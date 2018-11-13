DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(aktüel görüntü)

1- KURUÇEŞME\'DE İETT OTOBÜSÜ KAZA YAPTI: 9 YARALI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Kuruçeşme\'de İETT otobüsü kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.45\'te meydana geldi. Yokuş aşağıya inen İETT otobüsünün sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs yol kenarındaki okul duvarına çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Yaralı 9 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Yaralıların görüntüsü

-Yaralıların götürülmesi

-Detaylar

13.11.2018 - 11.35 Haber Kodu : 181113048_



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2- FREN YERİNE GAZA BASINCA FIRINA DALDI

- KAZA ANI KAMERADA

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM /İSTANBUL,(DHA)- Sarıyer\'de aracını park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza basınca fırına daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, fırındaki şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Sarıyer Adnan Menderes Caddesi üzerindeki bir fırında meydana geldi. İddiaya göre 34 JV 4341 plakalı otomobili kullanan Filiz U., cadde üzerindeki fırının önüne park etmek istedi. Ancak bu sırada Filiz U, fren yerine gaza basınca otomobil bir anda fırına daldı. Kaza sonucu fırının camı tuzla buz olurken,. Otomobil ise dükkanın içerisindeki içecek dolabına çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar ve fırın çalışanları ise büyük panik yaşadı. Kaza sırasında fırının içerisinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadın sürücünün kullandığı beyaz renkli otomobil, park etmek için direksiyonu sağa kırıyor. Bir süre sonra da otomobil fırına dalıyor. Camlar tuzla buz olurken, çevredeki vatandaşlarda şoke oluyor. Otomobilin içeriye dalmasının ardından tezgaha ekmekleri dizen çalışan ise neye uğradığını şaşırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ)

-Otomobilin biranda içeri dalması

-Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları

-Fırın çalışanının ekmekleri dizerken aracın içeri dalması

(AKTUEL)

-Olayın yaşandığı fırından görüntü

-Aracın çarptığı meşrubat dolabından görüntü

-Caddede görüntü

13.11.2018 - 11.45 Haber Kodu : 181113058_

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3- İSTANBUL\'DA METRO SEFERLERİNDE AKSAMA

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da bazı metro seferlerinde aksama yaşanıyor. İstanbul, Yenikapı-Havalimanı metro hattındaki Otogar istasyonunda tellerde meydana gelen teknik arızadan dolayı Kocatepe-Merter ile Yenikapı-Kirazlı seferleri yapılamıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul\'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, \"M1A Yenikapı-Havalimanı Hattında meydana gelen teknik bir arızadan dolayı Kocatepe-Merter Istasyonları ve M1B Yenikapı-Kirazlı Hattında sefer yapılamamaktadır\" denildi. Metro istasyonuna gelen vatandaşlar, otogar yönüne gidemedikleri için alternatif yollara yönlendiriliyor. Çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Metro istasyonundan görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detaylar

13.11.2018 - 11.31 Haber Kodu : 181113043

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4- HEMŞİRE AYŞEGÜL TERZİ\'YE TEKME ATAN SALDIRGANIN CEZASI 2 YILA DÜŞÜRDÜ

İstinaf Mahkemesi, hemşire Ayşegül Terzi\'ye tekme atan Abdullah Çakıroğlu\'nun cezasını 3 yıl 10 aydan 2 yıla düşürdü.

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL,(DHA)

Çekmeköy\'de belediye otobüsünde Ayşegül Terzi\'ye tekme atarak hakaret ettiği iddiası ile yargılanan Abdullah Çakıroğlu, İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, \"Basit yaralama\" suçundan 8 ay, \"Cebir ve tehdit kullanarak inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale\" suçundan 2 yıl, \"Hakaret\" suçundan da 1 yıl 2 ay olmak üzere toplam 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hem müşteki Ayşegül Terzi hem de sanık Abdullah Çakıroğlu bu kararı İstinaf Mahkemesi\'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, müşteki ve sanığın talebini dosya üzerinden karara bağladı.

İSTİNAF CEZAYI 3 YIL 10 AYDAN 2 YILA DÜŞÜRDÜ

Daire, İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi\'nin, \"Cebir ve tehdit kullanarak inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale\" suçundan verdiği 2 yıllık hapis cezasının kanuna uygun olduğuna karar vererek, tarafların bu yöndeki istinaf taleplerinin reddine hükmetti.

