DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(havadan görüntüyle)

1- İSTANBUL\'DA KAR YAĞIŞI (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM - Yılmaz BEZGİN - Murat SOLAK - Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı özellikle Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında etkisini gösteriyor. Yollar kısa sürede beyaza büründü. Sürücüler kar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü

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-Kar yağışıyla ilgili görüntüler

-Havadan anadolu yakası

DHA FEED

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2- ÜMRANİYE\'DE KAR KAZASI: HAMİLE KADIN YARALANDI

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA)

Ümraniye\'de kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada minibüste bulunan hamile bir kadın hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında Dudullu Bostancı Yolu Caddesi\'nde meydana geldi. İddialara göre 06 FA 6325 plakalı otomobiin sürücüsü kar yağışı nedeniyle kayarak, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şerit değiştirince, aynı yöne giden yolcu minibüsü otomobile arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 8 aylık hamile bir kadın yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırıldı.Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen hamile kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazaya karışan minübüste bulunan bir yolcu \"Otomobil kayarak şerit değiştirdi. Minibüs de arkadan çarptı. Minibüste buluna hamile bir kadın yaralandı \"diye konuştu.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü

Görüntü dökümü:

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-Kazaya karışan araç ve minibüsün görüntüsü

-Yolcularla röp

-Trafikten görüntü

-Araçların kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

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3- İSTANBUL VE MARDİN\'DE TERÖR OPERASYONU: 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul ve Mardin\'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 8\'i tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik 22 Aralık\'ta Mardin ve İstanbul\'un Arnavutköy, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinde düzenlediği operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı. Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde ki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8\'i tutuklanırken, 4\'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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4- EVDE SAHTE İÇKİ İMALATINA JANDARMA BASKINI

Haber: Erhan TEKTEN-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi büfe ve eğlence yerlerinde vatandaşlara sahte içki satma hazırlığında bulunan bir kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Şüphelinin Arnavutköy\'de bulunan evinde yapılan aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş ve üzerlerinde sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) etiketi bulunan binlerce sahte içki şişesi, dolum tankları, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı ile 1 adet alkolmetre ele geçirildi.

Arnavutköy\'de R.O.\'nun ikamet ettiği adreste sahte içki imalatı yaptığı ihbarını alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri söz konusu ev ve çevresine takibe aldı. Yapılan çalışmalar, R.O.\'nun evde ürettiği sahte içkileri, İstanbul genelinde alkol satışı yapan tekel bayileri ile alkollü eğlence merkezlerine satacağı tespit edildi.

İMALATHANEYİ MUTFAĞINA KURMUŞ

Eve baskın yapan Jandarma ekipler ilk olarak girişteki odada dağıtıma hazır halde kolilerce sahte içkiyle sonrasında evin mutfağında yüzlerce litrelik dolum tankı ve sahte alkol dolu bidonlarla karşılaştı. Evin mutfağına giren ekipler mutfağın alkol imalathanesi olarak kullanıldığını belirledi. Operasyonda kolilenmiş ve nakle hazır halde binlerce sahte rakı ile litrelerce etil alkol, 3 adet dolum tankı, doluma hazır halde binlerce sahte içki şişesi, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı, sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) etiketleri ile 1 adet alkol metre ele geçirildi.

Jandarma tarafından kıskıvrak yakalanan R.O. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Jandarmanın baskını

-R.O\'nun yakalanması

-Ele geçirilen malzemeler

-Mutfağın görüntüsü

-R.O\'nun adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

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5- ORTAKÖY AÇIKLARINDA CESET BULUNDU

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Ortaköy Sahili açıklarında denizde erkek cesedi bulundu. Deniz polisi tarafından iskeleye çıkartılan ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü.

Beşiktaş Ortaköy sahili açıklarında sabah saatlerinde denizde insan cesedi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Cesedin kıyıya çıkarılması için Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi\'ne haber verildi.

Deniz polisi tarafından Ortaköy İskelesine çıkartılan cesedin erkeğe ait olduğu belirlendi. Uzun süre denizde kaldığı tespit edilen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-İskeleye çıkartılan ceset

-Olay yeri inceleme polislerinden görüntü

-Cesedin iskelenin içine taşınması

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

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(ÖZEL)

6- SANİYELER İÇERİSİNDE 20 BİN TL\'LİK HIRSIZLIK

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)

Küçükçekmece\'de bir mağazaya giren şüpheliler saniyeler içinde 20 bin lira değerindeki dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çaldılar.

