DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- İMAMOĞLU: SÜREÇ ZOR BİR SÜREÇ. ÇOK ADİL BİR ORTAM YOK

Mehmet İlkay ÖZER - Harun UYANIK- Akın ÇELİKTAŞ/ İSTANBUL, (DHA)

CHP\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, \"İstanbul\'daki herkesin oyuna talibiz.\" dedi. Seçimi kazanacaklarını belirten İmamoğlu, \"Süreç zor bir süreç. Çok adil bir ortam yok onu da biliyoruz.Hak ve hukuk çok fazla irdelenmiyor. Onu da biliyoruz. Doğru değiller. Vatandaşımız şikayetçi. İstanbul\'da herkesle konuşuyoruz. Herkes mutsuz\" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Kadıköy Evlendirme Dairesi\'ndeki toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP ve İYİ Parti\'nin il yönetimleri ile ilçe başkanları katıldı.

\"İSTANBUL\'DAKİ HERKESİN OYUNA TALİBİZ\"

Toplantıda bir konuşma yapan İmamoğlu, \"Her iki partinin ittifakı elbette çok değerli. İstanbul ittifakının oyuna talibiz, dedik. Evet siyasi bir birliktelik var. Biz biliyoruz ki İstanbul\'daki herkesin oyuna talibiz. Dolayısıyla siyasi ayrım yapmaksızın, tüm siyasi partilere oy veren insanların da bize oy verebileceğini, vermeleri gerektiğini anlatabiliyor olmamız lazım\" dedi.

\"BENDEN DAHA ÇOK ALIN TERİ DÖKEN KİMSEYİ BULAMAYACAKSINIZ\"

İmamoğlu, \"Dünyanın evrensel değerleri üzerinden değerli bir yönetim anlayışını bu ülkede sahip kılmak adına, İstanbul\'da da çok değerli bir süreci yeni bir yerel yönetim anlayışını yeni nesil bir yönetim anlayışını vurgulamak adına değerlerinden uzaklaşmayan bir yol haritası ortaya koymak durumundayız. Hedefe giden yolda her şey mübahtır anlayışına karşıyız. Tam tersi bir tavırla ilkelerimize, değerlerimize aykırı düşen hiç bir kavramı sahada paylaşmayacağız. Seçimler kazanılır, kaybedilir ama her iki siyasi parti mensubu arkadaşlarımla temel amacımızın sahada gönülleri kazanmak olduğunun altını çiziyorum. İstanbul\'da bu süreçte benden daha çok alın teri döken kimseyi bulamayacaksınız. Hepinizden çok ben çalışacağım. Çünkü iyi biliyorum ki çok çalışmayan, sürece liderlik yapamaz\" ifadelerini kullandı.

\"PARTİLİLİĞİNİ EN İYİ İSPAT ETMENİN YOLU PARTİZANLIK YAPMAMAKTIR\"

İmamoğlu şöyle devam etti: \"Seçmene davranışın çok önemli olduğu günlerdeyiz. Türkiye\'de bazı kavramlar son zamanlarda değişse de bizim tevazu ile insanlara yaklaşacağımızı ama en üst irade ile bu kenti yöneteceğimizin altını çizebileceğimiz münasebet ortamı yaratmalıyız. Bu manada da seçmenle konuşurken seçmeni suçlayıcı bir dil kullanmadan, onlara nutuk atmadan onları dinlemeyi, anlamayı ve onlarla süreci paylaşma metodunu geliştirmemiz lazım. Türkiye\'nin şu anda en büyük düşmanı dediğim partizanlık duygusundan uzak bir süreç yönetmeliyiz. Her iki partinin parti mensuplarısınız. Bugün partizanlıktan öte hizmeti İstanbul\'un ihtiyaçlarını, beklentilerini anlatmak durumundayız. Partililiğini en iyi ispat etmenin yolu partizanlık yapmamaktır. \"

\"DEĞİŞİM ZAMANININ GELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ\"