Daire, \"Basit yaralama\" suçunun, \"Cebir ve tehdit kullanarak inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale\" suçunun unsuru olduğunu, dolayısı ile sanık aleyhine bu suçtan hüküm kurulmaması gerektiğine karar verdi.

Daire, sanık Abdullah Çakıroğlu\'nu, \"Hakaret\" suçundan verilen 1 yıl 2 aylık hapis cezasına ilişkin hükmü kaldırdı. Daire, unsurları oluşmadığı gerekçesi ile bu suç yönünden sanığın beraatine karar verdi.

YEREL MAHKEMEDE 3 YIL 10 AY CEZA ALMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hemşire Ayşegül Terzi\'nin 12 Eylül 2016 tarihinde bindiği belediye otobüsünde Abdullah Çakıroğlu\'nun fiili saldırısına maruz kaldığı belirtilmişti.

İddianamede, şüpheli Abdullah Çakıroğlu\'nun, \"İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme\", \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\", \"Kasten yaralama\" ve \"Hakaret\" suçlarından 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenmiş, yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı, \"Basit yaralama\" suçundan 8 ay, \"Cebir ve tehdit kullanarak inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale\" suçundan 2 yıl, \"Hakaret\" suçundan da 1 yıl 2 ay olmak üzere toplam 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı.



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5- BİLAL ERDOĞAN\'DAN İTALYANCA ŞARKI

Erhan TEKTEN - İstanbul DHA

Bilal Erdoğan\'ın katıldığı bir radyo programında İtalyanca seslendirdiği şarkı dinletildi.

Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Best FM\'de Adem Metan\'a konuk oldu. Program bir sürpriz ile başladı. Bilal Erdoğan\'ın İtalyanca seslendirdiği şarkı dinletildi. Daha sonra radyo programcısının sorularını yanıtlayan Erdoğan, koyu Fenerbahçeli olduğunu belirtti. Bilal Erdoğan, \"Fenerbahçe\'nin maçını tribünde izleyeli üç dört yıl olmuştur. Futbol seyircisiyim ve futbol kültürüm de iyidir. Fanatik bir taraftar değilim. İnsanların kendilerini kaptırdığında nerelere gittiğini görebiliyoruz. Ben futbolu çocuklarımla izleyince keyif alıyorum. Çocuklarım futbolu sever. Onlarda benim gibi Fenerbahçeli. Çocuklarımı Fenerbahçe taraftarı olmasını istiyorum ve Fenerbahçeli olarak büyütmek istiyorum. Neden böyle istiyorum çünkü evde çocuklarımla aynı renkleri severek desteklemek isterim.\" dedi. Hobileriyle ilgili de konuşan Erdoğan, \"Aracımı kendim kullanmayı tercih ederim. Otomobil düşkünlüğüm kısmen var. Go-Kart binmeyi çok severim. En son Erzurum\'da büyük oğlum ile bir Go-Kart yarışı yapmıştık çok eğlenmiştik. Çocuk sahibi olduktan sonra hız yapmamaya daha da dikkat ediyorsun\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın seslendiği şarkı

13.11.2018 - 09.53 Haber Kodu : 181113014

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6- ADNAN OKTAR\'IN VİLLASINDA YIKIM TAMAMLANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

Adnan Oktar\'ın kandillide oturduğu villasının çevresindeki kaçak yapıların yıkımı tamamlandı. Birbirine bağlı onlarca yapının bulunduğu alanda sadece iki yapı ayakta kaldı. Ayakta kalan binalardaki kaçak bölümlerin de yıkıldığı görüldü. İş makineleri ve işçilerin çekildiği bölgede şu anda derin bir sessizlik hakim.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Adnan Oktar\'ın villasındaki kaçak yapıların yıkım çalışmalarına , 5 Ekim 2018 tarihinde binaların boşaltılmasıyla birlikte start verilmişti. İş makineleri girmediği için çalışmalar önce işçiler tarafından kazma ve küreklerle yapılmıştı. Daha sonra iş makinelerinin de çalışmaya başladığı alanda merdiven ve geçişlerle birbirine bağlı onlarca yapı yıkılmıştı. Yıkım sonucu ortaya çıkan molozlarının bir bölümünün bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yıkım sona erdi. Ana bina olarak adlandırılan büyük binaya bitişik kaçak yapıların da temizlendiği görüldü.

