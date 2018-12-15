1 - AFRİN ŞEHİDİ HELALLİK ALINMAK ÜZERE BABA OCAĞINA GETİRİLDİ (1)

-Şehidin 7 aylık hamile eşi gözyaşlarına boğuldu.

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK- Can EROK, İSTANBUL(DHA) AFRİN - Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG\'li teröristler tarafından açılan ateş sonrası şehit olan 24 yaşındaki Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo\'nun cenazesi Bahçelievler\'deki baba ocağına getirildi. Üsteğmen Muhammed Ali Kalo\'nun cenazesi 11.00 sularında Baki Sokak\'ta bulunan evlerine getirildi ve helallik alındı. Helallik sırasında şehidin 7 aylık hamile eşi, ailesi ve yakın gözyaşlarına boğuldu. Helalliğin ardından şehidin cenazesi, tekbirler eşliğinde Ataköy 5\'inci Kısım Camii\'ne uğurlandı.

Görüntü dökümü

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-Şehidin babaocağı

-Şehit naşının eve getirilmesi

-Okunan dualar

-Helallik alınması

-Şehidin camiye götürülüşü

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(geniş haber)

2- OSMANBEY METRO DURAĞINDA BİR KİŞİ RAYLARA ATLADI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Hacıosman-Yenikapı hattı Osmanbey metro istasyonunda, raylara atlayan bir kişi metronun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay nedeniyle, metro seferlerinde aksama yaşanırken, Osmanbey\'de inen yolcular İETT otobüsleriyle Taksim\'e götürüldü.

Olay, Hacıosman-Yenikapı yönünde, Osmanbey istasyonunda saat 07.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20\'li yaşlarda olduğu tespit edilen kimliği henüz belirsiz bir erkek yolcu, tren istasyona geldiği sırada raylara atladı. Vatmanın frene basmasına rağmen raylara atlayan kişi metronun altında kaldı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro yolcuları tahliye edildi. Sağlık ekipleri raylara atlayan kişinin öldüğünü tespit etti. Polis olay yerinde incelemelerde bulunurken metro seferlerinde de aksama yaşandı.

Hacıosman-Yenikapı yönünde seferler Osmanbey\'e kadar yapılırken, Taksim yönüne gidecek yolcular İETT otobüsleriyle taşındı. Yenikapı-Hacıosman yönündeki seferler için ise Taksim\'e kadar gelebilen yolcular İETT otobüsleriyle Osmanbey\'e götürüldü. Yolcular, burada, Hacıosman-Osmanbey arası ring seferi yapan metroya binerek yolculuklarına devam ettiler.

Polisin, olay yerinde yaptıgı incelemenin ardından ceset, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin çalışmasının sona ermesiyle birlikte, metro seferleri saat 10.00 sıralarında normale döndü.

Görüntü dökümü:

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-Duraktan detay

-Polis ekipleri

-Ambulans

-Genel ve detaylar

-Otobüsler

-Otobüse binenler

-Cenazenin çıkarılması

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(ÖZEL)

3- ÜNLÜ KALP CERRAHI İLE MİMARA HIRSIZLIK ŞOKU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de aynı binadaki ünlü kalp cerrahı ile mimarın dairelerine hırsızlar tarafından soyuldu

Olay Kadıköy Göztepe Mahallesi\'ndeki binada meydana geldi. Maskeli 3 kişi akşam saatlerinde binanın giriş kapısını levyeyle kırarak açtı. Yaklaşık 36 dakika içeride kalan hırsızlar, Prof.Dr. Azmi Hikmet Özler\'in evine girdi. Burada yatak odasındaki kasa içerisinde bulunan 1 milyon lira değerindeki mücevher ve dövizi aldılar. Hırsızlar daha sonra mimar Merih Demirli\'nin evine girdiler.

