DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

(Havadan görüntülerle)

1- EMİNÖNÜ\'NDE UMUT KUYRUĞU....

* Havadan da görüntülenen milli piyango bileti kuyruğu yüzlerce metreye ulaştı.

* Kuyrukta bekleyen vatandaşların kimi çekirdek yedi, kimi ders çalıştı.

* Aldığı bileti daha fazlasına satmaya çalışanların yanı sıra kuyrukta gözleri görmeyen kızına umut ışığı olması için bekleyen baba Muhterem de var.

Haber: Özden ATİK Kamera: Ersan SAN - Onur MERİÇ / İstanbul DHA

Milli Piyango\'nun yılbaşı çekilişine günler kala Eminönü\'ndeki ünlü bilet gişesinin önündeki kuyruklar bitmiyor. Şansını denemek için saatlerce beklemeyi göze alan vatandaşların oluşturduğu kuyruk, dün olduğu gibi bugün de yüzlerce metreye ulaştı. Kuyrukta bekleyen vatandaşların kimi çekirdek yedi, kimi ders çalıştı. Aldığı bileti Eyüp ve Mehmet kardeşler gibi biraz daha fazlasına satmaya çalışanlar olduğu gibi, alacağı biletin gözleri görmeyen ikizlerinden birine umut ışığı olması için kuyrukta bekleyen baba Muhterem de yer aldı. Yüzlerce metreye ulaşan kuyruk havadan da görüntülendi.

\"ALDIKLARI BİLETİ SATMAYA ÇALIŞTILAR\"

14 yaşındaki Eyüp ve ağabeyi Mehmet, saat 07.00\'da kuyruğa gelenlerden. Aldıkları üç çeyrek bileti, başkalarına satmaya çalışıyorlar. Eyüp ve Mehmet, \"20-25 dakika bekledik kuyrukta. Sabahın köründe geldik. 17.5 TL\'ye aldık, 25 liraya satıyoruz\" dediler. Aldıkları bilete çıkma ihtimali olursa diye sorulunca her iki kardeş, \"Çıksın abla, kime niyet, kime kısmet\" dedi.

\"KUYRUKTA DERS ÇALIŞTI\"

Emekli öğretmen Hülya Çiloğlu da kuyrukta İngilizce dersine çalışıyor. Çiloğlu, \"Ne yapayım zaman geçmiyor. Sınava gireceğim ders çalışıyorum. Emekli öğretmenim. İkinci üniversite, uluslararası ilişkiler okuyorum. Şansımı denemek istiyorum, eğer çıkarsa bir okul yaptırmayı hayal ediyorum\" diye konuştu.

\"İKİZ KIZLARI İÇİN BEKLİYOR\"

İki kızıyla kuyrukta bekleyen Muhterem Demirel ise, kızı Ekin\'in gözlerinin görmediğini söyledi. Demirel, \"Gözleri görmüyor, onun için bir umut. Eylül ve Ekin ikizler. 8 yaşındalar, bir kardeşleri daha var. Umudum bunlar için. Bu kızımın gözlerinin açılması için. Her şey onların geleceği için\" dedi. Baba Demirel, kızı Ekin\'in gözlerinin erken doğum için alındığı küvezde, gözünün kapatılmaması nedeniyle göremediğini söyledi.

10 BİLET ALAN DA VAR; ÇAY SATAN DA...

Mehmet Bey ise \"Şansımı denemeye geldim. Çeyrek aldım. Allah\'tan umut kesilmez. Yazıyorsa olur. Her sene bir tane alırım, amorti bile çıkmaz\" derken, 6 çocuk babası, temizlik işçisi Sadullah Turgut ise 10 tane çeyrek bilet aldığını belirtti. Turgut, \"Her zaman alıyorum. Hiçbir zaman çıkmadı. Asgari ücretle çalışıyorum, dershanede. Ama bir hafta, 10 günlük paramı getirdim, yatırdım. Bir saat bekledim. Çıkarsa çocuklar evsiz. Bekar olanlar var\" dedi. Perişan Toptaş da 8 bilet aldığını belirterek \"Hayırlısıyla vursun da bir şeyler düşünürüz. Kızımıza, oğlumuza, vatanımıza\" şeklinde konuştu. Kimya bölümü öğrencisi Şeyma Tiryaki ise \"Çıkmaz da, üç çeyrek iki tam almayı planlıyoruz. Olasılık yüksek burada. 1 kilometre var herhalde kuyruk. Saat 10.30\'dan beri bekliyoruz. 50 metre falan ilerledik\" dedi. Kuyrukta çay satan Abdullah Saçık ise \"Çay 2 TL. Bazen ücretsiz de veriyorum. Ayakta dolaşarak çay satıyorum. Bilet almadım, almam da. Şansım yok çünkü\" dedi.

