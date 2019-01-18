DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BEYLİKDÜZÜ\'NDEKİ BİR BİNANIN ÇATISINDAKİ YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi\'nde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Çatıdaki yangın havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Havadan çekilmiş görüntüler

-Yoğun duman

-İtfaiye ekipleri

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2 - GAZİOSMANPAŞA\'DA LİSE ÖNÜNDE KAVGA : 2 YARALI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

Gaziosmanpaşa\'da bulunan bir lisenin önünde kavga çıktı. Kız meselesi yüzünden çıktığı öğrenilen kavgada 2 kişi yaralanırken bir kişi gözaltına alındı.

Olay saat 08.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde bulunan bir lisenin önündeki caddede meydana geldi. İddiaya göre, E.B. isimli öğrenci, B.S\'nin kız arkadaşına \"karne günü sana bir sürprizim var\" dedi.

Kız arkadaşı da durumu B.S.\'ye anlattı. Öğrenci olmayan B.S. lisenin önündeki caddeye gelerek beklemeye başladı. Burada karşılaşan ikili tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Okul dışından ve okuldan bazı öğrencilerinde karıştığı kavgada E.B. kulağından E.T. ise bacağından bıçakla hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kontrol amaçlı hastaneye götürülen gençler daha sonra polis ekiplerince tekrar okula getirildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu olaya karışan B.S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kavgayı küçük bıçak sıyrıklarla atlatan 2 öğrenci ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekiplerinden görüntü

Okuldan görüntü

Kulağından bıçakla yaralanan öğrenciden görüntü

Diğer detaylar

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(ÖZEL)

3- 100 METRE YÜRÜMEMEK İÇİN CANLARINI TEHLİKEYE ATIYORLAR

Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA

Başakşehir\'de her gün yüzlerce kişi 100 metre yürümemek için bariyerler üzerinden atlayarak yolun karşısına geçiyor

Başakşehir Atatürk Bulvarı Başak Konutları Metro çıkışında vatandaşlar, karşıya geçmek için ölümü göze alıyor. 100 metre ileride bulunan trafik ışıklarına yürümekte üşenen yüzlerce kişi bariyerlerden atlamayı tercih ediyor.

CANLARINI HİÇE SAYIYORLAR

Çevresinde sanayi sitesinin de bulunduğu caddede, her sabah ve akşam özellikle mesai giriş çıkış saatlerinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Caddedeki otobüs durağında inenler de bariyerlerden atlamayı tercih ediyor. Hızla gelen araçların arasından geçenlerin kendi canlarını tehlikeye attıkları kadar sürücüleri de tehlikeye düşürüyor. Bariyerlerden atlamayı tercih eden bir kişi, \"Yakın zamanda bir trafik lambası koydular, Ama burası daha yakın, işe geç kaldığımız için onu kullanmıyoruz\" dedi. Bir başka kişi ise, \"Burası her gün böyle. Çünkü ışık sistemi yok. Çok geride var o da bizi etkiliyor. Bazen buradaki araçlar da durmuyor, bir gün birisine araç çarpacak ama umarım o kişi biz olmayız\" şeklinde konuştu.



\"3-4 YIL ÖNCE ARKADAŞIM BURADA KAZA GEÇİRDİ\"

Çocuğunu okula götüren bir diğer kişi de, \"Canınızı tehlikeye attığınızın farkında mısınız?\" sorusu üzerine, \"Yapacak bir şey yok, oradan nasıl geçebilirim? 3-4 yıl önce arkadaşım burada kaza geçirdi, kolu bacağı kırıldı. Burası çok tehlikeli, geçerken korkuyorum. Buraya bir üst geçit yapılmasını istiyorum\" ifadelerini kullandı. Bir diğer kişi de, \"Aynı yolu yıllardır kullanıyoruz, korksak da yapacak bir şey yok\" dedi.



Görüntü dökümü:

Bariyerlerden atlayan vatandaş görüntüsü

Koşan vatandaşlar

Yayalar ile röportaj

Muhabir anonsu

Detaylar

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(ÖZEL)

4 - AVCILAR\'DA AĞIR KOKU YAYILAN EVDEKİ BAZADAN KADIN CESEDİ ÇIKTI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR\'da bir evde baza içinde kadın cesedi bulundu.