Seçimi kazanacaklarını belirten İmamoğlu, \"Süreç zor bir süreç. Çok adil bir ortam yok onu da biliyoruz.Hak ve hukuk çok fazla irdelenmiyor. Onu da biliyoruz. Doğru değiller. Vatandaşımız şikayetçi. İstanbul\'da herkesle konuşuyoruz. Herkes mutsuz. Neredeyse yüzde 60 insan bu kenti terk etmek istiyor. Bu kadim ve güzel kentin tadına varamıyor. Dolayısıyla biz bu sefer başaracağız. Çünkü değişim zamanının geldiğini görüyoruz. Buna hep birlikte inanmalıyız. Hep birlikte sonsuz derecede başaracağımıza inanmalıyız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detay

-Kavuncu\'nun açıklamaları

-Kaftancıoğlu\'nun açıklamaları

-İmamoğlu\'nun konuşması

-Genel ve detaylar

10.01.2019 - 11.31 - Haber Kodu : 190110059

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2- KAĞITHANE\'DE LODOS ÇATI UÇURDU; BİR KİŞİ MOLOZLARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'da lodos etkili oluyor. Kağıthane Seyrantepe Mahallesi. Çelikay Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısı, şiddetli lodos nedeniyle saat 06.00 sıralarında uçtu. Çatıdan kopan moloz parçaları önce yan binanın üzerine ardından cadde üzerine düştü. Çatı parçalarının aşağıya düştüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntelerde molozların düşmesinin hemen öncesinde, yoldan bir kişinin geçtiği görülüyor. Şans eseri bu kişi, herhangi bir yara almadan kurtuluyor.

YATAKTAN FIRLADIK NE OLDU DİYE

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bina sahiplerinden bilgi aldı. Çatısı hasar gören bina sahibi Ergin Bulut, \"Yan binada yeni bir çıkma bir çatı yapılmış. Rüzgar nedeniyle bu yeni yapılan çatıdaki beton parçaları önce bizim çatının üzerine daha sonra yere düşüyor. Allahtan bir can kaybı olmadı, o sırada herhangi biri geçmedi. Biz yataktan fırladık \'ne oldu?\' diye Burada hem yaya hem de trafik yoğunluğu oluyor. Yetkililere bildirdik bekliyoruz\" dedi..

DAHA GEÇ BİR SAATTE OLSA İNSANLAR ÖLEBİLİRDİ

Daire sahiplerinden Recep Bulut da \"Sabah 06.007da büyük bir gürültüyle yataktan uyandık. Çatının üzerindeki beton parçaları bizim çatının üzerine ve yere cadde üzerine düşmüş. Açtım camı baktım yollarda da yıkılmış. Sabah erken saatlerde olduğu için herhangi bir can kaybı olmadı ama biraz daha geç bir saatte olsaydı bir insanlar ölebilirdi. Şu an binamızda hasar var belediye ekiplerine bilgi verdikö dedi.

Çatı parçalarının aşağıya düştüğü o güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntelerde molozların düşmesinin hemen öncesinde, yoldan bir kişinin geçtiği görülüyor. Şans eseri bu kişi, herhangi bir yara almadan kurtuluyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yere düşen beton parçaları

-Çatısı zarar gören daire sakini Recep Bulut ile röp

-Bina sahibi Ergin Bulut ile röp

-Çatıdan görüntü

-Çatının yıkılan bölümü

-Çatıdaki beton parçaları

-Genel ve detaylar

10.01.2019 - 09.47 - Haber Kodu : 190110020

10.01.2019 - 09.33 - Haber Kodu : 190110019

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(ÖZEL)

3- ÜMRANİYE\'DEKİ HURDALIKTA YANGIN VE PATLAMA ANLARI KAMERADA

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de, bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın sırasında patlamalar meydana geldi. O anlar bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Şerifali Mahallesi Dergah Sokak üzerinde bulunan bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İşçilerin de bulunduğu hurdalıkta çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği ve dumanın çevredeki ilçelerden görüldüğü yangın sırasında patlamalar meydana geldi. İşçiler yangın üzerine kendi imkanlarıyla hurdalıktan ayrıldı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni itfaiyenin incelemelerinin ardından ortaya çıkacak.