Görüntü Dökümü

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)

-Bilet kuyruğunun havadan görüntüsü

-Detaylar

(AKTÜEL)

-Haber sırasına göre kuyrukta bekleyenler ile röportaj

-Kuyruktan görüntü

-Gişeden detay

-Genel ve detaylar

16.12.2018 -14.23- Haber Kodu : 181216070

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2-AVCILAR\'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI

*Aydınlatma direğine çarpan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

*Kaza sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA

Avcılar\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, 12.30 sıralarında D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Araçta bulunan 4 yaralıyı itfaiye ekipleri çıkardı, yaralılar ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı gören İsmail Aslan \"Kazayı gördüm. Yukarıdan geliyordu. Bizde az ilerde çay içiyorduk. Hızlı geliyordu. Refüjdeki direğe vurdu. Bizde koştuk geldik. 2 kadın 2 erkek 4 kişi vardı arabada. Kadınların durumu iyiydi. Birini buraya yatırdık. Bilinci yerindeydi ama birinin durumu kötüydü. Sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti\" dedi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazanın ardından yaşananlar çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde araçtan yaralı iki kişi çıkıyor. Çevredekiler kaldırıma oturan yaralıların yardımına gidiyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Yaralıların araçtan inmesi

-Çevredekilerin yanlarına gitmesi

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Olay yerinden görüntüler

-Röp.

-Genel ve detaylar

16.12.2018 - 13.20-Haber Kodu : 181216056

16.12.2018 -14.10- Haber Kodu : 181216063

16.12.2018 -14.11- Haber Kodu : 181216064

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3-BEYOĞLU\'NDA KALDIRIMA ÇARPAN ARAÇ TAKLA ATTI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Araçta sıkışan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Refik Saydam Caddesi, Tepebaşı mevkiinde saat 08.00 sıralarında Taksim istikametine seyir halinde olan 41 VY 843 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü Selimhan Türkmen\'in kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi kendi imkânlarıyla araçtan çıkarken arka koltukta oturan Kerem Gül ise otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Kerem Gül\'ü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu otomobilden çıkarılan yaralı Gül, ambulansa konularak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

\"OTOMOBİL ÇOK SÜRATLİ GİDİYORDU\"

Kazanın görgü tanığı Cemalettin Akıl, \"Ben ışıklarda bekliyordum. Otomobil çok süratli geliyordu. Sonrada bir ses duydum. Bir baktım ki araç ters döndü. Otomobil, kaldırıma vurup, devrilmiş. İçinde 3 kişi vardı, iki kişiyi biz kendimiz çıkarttık. Diğeri sıkıştığı için ambulansa ve itfaiyeye haber verdik\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Takla atan otomobil

-Otomobil içerisinde sıkışan kişiyi kurtarma çalışmaları

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları

-Yaralının kurtarılması

-Yaralının ambulansa alınması

-Görgü tanığı ile röp

-Genel ve detaylar

16.12.2018 -09.02- Haber Kodu : 181216005

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4-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ\'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

-Köprüden atlayan kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Melih OKUMUŞ-İSTANBUL DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne aracıyla gelen bir erkek boğaza atlayarak intihar girişiminde bulundu. Deniz polisi tarafından denizden yaralı olarak çıkarılan İ.Ç. hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne saat 12.00 sıralarında aracıyla gelen İ.Ç. köprüden boğaza atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Deniz Polisi İ.Ç.\'yi denizden yaralı olarak, Beylerbeyi sahiline çıkardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtilen İ.Ç. ambulansla İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Deniz Polisi

-Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Genel ve detaylar

16.12.2018 -12-41- Haber Kodu : 181216046

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5-PROFESÖR, 40\'INDAN SONRA \'PUPA YELKEN\' DEDİ, MİLLİ TAKIM\'A GİRDİ



Haber: Buse ÖZEL / Kamera: İSTANBUL, DHA

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İrfan Papila, ilk gençlik yıllarında yelkenliye ilgi duymaya başladı, ancak yeterli vakit ayıramadı. Prof. Dr. Papila, tutku haline gelen hobisine zaman ayırmaya karar verdi ve Galatasaray Yelken Kulübü ile sporculuk serüvenine başladı. Prof. Dr. Papila 44 yaşından sonra turnuvalara katıldı, Türkiye şampiyonluğu aldı ve hatta Milli Takım sporcusu oldu.

Prof. Dr. İrfan Papila, gerçekleştirdiği Sinop seyahati sırasında denizde gördüğü yelkenliye ilgi duymaya başladı. \"Çocukluğum Zonguldak ile Hopa arasında geçti. Karadeniz kıyısında yaşayan herkesin tüm merakı, denizle uğraşmaktır, denizin hırçın dalgalarıyla uğraşmaktır\" diyen Prof. Dr. Papila, Zonguldak\'ta lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak mezun oldu. 2000 yılında profesör ünvanını alan Prof. Dr. Papila tutku haline gelen hobisine zaman ayırmaya karar verdi ve Galatasaray Yelken Kulübü ile sporculuk serüvenine başladı. Prof. Dr. Papila 44 yaşından sonra turnuvalara katıldı, Türkiye şampiyonluğu aldı ve hatta Milli Takım sporcusu oldu.

\'KARADENİZ ÇOCUĞUYUM\'

Kendisinden 28 yaş küçük Burak Cora ile takım arkadaşı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Papila, yelken serüvenini şöyle anlattı:

\"Ben Karadeniz çocuğuyum. Hayatım Zonguldak ile Hopa arasında geçti. Karadeniz kıyısında yaşayan herkesin tüm merakı denizle uğraşmaktır. Denizin hırçın dalgalarıyla uğraşmaktır. Bir Hopa seyahatinde Sinop\'a gitmiştik. Bir yelkenliyi görünce \'Ben ilerde bunu yapacağım\' dedim. Ancak o zamanlar imkân yoktu. Yıllar sonra İstanbul\'dayken Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi\'nde yelken sporunun duayen isimlerinden Vefik Ulus\'un önderliğinde yelken yapmaya başladım.\" Öğrenciyken de yelkene ilgi duyduğunu söyleyen Prof. Dr. Papila, \"2000 yılına geldiğimizde profesör olmuştum. \'Ben artık bu işe başlayayım\' dedim ve Galatasaray Spor Kulübü\'nde eğitim alarak başladım. İçinde yelken sevgisi olan biriydim ama fırsatlar geç başlamama neden oldu. Ancak geç başlamak azmimden bir şey kaybettirmedi çünkü hem yönetici olarak hem sportif olarak yapabileceğim her şeyi yaptım. Bulunduğum spor kulüplerinde yöneticilik yaptım. Özellikle son 4 Avrupa Şampiyonası\'nda Milli Takım seçmelerini kazanıp Milli Takım sporcusu olarak Avrupa Şampiyonası\'na katıldım ekip arkadaşım Burak Cora ile birlikte\" dedi.

\'EVE GİDERKEN ELİNİZDE BİR MADALYA OLMASI FARKLI BİR DUYGU\'

Yarışların çok dostane geçtiğini belirten Prof. Dr. Papila, \"Yarışlardan sonra gayet dostane bir şekilde kritik yapıyoruz ve evimize gidiyoruz ama evimize giderken elinizde bir madalya olması daha farklı bir duygu. \'Ben bu yarışı kazandım\' duygusu oluyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Prof. Dr. Papila\'nın konuşması

-Genel ve detaylar

16.12.2018 -13.47- Haber Kodu : 181216061