Olay, geçtiğimiz günlerde İkitelli\'de ki bir beyaz eşya mağazasında meydana geldi. Sabah saat 04.34 sıralarında 4 kişi mağaza önüne geldi. Mağaza önünde bir süre bekleyen hırsızlar mağazanın kepenklerini kaldırıp camı kırarak içeriye girdi. Kepenkleri tutan iki hırsız arkadaşlarının içeriye girmesini bekledi. Hırsızlar mağazada bulunan 20 bin TL değerinde laptop ve cep telefonunu saniyeler içerisinde dışarıya çıkardılar. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşanan hırsızlık olayını anlatan ve daha önce de bir çok defa mağazalarının hırsızların hedefi olduğunu söyleyen mağaza müdürü Cihan Gül, \"Gece saatlerinde geliyorlar kepengi kaldırıp camı patlatıyorlar laptop ve cep telefonlarını çalıyorlar. 20 bin liralık zararımız var\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Güvenlik kamera görüntüleri

-Mağaza müdürü ile röportaj



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(ÖZEL)

7- 4 GÜNDÜR ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNİN KASALARINI BOŞALTTI

- Sultangazi\'de bir fatura ödeme merkezi\'nde 4 gün önce işe başlayan genç kadın, 4\'ncü günün sonunda 30 bin TL parayı çalarak kayıplara karıştı.



Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi ilçesi 75. Yıl Mahallesi\'nde bulunan bir fatura ödeme merkezi, dört gün önce işe başlayan Nur E., tarafından soyuldu. Nur E., çalıştığı işyerinin kasasında bulunan yaklaşık 30 bin TL\'yi çalarak kayıplara karıştı.

ÇALIŞANLARIN GÜVENİNİ KAZANDI

75. Yıl Mahallesi\'nde bir fatura ödeme merkezinde işe başlayan Nur E., annesinin vefat ettiğini, ikamet ettiği evinin kira olduğunu söyleyerek iş yeri çalışanlarının güvenini kazandı. Sağladığı güven duygusundan dolayı bütün kasalar Nur E.\'ye emanet edildi. 4 gün önce işe başlayan Nur E., 4\'üncü günün sonunda ise kasalarda bulunan yaklaşık 30 bin TL\'yi çalarak kayıplara karıştı.

\"BÜTÜN KASALARI KENDİSİNE EMANET ETTİK\"

İş yeri yöneticisi Alev Kuru, Nur E., tarafından nasıl soyulduklarını şöyle anlattı:

\"4 gün önce geldi iş başvurusunda bulundu. İş başvurusunda bulunduktan sonra kendisini biraz farklı tanıttı. Ailesinin olmadığını, kira da oturduğunu bahsediyor. Annesinin vefat ettiğini falan söyledi. Kendisine gerçekten çok güvendik. Hepimizin güvenini kazandı. Kendi kasam dahil bütün kasalar ona emanet edildi. 4 gün içerisinde hiçbir şey fark etmedik, kendisinden şüphelenmedik. Kasalar da açık yaşanmadı. Ama benim olmadığım gün, 13.30\'da iş başı yapması gerekirken o gün erken iş başı yapıyor. Saat 09.10\'da iş yerine gelerek \'Ben Cuma sandım bugün\' diyor. Geç kaldım diye geliyor işe. Bir panik içerisindeydi zaten. Arkadaşlarım diğer veznelerde otururken, kendisi işi olmadığı halde sigara içme bahanesiyle para kasalarının bulunduğu arka tarafa geçerek gizli bir şekilde dolaptan anahtarları alıyor. Çekmeceyi açıyor içerisindeki parayı alıyor. Dikkat çekmesin diye çekmeceyi tekrar kilitliyor. Arkadan çıkıp tekrar, kasaya geliyor. Kasaya açıp 30 bin TL yakın bir parayı alıyor. Ve rahatsızlandığını, eczaneye gideceğini söyleyerek arkadaşımızdan yarım saat izin istiyor. Kişi bize daha önce astım hastası olduğunu söylemişti. Arkadaşımızda bundan dolayı kendisine izin veriyor. O gün işyerine gelmedi. Telefonlarını kapattı. Kendisine hiçbir şekilde ulaşamadık. Bizim bir whatsapp grubumuz vardı. O gruptan da ayrıldı. Benim mesai saatim başladı. Kendisini aramaya başladık ancak telefonlarımızı açmadı. Kasadaki parayı saymaya başladık ve kasada açık olduğunu fark ettik. Önce 900 TL açık olarak gördüm. Arka kasalara baktığımızda 29 bin TL\'nin olması gerekirken, kasalarda hiçbir şeyin olmadığını gördük. Dikkat çekmemek için çantasını almıyor. Çantası halen işyerinde duruyor. Kendisi ile ilgili karakola giderek şikayette bulunduk. İkametgah adresine gittik, adreste hiçbir şekilde bulamadık\"

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Nur E.\'nin iki farklı hırsızlık olayından arandığı öğrenildi.



