktan başka çare olmadığı inancıyla MHP, büyük bir sorumlulukla bugün siyasetini devam ettiriyor\"dedi.

TÜFENKCİ: KALİTENİN ÖLÇÜLERİ DEĞİŞİYOR

Açılış töreninde son olarak Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci konuştu. İSTOÇ\'un bir marka oldu olduğunu ve bu markanın değerini hep beraber korunması gerektiğini söyleyen Tüfenkci, \"Artık ticaretin şekli değişti, sistemi değişti. Küresel bir yarışa girdik. Bugün kalitenin ölçüleri değişiyor. Firmalarımızın da bu değişimleri yakından takip etmesi gerekiyor. Teknolojiyi takip etmezsek, trendleri kaçırırsak pazar payımızı kaybederiz\"dedi.

\"YÜZDE 5\'İN ÜZERİNDE BÜYÜMEYİ YAKALAMAK ZORUNDAYIZ\"

Türkiye\'nin etrafındaki jeopolitik risklere rağmen,işini aşını büyütmeye çalıştıklarını söyleyen Bakan Bülent Tüfenkci, \" İnsanımıza daha fazla iş, aş üretmenin peşindeyiz. İstiyoruz ki, insanımızın refahını yükseltelim. İstiyoruz ki, daha fazla gencimize iş bulalım. Onun için yüzde 5\'in üzerinde bir büyümeyi yakalamak zorundayız. Onun için huzuru birlik ve beraberliği önemsiyoruz\"d iye konuştu.

4 GÜN BOYUNCA İNDİRİMLİ SATIŞ YAPILACAK

Aynı törenle, 7 bin 200 işyerinin faaliyet gösterdiği toptancılar çarşısında \"İSTOÇ 1. Festival Günleri\"nin açılışı Bakan Tüfenkçi tarafından gerçekleştirildi. Festivalde esnaf ve vatandaş tek platformda buluşturuldu. 4 gün sürecek festival boyunca kırtasiyeden züccaciyeye kadar birçok üründe indirimli satışlar yapılacak.

Görüntü Dökümü:

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- Törenden detaylar

- Haberdeki sırasıyla konuşmalar

- Ahilik töreninden genel ve detay görüntüler

- Şed kuşanan Bakanın konuşması

- Kurdale kesiminden detay

20.09.2017 - 12.25 Haber Kodu : 170920068

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5- KABATAŞ\'TA \"OTOBÜS KAZASI\" KEŞFİ

* Kabataş\'ta, 2014 yılında vapur iskelesine dalan otobüs nedeniyle 10 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan üniversite öğrencisi Kübra Dere de kazada bacağını kaybetmişti.

-*O kazayla ilgili bugün mahkeme hakimi olay yerine gelerek bilirkişi eşliğinde keşif yaptı, mağdur Recep Özsoy\'u dinledi.

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA

Kabataş\'ta, 2014\'ün Ağustos ayında vapur iskelesine dalarak 10 kişinin yaralanmasına neden olan otobüs şoförü Eyüp Er\'in (55) yargılandığı davada, sanık avukatı Necip Baran\'ın talebi üzerine, İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi kaza yerinde keşif yapılması kararı verdi. 29. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Engin Bedir, taraf avukatları ve bilirkişi saat 12.00 sıralarında, şuanda \'Martı Projesi\' inşaat şantiyesinin bulunduğu kaza yerinde incelemelerde bulundu. Hakim Engin Bedir keşif sırasında, kazada yaralanan Recep Özsoy\'un ifadesine başvurdu. Sanık şoför Eyüp Er ise kaza yerine keşif için getirilmedi. İncelemelerin ardından hakim, taraf avukatları ve bilirkişi bölgeden ayrıldı.

\"1,5 YIL YATALAK KALDIM\"

Kaza nedeniyle 1,5 yıl yatağa mahkum kaldığını belirten Recep Özsoy, \"Kabataş\'a geldik, Adalar\'a denize gidecektik. 08.45 vapuruna yetişemedik. Kabataş durağına geldiğimiz anda kaza gerçekleşti. Ne olduğunu anlamadım. Taksiyle otobüs arasında kaldık. Ben 3 defa ameliyat geçirdim. Bacağım kopma noktasındaydı. 1,5 yıl bu olaydan dolayı yatalak kaydım. Otobüs şoföründen şikayetçiyim. Davamdan vazgeçmeyeceğim. Gittiği yere kadar davamı sürdüreceğim\" dedi.

