DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1 - FETÖ OPERASYONU: FİRARİ KADINLARA KAYIT DIŞI DOĞUM YAPTIRIYORLARMIŞ

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) FETÖ\'nün kapatılan Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) yapılanmasına ilişkin 24\'ü doktor olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı. Şüpheli doktorların, Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen firari kadınlara kayıt dışı doğum yaptırdığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne (TSK) sızmış FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmalar kapsamında, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı\'nca 21 Haziran\'da sözde GATA yapılanmasında aktif faaliyet yürüten üst düzey imam İ.Ş gözaltına alındı. Sözde imamın cep telefonunda \"2048\" adlı oyun görünümlü ve Bylock, eagle vs. gibi kriptografik haberleşme sistemleri üzerinden örgüt mensuplarınca yapılan yazışmalar tespit edildi.

Yazışmaların incelenmesi ve yapılanmaya mensup M.T. \'nin itirafları sonucunda GATA yapılanmasındaki asker ve bu askerlerden sorumlu sözde mahrem imam sivil unsurların bilgisine yer verilerek arşiv oluşturulduğu belirlendi. Yazışmalarda, örgütsel olarak önemli konularda halen terör örgütü lideri Fetullah Gülen\'e danışıldığı ortaya çıktı. Ayrıca örgütün TSK yapılanmasına yönelik kamuoyunda ankesörlü hat davaları olarak bilinen davalardaki örgüt mensubu sanıkların tutum ve davranışlarının değerlendirildiği, davaların itibarsızlastırılması için çalışmalar yapıldığı, serbest bırakılan sanıkların tamamının izlendiği ve bu sanıkların örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri de tespit edildi.

Yine ihraç edilen askeri doktorlar ve sivil doktor şahısların örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri, özel hastanelerde firari olan örgüt mensuplarını kayıt yaptırmadan tedavi ettikleri, firari kadın örgüt mensuplarının doğumlarını da kayıt yaptırmadan gerçekleştirdikleri kaydedildi. Bu bilgiler neticesinde 24\'ü askeri doktor toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve 5 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Yakalama çalışmaları devam ediyor.

=========================

2- FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ\'NDE NOEL AYİNİ

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK / Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA)

Fatih\'teki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi\'nde noel ayini düzenlendi. Aya Yorgi Kilisesi\'nde sabah erken saatlerde başlayan ayini Patrik Bartholomeos yönetti.

Noel ayini İstanbul Fatih\'te bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi\'nin bahçesindeki Aya Yorgi Kilisesi\'nde başladı. Sabah 09.00\'da başlayan ayin nedeniyle Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerinden de çok sayıda kişinin kiliseye geldiği görüldü. Ayin için gelenler kilisenin girişinde bulunan alanda mum yakıp dua etti. Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos\'un gelmesiyle birlikte tören başladı. Ayinde İncil\'den bölümler okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi.

Noel, Hz. İsa\'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı. Noel, \'Doğuş Bayramı\' ve \'Kutsal Doğuş\' olarak da biliniyor. Noel, Hristiyanların çoğu tarafından 25 Aralık tarihinde kutlanıyor. 24 Aralık\'ta Noel arifesiyle başlayan kutlamalar, bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam ediyor.

Görüntü dökümü

-----------------------

-Aya Yorgi Kilisesi

-Kilisenin içinde mum yakanlar

-Kilisede dua edenler

-Kiliseden ayrıntılar

-Patrik Bartholomeos\'un kiliseye girişi

-Noel ayinin başlaması

===============================

3- İSTANBUL\'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Beylikdüzü\'nde gece saatlerinden itibaren yağan yağış yerini kara bıraktı.

İstanbul\'un yüksek noktalarından biri olan Beylikdüzü\'nde yağmur sonrası kar yağışı başladı. Yağan karla beraber rüzgarında etkili olduğu görüldü. Kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Görüntü dökümü:

------------------

-Kar yağışından görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

25.12.2018 - 10.20 - Haber Kodu : 181225025

=============================

4- İSTANBUL\'DA YAĞMUR VE TRAFİK

- Trafik yoğunluğu yüzde 71\'e ulaştı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da etkili olan yağmurla birlikte meydana gelen kazalar trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oldu.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Yağmurla birlikte sabah saatlerinde trafik kazaları da meydana geldi. İş ve okulların gitmek için evlerinden çıkanlar trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.25\'te yoğunluk yüzde 71\'e ulaştı.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Trafikten görüntü