Görüntü dökümü:

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-Villanın yıkımdan önceki ve sonraki halinin havadan görüntüleri

13.11.2018 - 11.38 Haber Kodu : 181113053_

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7- İSTANBUL\'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Haber: Mehmet İlkay ÖZER-Kamera: Güven USTA-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor. Eminönü\'nde aniden bastıran yağış nedeniyle çevredekiler zor anlar yaşadı. Bazıları yağmurdan şemsiyeleri ile korunmaya çalışırken, bazıları ise çatı altlarına sığındı. Bazı dükkanlara su girerken, esnaf suyu tahliye etti.

Görüntü Dökümü:

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-Yağmurdan kaçanlar

-Şemsiyelerini açanlar

-Bir esnafın su tahliye etmesi

-Genel ve detaylar

13.11.2018 - 11.44 Haber Kodu : 181113057_

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8- İSTANBUL HAVALİMANI\'NDAN 15 BİN KİŞİ UÇTU

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Türk Hava Yolları (THY) 31 Ekim tarihi itibariyle uçuşlara başladığı İstanbul Havalimanı\'ndan bugüne kadar 15 bin yolcu taşıdığı yıl sonuna kadar ise 43 bin kişinin bilet rezervasyonu yaptırdığını açıklandı.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, \"İstanbul Havalimanı uçuyor. Bugün itibariyle İstanbul Havalimanı\'nı kullanan yolcu sayımız 15 bini aştı. Ankara, İzmir, Antalya, Ercan ve Bakü günlük seferlerimizde sene sonuna kadar halen 43 bin kişi bilet almış durumda. Büyük proje büyük heyecan\"

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9- YAVRU KEDİYİ TECAVÜZ EDEREK ÖLDÜRMEKTEN YARGILANAN ŞÜPHELİYE YENİ DAVA

Haber-Kamera: Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)

Eyüpsultan\'da 3 aylık kediye tecavüz ettiği ve ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen Bilal Ç. (55) hakkında yeni bir dava daha açıldı. Kediye tecavüz soruşturması sırasında evinde ele geçirilen 39 kovan ve 16 porno CD üzerindeki incelemelerin tamamlanmasıyla şüpheli Bilal Ç hakkında \"Şiddet kullanarak hayvanlarla, ölmüş insan bedeniyle ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak\" ve \"6135 sayılı ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma bulundurma\" suçlarından toplam 7 yıldan 19 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Bilal Ç., hakkında 18 Haziran 2018 tarihinde kediye tecavüz edildiği ihbarının yapıldığı, soruşturma kapsamında şüpheliye \"Haksız yere sahipli hayvanı öldürme ve hayasızca hareketlerde bulunma\" suçlarından dava açıldığı hatırlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelinin evinde ele geçirilen fişek, kovan ve CD\'lere hakimlik kararıyla el konulduğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli Bilal Ç\'nin av tüfeği fişeklerinin ve CD\'lerin kendisine ait olduğunu, ancak boş kovanların ise kendisinin olmadığını ve ormanlık alandan topladığı yönündeki savunmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı ve kendisini cezadan kurtarmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği vurgulandı.

16 CD\'DE PORNOGRAFİK GÖRÜNTÜLER ÇIKMIŞ

İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü raporuna göre 39 kovanın yasak niteliğinde olduğu tespit edildiği, 16 adet CD\'nin ise pornografik görüntüler bulunduğu tespitine yer verildi. Bu nedenle şüpheli Bilal Ç\'nin \"Şiddet kullanarak hayvanlarla, ölmüş insan bedeniyle ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak\"suçundan TCK\'nin 226/4. maddesi uyarınca 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi ve \"6135 sayılı ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma bulundurma\" suçlarından 12. ve 13/1. maddesi uyarınca 6 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Bilal Ç önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

3 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

18 Haziran 2018\'de Eyüpsultan\'da üç aylık kedinin sahibi Rafet Altınkaynak\'ın şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan 55 yaşındaki Bilal Ç., daha sonra İstanbul Cumuriyet Savcılığı\'na sevk edilmişti. Şüpheli Bilal Ç., İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği\'nce 19 Haziran\'da tutuklanmıştı. Daha sonra hakkında dava açılan Bilal Ç., 13 Eylül 2018\'de İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi\'nce, \"Haksız yere sahipli hayvanı öldürme işe yaramayacak hale getirme\" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti. Sanık Bilal Çakmak, \"Ben öyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Pişmanım\" demişti.

