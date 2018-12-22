DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- ERDAL TOSUN\'UN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜNÜN 3 YIL 4 AYLIK CEZASI ONANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İstinaf Mahkemesi, oyuncu Erdal Tosun\'un ölümüne neden olan sürücü Nihat Şaki\'nin, \"Taksirle ölüme sebebiyet vermek \" suçundan aldığı 3 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.

Sarıyer\'de aracıyla oyuncu Erdal Tosun\'un aracının üstüne uçarak ölümüne neden olan sürücü Nihat Şaki\'nin, \"Taksirle ölüme neden olmak\" suçundan aldığı 3 yıl 4 aylık hapis cezası taraflar tarafından İstinaf Mahkemesi\'ne taşındı.

Dosyanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, tarafların İstinaf taleplerini dosya üzerinden karara bağladı.

NİHAT ŞAKİ\'NİN CEZASI ONANDI

19. Ceza Dairesi, İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi\'nin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu gerekçe göstererek, tarafların İstinaf taleplerinin esastan reddine karar verdi. Nihat Şaki\'nin aldığı ceza 5 yılın altında olduğu için 19. Ceza Dairesi\'nin onaması ile yerel mahkemenin kararı kesinleşti.

DAVA SÜRECİ

Sarıyer\'de 29 Kasım 2016\'da Nihat Şaki tarafından kullanılan araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp Erdal Tosun\'un kullandığı aracın üstüne düşerek Tosun\'un ölümüne neden olmuştu. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan Nihat Şaki tedavisinin ardından tutuklanmış, Şaki hakkında İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde, \"Bilinçli taksirle ölüme neden olmak\" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Nihat Şaki, 14 Şubat 2017 tarihinde yapılan duruşmada serbest bırakılmıştı.

Nihat Şaki, 13 Şubat 2018 tarihinde yapılan duruşmada, \"Taksirle ölüme neden olmakö suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Taraflar bu kararı İstinaf Mahkemesi\'ne taşımıştı.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

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2 - POLİS KAYIP \"TAVUS KUŞU\"NUN PEŞİNDE

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- İSTANBUL\'a satılmak için getirilen milyonlarca dolar değerinde olduğu iddia edilen elmas ve pırlanta ve zümrütlerle süslenmiş altından tavus kuşu figürü çalındı. Figürü satmaya çalışan Yemenli antikacının başına silah dayanarak gasp edilen tavus kuşunun sadece kaidesi bulunabildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 kişiyi tutuklanırken, polis tavus kuşu figürünü bulmak için operasyonları sürdürüyor.

İstanbul\'da polise başvuran Yemenli A.A.H.M., yurt dışından getirdiği ve satmaya çalıştığı milyonlarca dolar değerinde tavus kuşu figürünün gasp edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Yemenli antikacı elmas, pırlanta, zümrüt gibi değerli taşlarla süslü, Tavus kuşu figürünü İstanbul\'a getirdikten sonra kuyumculuk yapan bir arkadaşına emanet ederek internet üzerinden verdiği ilanlarla müşteri aradığını söyledi. Geçtiğimiz Kasım ayında alıca olduğunu söyleyen bir kişinin kendisiyle irtibata geçtiğini anlatan Yemenli mağdur antikacı, söz konusu kişiyle buluştuğunu, figürü inceleyen kişinin eserin gerçek olduğunu kabul etiğini daha sonra kendisini arayarak satış işlemini gerçekleştirmek üzere Esenyurt\'a davet ettiğini belirtti. Tavus kuşunu alarak verilen adrese gittiğini anlatan mağdur A.A.H.M., \"Burada benim başıma silah dayadılar. İçinde tavus kuşunun bulunduğu kutuyu aldılar. Daha sonra kaçtılar\" dedi.

KAİDESİ BULUNDU

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, Yemenli antikacıyla müşteri gibi irtibata geçip eseri de inceleyen A.K. adlı kişinin de aralarında bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada çalınan tavus kuşunun üzerine konulduğu kaide bulundu.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Poliste verdikleri ifadelerinde tavus kuşunun nerede olduğunu bilmediklerini söyleyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, milyonlarca dolar değerinde olduğu iddia edilen kayıp tavus kuşunu bulmak için operasyonları sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Tavus kuşu figürününü görüntüsü

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3- JANDARMADAN YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE İÇKİ OPERASYONU

İstanbul DHA

Bağcılar\'da sahte içki imalathanesine çevrilen eve yapılan baskında, yılbaşı öncesi alkol satışı yapan tekel bayilerine ve alkollü eğlence yerlerine satılacağı tespit edilen yüzlerce şişe sahte rakı ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.A.\'nın Bağcılar\'da bir evde sahte içki imalatı yaptığı bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar sonucu İ.A.\'nın evde ürettiği sahte içkileri İstanbul genelinde alkol satışı yapan tekel bayilerine ve alkollü eğlence yerlerine satacağı tespit edildi.