Görüntü dökümü:

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-Fatura ödeme merkezinden aktüel görüntüler

-İş yeri yöneticisi Alev Kuru\'nun konuşması

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Nur E.\'nin çekmeceden paraları alıp cüzdanına koyması

-Nur E.\'nin çalışrkenki görüntüleri(Yeşil kazaklı)

-Genel ve detaylar

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8- FİLİSTİNLİ ADAM BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

Esenyurt\'ta Filistinli bir erkek, kaldığı sitede bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay dün akşam 17.00 sıralarında Gökevler Mahallesi\'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Filistin uyruklu Samer Mohdadnan arkadaşıyla birlikte yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet, temizlik görevlisinin eve gelmesiyle ortaya çıktı. Üç günde bir eve temizlik için gelen görevli, içeri girdiğinde Samer Mohdadnan kanlar içinde yerde yattığını gördü. ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayın yeni olmadığını ve Filistinli Samer Mohdadnan\'ın boğazından ve karnından bıçaklandığını belirledi. Polis ekipleri cinayeti işleyen kişinin Filistinli adamın ev arkadaşı olduğu üzerinde dururken yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Görüntü döküm:

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--Cinayetin yaşandığı sitenin içinden ve dışından görüntüler

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9 - 50 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİ; ÖZ ÇOCUKLARINI ÖLDÜREN ANNEYE CEZA VERİLMEDİ

Haber: İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da 2017 yılında biri 5 aylık, diğeri 5 yaşındaki öz çocuklarını boğarak öldüren Hatice Tiryaki\'ye (26) akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.



SANIK TİRYAKİ DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Bakırköy Adalet Sarayı\'nda bulunan 16. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hatice Tiryaki ve avukatı hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu\'nca düzenlenen raporda sanığın ceza sorumluluğunun olmadığının belirtildiğini açıkladı.

\"KASTEN BİLEREK ÖLDÜRMEDİM. ÇOK PİŞMANIM\"

Son sözü sorulan sanık Hatice Tiryaki, \"Depresyondaydım. Psikolojim bozuktu. Kasten bilerek öldürmedim. Çok pişmanım\" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hatice Tiryaki\'nin akıl hastalığı nedeniyle cezai ehliyetinin bulunmadığını belirterek, sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Sanığın akıl hastlarına mahsus güvenlik tedbiri uygulanan akıl hastası sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tadavi altına alınmasına karar verdi. Mahkeme heyeti sanığın akıl hastası olduğu ve isnat olunan suçlar nedeniyle cezai ehliyetinin bulunmadığı anlaşıldığından tutukluluk halinin kaldırılarak tahliyesine karar verdi. Heyet, toplum açısından tehlikeli olduğunun anlaşılan sanığın serbest bırakılmayarak hüküm kesinleşinceye kadar tedbiren akıl hastalarına mahsus yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasını kararlaştırdı.

İDDİANAMEDE

İddianamede 4 Şubat 2017 tarihinde şüpheli Hatice Tiryaki 5 yaşındaki Muhammed Tiryaki ile 5 aylık kızı Rabia Tiryaki\'yi boğarak öldürdüğü belirtiliyordu. İddianamede Hatice Tiryaki\'nin \"Altsoydan akrabayı kasten öldürmek\" suçundan 2\'şer kez 25 yıl hapis cezası isteniyordu. Sanık Hatice Tiryaki ilk duruşmada verdiği ifadesinde şunları söylemişti: \"8 yıl önce evlendik. 8 yıl boyunca eşim üzerimde baskı kurup beni kimseye yollamıyor, kimseyle görüştürmüyordu. Sonra çocuklarımız dünyaya geldi. İkisinde de astım vardı. Evimizde solunum cihazı vardı. Çocuklarım astıma yakalandıklarında geceleri nefes alamazlar diye 3 ay hiç uyumadım. Psikolojim bozuldu. Yaratıklar görmeye başladım. Cinler görüyordum. Yeşil adam geldi yanıma. Hep yanımda duruyordu. Ben çocukları öldürmek istemedim. Yeşil adam bana \'iki cin yavrusu var, onları öldür\' dedi. Ben de ikisini de boğdum. Kendime geldiğimde koştum odaya. Cin yavrusu diye öldürdüklerim benim yavrularımmış. Ben onları cin olarak gördüm hakim bey. Ben çocuklarına tokat bile atmayan bir anneyim. Eşime çok söyledim beni doktora götür diye ama götürmedi. Aileme de söyleyemedim, yeşil cin söyletmiyordu, \'sus söyleme\' diyordu. Olaydan önce kendimi eşarpla boğmak istedim, defalarca sıktım sıktım ama intihar edemedim. Uyuyamadığım zamanlarda kendimi camdan aşağı atmaya çalıştım ama yapamadım. İlaç alırsam çocuğumu emziremem diye hastaneye de gitmedim.\"

