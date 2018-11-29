DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- GEBZE\'DE VİYADÜKTEKİ ÇÖKMEDE ÖLEN İŞÇİNİN CENAZESİ ADLI TIP\'TAN ALINDI

İSTANBUL, (DHA) KUZEY Marmara Otoyolu\'nda viyadükte meydana gelen çökmede enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Öztürk Yılmaz\'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Yılmaz\'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu\'ndan alınarak son yolculuğuna uğurlanmak üzere Ümraniye Ihlamurkuyu Camii\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

--------

-Cenaze aracının çıkışı

-Adli Tıp Kurumu

-Yılmaz\'ın fotoğrafı

====================

2- SARIYER\'DE YOL ÇÖKTÜ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer\'de yol çöktü. O sırada yoldan araç ve yayanın geçmemesi olası bir facianın önüne geçmiş oldu.

Sarıyer Rumeli Kavağı Liman Caddesi\'nin yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen olay sırasında araç ve yayalarının geçmemesi olası yaralanma ve can kaybını önledi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol bakım ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Trafik kontrollü olarak tek şeritten verilmeye başlandı.

Görüntü dökümü:

------------------

-Çöken yol

-Belediye ekipleri

-Güvenlik şeridi

-Genel ve detaylar

29.11.2018 - 10.27 Haber Kodu : 181129028_

======================

3- NECMETTİN ERBAKAN\'IN KARDEŞİNİ \"FETÖ\' BAHANESİYLE SOYDULAR

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)

Eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan\'ın 90 yaşındaki kardeşi Kemalettin Erbakan\'ı soyan Suriye uyruklu şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin kendisini polis olarak tanıtarak, Kemalettin Erbakan\'a adının \'FETÖ\' olaylarına karıştığını, kasada bulunan para ve ziynet eşyalarının fotoğrafını çekeceğini söyleyerek, bunları alıp kaçtığı ortaya çıktı.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Fatih Akşemsettin Mahallesi\'nde bir binadan çıkan ve elindeki poşetle koşarak kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 19 yaşındaki H.A.\'yı durdurdu. Polis ekipleri H.A.\'nın elindeki poşeti incelediği zaman 13 bin dolar, 19 bin 500 Euro, 20 bin lira, 2 altın kolye, 6 altın bileklik, 1 çift altın küpe, 1 altın yüzük ve 2 inci kolye ele geçirdi.

Polis ekipleri çevrede yaptığı çalışmalarda H.A.\'nın çıktığı binada eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan\'ın kardeşi 90 yaşındaki Kemalettin Erbakan\'ın yaşadığını belirledi. Güven Timleri, Kemalettin Erbakan ile yaptığı görüşmelerde Suriye uyruklu H.A.\'nın kendisini polis olarak tanıtarak, adının \'FETÖ\' olaylarına karıştığı bahanesiyle kasada bulunan para ve ziynet eşyalarının fotoğrafını çekeceğini söylemesi üzerine kasada bulunan para ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra olay yerinden kaçtığını ortaya çıkardı.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu H.A. emniyetteki işlemleri tamamlanarak \'Yağma\' suçundan işlem yapılarak dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli H.A. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü dökümü:

--------------

-Şüphelinin polis merkezinden çıkarılması

29.11.2018 - 11.38 Haber Kodu : 181129053_

============================

4- \"KADROLU\" HIRSIZ CEMAATİ CANINDAN BEZDİRDİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL / İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi\'de abdest alma bahanesiyle bir camiye giren şüphelinin, abdesthanede askıya asılı olan ceketin içerisinden cep telefonu çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süredir Sultangazi\'de bir camiye dadanan hırsız, cami cemaatini adeta canından bezdirdi. Defalarca aynı camiye gelerek cemaatin ayakkabısını ve telefonlarını çalan hırsız, son işinde yine kameralara yansıdı.

Olay, Cebeci Mahallesi\'nde bulunan Mescid-i Aksa Camisi\'nin abdest alma bölümünde meydana geldi. Abdest almak isteyen bir vatandaş, son model akıllı telefonunu içerisine koyduğu ceketini abdesthanedeki askılığa astı. Bu sırada cami içerisine abdest alma bahanesiyle giren bir kişi de üzerindeki montu ceketlerin asılı olduğu askılığa astı. Abdest alma ve yüzündeki suyu kurutma bahanesiyle askılığın orada bekleyen şüpheli asılı olan ceket içerisindeki telefonu alıp camiden ayrıldı. Olay anı ise, abdesthanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

\"CAMİMİZE KADROLU BİR HIRSIZ DADANDI\"

Görüntüleri izleyen cami cemaati ceket içerisindeki telefonu alıp camiden ayrılan kişinin son aylarda camiye dadanan hırsız olduğunu belirledi. Cemaatten Muhammet Ayşan, \"Camimizde sürekli hırsızlık olayları vuku bulmaktadır. Camimize kadrolu bir hırsız dadandı. Durmadan cemaatimizin cep telefonlarını çalmaya başladı. Bunun için yetkililerden yardım bekliyoruz\" dedi. Hüseyin Şimşek adlı vatandaş ise, camiye dadanan hırsızın ayakkabı hırsızlığı da yaptığını belirterek, \"Eskileri bırakıyor, yenileri alıp gidiyor. Kim olduğunu bilmiyoruz\" dedi. Cami cemaatinden Hayrettin Yavuz da,\"Hırsızın taktiği her camide olduğu gibi, bizim camimizde de maalesef aynı. Masum vatandaşlarımız ceketini askıya astığı zaman hırsız geliyor, cep telefonunu çalıyor. Kameralar gördüğü halde biz bunu önleyemiyoruz. Sürekli bu kişi geliyor. Maalesef gelip ayakkabılarımızı, telefonlarımızı alıp kaçıyor\" diye konuştu.