YANGIN VE PATLAMA ANI KAMERADA

Çevredekiler yangın ve patlama anlarını cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, hurdalıktan duman ve alevlerin yükseldiği, patlamalarla birlikte meydana gelen sarsıntı ve gürültü yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU KAMERASI

-Yükselen alev ve dumanlar

-Patlama anı

-Patlamayla meydana gelen sarsıntı ve kopan gürültü

AKTÜEL

-Yangının ardından hurdalık

-İşçilerin yanan hurdalıkta yaptığı çalışma



10.01.2019 - 10.57 - Haber Kodu : 190110038

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4- MANEVRA YAPAMAYAN TIR İÇİN YOL AÇMA SEFERBERLİĞİ

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Bahçelievler\'de yol kenarındaki parklanmalar nedeniyle manevra yapamayan TIR için servis araçlarını bekleyenler, seferber oldu. Hatalı park etmiş bir araç vatandaşlar tarafından kaldırıldıktan sonra yol açıldı.

Bahçelievler Yıldırım Beyazıt Caddesi sabah saatlerinde işe gitmek için servis bekleyen vatandaşlar, yan yoldan caddeye girmeye çalışan bir TIR\'ın yol kenarına park etmiş araçlar yüzünden dönemeyince yol tıkandı. Caddeyi enlemesine kesen TIR\'ın yolunu açmak için 7-8 kişi park etmiş bir aracı arkasında kaldırarak kenara çekti. TIR manevrasını tamamlayarak yoluna devam etti. Açılan trafikle birlikte personel servisi bekleyenler de işlerine yetişebildi.

Görüntü dökümü:

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-TIR\'ın görüntüsü

-Yolu enlemesine kesen TIR

-Vatandaşların aracı kaldırması

-Trafik

-Yolun açılması

10.01.2019 - 10.51 - Haber Kodu : 190110037

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5 - TRABZONSPORLU FUTBOLCU RODALLEGA\'DAN SUÇ DUYURUSU (1)



Haber-Kamera: Özden ATİK- Güven USTA / İstanbul, DHA

Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega, kendisi hakkında tanımadığı kişilerce 2,5 milyon liralık icra takibi başlatıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Futbolcu Rodallega, bugün ifade vermek üzere avukatlarıyla Çağlayan\'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Futbolcu ve avukatının açıklamaları

10.01.2019 - 11.23 - Haber Kodu : 190110053

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6 - GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ÇALDIĞI ÖNE SÜRÜLEN İTALYAN MECLİS ÜYESİ 50 BİN LİRA KEFALETLE SERBEST

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı\'nda bir mağazadan 185 Euro değerindeki güneş gözlüğü çaldığı iddia edilen İtalyan belediye meclis üyesi F.G. çıkarıldığı mahkemece 50 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜN PARASINI ÖDEMEDEN MAĞAZADAN ÇIKTI

Atatürk Havalimanı\'ndaki olay 7 Ocak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, İtalya\'nın Bari Belediye Meclis Üyesi F.G.

eşiyle birlikte Dubai\'den İtalya\'nın Bari şehrine gitmek için Atatürk Havalimanı\'na aktarma yapmak için beklemeye başladı. Havalimanında bulunan bir mağazaya girerek, gözlük deneyen F.G., denediği 185 Euro değerinde bir güneş gözlüğünü parasını ödemeden mağazadan çıktı. Ardından tuvalete giren F.G., daha sonra eşinin yanına gitti. Güvenlik kameraları incelendi, F.G.\'nin gözlüğü aldığı tespit edildi. Bunun üzerine polisler, F.G.\'yi gözaltına aldı. Ancak gözlük bulunamadı. Havalimanındaki polis merkezindeki işlemlerinin ardından F.G. Bakırköy Adalet Sarayı\'na sevk edildi.