OTOBÜS YAYALARIN İÇİNE DALMIŞTI

Kabataş\'ta, 1 Ağustos 2014\'te direksiyonunda Eyüp Er\'in oturduğu İstanbul Otobüs A.Ş. otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp vapur iskelesinin bitişiğindeki durak ve yolcuların bulunduğu bölüme dalarak 10 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Yaralılardan üniversite öğrencisi Kübra Dere kazada bacağını kaybetmişti.

Görüntü Dökümü:

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(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

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-Hakim, bilirkişi ve tarafa avukatlarının olay yerine gelmesi

-Olay yerinde keşif yapılması

-Kazada yaralanan Recep Özsoy ile röp.

-Genel ve detaylar

(ARŞİV)

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-Kazadan kısa süre sonra yaşananlar

-Kazanın yaşandığı anın güvenlik kamera kayıtları

20.09.2017 - 13.26 Haber Kodu : 170920086_

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6- CEMİL CANDAŞ CİNAYETİ DAVASINDA JANDARMA RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş\'ın 18 Temmuz\'da belediye binasında vurularak öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Candaş\'ın vurulma anı görüntülerine ilişkin İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği\'nce verilen raporda, sanık Şenol Şahin\'in maktülün hangi bölgesini hedef aldığının anlaşılamadığı belirtildi. Sanık Şahin önceki savunmasında, \"Maktulün uzun boylu ve yapılı olduğunu görünce burnuna vurmaktan vazgeçip silahla ateş ettim\" demişti.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hacı Avcı, Şenol Şahin ve Engin Gölve katıldı. Başka suçtan tutuklu sanık Mithat Yılmaz\'ın da hazır bulunduğu duruşmaya, öldürülen Cemil Candaş\'ın eşi Nurcan Candaş ile kardeşi Cemal Candaş, Naci Candaş ve Çağlar Candaş ile Ezgi Sezgin de geldi.

VURULMA ANI GÖRÜNTÜLERİNE İLİŞKİN RAPOR GELDİ

Mahkeme Başkanı Nimet Demir, Candaş\'ın vurulma anı görüntülerine ilişkin İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği\'nden istenen bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini söyledi. Raporda, maktulün arkasından yaklaşan sanık Şenol Şahin\'in silahını çıkarıp maktule doğrulttuğu sırada çevredeki insanların tepkilerinden anlaşıldığı üzere silahını ateşlediği ve kameranın görüş alanının dışında kalmasından dolayı ilk ateş anında maktulün hangi bölgesinin hedef alındığının anlaşılamadığı belirtildi. Güvenlik görevlisi müdahale etmeden önce ikinci kez silahını ateşleyen bu sanığın silahının namlusunun açı ve pozisyonu da görüntülerde yer almadığından, maktulün hangi bölgesinin hedef alındığının belirlenemediği ifade edildi. Sanık Şahin\'in sağ elindeki silahını yere doksan derecelik açıyla kaçmakta olan maktule doğru ısrarlı bir şekilde hedef göstererek ateş ettiği, bu sırada da silahın geri teptiği ve maktulün tarafındaki camların mermilerden dolayı kırıldığı anlatıldı. Raporda, güvenlik görevlisinin yaptığı müdahalenin sanığın hedef gözeterek ateş etmesini engelleyebilecek nitelikte olmadığı kanaatine varıldığı da belirtildi. Sanık avukatları gelen raporlara ilişkin beyanda bulunmak için süre istedi.

KETENLER HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENİRSE BU DOSYAYLA BİRLEŞECEK

Mahkeme heyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu\'nca Cemil Candaş\'ın öldürülmesine ilişkin Mehmet Tüysüz, Rıza Keten, Selahattin Keten ve Levent Karaman hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanarak iddianame düzenlenmesi durumunda bu davayla birleştirilmesine karar verdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, cinayetin faili olduğu belirtilen sanık Şenol Şahin\'in, \"Tasarlayarak kasten öldürme\" suçundan, sanıklardan Mithat Yılmaz\'ın da \"Cinayeti azmettirme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Diğer sanıklar Engin Gölve, Hacı Avcı, Bilal Yaman ve Metin Şentürk\'ün \"Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme\" suçundan 15\'er yıldan 20\'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Cemil Candaş\'ı kurşunlayan sanık Şenol Şahin ifadesinde, \"Rıza Keten bana tuvalette silahı verdi. Silahı üzerime aldım. Bana verdiği silahı kamufle etmek için verdiği sarı zarfla tuvaletten çıktım. Koridorda dolandım, maktulü tanımadığım için tedirgin dolandım. Tuvaletin çıkışında farkettim o olduğunu. Peşinden giderek ayağına sıktım. Tam silahı atıp kaçacakken güvenlik üstüme atladı. Maktulün uzun boylu ve yapılı olduğunu görünce burnuna vurmaktan vazgeçip silahla ateş ettim\" demişti.