Görüntü Dökümü:

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Olayla ilgili arşiv görüntüler



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10- POLİS SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMADI

İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı \'Gece Kartalları\' 6 milyon 477 bin 602 kişinin GBT sorgusunu yaptı. \'Yunuslar\' ise 300 bin 879 uyuşturucu hap ele geçirdi. Mobil Park Timleri 367 bin 288 park denetlemesi yaptı. Devriye ekipleri ise, aranan 52 bin 879 kişiyi yakaladı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü\'nün birer kolu olarak görev yapan \'Gece Kartalları\' olarak bilinen Çarşı ve Mahalle Bekçileri, \'Yunuslar\' olarak bilinen Motosikletli Polis Timleri Amirliği, Mobil Park Timleri ve Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerinin 1 Ocak\'tan itibaren yaptıkları faaliyetler ortaya çıktı.

GECE KARTALLARI 6 MİLYON 477 BİN 602 KİŞİNİN GBT SORGUSU YAPTI

Çarşı ve Mahalle Bekçileri\'nin 1 Ocak 2018\'den 30 Kasım\'a kadar yaptığı çalışmalarda 6 milyon 477 bin 602 kişinin GBT sorgusunu yaptı. Tarihler arasında 400 bin 404 araç denetlendi. Aranan 11 bin 247 kişi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 433 ruhsatsız tabanca, 79 pompalı tüfek, 12 tane kurusıkıdan bozma tabanca, 927 kurusıkı tabanca ve 62 kesici alet ele geçirildi.

YUNUSLAR, 300 BİN 879 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRDİ

Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerinin 16 Aralık\'a kadar yaptığı çalışmalarda 333 bin 780 kişinin GBT sorgusu yapılarak 91 bin 783 araç denetlendi. Yapılan incelemelerde 2 bin 309 aranan şüpheli yakalandı. Toplamda 4 bin 230 konuda 3 bin 884 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 627 ruhsatsız tabanca, 8 pompalı tüfek, 12 av tüfeği, 12 kurusıkıdan bozma tabanca, 26 kurusıkı tabanca, değişik çaplarda ve kalibrelerde 5 bin 215 mermi ve fişek, 66 çalıntı motosiklet, 18 kilo 584 gram uyuşturucu madde ile 300 bin 879 uyuşturucu hap ele geçirildi.

MOBİL PARK TİMLERİ 367 BİN 288 PARK DENETLEMESİ YAPTI

Mobil Park Timleri\'nin 21 Aralık\'a kadar yaptığı çalışmalarda 367 bin 288 park denetlemesi yaptı. Parklarda bulunan 1 milyon 182 bin 485 kişinin GBT sorgulaması yapılarak aranan 9 bin 320 kişi yakalandı. 31 kişi \'Cinsel taciz\' ve \'Cinsel istismar\' şüphelisi yakalanarak işlem yapıldı. Öte yandan, 72 kilo 634 gram uyuşturucu madde, 5 bin 509 uyuşturucu hap ele geçirildi. Toplam da 29 bin 603 kişiye adli işlem, 9 bin 494 kişiye ise idari işlem yapıldı.

DEVRİYE EKİPLER ARANAN 52 BİN 879 KİŞİYİ YAKALADI

Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerinin 21 Aralık\'a kadar yaptığı çalışmalarda 14 milyon 224 bin 283 kişiye GBT sorgusu, 857 bin 197 araç sorgusu yaptı. Yıl içinde yapılan çalışmalarda aranan 52 bin 879 kişi yakalandı. Toplam 277 bin 170 kişiye adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