Görüntü dökümü.

---------------

-Hırsızlık anı(güvenlik kamerası)

-Camiden ve abdesthaneden detay

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detaylar

===================

5- MİNİBÜS ÜZERİNDE YOLCULUK

Haber: Emin YEŞİL-Kamera: İstanbul DHA

İstanbul\'da bir kadının, yük dolu minibüsün üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Pendik\'e bağlı Kavakpınar Mahallesi\'nde bir minibüsün üzerinde yapılan yolculuk bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, meyve ve sebze kasalarıyla dolu olan minibüsün üzerinde ölüme meydan okuyan bir kadının kasaların düşmemesi için sıkıca tuttuğu görülüyor. Hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı minibüs üzerindeki tehlikeli yolculuk esnasında görüntülendiğini fark eden kadın, yüzünü gizlemeye çalışıyor. Uzun süre trafikte bu şekilde ilerleyen minibüs bir süre ara sokaklara girerek kayboluyor.

Görüntü dökümü:

--------------

-Minibüsün üstündeki kadın

-Minibüsün üstündeki kasalar

-Kadının yüzünü kapatmaya çalışaması

-Genel ve detaylar

29.11.2018 - 10.48 Haber Kodu : 181129036

===========================

6- ŞİŞMANLIK ANNE OLMAYI ENGELLİYOR



İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- ŞİŞMANLIĞIN hamile kalmayı olumsuz yönde etkilediğini belirten Op. Dr. Emine Barın, \"Fazla kilo, yumurtalık fonksiyonlarına ve yumurtlamaya zarar vererek anne adayının gebe kalmasını engeller. Bu nedenle kadınlara doktor kontrolüyle kilo verip gebe kalmalarını öneriyoruz\" dedi.

Anne olmaya hazırlanan kadınların hamilelik öncesi birtakım testlerden geçmesi gerektiğini belirten Memorial Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Barın, \"Bu testleri başta rahim ağzı kanser tarama testi, ardından birtakım vitamin eksiklikleri testleri, kansızlık, D vitamini, B12 vitamini, tiroit ve karaciğer fonksiyonu testleri, idrar tahlilleri ve kan tahlilleri oluşturuyor. Bu testlerin sonuçlarına bakarak anne adayında bir vitamin eksikliği, kansızlık var mı bunları araştırıyoruz. Gebe kaldığında problem olabilecek hastalıkları önceden tespit etmek istiyoruz\" diye konuştu.

\'ANNE ADAYI KİLO VERİP GEBE KALMALI\'

Fazla kilonun anne olmak isteyen kadınlar üzerinde olumsuz birtakım sonuçlara neden olabileceğini ifade eden Op. Dr. Emine Barın, \"Anne adayının obezite ya da çok aşırı kilosu varsa bu onun gebe kalmasını engelleyebilir. Çok zayıf ya da kilolu kişilerin gebe kalması zordur. Kilo, yumurtalık fonksiyonlarını ve yumurtlamayı engelleyerek kişinin gebe kalmasını engelleyebilir. Anne adayının doktor kontrolü altında kilo verip gebe kalmasını istiyoruz ki; gebe kaldıklarında hipertansiyon ve diyabetle ilişkili birtakım sorunlarla karşılaşmasınlar\" ifadelerini kullandı.

\'FOLİK ASİT TAKVİYESİ 3 AY ÖNCE BAŞLAMALI\'

Anne adayının hamile kalmadan 3 ay önce folik asit takviyesine başlaması gerektiğini belirten Op. Dr. Barın, \"Bu vitamini anneden çok bebek için veriyoruz. Folik asit eksikliği bebekte doğuştan bel omurgasının açık olarak doğmasına neden oluyor. Bu bebeklerde ilerleyen dönemlerde yürüme ve işeme sorunlarına yol açabilir. Bunu önlemek için anne adayına folik asit takviyesi veriyoruz\" dedi.

\'YUMURTA REZERVİNİ KORUMAK ÖNEMLİ\'

Kadınların hamile kalması önünde en büyük engelin yumurta rezervindeki düşüklükler olduğunu anlatan Op. Dr. Barın, şöyle devam etti:

\"Anne adayının hamile kalmasının önündeki en büyük engeller, enfeksiyonlar, yumurtlama bozuklukları, yumurta rezervinin doğuştan az olması gibi sebeplerdir. Çocuğu olmayan çiftlerin yaklaşık yüzde 25 ila 30\'unda açıklanamayan nedenler var. Tabi en azından biz birtakım önlemler alarak bu nedenleri en aza indirmek istiyoruz. Gebe kalmadan önce özellikle hasta kiloluysa, adet düzensizliği varsa bu kişilerin öncelikle sorunu erken dönemde çözüp tedaviye başlamalarını öneriyoruz. 35 yaşın üzerinde yeni evlenmiş bir hastamızın çocuk isteği ve adet düzensizliği varsa evlenir evlenmez doktora başvurması gerekiyor. Ama hastamız örneğin 25 yaşında ise adetleri düzenli gidiyor ve herhangi bir problemi yoksa çocuk kararı verir vermez bize gelmesi yeterli olacaktır. Zaten sağlıklı bir kadında testleri istedikten sonra her şey yolundaysa gerekli vitamin takviyelerini de verdikten sonra biz yaklaşık bir yıl bekleriz.Bir yılın sonunda eğer çocuk olmuyorsa o zaman gerekli tedavilere başlarız.\"

Görüntü Dökümü:

-------

-Barın\'ın açıklamaları

-Detaylar

29.11.2018 - 10.51 Haber Kodu : 181129040