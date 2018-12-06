DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - FATİH\'TE AYAKKABI VE ÇANTA İMALATHANESİNDE YANGIN - 1

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Fatih Aksaray\'da bulunan ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın çıktı. Bir binanın alt katında bulunan imalathanedeki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle çevredekiler zor anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

06.12.2018 - 10.02 Haber Kodu : 181206034

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- (ÖZEL)

2- İRAN\'DA DÜŞEN JETİN PİLOTU MELİKE KUVVET\'İN AĞLATAN VİDEOSU

Haber-Kamera: Gökhan ARTAN/İSTANBUL, (DHA)

İran\'da 11 Mart tarihinde düşen iş jetinde yaşamını yitiren pilotlardan Melike Kuvvet\'in Sezen Aksu\'nun \'İki Gözüm\' adlı şarkısını seslendirirken görüntüsü ortaya çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri\'nden İstanbul\'a gelirken İran\'da düşen Başaran Holding\'e ait Bombardier Challenger 604 tipi iş jetinde 3\'ü mürettebat, 11 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada yaşamını yitirenlerden biri de uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet\'ti. Hava Kuvvetleri\'nde Pilot Yüzbaşı görevindeyken FETÖ kumpasıyla TSK\'dan uzaklaştırılan Melike Kuvvet, ailesinin ve kendi geçimini sağlamak için sivil pilotluk yapmaya başlamıştı. Kuvvet kaza olmasaydı Mayıs ayında 4 yıl aradan sonra TSK\'ya binbaşı rütbesi ile görevine dönecekti. Melike Kuvvet\'in Konya\'daki cenaze töreninde de Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine, giymeye hazırlandığı binbaşı rütbeli tulumu da konulmuştu.

\'GEL, KAVUŞALIM ARTIK\" AĞLATTI

İş jetinin ikinci pilotu Melike Kuvvet\'in ortaya çıkan bir videosu yürekleri dağladı. Sezen Aksu\'nun \'İki Gözüm\' adlı şarkısını seslendiren Melike Kuvvet\'in videosu izleyenleri hüzünlendirdi. Kuvvet\'in özellikle şarkının son sözleri olan, \"Gel, kavuşalım artık\"ı demesi sevenlerini ağlattı. Bu arada kazanın üzerinden 9 ay geçmesine rağmen uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş\'in cenazesi ise henüz bulunumadı.

Görüntü dökümü:

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-Kuvvet\'in şarkı söylemesi

06.12.2018 - 10.06 Haber Kodu : 181206037

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- (geniş haber)

3- METROBÜS ARIZASI UZUN KUYRUKLARA NEDEN OLDU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

Bahçelievler Şirinevler\'de metrobüsün arızalanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu, çok sayıda kişi metrobüs yolunda yürümek zorunda kaldı.

Sabah saat 09.00 sıralarında Topkapı istikametinde ilerleyen bir metrobüs Şirinevler metrobüs durağı yakınlarında arızalandı. Arıza nedeniyle Şirinevler\'den Havalimanı Kavaşağı\'na kadar uzayan kuyruk oluştu. Ekipler arızaya müdahale ederken çok sayıda vatandaş metrobüslerden inerek yürüdü. Metrobüsten inen bazı vatandaşların ise tehlikeye aldırış etmeden D-100 Karayolu\'ndan karşıya geçmesi ise dikkat çekti. Yürüyen vatandaşları ikaz eden görevliler vatandaşları metrobüslere binmeleri yönünde uyardı. Arızalı metrobüsün yoldan çekilmesinin ardından yaklaşık 1 saat sonra seferler normal seyrine döndü.