Burada da bir miktar mücevher alarak binadan ayrıldılar. Maskeli hırsızların binaya giriş ve çıkışları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası ihbar üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi. Kamera kayıtlarını inceleyen polisler, 3 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Hırsızlık yapılan bina

-Binanın içinden detay

-Evlerine girilen kişilerin fotoları

(GÜVENLİK KAMERASI)

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-Hırsızların gelişi

-Hırsızların levyeyle kapıyı açması

-Hırsızların çaldıklarıyla dışarı çıkması

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4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'IN AÇACAĞI ESENLER MİLLET BAHÇESİ VE TAŞ CAMİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Ali Aksoyer - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) ESENLER Atışalanı\'ndaki Metris Kışlası\'nın yerine inşa edilen Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa tamamı taş işçiliğiyle yapılan Esenler Taş Camii açılışı yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak açılış için çalışmaların hızla sürdüğü bahçe ve caminin son hali havadan da görüntülendi.

METRİS KIŞLASININ YERİNE YAPILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne (TSK) 1912 yılından bu yana hizmet veren Esenler-Atışalanı\'ndaki Metris Kışlası\'nın yerine inşa edilen Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi ilave park alanları ile 240 bin metrekare büyüklüğünde. Bu oran ile İstanbul\'un en büyük millet bahçelerinden biri olan bahçe aynı zamanda TSK\'dan devredilen arazilerde yapılan ilk millet bahçesi olma özelliği de taşıyor. Bahçenin içinde, piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk parkları, sosyal etkinlik alanları, gölet, kütüphane, gençlik merkezi, meyve bahçeleri, kıraathaneler ve bir cami bulunuyor. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 10 kişinin de anılarının yaşatılacağı park, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımıyla hizmete girecek.

İLK TAŞ CAMİ

Aynı gün açılışı yapılacak bir başka yapı da Esenler Belediyesi ve Bahçelievler Hak Vakfı\'nın katkıları ile 600 metrekare alana inşa edilen Hacı Emsal Avcı Taş Camii. Bin 500 kişi kapasiteli bu cami Cumhuriyet tarihinin tamamı taş işçiliğiyle yapılan ilk camisi olma özelliğini de taşıyor. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi\'ndeki son hazırlıklar ve Hacı Emsal Avcı Taş Camii\'nin son hali DHA kameraları tarafından havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü

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-Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi\'nin girişi

-Bahçe içinde bulunan gölet

-Bahçede devam eden çalışmalar

-Bahçe içinde bulunan cami ve kütüphane

-Bahçe içindeki piknik ve sosyal etkinlik alanları

-Bahçe içindeki çocuk parkı ve bisiklet yolu

-Bahçenin havadan görüntüleri

-Taş Cami\'nin havadan görüntüleri

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5- TAKSİM\'DE KAPKAÇ KAMERADA

İstanbul DHA

Taksim\'de kafede oturan kişinin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Taksim Kuyu sokaktaki olay 10 Aralık\'ta meydana geldi. Suriyeli Y.Y. (18) ve yaşı 18\'den küçük olduğu belirlenen M.A. kafede oturan bir kişinin cep telefonunu çaldı. Kapkaç anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

2 şüpheli İstiklal Caddesi\'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince kıyafetlerinden tanınarak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü;:

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-Kapkaç anı

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6- ÇÖKERTİLEN ÇETENİN ADAM KAÇIRMA VE DARP GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul DHA

İstanbul\'da, \'Sarallar\'ın alt yapılanması olduğu iddia edilen ve zorla borç tahsilatı yapan gruba yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11\'i tutuklandı. Liderliğini Tufan S. ve Ümit S.\'nin yaptığı suç örgütünün, bir işadamını kaçırdığı ve bazı işadamlarını darp ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildiği operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Kasten yaralama, yağma, zorla alıkoyma gibi suçları işledikleri öne sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şebeke elebaşlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.

Şüpheliler cezaevine gönderilirken, şüphelilerin bir işadamını kaçırma görüntüleri ile bir iş yeri sahibini darp ettikleri görüntüler ortaya çıktı. Şebekenin V.A. isimli işadamını kaçırdığı iddia edilen olay İzmir\'de gerçekleşti. İddiaya göre, inşaat firması sahibi V.A., ortaklarından ayrılarak, alacakları için mahkemeye dava açtı.