-Araçların yavaşça ilerlemesi

-Metrobüsten görüntü

-İnsanlardan görüntü

-Genel ve detaylar

25.12.2018 - 08.32 - Haber Kodu : 181225014

25.12.2018 - 08.54 - Haber Kodu : 181225016

25.12.2018 - 09.14 - Haber Kodu : 181225017

============================

5- İSKİ\'DEN SAYAÇ UYARISI

Haber: İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) sıcaklığın özellikle gece saatlerinde sıfırın altında seyredebileceğinin tahmin edilmesi üzerine su sayaçları ile uyarıda bulundu. İSKİ tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada soğuk hava nedeniyle su sayaç ve tesisatlarının donma tehlikesi ile karşı karşıya olmasının altı çizilirken, vatandaşlardan tedbir alması istendi.

İSKİ\'den yapılan açıklama şöyle;\"İstanbul\'da etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklığın özellikle gece saatlerinde sıfırın altında seyredebileceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle su sayaç ve tesisatları, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır.

İstanbullulara önemle duyurulur.\"

=====================

6- SOĞUK HAVADA MAĞAZANIN \'SADIK\' MÜDAVİMİ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Havaların soğuması ile birlikte Avcılar\'da bulunan güzellik ve kişisel bakım zinciri mağazası iki sokak köpeğine adeta mesken oldu.

Marmara Caddesi\'ndeki mağazaya ilk kez gelenler, girişteki paspas üzerinde veya kasanın hemen yanında yerde oturan veya uyuklayan köpekleri görünce şaşırıyor. Mağazaya geçen yıl kış mevsiminde oldukça sık gelen sokak köpeklerinden \'Sütlaç\' bu yıl seyrek gelmesine karşılık caddede saçakların altında dolaşan \'Sadık\' saat 09.00\'da çalışanların gelmesinden kısa süre sonra içeri girip, neredeyse 12 saat buradan çıkmak bilmiyor. Dışarıdaki soğuk havaya rağmen sıcak mağazada yanından geçen müşterilere aldırmadan bütün gün uzanan, zaman zaman uyuklayan köpek, ilk kez gelenlerin dışında normal karşılanıyor. İlk kez mağazada sokak köpeği görüp şaşıranlar, kısa sürede alışıyor.

Görevliler, bu durumdan müşterilerinin neredeyse tamamının şikayetçi olmadığını, onları hemen kabullendiklerini söylediler. Mağaza çalışanları, sürekli işyerinde olduğu için \'Sadık\' adı verilen köpeğin genellikle kendisini erkek müşterilere sevdirmediğini ancak, kadın ve çocukların başını ve tüylerini okşamasından hoşlandığını, bunun sokak hayvanına daha önce veya geceleri dışarıda zaman zaman karşılaştığı sanılan sert tepkiden kaynaklanmış olabileceğini savundu. Bu köpeğin sadece bir kadın görevlinin günde bir veya iki kez verdiği yiyecekleri yediği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Mağazadaki köpeklerden görüntüler (Kahverengi olan \'Sadık\' beyaz \'Sütlaç\')

-Köpekleri mağazada seven çocuklar ve yetişkinler

-Müşteriler ile röp

25.12.2018 - 10.56 - Haber Kodu : 181225049

=============================

(ÖZEL)

7 - FİKİRTEPE\'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇİLESİ

- Şikayetler arttı, polis operasyon düzenledi.

Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY Fikirtepe\'de 2012 yılında imzaları atılan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yıkılan evlerin sahipleri, projelerin başlamamasından şikâyetçi. Firmaların vaatlerini yerine getirmediğini söyleyen ev sahiplerinin bir kısmı kirada kalıyor, bir kısmı ise kalacak yerleri olmadığı için köylerine yerleşti. Terk edilmiş binalar içine yabancı uyruklu kişilerin girmesi ve giderek artığı ileri sürülen olaylar nedeniyle mahalle sakinleri tepkili.

