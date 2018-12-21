DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BAKANLIKTAN \"HAVALİMANI TAŞINMASI\" SÜRECİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Enver ALAS - / İSTANBUL,DHA

Atatürk Havalimanı\'ndan İstanbul Havalimanı\'na 30 ve 31 Aralık\'ta yapılması planlanan büyük taşınmanın ertelenmesinin ardından

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni sürece ilişkin açıklama yaptı. Taşınma sürecinin titizlikle ve eksiksiz olarak tamamlanmasının planlandığı belirtilen açıklamada, \"Taşıma işlemi 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle hızlandırılacak ve yolcu konforundan taviz verilmeden Atatürk Havalimanı\'ndan İstanbul Havalimanı\'na uçak seferleri ve yer hizmetleri kademeli olarak taşınacaktır\" denildi.

\"SÜREÇ KADEMELİ OLARAK YAPILMAKTADIR\"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Havalimanı\'ndan İstanbul Havalimanı\'na yapılacak büyük taşınma işlemi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

\"Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete girmiş ve 1 Kasım 2018 tarihi itibariyle havalimanından uçuşlar başlatılmıştır. İlk etapta günde 10 sefer gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı\'nda 10 Aralık tarihi itibariyle yeni seferler konulmuştur. Yıllık 70 milyona yakın yolcunun kullandığı Atatürk Havalimanı\'ndan İstanbul Havalimanı\'na yapılan taşıma işleminin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi ve taşıma sonrasında yolcu konforunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla bu süreç kademeli olarak yapılmaktadır.

\"KADEMELİ TAŞINMA HIZLANDIRILACAK\"

\"Bu büyüklükteki bir operasyonun gerçekleştirilirken havayolu ve yer hizmetleri firmaları çalışanlarının da eğitimleri, kullanılacak ekipmanların taşınması, kurulumu ve kullanılması süreçleri de titizlikle izlenmekte bu sürecin eksiksiz olarak tamamlanması planlanmaktadır. Bu doğrultuda kademeli olarak gerçekleştirilen taşıma işlemi 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle hızlandırılacak ve yolcu konforundan taviz verilmeden Atatürk Havalimanı\'ndan İstanbul Havalimanı\'na uçak seferleri ve yer hizmetleri kademeli olarak taşınacaktır.\"

Görüntü Dökümü:

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ARŞİV

21.12.2018 - 11.15-Haber Kodu : 181221050

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(geniş haber)

2- YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ\'NDE KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA - YAVUZ Sultan Selim Köprüsü\'nde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Anadolu - Avrupa yönünde saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, arızalanan ticari araç aracın yanına yaklaşan polisleri taşıyan servis minibüsüne kereste TIR\'ın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada servis minibüsü sürücüsü Raif Batak hayatını kaybederken iki polis memuru ise yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürülürken TIR\'dan yola dökülen keresteler nedeniyle trafik durdu. Araçların ve yoldaki kerestelerin kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:

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-EK GÖRÜNTÜ-

-Kaza yapan araçlar

-Ekiplerin müdahalesi

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-Trafik

-Kaza yerinde müdahale

-Detaylar

21.12.2018 - 08.57-Haber Kodu : 181221015

21.12.2018 -09.31- Haber Kodu : 181221020

21.12.2018 - 09.44-Haber Kodu : 181221027

21.12.2018 - 11.34-Haber Kodu : 181221064

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3- TBMM BAŞKANI YILDIRIM\'DAN TAKSİCİLERE ZİYARET

*Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım,

-\"Yolları böldük milleti birleştirdik. Bir şeyi yapmadık, yaptırmadık, yaptırmayacağız. Yolları böleriz Türkiye\'yi böldürtmeyiz.\"

Haber: Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım Atatürk Havalimanı\'nda taksi durağını ziyaret etti.

Taksicilerle tek tek tokalaşan Yıldırım\'a çay ikram edildi. Yıldırım ziyarette taksicilerle sohbet etti. Taksicilerin sorunlarını dinleyen Yıldırım, burada bir konuşma yaptı.