Görüntü dökümü:

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-Yürüyen vatandaşlardan görüntü

-Metrobüs kuyruğundan görüntü

-Duraklardan görüntü

-Genel ve detaylar

06.12.2018 - 09.25 Haber Kodu : 181206020_I

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4- MALTEPE\'DE KALDIRIM ÇÖKTÜ, PARK HALİNDEKİ ARAÇ ASKIDA KALDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)

Maltepe İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi üzerindeki kaldırımın bir bölümü çöktü. Temel kazma çalışmaları yapılan bir inşaat alanının yanındaki kaldırımda meydana gelen çökmede, kaldırıma park eden bir aracın ön sol lastiği askıda kaldı. Olay yerine zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zabıta ekipleri güvenlik şeridi ve demir bariyerler çekerek önlem aldı. Araç çekici yardımıyla kurtarıldı. Çöken bölgede belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Öte yandan otomobilin sahibi Erbil İlker, \"Yağıştan dolayı çökme olmuş. Aracım askıda kalmış\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Çökmeden görüntü

-Aracın görüntüsü

-Vatandaşlar ile röp

-Aracın sahibi ile röp

-Aracın kurtarılması

-Polis ve zabıta ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

06.12.2018 - 08.20 Haber Kodu : 181206011_

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5- MALTEPE\'DE ASKER UĞURLAMA KONVOYUNDA DRİFT YAPTI, GÖZALTINA ALINDI

Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Maltepe\'de sahil yolunda asker uğurlama konvoyunda otomobiliyle drift yapan sürücü İlkan T. gözaltına alındı. İlkan T.\'nin daha önce de motosikletini trafikte tek teker üzerinde kullandığı görüntüleri ise sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

ÖZEL EKİP KISA SÜREDE PLAKAYI TESPİT ETTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı ekipleri geçen Salı günü asker uğurlama konvoyunda otomobiliyle drift yapan sürücüyü yakalamak için özel ekip oluşturdu. Özel ekip basına yansıyan görüntüleri ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri incelemesinin ardından çevrede bulunan kameraları inceleyerek kısa sürede otomobilinin plakasını tespit etti.

YAKALANAN SÜRÜCÜ\'YE BİN 2 LİRA TRAFİK CEZASI KESİLİRKEN İKİ AY EHLİYETİNE EL KONULDU

Sivil Trafik Ekipleri tarafından adresi belirlenen sürücüyü gözaltına alınarak Maltepe Küçükyalı Polis Merkezi Amirliği\'ne getirildi. Şüpheli İlkan T. hakkında başlatılan \'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma\' suçlaması nedeniyle ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İlkan T.\'ye 1002 lira trafik cezası kesilirken ehliyetine de 2 ay el konuldu.

MOTOSİKLETİ DE \"TEHLİKELİ\" KULLANMIŞ

Öte yandan İlkan T.\'nin daha önceden tehlikeli bir şekilde motosikleti kullandığı görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. O görüntülerde İlkan T. motosikleti trafikte tek teker üzerinde kullanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-İlkan T\'nin ekip aracından inmesi

-Sivil Trafik ekipleri tarafından karakola götürülmesi

-İlkan T.\'nin motosikleti tehlikeli kullandığı görüntüler

-Genel ve detaylar

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6- MODACI YORGANCIOĞLU\'NDAN MODA VE STİL FONLU AŞK ROMANI

Murat DELİKLİTAŞ-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, (DHA)

Moda alanında yaptığı işlerle tanınan Tuğba Kuzdere Yorgancıoğlu\'nun ilk kitabı \'Sen Sus Stilin Konuşsun\' kitabının lansmanı yapıldı. Kitabının tanıtımını yapan Yorgancıoğlu, kullanılmayan elbiselerin çocukların eğitimi için çalışmalar yapan Ege Çağdaş Eğitim Vakfı\'na bağışlanması için de çağrıda bulundu.

Doğan Kitap\'ın, ağırlıklı olarak, gençlere yönelik kitaplara yer veren markası DEX Yayınları\'ndan çıkan modacı ve stilist Tuğba Kuzdere Yorgancıoğlu\'nun ilk kitabı \'Sen Sus Stilin Konuşsun\'un lansmanı, dün akşam, Ortaköy Feriye Sarayı\'nda yapıldı.