\"DALGINLIĞIMA GELMİŞTİR. HATAMI KABUL EDİYORUM\"

F.G., \"Hırsızlık\" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcıya \"şüpheli\" sıfatıyla ifade verdi. Gözlüğün bedelini ödemeye hazır olduğunu ifade eden F.G. savunmasında şunları söylediği öğrenildi: \"Dubaiden İstanbul\'a aktarmalı olarak geldiğim Atatürk Havalimanı\'ndaki küçük bir Free Shop\'tan 07 Ocak günü denediğim bir gözlüğü beğenmeyip yerine koydum. Daha sonra başka bir gözlük deneyip Free Shop\'un dışında beni bekleyen eşime bu gözlüğü gösterdikten sonra tekrar Free Shop\'un içerisine dönerken tuvaleti gördüm. Sıkıştığım için de tuvalete girdim. Ancak tuvalet kirli olduğundan tuvaletimi yapmadım. Elimi yüzümü yıkadım. Daha sonra eşimin yanına gittim. Büyük bir ihtimalle gözlüğü tuvalette elimi yıkarken unuttum. Daha sonra eşimin yanında 5 dakika kadar oturduktan sonra görevliler yanıma gelerek kendisini polis olarak tanıttıktan sonra valizimi aradılar ancak bir şey bulamadılar. O sırada gözlüğü almadığım hususunda tartışıp gözlüğü almadığımı söyledim. Ayrıca eşimin kalp hastası olması nedeniyle de strese girdim. Bu arada uçak anonsu yapılıyordu. Lisan da bilmediğimden para ile ilgili bir dert varsa gözlüğün bedelini ödemek istediğimi söyledim. Daha önceden diğer Free Shop\'lardan çok fazla alışveriş yaptım. Bununla ilgili fişlerinin de elimdedir.

Durumum itibarıyla böyle bir şey yapacak durumum yoktur. Bu arada uçağım kalktı. Kendimi bu durumda buldum. 60 yaşındayım, iki çocuğum var İtalya\'da belediye meclis üyesiyim. Dalgınlığıma gelmiştir. Hatamı kabul ediyorum. Ürünün bedelini ödemeye hazırım. Şu anda bile ödemeye hazırım.\"

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Savcılık, ifadesini aldığı F.G. tutuklanması istemiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk etti. Hakimlik de F.G.\'nin 50 bin lira nakdi kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv



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7 - JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU: 30 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ



İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 30 kilo eroin ele geçirildi.

Jandarma ekipleri Ş.B.\'nin yurt dışından yasadışı yollarla yurda sokulan yüklü miktarda uyuşturucu maddeye İstanbul\'da satmaya çalıştığını belirledi.

Avcılar\'da iş yeri bulunan Ş.B.\'nin uyuşturucu madde yüklü aracını dikkat çekmemek ve güvenlik kameralarına yakalanmamak için genellikle tenha ara sokaklara park ettiği belirlendi.

Harekete geçen jandarma ekipleri araçta yaptığı aramada bagajdaki bir çanta içerisinde paketlenmiş halde 30 kilo eroin ele geçirdi.

Operasyonu izleyen vatandaşlar, \"Allah sizden razı olsun, elleriniz dert görmesinö dediği duyuldu

Şüpheli Ş.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelinin bağlantılı olduğu kişilere yönelik soruşturmaya devam ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntüler

10.01.2019 - 08.37 - Haber Kodu : 190110011

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8 - SİLİVRİ\'DE FIRTINA DEV DALGALAR OLUŞTURDU

İstanbul DHA

Marmara denizinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos Silivri\'de dev dalgalar oluşturdu.

Silivri sahili Dalgakıran mevkiinde dev dalgalar sahili dövdü. Balıkçı tekneleri dalgalar nedeniyle beşik gibi sallandı.

Görüntü Dökümü

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-Dalgalar ve teknelerden görüntü

10.01.2019 - 11.24 - Haber Kodu : 190110054

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9- ALTIN GÜNLERİ BİLE SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI



İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE\'de ev kadınlarının yüzde 45\'inin sosyal medyayı kullandığını söyleyen Prof. Dr. Hasan Dağ, güvenlik uyarısında bulundu. Dağ, \"Kadınlar, altın günleri yapar gibi sosyal medyada grup kurup haberleşiyor ve birbirleriyle paylaşımda bulunuyorlar ama bu durum ciddi risk oluşturabilir\" dedi.

Türkiye\'de evlerin yüzde 70\'e yakınında internet erişiminin olduğunu belirten Kadir Has Üniversitesi Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Dağ, ev hanımlarının yüzde 45\'inin sosyal medyayı aktif olarak kullandığını söyledi.