Fikirtepe\'de 6 yıl önce müteahhitlik firmaları ile ev sahipleri arasında kentsel dönüşüm projesi için anlaşma yapıldı. Atılan imzalar sonrası başlayan inşaat çalışmalarıyla birlikte binlerce ev boşaltıldı, bazı evler ise yıkıldı. Ancak bazı projelerin hayata geçmemesi nedeniyle çok sayıda ev sahibi mağdur oldu. Kimi ev sahipleri ise hisselerini sattı. Kiralık evlere taşınan bazı ev sahipleri ise firmaların vaat ettikleri kira yardımlarını alamadıkları için kiralarını ödeyemez hale geldi, bazıları ise boşalttıkları harabe evlere tekrar yerleşmek zorunda kaldı. Bazı ev sahipleri ise boşalttıkları daireleri kiraya verdi. Bu daireleri kiracılar da başkalarına kiralayınca, evler pansiyona döndü. Terk edilmiş, harabe binalar içinde yaşayan yabancı uyruklu kişiler giderek arttığı ileri sürülen olaylar yüzünden mahalle sakinleri isyan etti.

MAĞDURLAR ÇÖZÜM İSTİYOR

Fikirtepe\'deki kentsel dönüşüm mağdurlarından, evi yıkıldığı için çadırda yaşayan Zeynep Düzgünoğlu, \"7 aydır ben bu çadır kentteyim. Evlerimizi yıktılar ve bizi terk edip gittiler. Çok insan öldü. Çok insan köylerine yerleşti. Benim evim yok. Ben şurada çadırda yaşıyorum. Çünkü gidecek başka bir yerimiz yok. Biz demedik ki \'gelin evlerimizi yenileyin\' bize ev verin. Benim yaşam hakkımı elimden aldılar. Benim barınma hakkımı elimden aldılar. Sadece beni değil, bütün Fikirtepe\'yi böyle yaptılar. Ben atölyelerde çalışarak, 3 ayrı işte çalışarak bu evi yaptım. Benim tek katlı evim vardı, çok mutluydum, şimdi dilenciyim dilenci\" dedi.

Salih Bağırgan ise \"Fikirtepe\'de ne sosyal yaşantı kaldı ne ahlaki yaşantı kaldı. Burada hiçbir sokakta hiç kimsenin can güvenliği yok. Bırakın bir bayanı, bir erkek olarak bile gecenin ilerleyen saatlerinde hava karardıktan sonra sokakta gezmenin hiçbir güvenliği yok. Cesareti yok insanların. Onun için buralara bir çözüm bulunmasını, emniyetimizden devletin ilgili kurumlarından rica ediyoruz. Gerçekten çok sıkıntılı buranın halkı\" diye konuştu.

Kentsel dönüşümün diğer bir mağduru Ahmet Göktürk ise \"Evlerimizi boşalttık. Biz burayı kiraya veremiyoruz, diye bir şey yok ama kiraya verdiğimiz kişiden 300 lira alıyorsak, kiracı bunu bir başkasına 500 liraya 1000 liraya kiraya veriyor. İçeride türlü türlü olaylar oluyor. Akşam saat 7\'den sonra sokağa çıkamıyoruz. Ne biz, ne çocuklarımız. Bırakın yaya, arabayla bile zor geçiyoruz. Onun için yetkilerden çözüm bekliyoruz\" dedi.

POLİS YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE OPERASYON DÜZENLENDİ

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, kentsel dönüşüm alanlarındaki boşaltılmış evler içinde kanunsuz bir şekilde oturan yabancı uyruklulara gece operasyon düzenledi. Polis, yapılan arama sonrası Türkiye\'ye kaçak yollarla giren ve burada çeşitli iş yerlerinde kaçak çalışan yabancıları gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler, yabancılar şubesine sevk edildi. Burada yapılacak işlemlerin ardından ülkelerine gönderilecek.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Fikirtepe genel drone görüntüsü

-Fikirtepeliler basın açıklaması

-Harabe evin içi

-Muhabir Anonslar

-Harabe evler ve gökdelenler drone görüntüsü

-Ateş etrafında bekleyen insanlar

-Kentsel dönüşüm mağdurlarıyla röp

-Harabe evler drone Görüntüsü

-Yabancı uyruklu çekçekçi

-Polislerin yabancıların evlerine girmesi

-Yakalanan yapancılara plastik kelepçe takılması

-Polislerin evde arama yapması

-Polislerin yabancıları evden çıkartması

-Genel ve detay

25.12.2018 - 11.25 - Haber Kodu : 181225057

======================

(ÖZEL)

8- SUÇUNA ÇOCUĞU DA ALET ETTİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA) SULTANGAZİ\'de bir kafeye kucağında 10 yaşında bir çocukla giren kişi, kafe sahibini oyalayarak çocuğa hırsızlık yaptırdı. İçinde 15 bin TL ve 2 yüzük bulunan çanta ile bir cep telefonunun çalındığı hırsızlık anı saniye saniye işyerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.İş yeri sahibi, \" İçeriye baba oğul gibi geldiler\" dedi.