Moda, sinema ve basın dünyasından isimlerin katıldığı lansmanda konuşan Yorgancıoğlu, yazmaya, küçük yaşlarda amcasının hediye ettiği günlükle başladığını belirterek, şunları söyledi:

\"Bir heves öyle başladım, hayatım boyunca günlük tutmaya devam ettim. Sonunda, bilgilerimle birlikte bunu derlemek istedim. Kitap eğlenceli, romantik bir komedi. Alara isminde bir karakterimiz var. İtalya\'dan döndükten sonra Türkiye\'de moda camiasında yer bulmaya çalışıyor. Tesadüfen biraz sosyetik, biraz rüküş biri olan Nahide Hanım\'la tanışıyor. Onların bir macerası, bir yolculuğu başlıyor. Bu yolculuk esnasında, kitap içerisinde, stil tüiosu, gardırop detoksu, alışveriş tiyoları, makyaj, saç tiyoları, hatta stil testleri görüyoruz. Bir yandan romanı okurken, bir yandan da stil ve modaya dair kendimizi test edebileceğimiz ve öğrenebileceğimiz çok şey var içinde. Tabii bir aşk hikayesiyle de bağdaşıyor. Moda camiasında olduğum için gerçek hikayelerle bütünleşmiş bir kitap. Ben bunun eğitimini aldığım için de bu verdiğim bilgi ve tüyolar hep gerçek bilgilere dayanan tüyolar\"

Kitabı yazarken geri dönüşümle ilgili bir şeyler de yapmak istediğini ifade eden Tuğba Kuzdere Yorgancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Moda var, stil var ama deliler gibi tüketim halindeyiz. Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) sizin giymediğiniz, dolapta olan ürünlerinizi toplayarak, temizleyerek, kermeslerde satarak, öğrencileri okutuyorlar ve eğitime destek oluyorlar. Medya hesabımızdan da bunu paylaşıyor olacağız. \'Meydan okuyoruz\' diyeceğiz. Diyeceğiz ki; \'ben şu kıyafetimi EÇEV\'e bağışlıyorum, hadi sıra sende\'. Bu sayede çocuk okutuyor olacağız. Lütfen bunu yapın. Gerçekten 2 senedir giymediğiniz kıyafetleri bir daha giymeyeceksiniz.\"

Müzisyen Ozan Güneysu\'nun şarkılarıyla hareketlendirdiği lansmanda yapılan çekilişle, kazananlara, Yorgancıoğlu\'nun imzaladığı \'Sen Sus Stilin Konuşsun\' kitabı hediye edildi.

SEN SUS STİLİN KONUŞSUN

Henüz 20\'lerinde olan Alara İtalya\'da moda eğitimi almış ama işler pek yolunda gitmeyince İstanbul\'a dönmek zorunda kalmıştır. Tam ne yapacağını bilmediği bu dönemde sosyetenin gözdelerinden Nahide ile tanışması ile her şey bir anda değişir. Moda dergilerinin \"rüküş balina\"sı Nahide ile tanışmak Alara\'nın kariyer çizgisinde yepyeni bir satır aralığıdır. Kısa bir görüşmenin ardından kendini Nahide\'nin stil danışmanı olarak bulan Alara, gardırop detoksundan, kişisel stilini keşfetmeye, yüzüne göre saç modelini değiştirmekten, bedenine göre en doğru giysi kesimini bulmaya ve makyaj tüyolarına kadar kimi zaman neşeli kimi zaman badireli bir değişim sürecinin öncüsü olur. Hatta Nahide\'yi düştüğü \"moda çukuruöndan çıkarmak için canını dişine takar.

Görüntü dökümü:

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-Lansmandan detay

-Yazarın konuklarla sohbet etmesi

-Tuğba Kuzdere Yorgancıoğlu röportajı

-Salondan detaylar

-Yazarın kitabı imzalaması

-Genel ve detaylar

06.12.2018 - 10.01 Haber Kodu : 181206035