BASKINA KARŞI KAMERALI ÖNLEM

Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, İ.A.\'nın Bağcılar\'daki evine baskın düzenledi. Baskında; kolilenmiş ve nakle hazır halde yüzlerce şişe sahte rakı, 3 dolum tankı, etil alkol, doluma hazır halde binlerce sahte içki şişesi, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı, sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş gibi taklit edilen sahte etiketler ile alkol metre ele geçirildi. Jandarma tarafından yakalanan İ.A.\'nın yapılabilecek olası baskınlara karşı önlem almak maksadıyla evinin dış kapısına kamera sistemi kurarak içeriden dışarıyı izlediği ortaya çıktı.

YUMUŞATICI KAYNATARAK KOKUYU BASTIRMIŞLAR

Evde incelemelerine devam eden jandarma ekipleri, şüphelinin ürettiği alkolün kokusunun diğer evlere ve çevreye yayılmasını engellemek için de tencerede sıvı çamaşır yumuşatıcısı kaynattığını belirledi.



KADIN AYAKKABISIYLA AİLE İMAJI

Yakalanmamak ve dikkat çekmemek için her yolu deneyen yine de jandarmadan kaçamayan İ.A.\'nın sahte içkileri ürettiği evin önüne \'aile oturuyor\' izlenimi vermek için koyduğu kadın ayakkabıları da dikkak çekti.

İ.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Eve yapılan baskın

-İ.A\'nın gözaltına alınması

-Ele geçirilenler sahte içkiler

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4- KALPAZANLARA YAPILAN OPERASYON POLİS KAMERASINDA



Çağatay KENARLI / İstanbul DHA - İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi 8 ilde sahte para basıp çoğalttıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 42 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda sahte 1 milyon dolar ve sahte 40 bin lira ele geçirildi. Operasyon polis kamerasına yansıdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi piyasaya çok sayıda sahte para sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Sahte para basıp çoğalttıkları tespit edilen bir suç örgütüne yönelik çalışma yapan polis ekipleri, 8 ilde 66 kişiyi tespit etti. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için dün (cuma) sabah saatlerinde adreslere çok sayıda baskın düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Yapılan operasyonda 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sahte 1 milyon dolar ve 40 bin lira ele geçirildi. Sahte para operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü

Görüntü Dökümü:

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-Polis kamerasından operasyon

-dün çekilen görüntüler

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5 - GÜVENLİK KAMERASINDAKİ GASPÇILAR YAKALANDI

Ali AKSOYER /İSTANBUL(DHA) - ESENYURT\'ta müşteri olarak anlaştıkları M.D.\'nin cebinde bulunan 5 bin 90 lirayı gasp etti öne sürülen iki kişi polis tarafından yakalandı.

Esenyurt, Saadetdere mahallesinde 14 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen olayda polise başvuran M.D. (42), iki travesti tarafından gasp edildiğini söyledi. M.D., ifadesinde \"Birlikte olmak için anlaştım. Parasını vermek için cebindeki parayı çıkarınca hepsini istedi. Daha sonra otomobille yanımıza gelen arkadaşıyla beni gasp edip kaçtılar\" dedi.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis önce şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin aynı bölgede sürekli dolaştıkları öğrenildi. Ekipler iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler Ali Ş. (35) ile Ali T.(41) Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, adliyeye sevk edilirken \"Suçlamaları kabul etmiyoruz. Bu cinsel kimliğimize bir saldırı \" diye bağırdı. Adliyeye gönderilen 2 şüpheli tutuklandı

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası olay anı

-Adliyeye sevkedilmeleri

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6 - ÇERKEZKÖY\'DE YARALI BULUNAN KÖPEK AVCILAR\'A GETİRİLDİ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy İlçesi\'nde bir aracın çarptığı sanılan sokak köpeğini yol kenarında çırpınırken gören kadın, onu İstanbul Avcılar\'daki Veteriner Fakültesi Hastanesi\'ne getirdi.

Bir tekstil firmasında çalışan, adının yazılmasını istemeyen bir kadın sabah işe giderken yolun hemen yanında yerde çırpınan bir köpek olduğunu fark etti. Bir tanıdıklarından yardım isteyen kadın, köpeği veterinere götürdü. Veteriner, köpeğin bacaklarında kırık olduğunu belirterek, onun Avcılar\'daki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa\'daki Veteriner Fakültesi Hastanesi\'ne götürülmesini önerdi. Kadın, yaralı köpeği otomobille 89 kilometre uzaklıktaki Avcılar\'a getirdi. Çekilen filmlerde 3 bacağında kırıklar tespit edilen köpeğe ilk müdahale yapıldı. Kazanın da etkisiyle sedyede oldukça sakin görünen köpeğin önümüzdeki günlerde ameliyata alınması bekleniyor. Yaralı köpeği İstanbul\'a getiren kadın, \"Onu bu halde bırakamazdım\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Köpek sedyede

-Köpek Veteriner Fakültesi Hastanesi\'nde müdahale odasına alınırken

- Köpekten yakın ve genel görüntüler

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7- YARA SANDI AMA...

