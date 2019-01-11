DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

1-OYUNCU DENİZ ÇAKIR ADLİYE\'DE (1)

Haber: Özden ATİK-İstanbul DHA

İstanbul\'da bir alışveriş merkezinin kafesinde başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan\'daki İstanbul Adliyesi\'ne geldi. Çakır\'ın 4\'üncü katta bulunan basın savcılığında ifade vermesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Çakır\'ın adliye koridorunda çekilen görüntüsü

-Çakır\'ın arşiv görüntüleri

11.01.2019 -10.53- Haber Kodu : 190111056

11.01.2019 -11.00- Haber Kodu : 190111059

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2-İSTANBUL\'DA FETÖ SORUŞTURMASI: 50 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Haber: Özden ATİK - İstanbul DHA

TSK\'daki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturmada 16 ilde 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

1 Albay, 2 Binbaşı, 1 Yüzbaşı, 2 Astsubay ve 44 askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 50 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan operasyonlar devam ediyor

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3-MALTEPE\'DE DÜŞEN ASANSÖRDE KORKU DOLU ANLAR



Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) MALTEPE\'de bir kız öğrenci okula gitmek için evden çıkarken bindiği asansörde mahsur kaldı. Öğrencinin 5 katlı apartmanın 4\'üncü katından bindiği asansör, henüz belirlenemeyen bir nedenle giriş katta durmadan zemin kata düştü. Korku ve panik dolu anların yaşandığı olayda, yaklaşık yarım saat mahsur kalan öğrenci itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay saat 08.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi Çamoba Sokak\'daki bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, 16 yaşındaki Yaren Kara okula gitmek için evinden çıkarak 4\'üncü kattaki evlerinden çıkarak asansöre bindi. Asansör henüz belirlenemeyen bilinmeyen bir nedenle giriş katta durmayarak bir anda zemin kata düşerek durdu. Sesi duyan bina sakinleri hemen asansöre giderek kapısını açmaya çalıştı. Kapı açılmayınca büyük korku ve panik yaşandı. Genç kız bağırarak yardım istedi. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla asansörü açamayınca itfiaye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YARIM SAAT MAHSUR KALDI

İtfaiye ekipleri çalışmaları sonucu asansörde mahsur kalan genç kız, yarım saat süren çalışmaların ardından kurtarıldı, uzun süre annesine sarılarak ağladı. Bina sakinleri ve sağlık ekipleri genç kızı severek teselli etmeye çalıştı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda genç kız ailesiyle birlikte evine döndü.

Görüntü Dökümü

-Bina içinde yaşanan panik

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Genç kızın kurtarılması

-Annesine sarılarak ağlaması

-Vatandaşların teselli etmeye çalışması

-Bina sakinleri ile röp

-Genel ve detay görüntüler

11.01.2019 -09.33- Haber Kodu : 190111028

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4-ATAKÖY\'DEKİ \"TENTE FACİASI\"SORUŞTURMASI: 4 İMAMA 15\'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)

Ataköy 5. Kısımda Ömer Duruk Cami\'nde 2017 yılında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 45 kişinin yaralandığı \'tente faciasına\' ilişkin başlatılan soruşturma 2 yıl sonra tamamlandı. İddianamede, olayın meydana geldiği camide görevli imamlar Adem Karabey ve Faruk Yazar ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı\'nda görevli olup cenaze namazı kıldırmakla görevli Mustafa Çiçek ve Mustafa Kavukluoğlu hakkında \"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma\" suçundan 15\'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Soruşturma kapsamında 3 ayrı bilirkişi raporu alındı. 3 raporda da namazı kıldırmakla görevli şüpheli imamlar Çiçek ve Kavukluoğlu\'nun tente sisteminin şerit çekilip kapatılmış olmasına ve çökme riski bulunmasına rağmen cemaati tente altına çağırdıkları gerekçesiyle asli derecede kusurlu, diğer cami imamları Karabey ve Yazar ise tali derecede kusurlu bulundu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 45 KİŞİ YARALANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede 10 Ocak 2017\'de Ataköy 5. Kısım\'da bulunan Ömer Duruk Camii\'nde kılınan cenaze naması sırasında cemaatin altında bulunduğu tentelerin üzerilerine birikmiş olan kar birikintisinin ağırlığı nedeniyle çöktüğü, tentelerin altında bulunan Zihni Ganiç(70), Feruzan Eryürek (69) ve Mustafa Ümit Şengezer\'in (46) hayatını kaybettiği, 45 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