Olay, Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi\'nde bulunan bir kafede 19 Aralık Çarşamba günü saat 11.25\'te meydana geldi. 1\'i çocuk 2 kişi, müşteri gibi kafeye girdi. Kucağında 10 yaşlarındaki çocukla içeri giren kişi, büfe sahibi Abuzer Yakut\'a tost siparişi verdi. Bu sırada çocuğu kucağından indiren şüpheli, yavaş yavaş kasanın bulunduğu masaya doğru yaklaştı. Yakut, verilen siparişi hazırlarken, şüpheli masada bulunan cep telefonunu çaldı, kafe sahibinin yanına giderek onu oyalarken de çocuğa çantayı çaldırttı. Çocuk 15 bin 150 TL ve 2 yüzük bulunan çantayı montuna saklayarak kafeden çıktı. Diğer şüpheli de arkasından çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Her şeyden habersiz olan Abuzer Yakut, şüphelilerin geri gelmemesi üzerine cep telefonunun ve içinde para bulunan çantasının çalındığını anladı.

\"MEĞER TELEFONUMU VE PARA BULUNAN ÇANTAMI ÇALIP GİTMİŞLER\"

Kafe sahibi Abuzer Yakut, olayla ilgili olarak şunları söyledi:

\"Müşteri kılığında iki kişi geldi. İçeriye baba oğul şeklinde girdiler. Biri 9 ya da 10 yaşlarında bir çocuk, diğeri ise 21-22 yaşlarındaydı. Çocuk, babası olduğunu düşündüğüm kişinin kucağındaydı. Hatta ben \'kocaman çocuğu niye kucakta taşıyorsun\' diye takıldım. Yürüyemediğini, yorulduğunu söyledi ve içeri girdikten sonra kucağından indirdi. Bana tost siparişi verdiler. Ben de tost yapmaya başladım. Sırtım dönük olduğu için ben görmüyorum, onlar o ara içeriyi gözetliyorlar. O arada telefonumla, çantamın olduğu masada önce 22 yaşında olan kişi telefonumu alıyor, sonra küçük çocuk çantamı alarak dışarı çıkıyor. Çocuk dışarı çıkınca da babası olduğunu söyleyen kişi arkasından \'Oğlum gitme dışarısı soğuk\' bağırdı ve onun peşinden dışarı çıktı. Ben de havanın soğuk olmasından dolayı çocuğu içeri alacağını düşünerek hiç ilgilenmedim. Meğer çantam ve telefonumu çalıp gitmişler. Çantamda 15 bin 150 TL para, altın ve gümüş yüzüklerim vardı. Bu ay ödemelerim çok olduğundan dolayı o gün evde bulunan yüklü miktardaki parayı yanımda getirdim. O gün ödemelerimi yapmak için bankaya gidecektim. Maalesef hiçbirini yapamadım\" dedi.

\"KÜÇÜK BİR ÇOCUĞUN BU TÜR OLAYLARDA YER ALMASI BENİ ÜZÜYOR\"

Küçük bir çocuğun hırsızlık olayına karışmasından dolayı üzgün olduğunu da söyleyen Yakut, \"Eğer o çocuk bir an önce yakalanıp, devlete teslim edilmezse geleceğin en büyük hırsızlarından olur. Bu da beni üzüyor. Benim üzüldüğüm çalınan telefonum ya da param değil, onların yaptıkları. Çünkü bunun cezasını onlar çekecek, ben çekmeyeceğim\" diye konuştu.

Durumu polise bildirdiğini ifade eden Abuzer Yakut, kaçan şüphelinin yakalanması için güvenlik kamera kayıtlarının emniyette incelendiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

---------------------

-Olay anı güvenlik kamera görüntüsü

-İş yeri sahibi ile röportaj

-Genel ve detaylar

25.12.2018 - 10.54 - Haber Kodu : 181225048