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7- EMEKLİ ALBAY VE EŞİNE MOTOSİKLETLİ SİLAHLI SALDIRI DAVASI...

- İKİ SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Beşiktaş\'ta 7 Haziran seçimlerinde oy kullandıktan sonra evlerine doğru yürüdükleri sırada Albay Çetin Oğuz ve eşi Asuman Oğuz\'a motosiklet üzerinden silahlı saldırıya ilişkin 3\'ü tutuklu, biri firari toplam 6 sanık hakkındaki davada, savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, iki sanık hakkında \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isterken, diğer sanıkların da değişik hapis cezalarına çaptırılmalarını talep etti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, duruşma savcısı Lütfi Karabacak esas hakkındaki görüşünü bildirdi. Savcı, emekli albay Çetin Oğuz ve eşi Asuman Oğuz\'un 7 Haziran 2015\'te gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinde oy kullandıktan sonra saat 11.05\'te Balmumcu\'daki evlerine gitmekte oldukları, bu sırada yanlarına hızla gelen bir motosiklet üzerinde kasklı iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradıklarını belirtti.Yaralanan albay ve eşinin çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldıkları, motosikletli saldırganların ise kaçtıkları ifade edildi. Saldırıda kullanılan motosikletin Abbasağa Çıkmazı Sokak\'ta terk edilmiş halde bulunduğu anlatılan mütalaada, albay Çetin Oğuz\'un görev yaptığı çalışmaları nedeniyle terör örgütlerinin hedefi olduğu, bu yüzden ikamet ettiği Balmumcu\'daki askeri tesislerde kendisine yakın koruma verildiği, ancak olay günü kendisinin istememesi nedeniyle koruması olmadan oy kullanmaya gittiği belirtildi.

OLAYI MKP ÜSTLENDİ

Bu eylemin hemen sonrasında Maoist Komünist Partisi (MKP) olarak bilinen terör örgütünün internetteki sitesinde 8 Haziran\'da açıklama yaparak eylemi üstlendiği belirtilerek, faillerin tespit edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen sanık Esat Naci Yıldırım\'ın 12 Haziran 2015\'te yakalandığı, Yıldırım\'ın suçunu itiraf ettiği anlatıldı.

Mütalaada, sanık Yıldırım\'ın ifadeleri doğrultusunda sanık Serhat Karakoç\'un çalıştığı köftecide, silahlı saldırı eyleminde kullanılmak üzere kendilerine silah getirdiği ileri sürülen sanık Murat Yerlikaya\'nın Kağıthane\'de araçta, diğer sanık Ali Haydar Yeşil\'in de iş yerinde yakalandığı, sanık Cem Yıldız\'ın yakalanmadığı ancak ikametinde ve çalıştığı okulun kantininde arama yapıldığı belirtildi. Mütalaada, okulun kantininde yapılan aramada polis yeleği, bomba düzeneğinde elektrik devrelerindeki akımı kontrol etmek için kullanılan düzenek aparatı, bir bidon içerisinde toz halinde patlayıcı madde olduğu düşünülen maddeler, sahte polis kimliği, tabanca, tabancaya ait mermiler, 4 telsiz, elektrikli şok cihazı, çelik yelek, dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar bulunduğu anlatıldı. Mütalaada, yakalanan sanık Özgül Yapışkan\'ın da firari sanık Cem Yıldız ile aynı evde ikamet ettikleri ve okul kantinini birlikte işlettikleri belirtilerek, çevredeki insanlara karı-koca olduklarına dair görüntü verdikleri, örgüte ait patlayıcılar ve diğer malzemeleri örgüt faaliyeti çerçevesinde iş yerinde muhafaza ettikleri öne sürüldü. Sanıkların silahlı terör örgütü MKP üyesi olarak hiyerarşik yapılanma içerisinde yer aldıkları belirtildi.

CEZA İSTEMLERİ

Firari sanık Cem Yıldız\'ın dosyanın ayrılması istenen mütalaada, sanık Esat Naci Yıldırım\'ın \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, \"Kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Kasten yaralama\" ve \"Ruhsatsız silah taşımak\" suçlarından da 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Sanık Serhat Karakoç\'un \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan da 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanık Ali Haydar Yeşil\'in \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\", \"Resmi belgede sahtecilik\" suçundan 10,5 yıldan 22,5 yıla; sanık Murat Yerlikaya\'nın ise \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 15 yıla, sanık Özgül Yapışkan\'ın \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\", \"Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak muhafaza etmek\" 15 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.



Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntü

20.09.2017 - 12.58 Haber Kodu : 170920077_

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8 - LİSELİ GENCİN ÖLDÜRÜLMESİNE 38 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Küçükçekmece\'de 6 ay önce lise öğrencisi Mustafa Mert Peker\'in (16) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Sigara yüzünden çıkan tartışmada Mustafa Mert Peker\'i öldürdükleri iddia edilen ve yaşları 18\'den küçük 3 tutuklu şüphelinin \"Çocuğu kasten öldürmek\", \"Silahla yağma \" ve \"Kasten yaralama\" suçlarından 20 yıl ile 38 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları istendi. Kendileri de lise öğrencisi olan 3 şüpheli, iddianame kabul edilirse önümüzdeki günlerde Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

17 Nisan 2017\'de meydana gelen olay Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianamede şöyle anlatıldı. Mustafa Mert Peker(16) arkadaşları G.D. ve M.S.K. ile birlikte Küçükçekmece gölü sahil kısmında buluştu ve müzik dinleyip sohbet etmeye başladı. Gençler masalı bir bankta otururlarken yanlarına şüpheliler Ö.O., (15) S.G. (14) ve T.A. (16) geldi. Şüphelilerden Ö.O.(15) ölen Mustafa Mert Peker ve arkadaşlarından sigara istedi. Masada oturanların sigara olmadığını söylemesi üzerine Ö.O. masada duran sigara paketini göstererek \"Bu ne?\" diyerek sordu. Mustafa Mert Peker ve arkadaşı M.S.K. da sigaranın kız arkadaşları G.D.\'ye ait olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Şüpheli Ö.O., mağdur M.S.K. ve Mustafa Mert Peker\'in karnına yumruk atarak onları darp etti. Mustafa Mert Peker de kendisine vuran Ö.O.\'nun çenesine yumruk attı. Ö.O. da cebinden çıkardığı bıçağı sallamaya başladı ardından da Mustafa Mert Peker\'in göğüs kısmına sapladı, sonrasında bıçakladığı Mustafa Mert Peker\'e yumruk attı. Mustafa Mert Peker aldığı bıçak darbesiyle bankın üzerine düştü.

MUSTAFA MERT PEKER DARPA DA EDİLMİŞ

Şüpheli T.A., bankın üzerine çıkarak Peker\'in suratına tekme attı. Ö.O. bu kez yere düşen Mert Mustafa Peker\'in yüzüne elinde bulunan bıçağın sapıyla vurdu. Ardından 3 şüpheli lise öğrencisi olay yerinden kaçtı. Mustafa Mert Peker bıçaklanmadan önce tarafları ayırmaya çalışan mağdur M.S.K., şüpheliler S.G.(14) ve T.A. tarafından engellenerek, darp edildi. Ö. O.\'nun bu esnada bıçak çıkardığını gören mağdur M.S.K. yardım istemek için olay yerine en yakın karakola gitti. Olay esnasında ise Ö.O ve T.A., Ölen Mustafa Mert Peker\'e karşı adam öldürme eylemini gerçekleştirmeye yönelik icrai hareketlerde bulundukları belirtildi. Şüpheli T.A. olay esnasında mağdur G.D.\'ye ve Mustafa Mert Pekere\'e ait telefonunu aldı. Ancak T.A. olayın ardından telefonu cebinden çıkarak yere attı.

ALGILAMA YETENEKLERİ TAM

Savcılık hazırladığı iddianamede, 12-15 yaş aralığında olan Suça Sürüklenen Çocuklar (SSÇ) S.G. ve Ö.O.\'nun işledikleri suçun hukuki ve fiili sonuçlarını algılama yeteneklerinin tam olduğuna dair Adli Tıp Kurumu\'nda rapor alındığı kaydetti.

ŞÜPHELİLER İÇİN İSTENEN CEZALAR

İddianamede Ö.O. hakkında \"çocuğu kasten öldürme\", \"Nitelikli yağma\" ve \"Kasten yaralama\" suçlarından toplam 22 yıldan 29,5 yıla kadar hapsi istendi. S.G.hakkında \"Çocuğu kasten öldürmeye yardım etme\", \"Nitelikli yağma\" \"Kasten yaralama\" suçlarından toplam17 yıldan 21,5 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, şüpheli T.A.\'nın da \"Çocuğu kasten öldürme\", \"Nitelikli yağma\" \"kasten yaralama\" suçlarından toplam 20 yıldan 38 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.