Yıldırım, \"İstanbul Havalimanı açıldı. Henüz tam kapasiteyle hizmet vermiyor. Önümüzdeki yıl içerisinde tam kapasiteye ulaşacak. Orada da yurtdışından gelen misafirlere ve yut içindeki yolculara hizmet etmeye devam edeceksiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkeyi kalkındırdık. Doğusunu Batısıyla, Kuzeyini Güneyiyle buluşturduk. Yolları böldük. Hayatları birleştirdik. Yolları böldük milleti birleştirdik. Bir şeyi yapmadık, yaptırmadık, yaptırmayacağız. Yolları böleriz Türkiye\'yi böldürtmeyiz\" dedi.

Konuşmaların ardından doğum günü olan Meclis Başkanı Binali Yıldırım için pasta kesildi. Yıldırım, daha sonra buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım\'ın gelişi

-Taksicilerle tokalaşması

-Yıldırım\'ın konuşması

-Pasta kesilmesi

-Genel ve detaylar

21.12.2018 - 09.39-Haber Kodu : 181221025

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4- İSTANBUL MERKEZLİ 12 İLDE FETÖ OPERASYONU

Özden ATİK - İstanbul (DHA)- İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında 12 ilde 39 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandığı belirlenen 39 kişinin yakalanması için harekete geçildi.

İstanbul, Adana, Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Tokat\'da bu sabah operasyon başlatıldı. Şüphelilerden bir bölümü yakalanırken çalışmaların devam ettiği öğrenildi

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5 - FATİH\'TE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA

Fatih\'te yurt dışından getirdikleri kaçak içkileri otellere satan 1\'i yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı şüphelilerin yurt dışından gelişlerinde satın aldıkları içkileri otellere sattığı yönünde ihbar aldı. Ekipler şüphelilerin Kemalpaşa Mahallesi\'nde bulunan 4 otelle iletişim halinde olduklarını belirledi. Bunun üzerine Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri Pazartesi günü otellere düzenledi. Operasyonda Ukrayna uyruklu I.B. ile M.F.K., G.Y., R.E., T.D. ve B.Ö.\'yü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çeşitli türlerde 364 şişe içki ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-İçkilerden görüntü

-Genel ve detaylar

21.12.2018 - 10.27-Haber Kodu : 181221033

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6- KÜÇÜKÇEKMECE\'DE PLASTİK AMBALAJ ATÖLYESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de plastik ambalaj ve naylon poşet üretimi yapılan atölyede yangın çıktı.

İnönü Mahallesi, Maslak Çeşme Caddesi üzerinde bulunan naylon poşet ve plastik ambalaj üretimi yapılan atölyede saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Atölyede maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Binadan görüntü

-Genel ve detaylar

21.12.2018 - 11.18-Haber Kodu : 181221053

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7- YÖNETMENİ ÖLDÜREN FİGÜRAN İÇİN \'HAKSIZ TAHRİK\' İNDİRİMİ İSTENDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Şile\'de yönetmen Mustafa Kemal Uzun\'u öldüren figüran Osman A. hakkında mütalaasını açıklayan savcı, \"Haksız tahrik altında kasten öldürme\" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu yargılanan Osman A., cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlandı. Maktul Mustafa Kemal Uzun\'un ağabeyi Fazıl Ender Uzun ve tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma Savcısı Sedat Yıldırım, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, maktul Mustafa Kemal Uzun\'un yönetmen olduğu, sanığın figüranlık yaptığı, maktul ile sanığın sette tanıştıkları hatırlatılarak, maktul ile sanığın suç tarihinde İstanbul\'da buluştukları, yönetmenin Şile\'deki evine gittikleri belirtildi. Maktul ile sanığın burada alkol alıp ilişkiye girdikleri, maktulün davranışları sonrası sanığın pişmanlık ve öfke duyduğu, öfke ve pişmanlıkla maktule saldırdığı, bıçak ve sopa ile darp edip öldürdüğü, sanığın eylemden sonra maktulün cüzdanı, telefonu, saati ve aracını alarak olay yerinden kaçtığı belirtildi.