Görüntü dökümü:

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-Arşiv görüntüler

13.11.2018 - 09.54 Haber Kodu : 181113012_

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10- MEHMED ZAHİD KOTKU\'NUN ÖLÜMÜNÜN 38. YIL DÖNÜMÜ

Gökhan ÇELİK - Güven USTA/İSTANBUL (DHA) DİN alimi Mehmet Zahid Kotku\'nun ölümünün üzerinden 38 yıl geçti. Yaşadığı dönemde cami olan Ayasofya\'da kıldığı bir Cuma namazı ile hayatı değişmeye başlayan Mehmet Zahid Kotku, yaşamı boyunca ardında pek çok eser, binlerce öğrenci bıraktı.

AYASOFYA\'DA CUMA NAMAZI KILDI

Mehmet Zahid Kotku, 1877\'de Osmanlı - Rus savaşı sırasında Kafkasya\'dan Anadolu\'ya göç ettirilen İmam İbrahim Efendi\'nin oğlu olarak 1897\'de Bursa\'da dünyaya geldi. Birinci Dünya Savaşı başladığında gençlik çağında olan Mehmet Zahid Kotku, 18 yaşında askere gitti ve yaklaşık 6 yıl askerlik yaptı. Askerliği sırasında açlık, hastalık ve yokluk gibi sorunlar karşısında maneviyata sığınan Kotku, bu dönem yaşadıklarını tek tek not etti. Mehmet Zahid Kotku\'nun yaşamı, askerliğin ardından gittiği İstanbul\'da o dönem cami olan Ayasofya\'da kıldığı Cuma namazı ile iyice değişmeye başladı. Namazdan sonra Cağaloğlu\'nda bulunan Gümüşhanevi Dergahına giden Kotku, buradaki manevi atmosferden etkilendi. Burada Dağıstanlı Ömer Ziyâüddîn Efendi tanıştı ve öğrencisi oldu. Onun izinden giden Mehmet Zahid Kotku, kısa sürede kendini tamamen tasavvufa adadı.

38 YIL ÖNCE VEFAT ETTİ

Mehmed Zahid Kotku, 1929 yılında İstanbul\'dan baba ocağı olan Bursa\'ya gitti. Babasının vefat etmesiyle, onun yerine İzvat Köyü\'nde imamlık yaptı. 20 yıl boyunca babasının bıraktığı mirasa sahip çıkan Kotku, bu süreçte birçok öğrenci yetiştirdi. 1952 yılında yeniden İstanbul\'a döndü. Bir süre İstanbul\'un çeşitli semtlerinde bulunan camilerde imamlık yaptı. 1958 yılında Fatih İskenderpaşa Camii\'ne imam olarak ataması yapıldı. Burada da çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

1980 yılında hastalığına rağmen hacca gitti. Buradan ağır hasta olarak yeniden İstanbul\'a dönen Mehmet Zahid Kotku, 13 Kasım 1980 yılında hayatını kaybetti. 14 Kasım Cuma günü Süleymaniye Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından Süleymaniye Camii içinde bulunan mezarlığa defnedildi. Kotku, geride onlarca yazılmış kitap ve binlerce öğrenci bıraktı.

Görüntü dökümü

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-Havadan Süleymaniye Camii

-Mehmet Zahid Kotku\'nun mezarı

-Kotku\'nun mezarında dua edenler

-Kotku\'nun mezarından ayrıntılar

-Kotku\'nun imamlık yaptığı İskenderiye cami

-İskenderiye camii\'nden ayrıntılar

13.11.2018 - 10.47 Haber Kodu : 181113028_