Görüntü Dökümü;:

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-Kaçırma ve darp görüntüleri

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7- FANATİK TARAFTAR APARTMANI SARI LACİVERT RENKLERE BOYATTI

- FENERBAHÇELİ OLMAYANA DAİRELERİNİ KİRALAMIYOR

Emin YEŞİL- Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ\'nin Sultançiftliği Mahallesi\'nde oturan fanatik Fenerbahçe taraftarı 50 yaşındaki Erdoğan Aksan, 4 katlı apartmanının dış cephesini sarı-lacivert renklere boyattı, balkonlara da Fenerbahçe amblemini ekledi.

\"İÇİMDEKİ FENERBAHÇE SEVGİSİ ANLATILMAZ\"

Sultangazi Genç Fenerbahçeliler Derneği üyesi de olan Aksan, \"Bir değişiklik olsun istedim. Fenerbahçe aşkını insanlara göstermek istedim. Ben sabah evden çıktığım zaman binaya bakıp gülümsüyorum. Güne gülümseyerek başlıyorum, akşam binaya girerken gülümseyerek giriyorum. Rahmetli İslam Çupi\'nin dediği gibi \'İçimdeki Fenerbahçe sevgisi anlatılmaz\'. 5 katlı apartmanımızın dış cephesini sarı lacivert renklere boyamamdan dolayı komşularım başta olmak üzere, Galatasaraylısından da, Beşiktaşlısından da olumlu tepkiler aldım. Hatta boyayı yapan ustalarımızdan biri Trabzonsporlu, biri Galatasaraylıydı. Dış cephenin yapımı yaklaşık 20 gün sürdü. Çizimini ben yaptım. 4\'ncü yıldızı taktığımız gün, tekrar iskele kurulup dört tane yıldız takılacak\" dedi.

Fanatik Fenerbahçeli olan Erdoğan Aksan, Fenerbahçeli olmayana dairelerini kiralamıyor. Kiracılarını seçerken hangi takımın taraftarı olduğunu soruyor. Apartmanda bulunan tüm kiracılarının tamamının Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Aksan, \"Kiracılarımızın hepsi de Fenerbahçeli. Fenerbahçeli olmayanlara dairelerimizi kiralamıyoruz. Benim kiracım Fenerbahçeli olacak\" diye konuştu..

\"DÜŞTÜĞÜMÜZ GİBİ KALKMASINI DA BİLİRİZ\"

Fenerbahçe\'nin içinde olduğu durumu da değerlendiren Erdoğan Aksan, \"Şu anda takımımız çok şükür iyi, sıkıntı yok. Düştüğümüz gibi kalkmasını da biliriz. Biz Fenerbahçeliyiz. İkinci yarıyı ilk 10\'da rahat bitiririz. Bizim için önemli olan önümüzdeki yıl Avrupa kupalarına katılmak. Ali Koç başkanımız bizden daha fazla üzülüyor. Kimse istemez Fenerbahçe gibi bir takımın bu hallerde olmasını\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Binanın dıştan görüntüsü

-Binanın havadan görüntüsü

-Aksan ile röp.

-Detaylar

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8 - SANCAKTEPE\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İSTANBUL- DHA

İstanbul Sancaktepe\'de uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, 11 Aralık\'ta Safa Mahallesi\'nde bir araç içerisinde uyuşturucu madde satıldığı ihbarı aldı. Polis, ihbar üzerine çalışma başlattı. Çalışma sonucunda takibe alınan aracı Veysel Karani Caddesi\'nde durduran ekipler, araç içerisinde bulunan F.G.(27) ile B.İ.\'yi (29) gözaltına aldı. F.G.\'nin üzerinden 6.7 gram uyuşturucu madde çıktı. Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri F.G\'nin evinde yaptığı aramada bir adet tabanca ve bu tabancaya ait 7 mermi, kurusıkı tabanca, 38 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. F.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.İ. serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü

- Ele geçirilen silah ve uyuşturucu