\"İNTERNET KULLANIMINDA DÜNYADA İLK 3\'TEYİZ\"

Dünyada Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya araçlarına en hızlı adapte olan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Prof. Dr. Dağ, \"İnternet kullanımında nüfus oranlarına göre dünyada ilk 3\'teyiz. Hızlı bir şekilde birbirimizden öğreniyoruz, ağızdan ağza yayılıyor. Üniversite gençlerinin hemen hepsi sosyal medya kullanıyor. Bugün belediyeler dahi ücretsiz internet erişimi sağlıyor. Herkes bir şekilde internete ulaşabiliyor. Türkiye\'de evlerin yüzde 70\'e yakını da internet erişimine sahip. Dolayısıyla kullanım had safhada. Nüfusa oranladığımızda dünyada ilk 3\'teyiz. Nüfusun tamamı değil ama 55 milyon civarında internet kullanıcımız var. Ev hanımlarının yüzde 45\'i sosyal medya kullanıyor. Bir nevi altın günleri yapar gibi sosyal medyada grup kurup haberleşebiliyor ve birbirleriyle paylaşımda bulunabiliyorlar. Kadınlar arasında inanılmaz bir ağ var. Altın günleri sosyal medyaya taşındı. Çaylar WhatsApp grubunda içiliyor, canlı görüntüyle paylaşımlar yapılıyor. Sosyal medyada altın günleri olabiliyor\" değerlendirmesinde bulundu.

\"BİLGİYİ GÖNÜLLÜ OLARAK KARŞI TARAFA VERMİŞ OLUYORSUNUZ\"

Türk halkı tarafından yaygın şekilde kullanılan sosyal medyanın birtakım riskleri de barındırdığı uyarısında bulunan Prof. Dr. Hasan Dağ, alınması gereken güvenlik önlemleri hakkında bilgi verdi. Paylaşılan yer bilgisinin ciddi tehlikelere yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Dağ, \"Sosyal medya, tanımı anlamıyla halka açık demek. Sosyal medyada sizi isminiz ve soy isminizle aradıklarında ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla siz yer ve zaman dilimini de paylaştığınız zaman bu bir sürü tehlike yaratabiliyor. Örneğin, art niyetli birisi sizin evinizi soyacaksa veya sizi takip ediyorsa siz o paylaşımla kendiniz o bilgiyi gönüllü olarak karşı tarafa vermiş oluyorsunuz. Sizin ne zaman işe gittiğiniz, hangi güzergahı kullandığınız, ne zaman döndüğünüz veya iş çıkışı bir yere uğrayıp uğramadığınıza dair veriler birkaç hafta boyunca toplayıp bunlardan örüntü çıkarabiliyorlar. En önemli tehlike bu kişiler sizi tanıyor, arkadaş çevrenizi biliyor, isim biliyor, güzergahınızı biliyor, iş yerinizi biliyor\" diye konuştu.

ELEKTRONİK POSTALARDA TEHLİKE

Elektronik postalara dikkat edilmesi konusunda uyaran Prof. Dr. Dağ, \'oltalama yöntemi\' adı verilen dolandırıcılık yöntemi hakkında şunları söyledi:

\"Çok yakın bir tanıdığınızdanmış ya da sürekli çalıştığını bir kurumdanmış (banka, okul, devlet dairesi vb) gibi size bir elektronik posta gelebilir. Buna \'oltalama\' diyoruz. Bu elektronik postayı size gönderdiklerinde sizde \'beni tanıyan biriden elektronik posta geliyor\' diye güvenip onun istediği linklere tıklayabilirsiniz. Onu tıkladığınız anda tüm bilgileri vermiş oluyorsunuz. Belki bir şifrenizi istiyor. Kişi sosyal medyada sizin paylaştığınız bilgilerle size yönelik profili oluşturabiliyor. Bu büyük bir tehlike. Bankanın web sayfasının aynısını yapıp sizi oltalamaya getirmeye çalışan saldırganlar oluyor. Onlar size sanki bankadan gelmiş gibi bir bildirim gönderdiklerinde sizin o linklere tıklamanızda tehlike yaratıyor. Hiçbir elektronik portalın içindeki linke tıklamamak gerekiyor. O linki kopyalayıp adres çubuğuna yapıştırıp ilgili web sayfasına gidip bakmak gerekiyor. Ondan sonra emin olmak gerekiyor. Dolayısıyla hiçbir banka sizden elektronik posta yoluyla bilgilerinizi güncellemenizi istemez.\"