CANAVARCA HİSLE İŞLENDİĞİNE DAİR YETERLİ DELİL YOK

Mütalaada, \"Olayın oluş şekli, maktuldeki yaraların niteliği gözetildiğinde eylemin \'kasten öldürme sonucu oluşturduğu canavarca saikle işlendiği yönünde\' mahkumiyete yeterli delil bulunmadığı\" belirtildi. Sanığın öldürme eyleminden sonra maktule ait eşyaları götürdüğü bu eylemin \"nitelikli yağma\" suçunu oluşturmadığı, \"hırsızlık\" suçunu oluşturduğu savunuldu.

SAVCI \'HAKSIZ TAHRİK\' İNDİRİMİ İSTEDİ

Dosyada bulunan bilirkişi raporu, dinlenen tanıklar ve sanığın savunmasının birlikte değerlendirilmesi durumunda eylemin haksız tahrik altında gerçekleştiği belirtilen mütalaada, sanığın, \"Haksız tahrik altında kasten öldürme\" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi. Mütalaada sanığın \"Nitelikli hırsızlık\" suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi. Sanığın Avukatı Bülent Çoban, mütalaaya katılmadığını belirterek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Sanık Osman A. da, adam öldürmek gibi bir kastının olmadığını söyledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yönetmen Mustafa Kemal Uzun ile dizilerde figüranlık yapan Osman A.\'nın 10 Aralık 2017 tarihinde İstanbul\'da buluşarak Uzun\'a ait Şile\'deki eve gittikleri, burada alkol aldıkları belirtiliyor.

Yönetmenin cinsel yakınlaşması üzerine tarafların tartıştıkları, Osman A.\'nın beyzbol sopası ve bıçakla Uzun\'a saldırarak öldürdüğü, olaydan bir gün sonra da karakola giderek teslim olduğu belirtilen iddianamede, Osman A.\'nın, \"Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, \"Nitelikli yağma\" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

21.12.2018 - 11.53-Haber Kodu : 181221072

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8- ŞİŞLİ\'DE ENGELLİYE OTOBÜS ÇARPTI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Şişli\'de akülü sandalyesiyle trafik ışıklarında bekleyen engelli Satılmış Güneş\'e otobüs çarptı. Korkuluklarla otobüs arasında sıkışan Güneş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Oğlu Mustafa Güneş ile birlikte hastaneye kontrole gittiği öğrenilen engelli Satılmış Güneş, Mecidiyeköy meydanındaki kırmızı ışıklarda durdu. O sırada Ayazağa-Davutpaşa seferini yapan 34 COS 93 İstanbul Otobüs AŞ.\'ye ait otobüste ışıklarda bekliyordu. İddiaya göre yeşil ışığın yanmasının ardından Büyükdere Caddesi\'ne dönmek için hareket eden otobüs, Satılmış Güneş\'e çarptı. Kazada bacağı otobüs ile korkuluklar arasında sıkışan Güneş, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Satılmış Güneş, sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

\"KIRMIZI IŞIKTA DURDUĞU SIRADA OLAY OLDU\"

Yaralanan Satılmış Güneş\'in oğlu Mustafa Güneş\'in kazayı şöyle anlattı:

Otobüs kırmızı ışıkta durduğu sırada olay oldu. Ambulansla götürdüler babamı. Kaza sırasında bende yanında gidiyordum. Ancak Akülü sandalye babamın kontrolündeydi.

\"YEŞİL IŞIK YANINCA HAREKET ETTİM ENGELLİ ARKADAŞ SIKIŞTI\"

Otobüs Şoförü Eyüp Şahin ise, \"Ben kırmızı ışıkta bekliyordum. Tekerlekli sandalye sağ tarafımda kalmış. Ben farkında değildim. Yeşil ışık yanınca hareket ettim. Engelli arkadaşta arada sıkıştı\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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- Ambulanstan görüntü

-Ambulansın gitmesi

-Kazaya karışan otobüs

-Yaralı engellinin kullandığı akülü sandalye

-Satılmış Güneş\'in oğlu Mustafa Güneş ile röp

-Otobüs şoförünün olayı polise anlatması

-Mustafa Güneş\'in babasının akülü aracını yolun kenarına götürmesi

-Genel ve detaylar

21.12.2018 - 11.46-Haber Kodu : 181221067