Görüntü Dökümü:

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Olayla ilgili arşiv görüntüler

20.09.2017 - 13.27 Haber Kodu : 170920087

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(GENİŞ HABER)

9- UNICEF\'İN İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI 4 SPOR KULÜBÜ ARASINA GALATASARAY DA GİRDİ

- Barcelona, Manchester United ve Olympiakos\'tan sonra Galatasaray da UNICEF ile iş birliğine imzayı atttı

- Galatasaray Başkanı Özbek: \"Bütün Galatasaraylıları UNICEF ile yapılan bu iş birliğine destek olmaya ve el vermeye davet ediyorum\"

Haber - Kamera: Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Galatasaray, UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) ile çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmak, UNICEF\'in Türkiye\'de ve dünyada yürüttüğü programlara destek sağlamak için iş birliğine imza attı. Barcelona, Manchester United ve Olympiakos\'tan sonra UNICEF\'in işbirliği yaptığı 4 spor kulübü arasına Galatasaray da girmiş oldu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'nda düzenlenen törene; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Ticaret Direktörü ve Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü Sanem Bilgin Erkurt katıldı.

Galatasaraylı sporcuların çocuklar için dileklerini paylaştığı filmin gösteriminin ardından konuşan Dursun Özbek, \"Bugünün çocuklarına yatırım yapmak, yarının taraftar ve sporcularının daha donanımlı olması için şimdiden el ele vermek demektir. UNICEF 190\'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. UNICEF ile anlaşmamız yönetim, idari kadromuzu ve sporcularımızı mutlu etti. Galatasaray, Barcelona, Manchester United ve Olympiakos\'tan sonra UNICEF ile anlaşma yapan 4. futbol takımı. Galatasaray olarak UNICEF aracılığıyla Türkiye\'deki tüm çocuklara yardım etmek istiyoruz. Bütün Galatasaraylıları UNICEF ile el ele vermeye çağırıyorum\" dedi.

GALATASARAY, UNICEF İLE ANLAŞMA YAPAN 4. FUTBOL TAKIMI

Dünya\'daki çocuklara yardım etmek ve onların haklarını korumak amacıyla UNICEF ile iş birliğine gittiklerini belirten Dursun Özbek, \"Bugünün çocuklarına yatırım yapmak, yarının taraftar ve sporcularının daha donanımlı olması için şimdiden el ele vermek demektir. UNICEF 190\'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. UNICEF ile anlaşmamız yönetim, idari kadromuzu ve sporcularımızı mutlu etti. Galatasaray, Barcelona, Manchester United ve Olympiakos\'tan sonra UNICEF ile anlaşma yapan 4. futbol takımı. Galatasaray olarak UNICEF aracılığıyla Türkiye\'deki tüm çocuklara yardım etmek istiyoruz. Bütün Galatasaraylıları UNICEF ile el ele vermeye çağırıyorum\" diye konuştu.

TEZER KUTLUK: \"YAPILAN ANLAŞMA ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLACAK\"

Galatasaray ile yapılan anlaşmanın çocuklar için çok önemli olacağını belirten Tezer Kutluk, \"UNICEF, 1946\'da kuruldu. Dünyanın 190\'dan fazla ülkesinde örgütlenmek kolay değil. Türkiye\'de de geçmişi çok. Misyonu zor durumdaki çocuklara ulaşmak. Uzun vadeli ve kalıcı sonuçlar elde etmek istiyoruz. Son 30 yılda 1900\'dan sonra 5 yaşındaki çocukların ölümü yüzde 50\'den azaldı. UNICEF, dünyada çocuk felcinin silinmesine katkıda bulundu. Günümüzde çocuklar hala kötü şartlarda. Galatasaray\'a şükranlarımı arz ediyorum\" şeklinde konuştu.

ALİ ÖĞÜDÜCÜ: \"GALATASARAY\'DA BU PROJEYE KATKILAR VERECEKTİR\"

UNICEF\'ın çok değerli bir iş yaptığını ifade eden Ali Öğüdücü, \"Gerek Galatasaray, gerek UNICEF dünyada bilenen kurumlar. Barcelona, Manchester United ve Olympiakos\'tan sonra dünyadaki 4. futbol kulübü olarak Türkiye\'de UNICEF ile iş birliği yapmaktan onur duyuyoruz. Bizim için sosyal sorumluluk projesi almak çok önemli. Galatasaray\'da bu projeye katkılar verecektir\" değerlendirmesinde bulundu.

Sanem Bilgin Erkurt ise, Galatasaray ile yaptıkları iş birliğinin Türkiye\'deki farkındalığın artmasına neden olacağının altını çizdi.

Görüntü Dökümü:

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- Törenden görüntüler

- Dursun Özbek, Ali Öğüdücü, Tezer Kutluk, Sanem Bilgin Erkurt konuşmalar

- Detaylar