Merkez Mahallesi\'ndeki Tüloğlu Sokak\'taki 6 numaralı binanın sakinleri, son günlerde hissettikleri ağır kokunun 2\'nci kattaki daireden yayıldığını görünce kapıyı çaldı. Ancak, kimse açmadı. Bunun üzerine polise haber verildi. Gelen ekipler evi birkaç ay önce kiralayan emlak bürosundaki görevli ile bağlantı kurarak araştırmaya başladı. Savcılığa haber verilmesi ardından içeri giren Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, içeride olağanüstü bir görüntü ile karşılaşmazken araştırma sonucu ağır kokunun bazadan geldiği anlaşıldı. Açılan bazada bir kadının çürümeye başlayan cesedi ile karşılaşıldı.

Evde kavga veya boğuşma izleri bulunmazken, olay yeri inceleme ekipleri gelerek evde parmak izi araştırması yaptı. Kadının cesedinde ilk tespitlerde herhangi kesici veya delici silah izine rastlanmadı. Kadının evde öldürüldüğü veya cesedin başka bir yerden buraya getirilerek saklandığı gibi olasılıklar da değerlendirilirken, cesedi çıkarabilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verildi. Ekipler elektrikli testere ile bazayı keserek cesedi çıkardı. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen kadının cesedi tabut içerisinde çıkartarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişinin ifadesine başvurulduğu, evi kiralayan kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Binan dıştan görüntüsü

Bina önündeki ambulans ve polisler

İtfaiye görevlileri binaya girerken ve polislere ceset torbası verirken

Görevliler binaya girerken yüzlerine maske takarken

Kadının cesedi tabut içerisinde çıkarılırken ve cenaze aracına yüklenirken

Genel görüntüler

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(ÖZEL)

5- ANADOLU ADALET SARAYI\'NDA İNTİHAR... TUTUKLANDIĞINI DUYANCA İNTİHAR ETTİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'nda tutuklandığını duyan bir kişi intihar etti.

Olay, Kartal\'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ataşehir\'de kendi öz çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan M.Ç.(44) Anadolu Adalet Sarayı\'na getirildi. M.Ç. savcılıkta yapılan işlemlerin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede verdiği ifadenin ardından hakkında tutuklama kararı verilen M.Ç. mahkeme çıkışında, kendisine eşlik eden polislerin elinden kurtularak B Blok 1. kattan adliyenin iç avlusuna kendini bıraktı. Adliyenin -2. katında beton zemine çakılan M.Ç.\'ye sağlık ekipleri tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri adliyenin içerisinde delil araştırması yaptı. Ekiplerin incelemelerinden ardından M.Ç.\'nin cesedi adliyeden çıkarılarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü dökümü:

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-Adliyeden detaylar

-Ambulans ve polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Delil toplarından detay

-M. Ç. cansız bedeni ambulansa konulması

-Ambulansın adliye çıkışı

-Genel ve detaylar

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(ÖZEL)

6- İSTANBUL\'DA KIŞ GÜNEŞİ İLE BİRLİKTE GELEN RENK CÜMBÜŞÜ

*İstanbullular bu sabah hava sıcaklığıyla değil manzarayla ısındı.



Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL (DHA)

İstanbul\'da kış güneşi bu sabah kartpostallara basılacak görüntüler eşliğinde doğdu. Mevsime bağlı olarak bir süredir soğuk, bulutlu ya da yağmurlu havayı yaşayan İstanbulluların içini hava sıcaklığı değil, eşsiz gün doğumu manzarası ısıttı.

Kış mevsimine bağlı olarak bir süredir soğuk, bulutlu ya da yağmurlu havanın etkisinde olan İstanbul, geride kalan günlerin aksine bugün bulutsuz bir gökyüzüne uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün, hava sıcaklığının az da olsa artarak 8 ile 10 derece arasında seyretmesini beklediği cuma sabahında, erken saatlerde evlerinden çıkan İstanbulluları muhteşem bir manzara karşıladı. Bir süredir hava sıcaklığının zaman zaman eksili rakamlara da düştüğü kentte bu sabah kaydedilen görüntüler İstanbulluların içini ısıttı. Uzun bir aradan sonra tan yeri boydan boya kızıl görünürken, Tarihi Yarımada\'nın asırlık mimari yapıları üzerinde yükselen güneşle ise şehri adeta sarıya boyadı. Masmavi gökyüzü, Boğaz\'da yer yer görülen hafif pus ve İstanbul\'un olmazsa olmazı martılar ise bu görsel şöleni tamamlayan diğer unsurlar oldu. Bu özel anlar DHA kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-İstanbul\'da gün doğumu