3 BİLİRKİŞİ RAPORU ALINDI

İddianamede, olayla ilgili 3 ayrı bilirkişi incelemesi yaptırılarak, rapor hazırlandığı belirtildi. 24 Nisan 2017 tarihinde alınan bilirkişi raporunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında görevli olup cenaze namazını kıldırmakla görevli imamlar Mustafa Kavukluoğlu ve Mustafa Çiçek\'in pergola otomatik tente sisteminin belediye ekipleri tarafından şerit çekilerek kapatılmış olmasına rağmen, şeridi kaldırarak cemaati tentenin altına soktukları, namazı burada kıldırmaları nedeniyle asli derecede kusurlu oldukları ifade edildi. Ömer Duruk Camii imamı olan şüpheliler Adem Karabey ve Faruk Yazar\'ın camide yeterli denetim ve gözetimi yapmamaları, tente sisteminin bakım ve onarımını sağlamamaları nedeniyle tali derecede kusurlu oldukları kaydedildi. 29 Nisan 2017 ve 4 Kasım 2018 tarihinde alınan bilirkişi raporlarında da şüpheli imamlar Çiçek ve Kavukluoğlu asli, diğer cami imamları Karabey ve Yazar ise tali derecede kusurlu bulundu.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ İDDİANAMEDE YER ALDI

İddianamede şüphelilerin emniyette alınan ifadelerine de yer verildi. Namazı kıldırmakla görevli Şüpheli Mustafa Kavukluoğlu emniyetteki ifadesinde \"Öğle namazı sonrası, cenaze namazını kılmak üzere tentenin altına geçtik. Namazı hızlı bir şekilde kıldık. Cenaze namazının ardından cenazeleri cenaze aracına yüklediğimiz sırada birden tenteler çöktü\" dedi. Namazı kıldırmakla görevli diğer şüpheli imam Mustafa Çiçek, \"Cemaat içinden birinin cenaze namazını tentenin altında hızlıca tentenin altında kılma teklifini kabul ettik. Namaz sonrasında ise tenteler çöktü\" ifadelerini kullandı. Diğer şüpheli camii imamı Adem Karabey ifadesinde şunları bellirtti: \"Olay günü saat 10.45\'de camiiye geldim ve tentelerin üzerinde kar birikintisini fark ettim. Bunun üzerine Bakırköy Belediyesi Fen İşleri biriminde şef olarak görev yapan Kemal diye birini aradım. Bu kişi konuyla ilgilenen kişiye bilgi vereceğini söyledi. Saat 12.09\'da belediye başkanının danışmanını arayarak ona bilgi verdim. Bu kişi bir süre sonra bana dönüş yaptı, kar birikintisini temizlemek için geç kalınmış olduğunu ve namazdan sonra yapabileceğini söyledi. Kısa bir süre sonra cemaat toplanmaya başladı. Bunun üzerine anons yaparak cemaatten tente civarından uzak durmalarını istedim. Tentelerin çöktüğünü kamera görüntülerini izlerken fark ettim.\"

Camii İmamı şüpheli Faruk Yazar ise ifadesinde yoğun kar yağışı nedeniyle cami temizlik görevlisinin temizliğe yetişmediğini, bu nedenle belediyeden yardım istediklerini, ancak belediye ekiplerinin gelmediğini, cenaze namazının ardından olayın gerçekleştiğini savundu.

UYARILAR YAPILMASINA RAĞMEN CEMAATİ TENTE ALTINDA TOPLADILAR

Savcılık hazırladığı iddianamede kılınan cenaze namazının akabinde cemaatin altında bulunduğu tentenin çöktüğünü belirterek, şüphelilerden Mustafa Kavukluoğlu ve Mustafa Çiçek\'in anonslarla uyarılar yapılmasına ve etrafı çevrilmesine rağmen cemaati tentelerin altında topladığını vurguladı. Şüpheliler Adem Karabey ve Faruk Yazar\'ın ise Diyanet İş eri Başkanlğı Görev ve Çalışma Yönergesi\'nden kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı hareket ederek dikkat ve özen yükümlülüklerini ihlal ettikleri ve bu suretle tipik neticeye neden olduklarının değerlendirildiği ifade edildi. İddianamede, şüpheliler Adem Karabey (47), Faruk Yazar(35), Mustafa Çiçek (50) ve Mustafa Kavukoğlu (34) \"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma\" suçundan 2\'şer yıldan 15\'er yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü:

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-Olaya ilişkin arşiv görüntüler

11.01.2019 - 10.49-Haber Kodu : 190111053

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5-İSTANBUL\'DA SAĞANAK YAĞMUR VE ŞİDDETLİ RÜZGAR

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA

İstanbul\'da sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor. Sabah saatlerinde etkisini arttıran yağmur ve şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim Meydanı\'nda bazıları yağmurdan şemsiyeleriyle korunurken bazıları ise dükkan tentelerine sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Şiddetli rüzgar şemsiyeleriyle yürüyenlere de zor anlar yaşattı. Vatandaşların bazıları şiddetli esen rüzgar nedeniyle şemsiyelerini başının üzerinde tutmakta zorlandı. Şiddetli rüzgar deniz ulaşımını da etkiledi. İDO ve Şehir hatlarında bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler oldu. Fındıklı sahilinde ise rüzgar nedeniyle kıyıya büyük dalgalar vurdu.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim Meydanı\'nda şemsiyeleriyle yürüyenler