*Balıkesir\'de yaşayan 70 yaşındaki Yahya Gürel\'in dudağında 6 ay önce küçük bir yara çıktı.

* Başlarda yarayı önemsemeyen ve eczaneden aldığı merhemlerle tedavi olmaya çalışan yaşlı adamın dudağında doktorlar tarafından 2.5 santimetre çapında tümör olduğu saptandı.

* Zamanla ikinci evre dudak kanserine dönen tümör, boyun bölgesine yayılmadan cerrahi operasyonla alındı.

* Yahya Gürel,

\"33 yıl boyunca sigara kullandım.Sigaranın zararlı etkileri yavaş yavaş görülmeye başladı\"

* Doç. Dr. Zafer Çiftçi,

\"Tanı ve tedavide daha fazla gecikme yaşanması durumunda, sağ kalım şansı yüzde 50 oranında azalır\"

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)-

Alt dudağında 6 ay önce küçük bir yara çıkan Yahya Gürel (70), eczaneden aldığı merhemleri kullanmaya başladı. Yaranın günden güne büyümesi üzerine yemek yemekte ve konuşmakta zorlanan yaşlı adam tedavi için İstanbul\'da yaşayan kızlarının yanına geldi. Medicana Çamlıca Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Zafer Çiftçi tarafından muayene edilen yaşlı adamın dudağında 2.5 santimetre çapında bir tümör olduğu belirlendi. Küçük bir yara iken ikinci evre alt dudak kanserine dönüşen tümör, boyun bölgesine sıçramadan yapılan 3 saatlik cerrahi operasyonla alındı.

\"33 YIL BOYUNCA SİGARA KULLANDIM\"

Yaranın nedeninin bir tümör olduğunu öğrendiğinde çok korktuğunu ifade eden Yahya Gürel, hastalığın en büyük nedeninin sigara olduğunu belirterek, \"33 yıl boyunca sigara kullandım, 1987 yılında bıraktım. 31 yıldır sigara içmiyorum, sigaranın zararlı etkileri yavaş yavaş görülmeye başladı. Sigaranın üzerinde bile \'sağlığa zararlıdır\' yazıyor. Özellikle gençlerin sigaradan uzak durması lazım. Ben de etrafımdaki gençlere \'içmeyin\' diyorum ama maalesef dinletemiyorum\" dedi. Babasının günden güne iyileştiğini belirten kızı Meral Süslü ise kısa süreden böylesine etkili bir tedavi beklemediğini ve sonuçtan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

\"GEÇ KALSAYDI HAYATİ RİSKİ YÜZDE 50 ARTACAKTI\"

Alt veya üst dudak kanserlerinin ağız ve çevresinde görülen kanserlerin yüzde 50\'sini oluşturduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Zafer Çiftçi, \"Dudak kanserleri beyaz ırka ait erkeklerde, sigara ve alkol kullananlarda ve uzun süre güneş altında çalışanlarda daha sık görülür. Dudak kanserleri sıklıkla alt dudakta ortaya çıkan küçük bir kabarıklık veya yara şeklinde belli eder. Bu tür lezyonların doğru ve zamanında teşhis edilmeleri hem hastanın sağ kalımı hem de dudak bölgesine yapılacak cerrahi sonrası ortaya çıkacak kozmetik görünümüm iyileştirilmesi açısından çok önemlidir. Tanı ve tedavide daha fazla gecikme yaşanması durumunda, sağ kalım şansı yüzde 50 oranında azalır. Bu durum dudak fonksiyonlarında ve görünümünde kayıplara da neden olabilir\" diye konuştu.

ANA TEDAVİ CERRAHİ

Bu tür vakalarda erken teşhis ve tedavinin önem taşıdığının altını çizen Doç. Dr. Çiftçi, \"Bu tür yarası olan kişiler geç kalmadan bir uzman görüşü alsınlar. Ana tedavi burada cerrahi. Ameliyat edilemeyecek hastalarda kemoterapi ve ışın tedavisi kullanıyoruz. Erken evrede yapılacak cerrahi operasyon erken evrede hastanın sağ kalım oranını artırıyor. Hem de hastalığın tekrarlamasının önüne geçiyor\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Hastanın muayene detayları

-Hastanın röportajı

-Doç. Dr. Zafer Çiftçi röportajı