\"TATİLDEN DÖNÜNCE FOTOĞRAF PAYLAŞIN\"

Paylaşılan fotoğrafların dahi hırsızlığa davetiye çıkardığını ifade eden Prof. Dr. Hasan Dağ, paylaşım tarihi konusunda da uyarıda bulundu. Fotoğrafların tatil sonrası paylaşılmasının daha güvenli olacağını belirten Dağ, \"Hırsızlar genellikle tanıdık evlere giriyorlar, epeyce gözlem yapıyorlar, soyacakları yerler hakkında bilgi topluyorlar. Sizin tatilde olduğunuza yönelik paylaşımlarınız nedeniyle rahatlıkla hırsızlık yapabiliyorlar. Eğer mümkünse o resimleri tatiliniz bittikten sonra paylaşın. Paylaşırken resmin üzerindeki tarih ve yer bilgisini kaldırın. Cep telefonunuz ya da mobil cihazınızdaki otomatik resim yüklemeyi kapalı tutun\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Dağ\'ın açıklamaları

10.01.2019 - 10.28 - Haber Kodu : 190110028

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10- THY, İSTANBUL HAVALİMANI\'NDA UÇUŞ AĞINI GENİŞLETTİ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

TÜRK Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı\'ndan bugün yurt dışında Paris, Frankfurt, Münih, Tiflis, Aşkabat, yurt içinde ise Diyarbakır ve Hatay seferlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı\'nda 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle uçuşlara başlayan Türk Hava Yolları, uçuş ağına 10 yeni hat ekledi. Havalimanından Ankara, Gaziantep, Adana, İzmir, Trabzon, Antalya, Ercan ve Bakü olmak üzere 8 noktaya sefer gerçekleştirilen Türk Hava Yolları, bugün itibariyle iç hatlarda Diyarbakır ve Hatay, dış hatlarda ise Paris, Frankfurt, Münih, Tiflis, Aşkabat olmak üzere toplam 7 noktaya sefer başlattı. THY yarın ise Moskova, Kuveyt ve Kayseri hatlarını uçuş ağına ekleyerek İstanbul Havalimanı\'ndan uçtuğu nokta sayısını 18\'e yükseltmiş olacak. Yolcular Frankfurt, Paris ve Münih\'e karşılıklı gidiş dönüş 129 USD, Tiflis\'e 109 USD, Aşkabat\'a ise 209 USD\'den başlayan fiyatlarla bilet alabilecek.

YOLCULAR HEM BİLET FİYATLARINI HEM DE HAVALİMANINI BEĞENDİ

THY\'nin İstanbul Havalimanı\'ndan bugün başlayan Frankfurt seferi yolcularından olan Mecit Yerlikaya, \"Bileti bilinçli olarak burası diye almadık ama şanslıyız. Gördüğüm kadarıyla mükemmel bir havalimanı. Vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Buraya gelişmiz kolay oldu. 35 dakikada geldik. Bilet fiyatları da uygun\" dedi. Kız arkadaşı Amelia Stowers-Wah\'ı anne annesiyle tanıştırmak için İstanbul\'a gelen Alexander Kirschniok \"Annem Türk, babam Alman. Bende kız arkadaşımı tanıştırmak için İstanbul\'a gelmiştim şimdi Frankfurt\'a dönüyorum. Havalimanı çok uzak ama çok güzel, sevdim. Taksiyle geldik buraya. Bilet fiyatları geç ayırmamıza rağmen uygunö diye konuştu. Amelia Stowers-Wah, İstanbul Havalimanı\'nın modern bir havalimanı olduğunu ve beğendiğini söyledi.

Görüntü dökümü:

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-Yolcuların check-in işlemlerinden görüntüler

-Yolcuların pasaport kontrol noktasından görüntüler

-Yolcu röp.

-Genel ve detay görüntüler

10.01.2019 - 11.35 - Haber Kodu : 190110062