-Rüzgar nedeniyle şemsiyesi dönen insanlar

-Rüzgar nedeniyle zorlananlar

-Fındıklı sahilinde kıyıya vuran büyük dalgalar

11.01.2019 -09.37- Haber Kodu : 190111029

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6-ORTAKÖY\'DE KAMYON YOLDAKİ ÇUKURA DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Ortaköy\'de kola yüklü kamyonun arka tekerleği elektrik kablolarının onarımı için açılan çukura düştü. Yükü boşaltılan kamyon başka bir kamyon tarafından çekilerek kurtarıldı.

Ortaköy\'de kumpir satan dükkanlara sipariş üzerine içecek götüren kamyon, saat 10.00 sıralarında yolun altından geçen elektrik kablolarının onarımı için açılan çukura düştü. Arka tekerleği çukura gömülen aracı kurtaramayan sürücü, kola yüklü kamyonu boşalttı. Kamyon çelik halat yardımıyla başka bir kamyon tarafından çekilerek kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Çukura düşen kamyon

-Kamyondaki yükün boşaltılması

-Genel ve detaylar

11.01.2019 -11.15- Haber Kodu : 190111065

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7-CAMI ÇATLAYAN OMAN AİR UÇAĞI ATATÜRK HAVALİMANI\'NA ZORUNLU İNİŞ YAPTI

Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA)

OMAN Air\'in Muskat- Manchester seferini yapan uçağı, kokpit camının çatlaması nedeniyle Atatürk Havalimanı\'na zorunlu iniş yaptı. Geceyi otelde geçiren yolcuların, bir kısmı bu sabah THY\'ye ait uçakla Manchester\'e gönderilirken, geri kalanlar da bir başka seferle uçmayı bekliyor.

124 yolcusuyla yerel saatle dün 14.30\'da Muskat\'tan kalkış yapan Oman Air\'in WY-105 sefer sayılı Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçak, Türkiye hava sahasında seyir halindeyken kokpit camı çatladı. Bunun üzerine uçağın pilotları seyir yüksekliklerini düşürerek zorunlu iniş kararı aldı. Saat 20.00 sıralarında Atatürk Havalimanı\'na acil iniş yapan uçağın yolcuları önce terminale alındı. Daha sonra işlemlerinin ardından otellere yerleştirildi.

70\'İ GÖNDERİLDİ

Bu sabah otellerden alınan yolculardan 70\'i alternatif uçuşlarla Manchester\'a gönderilirken, diğer yolcular ise dış hatlar terminalinde şirket yetkilileri tarafından çözüm üretilmesini istedi. Yolcuların gün içerisinde gönderileceği, uçağın da çatlayan camının değiştirilmesi için parça beklendiği öğrenildi.

YOLCULAR UÇMAYI BEKLİYOR

Uçağın yolcularından İngiltere vatandaşı Katia James, yaşadıklarıyla ilgili \"Dün akşam saat 19.00 sıralarında İstanbul\'a acil iniş gerçekleştirdik. Hiçbir açıklama yapılmadı. 4 saat boyunca vize sorunu yaşadık ve ardından 03.00 sıralarında otele gidebildik. Sabah erkenden havalimanına getirildik. Hiçbir şekilde yiyecek, içecek ikramı olmadı. Uçakta çocuklar, bebekler ve aileler var. Halen daha buradayız ve ne zaman uçacağımız ile ilgili bir bilgi verilmedi. İşine okuluna gitmek zorunda olanlar var. İnsanların planları var\" diye konuştu.

Aravind Desai adlı yolcu da uçağın pilotları tarafından teknik bir sorun olduğu ve camın zarar gördüğünün açıklandığını ifade ederek, \"İstanbul\'a acil iniş yaptık. Biraz panik yaptık. Omanair tarafından kimse bize bir açıklama yapmadı. İlk başta hiç yiyecek içecek ikramı olmadı. Ancak gece yarısı bizi otele götürdüler. Bagajlarımıza ne olduğunu dahi bilmiyoruz. Sabah erken saatlerde havalimanına geldik. Uçuşun öğleden sonra olacağını söylediler\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Terminal içinde bekleyen yolcular

-Yolcuların yetkililerle yaptığı görüşmeler

-Çocuklardan görüntüler

-Katia James ile röp

-Diğer yolcuların açıklamaları

-Yolcuların bekleyişleri

-Uçaktan görüntüler

-Camı kırılan uçağın beklemesi

-Genel ve detaylar