-Genel ve detay görüntüler

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7- 500 ÖĞRENCİNİN HAYALİ GERÇEK OLDU

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR\'da sürdürülen \'Hayallerim Bir Adım Ötede\' projesi ile 500 öğrenci karne sevinci ile birlikte hayal ettiği hediyelere kavuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce hazırlanan projede gelir düzeyi düşük mahallelerdeki ilkokullarda görevli öğretmenlerden öğrencilerden hayallerini öğrenmeleri, onların isim yerine numaralarını yazarak not etmelerini istedi. Not edilen hayaller, önemli bölümü özel \'Kardeş okullara\' gönderilirken, öğrenciler velileri ile aynı ilçede oturan ekonomik durumları nispeten daha düşük tanımadıkları öğrencilerin hayallerini gerçeğe dönüştürerek hayal edilenleri hediye paketleri oluşturdu. Bağlamadan, gitara, yataktan, çalışma masasına, scooter\'dan oyuncağa kadar çeşitli birçok alandaki hayallerle ilgili hazırlanan paketler, şimdiye kadar hayallerini yazan öğrencilerin eğitim gördüğü 5 okula götürülerek dağıtıldı.

\"PROJE İLE 1 YILDA 2 BİN 150 ÖĞRENCİMİZİN HAYALİ GERÇEKLEŞMİŞ OLDU\"

Tahtakale Mahallesi\'nde karne heyecanının yaşandığı okullardan Şehit Şerife Bacı ile Necdet Semker İlkokulu\'ndaki toplam 500 öğrencinin daha önce yazdıkları hayalleri, Okyanus Koleji\'ndeki öğrenciler tarafından kura ile çekilerek gerçekleştirildi. Bir odayı dolduran ambalajlanmış hediye paketleri market araçları ile okul servislerine taşınarak yüklenirken, 10 öğrenci okul müdürü Derya Akgüç Cin ile birlikte iki okula götürüldü. Öğrenciler hiç tanımadıkları çocuklara adeta karne hediyesi götürmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Öğrencilerden biri Suriyeli bir ailenin Türkiye\'de doğan kızı olan Şehit Şerife Bacı İlkokulu 1 F sınıfında eğitim gören Özlem Davrut\'un hayali olan içinde balık bulunan küçük bir akvaryumu yolculuk sırasında elleri ile taşıdı. Suriyeli kızın akvaryumu ile diğer iki öğrenciye oyuncak paketlerini veren Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, \"Bugün iki okulumuzda 500 öğrencimiz karne sevincinin yanı sıra hayallerindeki oyuncak veya eşyaya ile kavuşuyor. Bu okulumuzda 680 öğrencimiz var. Bugün dağıttığımız paketlerle buradaki bütün öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirmiş olduk. Projemizdeki en önemli nokta; Öğrenci hediyeyi kimin verdiğini, diğer taraftaki öğrencimiz de hangi çocuğu sevindirdiğini bilmiyor. Hediyeyi veren veya alan öğrencilerimizin yüzündeki gülücük her şeye değiyor. Proje ile 1 yılda 2 bin 150 öğrencimizin hayali gerçekleşmiş oldu\" dedi.

Okul Müdürü Aydın Gözüaçık, proje kapsamında öğrencilerini sevindiren herkese teşekkür ederken, öğrencilerin okulun bahçesine yanaşan servis aracından indirilen paketleri dikkatle incelediği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Bir odayı dolduran hediye paketleri market arabalarında

-Öğrenciler market arabalarındaki hediye paketleri ile

-Hediye paketleri servis minibüsüne yüklenirken ve minibüsten görüntüler

-Bir öğrenci balık ve akvaryum sahibi olmayı hayal eden Suriyeli öğrenciye küçük kavanozu taşırken

-Milli Eğitim müdürü Suriyeli kıza balığını verirken

-Milli Eğitim müdürü proje ile ilgili bilgi verirken

-Öğrenciler kendileri için getirilen hediyeleri servisten indirilirken incelerken

-Hediye getiren öğrenciler okul müdür ve öğretmenleri ile

-Hayallerine kavuşturulan öğrencilerden görüntüler